По Берлину – ОГОНЬ! Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 18 раз «По Берлину – ОГОНЬ!!!»

КАРПЕЛЬ

Семен Григорьевич

(1916 – 1997)



Семен Григорьевич Карпель родился в 1916 году в Мариуполе. С октября 1938 года – сотрудник, затем заведующий отделом учащейся молодежи саратовской областной газеты «Молодой сталинец», секретарь комсомольской организации редакции.

Участник Великой Отечественной войны. Старший техник-лейтенант, начальник артиллерийской мастерской за своевременный ремонт пушек и гаубиц неоднократно поощрялся: награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

На сайте «Подвиг народа» выставлено несколько его наградных документов. 30 апреля 1944 года командующий артиллерией 5-й ударной Армии подписал приказ о награждении старшего техника-лейтенанта Семена Григорьевича Карпеля орденом «Красная звезда». В документах отмечено, что начальник артиллерийской мастерской 110-го гвардейского армейского пушечно-артиллерийского полка РГК на войне с июня 1941 года. «Полк РГК» расшифровывается как полк Резерва Верховного Главнокомандования, а это значит, что артиллеристов посылали в самые «горячие точки», туда, где решался исход не только боя, но и сражения в целом. «Тов. Карпель обладает качествами личной храбрости и мужества. В острые моменты боя он на месте ремонтирует поврежденные пушки, не вывозя их из боя. 1 января 1944г. при обстреле позиции дивизиона была пробита колонная уравновешивающего механизма. Под разрывами снарядов тов. Карпель, немедленно прибывший на огневые позиции, несмотря на опасность для жизни, исправил повреждение, после чего пушка продолжала вести огонь. 28 февраля 1944г. тов. Карпель был командирован в Мелитополь для срочной доставки горючего в полк, выполнявший в это время важную боевую задачу. Несмотря на исключительное бездорожье, тов. Карпель сумел организовать водительский состав на безаварийный марш. Особое умение в организации подвоза горючего тов. Карпель проявил при переправе через р. Днепр. Местами, стоя по пояс в воде, в плавнях, он выбирал дорогу для идущих машин, после чего они без единой аварии доставили горючее в полк. В результате полк смог продолжить преследование противника и выполнить свои боевые задачи.» В наградном листе описаны два эпизода боевой жизни техника-лейтенанта, а сколько их было за четыре года войны…

Наградной лист на представление к ордену Отечественной войны II степени (от 11 февраля 1945 года) также свидетельствует о напряженной работе ремонтной мастерской под руководством Карпеля. Он в боевых порядках выполняет ремонтные работы, которые, как правило, должны выполняться в специализированных мастерских: «В период подготовки к наступательным боям артмастерской бригады под руководством тов. Карпеля отремонтировано 28 гаубиц, из которых 15 по характеру своих неисправностей требовали ремонта армейскими мастерскими… В период преследования противника артмастерская, двигаясь вместе с матчастью, своевременно производила ремонт ходовой части орудий.4 февраля на марше орудие 1-го дивизиона вышло из строя. Ремонт требовал длительного времени и больших токарных и сварочных работ. Но благодаря хорошему знанию материальной части и кропотливой работе, пушка была отремонтирована в течение 2-х часов и стала в боевой порядок…»



Второй орден Красной Звезды ему вручили во время Берлинской операции. В наградном листе вновь слова о мужестве и технической смекалке, позволявших ремонтировать пушки в боевых условиях, а их боевым расчетам громить врага в его логове – Берлине.

И это символично: Семен Карпель отступал от Гомеля, до Москвы, оборонял Сталинград, С войсками Южного фронта принимал участие в освобождении Ростова-на Дону, Мелитополя и Одессы, прошел с боевыми частями Польшу и Восточную Германию.И вот отремонтированные им пушки стреляют по Берлину!

Редкий случай: на сайте «Память народа» сразу две фотографии нашего героя. На первой – интеллигентный юноша, так и хочется написать с румянцем на щеках (хоть фотография и черно-белая, видно, какой перед нами ухоженный молодой человек). Да, «сурово брови он нахмурил», но цивильный костюм с галстуком и пышная прическа говорят сами за себя. На второй – зрелый мужчина с ранней сединой в волосах, за решительным взглядом которого – километры фронтовых дорог, горечь отступления и напряжение победы.

После войны С.Г.Карпель окончил Саратовский юридический институт. В начале 1950-х годов работал литературным сотрудником саратовской областной газеты «Коммунист».

Умер 25 января 1997 года. Похоронен в Саратове.



По материалам Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу", том 35, Саратов, 2019г.

и сайта «Память народа» подготовила

редактор проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»

Ольга Панютина. Семен Григорьевич Карпель родился в 1916 году в Мариуполе. С октября 1938 года – сотрудник, затем заведующий отделом учащейся молодежи саратовской областной газеты «Молодой сталинец», секретарь комсомольской организации редакции.Участник Великой Отечественной войны. Старший техник-лейтенант, начальник артиллерийской мастерской за своевременный ремонт пушек и гаубиц неоднократно поощрялся: награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»На сайте «Подвиг народа» выставлено несколько его наградных документов. 30 апреля 1944 года командующий артиллерией 5-й ударной Армии подписал приказ о награждении старшего техника-лейтенанта Семена Григорьевича Карпеля орденом «Красная звезда». В документах отмечено, что начальник артиллерийской мастерской 110-го гвардейского армейского пушечно-артиллерийского полка РГК на войне с июня 1941 года. «Полк РГК» расшифровывается как полк Резерва Верховного Главнокомандования, а это значит, что артиллеристов посылали в самые «горячие точки», туда, где решался исход не только боя, но и сражения в целом. «Тов. Карпель обладает качествами личной храбрости и мужества. В острые моменты боя он на месте ремонтирует поврежденные пушки, не вывозя их из боя. 1 января 1944г. при обстреле позиции дивизиона была пробита колонная уравновешивающего механизма. Под разрывами снарядов тов. Карпель, немедленно прибывший на огневые позиции, несмотря на опасность для жизни, исправил повреждение, после чего пушка продолжала вести огонь. 28 февраля 1944г. тов. Карпель был командирован в Мелитополь для срочной доставки горючего в полк, выполнявший в это время важную боевую задачу. Несмотря на исключительное бездорожье, тов. Карпель сумел организовать водительский состав на безаварийный марш. Особое умение в организации подвоза горючего тов. Карпель проявил при переправе через р. Днепр. Местами, стоя по пояс в воде, в плавнях, он выбирал дорогу для идущих машин, после чего они без единой аварии доставили горючее в полк. В результате полк смог продолжить преследование противника и выполнить свои боевые задачи.» В наградном листе описаны два эпизода боевой жизни техника-лейтенанта, а сколько их было за четыре года войны…Наградной лист на представление к ордену Отечественной войны II степени (от 11 февраля 1945 года) также свидетельствует о напряженной работе ремонтной мастерской под руководством Карпеля. Он в боевых порядках выполняет ремонтные работы, которые, как правило, должны выполняться в специализированных мастерских: «В период подготовки к наступательным боям артмастерской бригады под руководством тов. Карпеля отремонтировано 28 гаубиц, из которых 15 по характеру своих неисправностей требовали ремонта армейскими мастерскими… В период преследования противника артмастерская, двигаясь вместе с матчастью, своевременно производила ремонт ходовой части орудий.4 февраля на марше орудие 1-го дивизиона вышло из строя. Ремонт требовал длительного времени и больших токарных и сварочных работ. Но благодаря хорошему знанию материальной части и кропотливой работе, пушка была отремонтирована в течение 2-х часов и стала в боевой порядок…»Второй орден Красной Звезды ему вручили во время Берлинской операции. В наградном листе вновь слова о мужестве и технической смекалке, позволявших ремонтировать пушки в боевых условиях, а их боевым расчетам громить врага в его логове – Берлине.И это символично: Семен Карпель отступал от Гомеля, до Москвы, оборонял Сталинград, С войсками Южного фронта принимал участие в освобождении Ростова-на Дону, Мелитополя и Одессы, прошел с боевыми частями Польшу и Восточную Германию.И вот отремонтированные им пушки стреляют по Берлину!Редкий случай: на сайте «Память народа» сразу две фотографии нашего героя. На первой – интеллигентный юноша, так и хочется написать с румянцем на щеках (хоть фотография и черно-белая, видно, какой перед нами ухоженный молодой человек). Да, «сурово брови он нахмурил», но цивильный костюм с галстуком и пышная прическа говорят сами за себя. На второй – зрелый мужчина с ранней сединой в волосах, за решительным взглядом которого – километры фронтовых дорог, горечь отступления и напряжение победы.После войны С.Г.Карпель окончил Саратовский юридический институт. В начале 1950-х годов работал литературным сотрудником саратовской областной газеты «Коммунист».Умер 25 января 1997 года. Похоронен в Саратове.