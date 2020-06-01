Был трижды ранен Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 6 раз Был трижды ранен

Патрикеев

Михаил Петрович



Михаил Петрович Патрикеев родился в 1910 году. После окончания в 1935 году газетного отделения Вольской советско-партийной школы работал в многотиражной газете Балаковского судоремонтного завода «За ударный судоремонт», затем – в балаковской газете «Социалистический труд»: был репортером, заведующим промышленным, партийным отделами, заместителем редактора.

Когда началась Великая Отечественная война, некоторое время исполнял обязанности редактора, а в декабре 1941 года ушел на фронт.

Сайт «Память народа» свидетельствует, что гвардии капитан Патрикев был сначала политруком стрелковой роты, затем редактором газеты «За честь Родины» 327-го стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии на Ленинградском фронте.

Трижды был ранен, причем дважды – тяжело. После госпиталя Патрикеев получил медаль «За оборону Ленинграда», а затем начал работать в ежедневной армейской газете 21-й армии «Боевой натиск». За свой самоотверженный боевой труд получил два ордена: Отечественной войны I ст. и Красной Звезды, медаль «За победу над Германией».

Из наградного листа: «За время стремительных наступательных боев... гвардии капитан

Патрикеев под огнем противника организовывал от бойцов и офицеров материалы

для армейской газеты. Своим личным поведением он показывал пример бесстрашия

и отваги. В своей работе проявляет высокую оперативность, большевистскую

бдительность...».

После войны Патрикеев – собственный корреспондент областной газеты «Коммунист» и областного радио по Балаковскому и Ершовскому районам.

Некоторое время работал заместителем редактора Ершовской районной газеты, с 1964 года – ответственным секретарем многотиражной газеты производственного объединения «Химволокно» «Балаковский химик». Уйдя на пенсию в 1975 году, продолжал писать: был внештатным корреспондентом городской газеты «Огни коммунизма».



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Михаил Петрович Патрикеев родился в 1910 году. После окончания в 1935 году газетного отделения Вольской советско-партийной школы работал в многотиражной газете Балаковского судоремонтного завода «За ударный судоремонт», затем – в балаковской газете «Социалистический труд»: был репортером, заведующим промышленным, партийным отделами, заместителем редактора.Когда началась Великая Отечественная война, некоторое время исполнял обязанности редактора, а в декабре 1941 года ушел на фронт.Сайт «Память народа» свидетельствует, что гвардии капитан Патрикев был сначала политруком стрелковой роты, затем редактором газеты «За честь Родины» 327-го стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии на Ленинградском фронте.Трижды был ранен, причем дважды – тяжело. После госпиталя Патрикеев получил медаль «За оборону Ленинграда», а затем начал работать в ежедневной армейской газете 21-й армии «Боевой натиск». За свой самоотверженный боевой труд получил два ордена: Отечественной войны I ст. и Красной Звезды, медаль «За победу над Германией».Из наградного листа: «За время стремительных наступательных боев... гвардии капитанПатрикеев под огнем противника организовывал от бойцов и офицеров материалыдля армейской газеты. Своим личным поведением он показывал пример бесстрашияи отваги. В своей работе проявляет высокую оперативность, большевистскуюбдительность...».После войны Патрикеев – собственный корреспондент областной газеты «Коммунист» и областного радио по Балаковскому и Ершовскому районам.Некоторое время работал заместителем редактора Ершовской районной газеты, с 1964 года – ответственным секретарем многотиражной газеты производственного объединения «Химволокно» «Балаковский химик». Уйдя на пенсию в 1975 году, продолжал писать: был внештатным корреспондентом городской газеты «Огни коммунизма».