|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 71 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
|
На фронте с декабря 1941-го
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 10 раз
На фронте с декабря 1941-го
ДУБЦОВ
Иван Алексеевич
Иван Алексеевич ДУБЦОВ родился в 1914 году в Новоузенске Саратовской области. В 1933 году окончил сельскохозяйственный техникум в Хвалынске. До 1937 года служил в армии, затем работал в газете.
Участник Великой Отечественной войны. С декабря 1941 года – на фронте. В 1943 году был контужен. После этого служил следователем отдела контрразведки. Был награжден орденом Отечественной войны II ст. незадолго до окончания войны за то, что «следственным путем выявил и разоблачил несколько человек, деятельность которых была направлена на подрыв мощи Советского Союза и Красной Армии».
После войны – ревизор Саратовского областного контрольно-ревизионного управления.
В начале 1950 годов – литературный сотрудник саратовской областной газеты
«Коммунист».
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.