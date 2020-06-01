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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 75 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Он был добровольцем
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 7 раз
Он был добровольцем
Наровчатов
Сергей Сергеевич
(3.10.1919– 17.07.1981)
Родился Сергей Сергеевич Наровчатов в городе Хвалынске Саратовской области. Окончил Московский институт философии, литературы и истории и Литературный институт им. М. Горького.
Участник-доброволец двух войн: советско-финляндской и Великой Отечественной.
Во время последней был политруком и корреспондентом фронтовых газет.
Более чем за 30 лет творческой деятельности издал несколько сборников стихов, выступал с литературоведческими и публицистическими статьями, написал книгу мемуаров, возглавлял редакцию журнала «Новый мир».
Герой Социалистического труда, Лауреат Государственной премии РСФСР.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II ст., Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне».
На родине поэта – в городе Хвалынске именем С.С. Наровчатова названа улица.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.