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Союз журналистов России
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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 73 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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КАЛАШНИКОВ Александр Степанович
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 20 раз
КАЛАШНИКОВ
Александр Степанович
Родился в 1913 году. Участник Великой Отечественной войны. Капитан, истр.батальон,18-я А, ЗакФ.
В начале 1950-х годов - заведующий отделом культуры и быта саратовской
областной газеты «Коммунист», руководитель постоянно действующего семинара редакторов стенных газет при Кировском райкоме ВКП(б) Саратова.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.