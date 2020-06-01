Служил в кавалерии



ГУБАНОВ

Виктор Иванович



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Родился в 1910 году В конце 1930-х – сотрудник экономического отдела саратовской областной газеты «Коммунист». Писал в основном на сельскохозяйственные темы. Привлек к сотрудничеству с редакцией 12 специалистов сельского хозяйства. Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.Во время Великой Отечественной войны в звании старшего лейтенанта служилначальником 5-го отдела 115-й кавалерийской дивизии Южного фронта. Принимал участие в Сталинградской битве. 29 июля 1942 г. получил осколочное ранение в ногу, но остался в строю. За это по ходатайству военкома Фрунзенского района Саратова награжден орденом Отечественной войны II ст., но уже после войны, в 1947 г., когда он снова работал в газете «Коммунист» заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом.