«Требовательный и энергичный командир…»

Давыдов

Александр Павлович



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Родился в 1911 году. В 1930-х годах – ответственный секретарь саратовского отделения ТАСС. В начале 1940-х годов – ответственный секретарь саратовской областной молодежной газеты «Молодой сталинец».Во время Великой Отечественной войны – сотрудник газеты «Ворошиловскийстрелок» 350-й стрелковой Житомирской ордена Богдана Хмельницкого дивизии взвании старшего лейтенанта. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественнойвойны II ст., медалями.Из наградного листа:«Требовательный и энергичный командир, отдает все свои силы и знания делуулучшения газеты. Работает самоотверженно: ночами принимает материалы порадио, днем занимается оформлением газеты, работает сутками без отдыха.В боях с немецкими захватчиками показал мужество и отвагу. Будучи вовтором эшелоне, редакция подверглась ночной бомбежке. Несмотря на то, чтонесколько зажигательных бомб упало рядом с автомашиной, не растерялся и тутже организовал бойцов на тушение пожаров, возникших в результате бомбежки вс. Верхний Мамон.В августовских боях, когда немецкие танки ворвались в место расположениятылов дивизии, умело организовал погрузку редакции и вывел из-под обстреловтанков и бомбежки вражеской авиации хозяйство редакции».