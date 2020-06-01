Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Иван Захарович Духов родился в 1910 году в селе Юнгеровка Лысогорского района Саратовской области г. В 1931 году комитетом ВКП(б) Саратовского края был направлен на работу заведующим массовым отделом узлового радиовещания Саратовского радиоузла. С1937 года – заместитель председателя Саратовского областного радиокомитета по узловому вещанию.Участник Великой Отечественной войны. На фронте был редактором газет сначала 32-й Саратовской дивизии, затем 17-й гвардейской стрелковой дивизии. За бесперебойный и оперативный выпуск газет награжден орденами Отечественной войны II степени (29.02.1945) и Красной Звезды (29.06.1945), а весной 1985 года , как и всем фронтовикам-орденоносцам, в ознаменование 30-летия Победы в Великой Отечественной войне Ивану Захаровичу вручили орден Отечественной войны I степени.