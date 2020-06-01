Он был добровольцем

Наровчатов

Сергей Сергеевич

(3.10.1919– 17.07.1981)



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Родился Сергей Сергеевич Наровчатов в городе Хвалынске Саратовской области. Окончил Московский институт философии, литературы и истории и Литературный институт им. М. Горького.Участник-доброволец двух войн: советско-финляндской и Великой Отечественной.Во время последней был политруком и корреспондентом фронтовых газет.Более чем за 30 лет творческой деятельности издал несколько сборников стихов, выступал с литературоведческими и публицистическими статьями, написал книгу мемуаров, возглавлял редакцию журнала «Новый мир».Герой Социалистического труда, Лауреат Государственной премии РСФСР.Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II ст., Красной Звезды,Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги»,«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественнойвойне».На родине поэта – в городе Хвалынске именем С.С. Наровчатова названа улица.