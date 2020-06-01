Принимал участие в воздушных боях Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 14 раз Принимал участие в воздушных боях

Ибрагимов

Давид Михайлович

(28 января [10 февраля] 1914 г. – 1984 г.)





Давид Михайлович Ибрагимов родился в Саратове. В 1927 году окончил школу киномехаников. С 1930 года работал осветителем, потом – ассистентом оператора на Нижневолжской студии кинохроники. С 1936 года снимал сюжеты для местного и союзного экрана. В 1939 году окончил курсы операторов при ВГИКе.

В годы Великой Отечественной войны воевал в составе киногрупп Юго-Западного, Донского, Сталинградского, Центрального, 1-го Белорусского, 1-го Украинского, 2-го Приморского фронтов. Снимал боевые действия советской авиации и жизнь летчиков на земле, принимал участие в воздушных боях.

Запечатлел подписание капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.

В наградном листе к ордену Отечественной войны II степени (02.09.1945) записано:

«Тов. Ибрагимов снял видеоматериала всего 2019 м., а именно: «Над Варшавой», «Боевые действия штурмовиков», «Пикирующие бомбардировщики», «Бомбардировщики полковника Якобсона», «Крепость Познань», «Над польской землей», «Над Германией», «Над крепостью Кюстрин». Видеоматериал вошел во фронтовые выпуски: «Прага», «Битва за Варшаву», «От Вислы до Одера». Тов. Ибрагимов совершил 20 боевых вылетов. Большинство съемок т. Ибрагимова произведены удачно. В лице т. Ибрагимова мы имеем квалифицированного и смелого кинооператора».

Кроме ордена Отечественной войны II ст., Ибрагимов награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Японией». В 1943 году он удостоен Сталинской премии II степени.

Съемки Ибрагимова использовались также в документальных фильмах военного времени: «Сталинград», «Освобождение Советской Белоруссии», «Победа на Правобережной Украине», «Разгром Японии» и послевоенных – «Обыкновенный

фашизм» и «Великая Отечественная».

После войны работал на Нижневолжской студии кинохроники в Саратове. На здании, где она размещалась, в 2010 году, накануне Дня Победы, установлена мемориальная доска, на которой запечатлено его имя.



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г. Давид Михайлович Ибрагимов родился в Саратове. В 1927 году окончил школу киномехаников. С 1930 года работал осветителем, потом – ассистентом оператора на Нижневолжской студии кинохроники. С 1936 года снимал сюжеты для местного и союзного экрана. В 1939 году окончил курсы операторов при ВГИКе.В годы Великой Отечественной войны воевал в составе киногрупп Юго-Западного, Донского, Сталинградского, Центрального, 1-го Белорусского, 1-го Украинского, 2-го Приморского фронтов. Снимал боевые действия советской авиации и жизнь летчиков на земле, принимал участие в воздушных боях.Запечатлел подписание капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.В наградном листе к ордену Отечественной войны II степени (02.09.1945) записано:«Тов. Ибрагимов снял видеоматериала всего 2019 м., а именно: «Над Варшавой», «Боевые действия штурмовиков», «Пикирующие бомбардировщики», «Бомбардировщики полковника Якобсона», «Крепость Познань», «Над польской землей», «Над Германией», «Над крепостью Кюстрин». Видеоматериал вошел во фронтовые выпуски: «Прага», «Битва за Варшаву», «От Вислы до Одера». Тов. Ибрагимов совершил 20 боевых вылетов. Большинство съемок т. Ибрагимова произведены удачно. В лице т. Ибрагимова мы имеем квалифицированного и смелого кинооператора».Кроме ордена Отечественной войны II ст., Ибрагимов награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Японией». В 1943 году он удостоен Сталинской премии II степени.Съемки Ибрагимова использовались также в документальных фильмах военного времени: «Сталинград», «Освобождение Советской Белоруссии», «Победа на Правобережной Украине», «Разгром Японии» и послевоенных – «Обыкновенныйфашизм» и «Великая Отечественная».После войны работал на Нижневолжской студии кинохроники в Саратове. На здании, где она размещалась, в 2010 году, накануне Дня Победы, установлена мемориальная доска, на которой запечатлено его имя.