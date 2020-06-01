На фронте с декабря 1941-го

ДУБЦОВ

Иван Алексеевич





Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.



Иван Алексеевич ДУБЦОВ родился в 1914 году в Новоузенске Саратовской области. В 1933 году окончил сельскохозяйственный техникум в Хвалынске. До 1937 года служил в армии, затем работал в газете.Участник Великой Отечественной войны. С декабря 1941 года – на фронте. В 1943 году был контужен. После этого служил следователем отдела контрразведки. Был награжден орденом Отечественной войны II ст. незадолго до окончания войны за то, что «следственным путем выявил и разоблачил несколько человек, деятельность которых была направлена на подрыв мощи Советского Союза и Красной Армии».После войны – ревизор Саратовского областного контрольно-ревизионного управления.В начале 1950 годов – литературный сотрудник саратовской областной газеты«Коммунист».