30 ЛЕТ И 3 ГОДА Новости, Главные новости, Поздравления — 10-июня-2020 — прочитано 15 раз 30 ЛЕТ И 3 ГОДА



Газете «Житель Саратова» 30 лет! Из них 3 последних года, разделив судьбу многих печатных изданий, газета-самиздат Сергея Перепечёнова не выходит.



Первый номер газеты, макет которой был напечатан на пишущей машинке и размножен на ротопринте, вышел в июне 1990 года тиражом 999 экземпляров. В течение первых лет самиздат позиционировал себя как «средство гласности и информации Территориального совета общественного самоуправления «Центр» Кировского района города Саратова».

С конца 1995 года малотиражная газета «Житель Саратова» стала верстаться на компьютере и выходить 2 раза в месяц размещая материалы о жизни города Саратова и его жителях, критику, краеведческие и другие заметки, кроссворды, карикатуры, анекдоты... Спонсорами издания были политики и предприниматели: В.Петров, Е.Моторный, В.Пронькин, В.Марков, Д.Машенцев, В.Мальцев, Л.Писной и др.

С 2007 года издание «редактора и продюсера Сергея Перепечёнова», выходившее под девизом «Дай Бог, что бы каждый из нас делал то, что поручил нам Господь!», стало газетой в газете «Земское обозрение» с его тиражом (порядка 10 тыс.экз.) и еженедельной периодичностью выхода. В «Жителе Саратова» публиковались заметки: Л.Виненко, Н.Зорина, А.Зазыбина, М.Митасовой и других журналистов.

В 2017 году в связи с прекращением выхода в качестве печатного издания еженедельника «Земское обозрение» перестал выходить и «Житель», как продукт, который «можно в руках подержать». Всего с июня 1990 года было выпущено более тысячи номеров.

В последние годы свои статьи и заметки по тематике «Жителя Саратова» журналист и общественный деятель Сергей Перепечёнов продолжает размещать на сайте «Земское обозрение» , в других СМИ и интернет-сетях.

Первый номер газеты, макет которой был напечатан на пишущей машинке и размножен на ротопринте, вышел в июне 1990 года тиражом 999 экземпляров. В течение первых лет самиздат позиционировал себя как «средство гласности и информации Территориального совета общественного самоуправления «Центр» Кировского района города Саратова».С конца 1995 года малотиражная газета «Житель Саратова» стала верстаться на компьютере и выходить 2 раза в месяц размещая материалы о жизни города Саратова и его жителях, критику, краеведческие и другие заметки, кроссворды, карикатуры, анекдоты... Спонсорами издания были политики и предприниматели: В.Петров, Е.Моторный, В.Пронькин, В.Марков, Д.Машенцев, В.Мальцев, Л.Писной и др.С 2007 года издание «редактора и продюсера Сергея Перепечёнова», выходившее под девизом «Дай Бог, что бы каждый из нас делал то, что поручил нам Господь!», стало газетой в газете «Земское обозрение» с его тиражом (порядка 10 тыс.экз.) и еженедельной периодичностью выхода. В «Жителе Саратова» публиковались заметки: Л.Виненко, Н.Зорина, А.Зазыбина, М.Митасовой и других журналистов.В 2017 году в связи с прекращением выхода в качестве печатного издания еженедельника «Земское обозрение» перестал выходить и «Житель», как продукт, который «можно в руках подержать». Всего с июня 1990 года было выпущено более тысячи номеров.В последние годы свои статьи и заметки по тематике «Жителя Саратова» журналист и общественный деятель Сергей Перепечёнов продолжает размещать на сайте «Земское обозрение» , в других СМИ и интернет-сетях.