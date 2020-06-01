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13-мая-2020 — прочитано 75 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Был трижды ранен
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 6 раз
Был трижды ранен
Патрикеев
Михаил Петрович
Михаил Петрович Патрикеев родился в 1910 году. После окончания в 1935 году газетного отделения Вольской советско-партийной школы работал в многотиражной газете Балаковского судоремонтного завода «За ударный судоремонт», затем – в балаковской газете «Социалистический труд»: был репортером, заведующим промышленным, партийным отделами, заместителем редактора.
Когда началась Великая Отечественная война, некоторое время исполнял обязанности редактора, а в декабре 1941 года ушел на фронт.
Сайт «Память народа» свидетельствует, что гвардии капитан Патрикев был сначала политруком стрелковой роты, затем редактором газеты «За честь Родины» 327-го стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии на Ленинградском фронте.
Трижды был ранен, причем дважды – тяжело. После госпиталя Патрикеев получил медаль «За оборону Ленинграда», а затем начал работать в ежедневной армейской газете 21-й армии «Боевой натиск». За свой самоотверженный боевой труд получил два ордена: Отечественной войны I ст. и Красной Звезды, медаль «За победу над Германией».
Из наградного листа: «За время стремительных наступательных боев... гвардии капитан
Патрикеев под огнем противника организовывал от бойцов и офицеров материалы
для армейской газеты. Своим личным поведением он показывал пример бесстрашия
и отваги. В своей работе проявляет высокую оперативность, большевистскую
бдительность...».
После войны Патрикеев – собственный корреспондент областной газеты «Коммунист» и областного радио по Балаковскому и Ершовскому районам.
Некоторое время работал заместителем редактора Ершовской районной газеты, с 1964 года – ответственным секретарем многотиражной газеты производственного объединения «Химволокно» «Балаковский химик». Уйдя на пенсию в 1975 году, продолжал писать: был внештатным корреспондентом городской газеты «Огни коммунизма».
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.