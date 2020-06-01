Калинин Владимир Константинович Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 24 раз Калинин

Владимир Константинович

(25 марта 1921 г. – 10 июля 1978 г.)

В 1938 году Владимир Калинин окончил театральную студию при Саратовском театре им. К. Маркса,остался в театре в качестве актера, продолжив получать специальное образование в театральном училище им. И.А. Слонова. В 1940 году был призван на службу в КраснуюАрмию. Участник Великой Отечественной войны.

После войны приглашен на работу актером в Русский драматический театр Северной группы войск, где работал до 1949 года. С 1950 года – помощник режиссера, а затем – заведующий труппой Саратовского театра оперы и балета.

С 20 декабря 1957 года – в Саратовском областном комитете по телевидению и радиовещанию: заведующий постановочной частью, ассистент режиссера, режиссер.

Создал около 30 документальных и художественных фильмов, более 50 телевизионных спектаклей и постановок, значительное число других передач (творческие портреты артистов, литературно-музыкальные композиции, показ театральных спектаклей из студии, трансляция парадов, демонстраций, репортажей с заводов, выставок, музеев и др.).

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «25 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.», «50 лет вооруженных сил СССР», нагрудным знаком

«Отличник культурного шефства над вооруженными силами СССР», Серебряной

медалью ВДНХ СССР (1971 г.), почетными грамотами Государственного комитета

Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию.



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г. В 1938 году Владимир Калинин окончил театральную студию при Саратовском театре им. К. Маркса,остался в театре в качестве актера, продолжив получать специальное образование в театральном училище им. И.А. Слонова. В 1940 году был призван на службу в КраснуюАрмию. Участник Великой Отечественной войны.После войны приглашен на работу актером в Русский драматический театр Северной группы войск, где работал до 1949 года. С 1950 года – помощник режиссера, а затем – заведующий труппой Саратовского театра оперы и балета.С 20 декабря 1957 года – в Саратовском областном комитете по телевидению и радиовещанию: заведующий постановочной частью, ассистент режиссера, режиссер.Создал около 30 документальных и художественных фильмов, более 50 телевизионных спектаклей и постановок, значительное число других передач (творческие портреты артистов, литературно-музыкальные композиции, показ театральных спектаклей из студии, трансляция парадов, демонстраций, репортажей с заводов, выставок, музеев и др.).Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественнойвойне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями «20 лет Победы в ВеликойОтечественной войне 1941-1945 гг.», «25 лет Победы в Великой Отечественнойвойне 1941-1945 гг.», «50 лет вооруженных сил СССР», нагрудным знаком«Отличник культурного шефства над вооруженными силами СССР», Серебряноймедалью ВДНХ СССР (1971 г.), почетными грамотами Государственного комитетаСовета Министров СССР по телевидению и радиовещанию.