Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Архив: Летописцы истории страны
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СНИМАЕМ КИНО - НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
13-мая-2020 — прочитано 71 раз
В оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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На фронте с декабря 1941-го

Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 10 раз
На фронте с декабря 1941-го
ДУБЦОВ
Иван Алексеевич


Иван Алексеевич ДУБЦОВ родился в 1914 году в Новоузенске Саратовской области. В 1933 году окончил сельскохозяйственный техникум в Хвалынске. До 1937 года служил в армии, затем работал в газете.
Участник Великой Отечественной войны. С декабря 1941 года – на фронте. В 1943 году был контужен. После этого служил следователем отдела контрразведки. Был награжден орденом Отечественной войны II ст. незадолго до окончания войны за то, что «следственным путем выявил и разоблачил несколько человек, деятельность которых была направлена на подрыв мощи Советского Союза и Красной Армии».
После войны – ревизор Саратовского областного контрольно-ревизионного управления.
В начале 1950 годов – литературный сотрудник саратовской областной газеты
«Коммунист».


Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.