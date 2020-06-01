В штурмовой авиации Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 9-июня-2020 — прочитано 22 раз В штурмовой авиации



ГОРЮХИН

Лаврентий Артемьевич



Лаврентий Артемьевич Горюхин родился 10 августа 1903 года в Уфимской губернии (теперь республика Башкортостан) селе Усень-Ивановское Белебеевского района. С 1919 года – на военной службе. Участник гражданской войны (Польский фронт). После Великой Отечественной войны – военный пенсионер. Жил в Саратове, работал литературным сотрудником областной газеты «Коммунист».

Во время Великой Отечественной войны в звании полковника сначала служил заместителем начальника оперативного отдела штаба 2-й воздушной армии, затем – начальником штаба 211-й штурмовой авиационной Невельской Краснознаменной дивизии.

После войны – военный пенсионер. Проживал в Саратове, работал литературным сотрудником саратовской областной газеты «Коммунист».



В Саратовской книге памяти нашему герою посвящено всего несколько строк. Благодаря тому, что Министерство Обороны рассекретило многие документы, теперь мы можем узнать подробно о героической жизни литсотрудника областной газеты на сайте Память народа. Среди его наград есть сведения о шести орденах – от самого первого «по значимости» ордена Красной Звезды (наградной лист подписан 20 января 1943 года) до самого главного ордена СССР периода Великой отечественной войны – ордена Ленина, которым начштаба был награжден в последние месяцы войны. А еще были орден Отечественной войны I степени (29.10.1943), орден Красного Знамени (10.07.44), орден Отечественной войны II степени (19.08.44), орден Красного Знамени (03.11.44).

Последняя строка в послужном списке Горюхина – 211-я штурмовая авиационная Невельская ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия (211-я шад, 1-й Прибалтийский фронт) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА штурмовой авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Дивизия была сформирована 8 мая 1943 года, а до этого он воевал в составе 2-й воздушной армии. В июне 1941 года летчики, которыми командовал Горюхин, обороняли Смоленск, а позже и Москву. Воевал Лаврентий Артемович под Воронежем, принимал участие в контрнаступлении советской армии под Сталинградом, разгроме итало-немецких войск на Среднем Дону. А дальше было победное шествие на Берлин.

Интересный факт: больше всего Героев Советского Союза – среди летчиков штурмовой авиации. И это не случайно. Задачи, которые ставились перед штурмовиками: ведение активного воздушного боя с самолетами противника, главным образом, уничтожение бомбардировщиков, поражение наземных целей (танков, броневиков, зенитных батарей, пулеметных гнезд и т.п.), сопровождение бомбардировщиков – позволяли по сравнению с другими авиачастями, наносить наибольший урон противнику. Не случайно и пехотинцы, и танкисты, и артиллеристы с надеждой вглядывались в небо и чувствовали себя намного увереннее под прикрытием «сталинских ястребов».

От заместителя начальника оперативного отдела штаба 2-й воздушной армии, а затем начальника штаба 211-й штурмовой авиационной Невельской Краснознаменной дивизии Лаврентия Горюхина, его знаний, боевого опыта, умения анализировать ситуацию и данные разведки, прогнозировать предстоящий воздушный бой, ставить реальные боевые задачи во многом зависел успех штурмовиков. А их успех – это реальный вклад в победу наземных войск.



Неслучайно именно в конце 1944-го начале 45-го Лаврентий Артемьевич получил больше всего своих орденов. Без сомнения, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - была для него одной из самых значимых наград.





Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Материал значительно доработан

редакцией Проекта

«Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Лаврентий Артемьевич Горюхин родился 10 августа 1903 года в Уфимской губернии (теперь республика Башкортостан) селе Усень-Ивановское Белебеевского района. С 1919 года – на военной службе. Участник гражданской войны (Польский фронт). После Великой Отечественной войны – военный пенсионер. Жил в Саратове, работал литературным сотрудником областной газеты «Коммунист».Во время Великой Отечественной войны в звании полковника сначала служил заместителем начальника оперативного отдела штаба 2-й воздушной армии, затем – начальником штаба 211-й штурмовой авиационной Невельской Краснознаменной дивизии.После войны – военный пенсионер. Проживал в Саратове, работал литературным сотрудником саратовской областной газеты «Коммунист».В Саратовской книге памяти нашему герою посвящено всего несколько строк. Благодаря тому, что Министерство Обороны рассекретило многие документы, теперь мы можем узнать подробно о героической жизни литсотрудника областной газеты на сайте Память народа. Среди его наград есть сведения о шести орденах – от самого первого «по значимости» ордена Красной Звезды (наградной лист подписан 20 января 1943 года) до самого главного ордена СССР периода Великой отечественной войны – ордена Ленина, которым начштаба был награжден в последние месяцы войны. А еще были орден Отечественной войны I степени (29.10.1943), орден Красного Знамени (10.07.44), орден Отечественной войны II степени (19.08.44), орден Красного Знамени (03.11.44).Последняя строка в послужном списке Горюхина – 211-я штурмовая авиационная Невельская ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия (211-я шад, 1-й Прибалтийский фронт) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА штурмовой авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Дивизия была сформирована 8 мая 1943 года, а до этого он воевал в составе 2-й воздушной армии. В июне 1941 года летчики, которыми командовал Горюхин, обороняли Смоленск, а позже и Москву. Воевал Лаврентий Артемович под Воронежем, принимал участие в контрнаступлении советской армии под Сталинградом, разгроме итало-немецких войск на Среднем Дону. А дальше было победное шествие на Берлин.Интересный факт: больше всего Героев Советского Союза – среди летчиков штурмовой авиации. И это не случайно. Задачи, которые ставились перед штурмовиками: ведение активного воздушного боя с самолетами противника, главным образом, уничтожение бомбардировщиков, поражение наземных целей (танков, броневиков, зенитных батарей, пулеметных гнезд и т.п.), сопровождение бомбардировщиков – позволяли по сравнению с другими авиачастями, наносить наибольший урон противнику. Не случайно и пехотинцы, и танкисты, и артиллеристы с надеждой вглядывались в небо и чувствовали себя намного увереннее под прикрытием «сталинских ястребов».От заместителя начальника оперативного отдела штаба 2-й воздушной армии, а затем начальника штаба 211-й штурмовой авиационной Невельской Краснознаменной дивизии Лаврентия Горюхина, его знаний, боевого опыта, умения анализировать ситуацию и данные разведки, прогнозировать предстоящий воздушный бой, ставить реальные боевые задачи во многом зависел успех штурмовиков. А их успех – это реальный вклад в победу наземных войск.Неслучайно именно в конце 1944-го начале 45-го Лаврентий Артемьевич получил больше всего своих орденов. Без сомнения, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - была для него одной из самых значимых наград.