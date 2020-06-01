Воодушевлял на бой с врагом Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 13 раз Воодушевлял на бой с врагом

Дерябин

Николай Дмитриевич



Николай Дмитриевич Дерябин родился 11 ноября 1906 года в Саратове. Журналист, участник Великой Отечественной войны. Офицерские звания: младший политрук, лейтенант, капитан. Служил в 350-й стрелковой дивизии в составе Западного, 1-го Украинского, Юго-Западного, Западного фронтов. Литературный сотрудник дивизионной газеты «Ворошиловский стрелок».

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За

победу над Германией» - не много военных корреспондентов имеют столько наград.

Первое отличие – медаль «За боевые заслуги» – получил в июле 1942 года. Из наградного листа: «Тов. Дерябин хорошо владеет искусством художественного слова. Его статьи, очерки воодушевляют на бой с врагом, заставляют бойцов и командиров быть такими, как те, о которых пишет тов. Дерябин. Не боится трудностей, показывает в бою смелость и мужество. Постоянно находится в подразделениях передовой линии фронта. Во время боя за село Железница Орловской области тов. Дерябин вместе с бойцами передового подразделения под огнем противника зашел в село и принял участие в разгроме немецких автоматчиков, засевших в домах села».

Впоследствии Дерябин был награжден двумя орденами Красной Звезды. Вот строки из наградного листа от 30.12.1942 года: «Тов. Дерябин на всем протяжении боев, начиная с 16 декабря 1942 г., все время находился в передовых частях, выявляя героев боев, организуя материал для газеты, чем обеспечивал своевременный и ежедневный выпуск газеты «Ворошиловский стрелок», своими боевыми корреспонденциями вдохновляя бойцов на новые подвиги. Тов. Дерябин, будучи журналистом, сам лично принимал непосредственное участие в боях за овладение сел Деревовка, Косовка, Фисенково. Достоин правительственной награды.»

Аналогичная характеристика и в наградном листе на второй орден Красной звезды от 4 января 1944 года: «Дерябин Николай Дмитриевич работает в дивизионной газете «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 350 стрелковой Житомирской дивизии с начала ее организации в 1941 году. К делу относится исключительно добросовестно, постоянно находится непосредственно в подразделениях ведущей передовой линии фронта, смело и мужественно выполняет обязанности военного корреспондента».

Впереди было больше года войны и в каждый из оставшихся 476 дней капитану Дерябину предстояло обеспечивать ежедневный выход газеты, а значит, идти со своими героями в новый и новый бой, делить с ними победы и потери, и верить, что у каждого из них среди боевых медалей и орденов появится еще одна награда – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В начале 1950-х годов Николай Дмитриевич Дерябин – работал литературным сотрудником отдела партийной жизни саратовской областной газеты «Коммунист».



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г. Николай Дмитриевич Дерябин родился 11 ноября 1906 года в Саратове. Журналист, участник Великой Отечественной войны. Офицерские звания: младший политрук, лейтенант, капитан. Служил в 350-й стрелковой дивизии в составе Западного, 1-го Украинского, Юго-Западного, Западного фронтов. Литературный сотрудник дивизионной газеты «Ворошиловский стрелок».Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «Запобеду над Германией» - не много военных корреспондентов имеют столько наград.Первое отличие – медаль «За боевые заслуги» – получил в июле 1942 года. Из наградного листа: «Тов. Дерябин хорошо владеет искусством художественного слова. Его статьи, очерки воодушевляют на бой с врагом, заставляют бойцов и командиров быть такими, как те, о которых пишет тов. Дерябин. Не боится трудностей, показывает в бою смелость и мужество. Постоянно находится в подразделениях передовой линии фронта. Во время боя за село Железница Орловской области тов. Дерябин вместе с бойцами передового подразделения под огнем противника зашел в село и принял участие в разгроме немецких автоматчиков, засевших в домах села».Впоследствии Дерябин был награжден двумя орденами Красной Звезды. Вот строки из наградного листа от 30.12.1942 года: «Тов. Дерябин на всем протяжении боев, начиная с 16 декабря 1942 г., все время находился в передовых частях, выявляя героев боев, организуя материал для газеты, чем обеспечивал своевременный и ежедневный выпуск газеты «Ворошиловский стрелок», своими боевыми корреспонденциями вдохновляя бойцов на новые подвиги. Тов. Дерябин, будучи журналистом, сам лично принимал непосредственное участие в боях за овладение сел Деревовка, Косовка, Фисенково. Достоин правительственной награды.»Аналогичная характеристика и в наградном листе на второй орден Красной звезды от 4 января 1944 года: «Дерябин Николай Дмитриевич работает в дивизионной газете «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 350 стрелковой Житомирской дивизии с начала ее организации в 1941 году. К делу относится исключительно добросовестно, постоянно находится непосредственно в подразделениях ведущей передовой линии фронта, смело и мужественно выполняет обязанности военного корреспондента».Впереди было больше года войны и в каждый из оставшихся 476 дней капитану Дерябину предстояло обеспечивать ежедневный выход газеты, а значит, идти со своими героями в новый и новый бой, делить с ними победы и потери, и верить, что у каждого из них среди боевых медалей и орденов появится еще одна награда – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».В начале 1950-х годов Николай Дмитриевич Дерябин – работал литературным сотрудником отдела партийной жизни саратовской областной газеты «Коммунист».