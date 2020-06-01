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Союз журналистов России
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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 71 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Редактор дивизионных газет
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 12 раз
Редактор дивизионных газет
Духов
Иван Захарович
Иван Захарович Духов родился в 1910 году в селе Юнгеровка Лысогорского района Саратовской области г. В 1931 году комитетом ВКП(б) Саратовского края был направлен на работу заведующим массовым отделом узлового радиовещания Саратовского радиоузла. С1937 года – заместитель председателя Саратовского областного радиокомитета по узловому вещанию.
Участник Великой Отечественной войны. На фронте был редактором газет сначала 32-й Саратовской дивизии, затем 17-й гвардейской стрелковой дивизии. За бесперебойный и оперативный выпуск газет награжден орденами Отечественной войны II степени (29.02.1945) и Красной Звезды (29.06.1945), а весной 1985 года , как и всем фронтовикам-орденоносцам, в ознаменование 30-летия Победы в Великой Отечественной войне Ивану Захаровичу вручили орден Отечественной войны I степени.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.