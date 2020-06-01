Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Архив: Летописцы истории страны
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СНИМАЕМ КИНО - НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
13-мая-2020 — прочитано 71 раз
В оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Служил в кавалерии

Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-июня-2020 — прочитано 12 раз
Служил в кавалерии

ГУБАНОВ
Виктор Иванович

Родился в 1910 году В конце 1930-х – сотрудник экономического отдела саратовской областной газеты «Коммунист». Писал в основном на сельскохозяйственные темы. Привлек к сотрудничеству с редакцией 12 специалистов сельского хозяйства. Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Во время Великой Отечественной войны в звании старшего лейтенанта служил
начальником 5-го отдела 115-й кавалерийской дивизии Южного фронта. Принимал участие в Сталинградской битве. 29 июля 1942 г. получил осколочное ранение в ногу, но остался в строю. За это по ходатайству военкома Фрунзенского района Саратова награжден орденом Отечественной войны II ст., но уже после войны, в 1947 г., когда он снова работал в газете «Коммунист» заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом.



Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.