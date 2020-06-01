На фронте с первого до последнего дня Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 7 раз На фронте с первого до последнего дня

Притугин

Михаил Кондратьевич



Казалось бы, родился человек в семье крестьянина-бедняка в 1910 году. Какой будет его судьба? Ходить за сохой, как отцы и деды? Откуда у него литературный талант? А щедра наша земля на таланты! Умей только реализовать свои задатки. Михаил Притугин умел.

Родился он 3 ноября 1910 года в селе Старая Порубежка Николаевского уезда Самарской губернии (теперь Пугачевского района Саратовской области).

Согласно Списку населённых мест Самарской губернии 1910 года село Старая Порубёжка населяли бывшие государственные крестьяне, преимущественно русские, православные и старообрядцы, 3048 мужчина и 3011 женщин, в селе имелись православная и австрийская церкви, 2 земские и 2 церковно-приходские школы, волостное правление, земская станция, базар, работал фельдшер. Так что грамоте народ учили, выучился и Михаил. Стоит ли удивляться тому, что после демобилизации из армии, до сентября 1939 года, он работал редактором газеты политотдела совхоза им. Кривошлыкова Кащарского района Ростовской области?

Осенью 1939 года Михаил Притугин был снова призван в Красную Армию. Работал редактором газет политотдела 50-й авиадивизии и газеты политотдела Ростовского артиллерийского училища.

В годы Великой Отечественной войны – на фронте с первого до последнего дня.

Сайт «Память народа свидетельствует: «Майор Притугин - политрук, штабной работник. Был дважды ранен. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II ст. (1944 год)». А до этого принимал участие в знаменитом Керченском десанте в предновогодние и постновогодние дни 1941-1942 годов: «исполняя обязанности комиссара 825 стр. полка 302 стр. дивизии, будучи непосредственно в боевых порядках пехоты, первый прыгнул в ледяную воду и повел за собой бойцов на штурм вражеских укреплений», в результате чего полк, «нанеся противнику огромные потери в живой силе и технике первым ворвался в г. Керчь и водрузил красное Советское знамя».

Участвовал в боях в Восточной Пруссии. Штурмовал Берлин.

После войны работал в печати в Ленинграде, Кургане, а с 1954 по 1963 год – редактор пугачевской газеты «Ленинские заветы».

В 1963-1971 годы – заместитель редактора объединенной газеты «Новое Заволжье» (Пугачевский район Саратовской области).

В мирное время награжден орденом «Знак Почета» и медалями.

Автор нескольких книг о войне и множества публикаций по истории города Пугачева и Пугачевского района.





По материалам Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г. Казалось бы, родился человек в семье крестьянина-бедняка в 1910 году. Какой будет его судьба? Ходить за сохой, как отцы и деды? Откуда у него литературный талант? А щедра наша земля на таланты! Умей только реализовать свои задатки. Михаил Притугин умел.Родился он 3 ноября 1910 года в селе Старая Порубежка Николаевского уезда Самарской губернии (теперь Пугачевского района Саратовской области).Согласно Списку населённых мест Самарской губернии 1910 года село Старая Порубёжка населяли бывшие государственные крестьяне, преимущественно русские, православные и старообрядцы, 3048 мужчина и 3011 женщин, в селе имелись православная и австрийская церкви, 2 земские и 2 церковно-приходские школы, волостное правление, земская станция, базар, работал фельдшер. Так что грамоте народ учили, выучился и Михаил. Стоит ли удивляться тому, что после демобилизации из армии, до сентября 1939 года, он работал редактором газеты политотдела совхоза им. Кривошлыкова Кащарского района Ростовской области?Осенью 1939 года Михаил Притугин был снова призван в Красную Армию. Работал редактором газет политотдела 50-й авиадивизии и газеты политотдела Ростовского артиллерийского училища.В годы Великой Отечественной войны – на фронте с первого до последнего дня.Сайт «Память народа свидетельствует: «Майор Притугин - политрук, штабной работник. Был дважды ранен. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II ст. (1944 год)». А до этого принимал участие в знаменитом Керченском десанте в предновогодние и постновогодние дни 1941-1942 годов: «исполняя обязанности комиссара 825 стр. полка 302 стр. дивизии, будучи непосредственно в боевых порядках пехоты, первый прыгнул в ледяную воду и повел за собой бойцов на штурм вражеских укреплений», в результате чего полк, «нанеся противнику огромные потери в живой силе и технике первым ворвался в г. Керчь и водрузил красное Советское знамя».Участвовал в боях в Восточной Пруссии. Штурмовал Берлин.После войны работал в печати в Ленинграде, Кургане, а с 1954 по 1963 год – редактор пугачевской газеты «Ленинские заветы».В 1963-1971 годы – заместитель редактора объединенной газеты «Новое Заволжье» (Пугачевский район Саратовской области).В мирное время награжден орденом «Знак Почета» и медалями.Автор нескольких книг о войне и множества публикаций по истории города Пугачева и Пугачевского района.