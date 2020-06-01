Ранен под Сталинградом Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 9-июня-2020 — прочитано 23 раз Ранен под Сталинградом



Боровиков

Григорий Федорович

(19 августа 1905 г. – 23 ноября 1993 г.)





Писатель Григорий Федорович БОРОВИКОВ родился в семье крестьянина в деревне Белоглазово Вятской губернии (ныне Кировская область). Среднее образование получил в 1924 году.

В 1921 году вступил в комсомол. Был первым секретарем комсомольской ячейки в своей школе. После окончания средней школы некоторое время жил в родной деревне и возглавлял комсомольцев в соседней деревне Богдашкино. Затем жил в Казани, работал в Наркомземе Татарской республики и учился на годичных юридических курсах.

В 1927 году был призван на действительную военную службу, окончил 12-ю Краснознаменную пехотную школу, получил звание командира взвода запаса. После армии работал в Казани народным судьей, затем – в редакции газеты «Красная Татария».

С 1929 года – корреспондент «Поволжской правды» (Саратов) и «Сталинградской правды» (Сталинград), собственный корреспондент московских – «Соцземледелие» и «Красный спорт», и саратовских – «Коммунист» и «Молодой сталинец» газет.

Принимал участие в Великой Отечественной войне. В действующей армии с 1942 по июнь 1943 года. 20 октября 1942 года был ранен. Из представления к награде: «Красноармеец Боровиков, будучи разведчиком-наблюдателем, полковой батареи 692 стрелкового полка, 212 стрелковой дивизии, в боях за освобождение деревни Ерзовка в районе северо-западнее Сталинграда в наступлении 20 октября 1942 года был ранен осколком мины в левую голень…» Награжден орденом Славы III ст. и медалями

После очередного ранения вернулся в Саратов, и некоторое время работал начальником областного управления издательства и полиграфии, затем – ответственным секретарем Саратовского отделения Союза писателей. Заочно окончил литературный институт им. А.М. Горького.

Стихи и рассказы начал писать в 13 лет. В школе был редактором рукописного журнала «Молодые побеги». Работая в газетах, писал не только статьи, но и стихи, очерки, рассказы. Стихи печатались в периодике в Казани, в центральных изданиях – журнале «Экран», «Крестьянский журнал». В 1928 г. был принят в Общество крестьянских писателей, а вскоре – в Татарскую Ассоциацию пролетарских писателей.

Первая книга «Из чего складываются победы» (очерк о колхозе) была выпущена Партиздатом в 1939 г. В 1943 г., находясь в госпитале после ранения, написал книгу «В каспийских джунглях», отмеченную поощрительной премией на конкурсе «ДЕТГИЗа», переведенную на казахский, марийский, польский и болгарский языки. Всего написал 37 книг, изданных как в центральных и периферийных издательствах, так и за границей.

Кроме литературной работы Боровиков всегда выполнял общественную: был секретарем парторганизации, членом правления Союза писателей РСФСР, депутатом местных Советов, помогал молодым авторам. Он – лауреат пяти Всесоюзных литературных конкурсов, конкурса киносценаристов (1941 г.), на лучшую книгу для детей (1945 и 1950 гг.) и на лучший рассказ (1946 и 1955 гг.).

За заслуги в развитии советской литературы награжден орденом «Знак Почета», за успехи в литературной деятельности и активную общественную работу – почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Саратовского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов, Правления СП СССР и СП РСФСР.



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Писатель Григорий Федорович БОРОВИКОВ родился в семье крестьянина в деревне Белоглазово Вятской губернии (ныне Кировская область). Среднее образование получил в 1924 году.В 1921 году вступил в комсомол. Был первым секретарем комсомольской ячейки в своей школе. После окончания средней школы некоторое время жил в родной деревне и возглавлял комсомольцев в соседней деревне Богдашкино. Затем жил в Казани, работал в Наркомземе Татарской республики и учился на годичных юридических курсах.В 1927 году был призван на действительную военную службу, окончил 12-ю Краснознаменную пехотную школу, получил звание командира взвода запаса. После армии работал в Казани народным судьей, затем – в редакции газеты «Красная Татария».С 1929 года – корреспондент «Поволжской правды» (Саратов) и «Сталинградской правды» (Сталинград), собственный корреспондент московских – «Соцземледелие» и «Красный спорт», и саратовских – «Коммунист» и «Молодой сталинец» газет.Принимал участие в Великой Отечественной войне. В действующей армии с 1942 по июнь 1943 года. 20 октября 1942 года был ранен. Из представления к награде: «Красноармеец Боровиков, будучи разведчиком-наблюдателем, полковой батареи 692 стрелкового полка, 212 стрелковой дивизии, в боях за освобождение деревни Ерзовка в районе северо-западнее Сталинграда в наступлении 20 октября 1942 года был ранен осколком мины в левую голень…» Награжден орденом Славы III ст. и медалямиПосле очередного ранения вернулся в Саратов, и некоторое время работал начальником областного управления издательства и полиграфии, затем – ответственным секретарем Саратовского отделения Союза писателей. Заочно окончил литературный институт им. А.М. Горького.Стихи и рассказы начал писать в 13 лет. В школе был редактором рукописного журнала «Молодые побеги». Работая в газетах, писал не только статьи, но и стихи, очерки, рассказы. Стихи печатались в периодике в Казани, в центральных изданиях – журнале «Экран», «Крестьянский журнал». В 1928 г. был принят в Общество крестьянских писателей, а вскоре – в Татарскую Ассоциацию пролетарских писателей.Первая книга «Из чего складываются победы» (очерк о колхозе) была выпущена Партиздатом в 1939 г. В 1943 г., находясь в госпитале после ранения, написал книгу «В каспийских джунглях», отмеченную поощрительной премией на конкурсе «ДЕТГИЗа», переведенную на казахский, марийский, польский и болгарский языки. Всего написал 37 книг, изданных как в центральных и периферийных издательствах, так и за границей.Кроме литературной работы Боровиков всегда выполнял общественную: был секретарем парторганизации, членом правления Союза писателей РСФСР, депутатом местных Советов, помогал молодым авторам. Он – лауреат пяти Всесоюзных литературных конкурсов, конкурса киносценаристов (1941 г.), на лучшую книгу для детей (1945 и 1950 гг.) и на лучший рассказ (1946 и 1955 гг.).За заслуги в развитии советской литературы награжден орденом «Знак Почета», за успехи в литературной деятельности и активную общественную работу – почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Саратовского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов, Правления СП СССР и СП РСФСР.