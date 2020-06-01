КАЛАШНИКОВ Александр Степанович Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 20 раз КАЛАШНИКОВ

Александр Степанович



Родился в 1913 году. Участник Великой Отечественной войны. Капитан, истр.батальон,18-я А, ЗакФ.

В начале 1950-х годов - заведующий отделом культуры и быта саратовской

областной газеты «Коммунист», руководитель постоянно действующего семинара редакторов стенных газет при Кировском райкоме ВКП(б) Саратова.







Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г. Родился в 1913 году. Участник Великой Отечественной войны. Капитан, истр.батальон,18-я А, ЗакФ.В начале 1950-х годов - заведующий отделом культуры и быта саратовскойобластной газеты «Коммунист», руководитель постоянно действующего семинара редакторов стенных газет при Кировском райкоме ВКП(б) Саратова.