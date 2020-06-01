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Требовательный и энергичный командир
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 12 раз
«Требовательный и энергичный командир…»
Давыдов
Александр Павлович
Родился в 1911 году. В 1930-х годах – ответственный секретарь саратовского отделения ТАСС. В начале 1940-х годов – ответственный секретарь саратовской областной молодежной газеты «Молодой сталинец».
Во время Великой Отечественной войны – сотрудник газеты «Ворошиловский
стрелок» 350-й стрелковой Житомирской ордена Богдана Хмельницкого дивизии в
звании старшего лейтенанта. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II ст., медалями.
Из наградного листа:
«Требовательный и энергичный командир, отдает все свои силы и знания делу
улучшения газеты. Работает самоотверженно: ночами принимает материалы по
радио, днем занимается оформлением газеты, работает сутками без отдыха.
В боях с немецкими захватчиками показал мужество и отвагу. Будучи во
втором эшелоне, редакция подверглась ночной бомбежке. Несмотря на то, что
несколько зажигательных бомб упало рядом с автомашиной, не растерялся и тут
же организовал бойцов на тушение пожаров, возникших в результате бомбежки в
с. Верхний Мамон.
В августовских боях, когда немецкие танки ворвались в место расположения
тылов дивизии, умело организовал погрузку редакции и вывел из-под обстрелов
танков и бомбежки вражеской авиации хозяйство редакции».
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.