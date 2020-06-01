В ряды ВМФ вступил добровольно Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 8-июня-2020 — прочитано 25 раз В ряды ВМФ вступил добровольно

ГРИШИН

Владимир Семенович

(1926 – 1995)



Поэт и издатель Владимир Гришин родился 22 июня 1926 года в городе Самаре (в прошлом – город Куйбышев). Участник Великой Отечественной войны. В октябре 1942 года добровольно вступил в ряды Военно-Морского флота, окончил школу морских летчиков.

Воинское звание - капитан. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией».

В 1953-1956 годах служил на дважды Краснознаменном Балтийском флоте.

С 1956 г. – военный журналист. Первые стихи были опубликованы во флотской газете. В 1960 году вышла его первая книга «Расстояния», в 1978 году он стал составителем сборника стихов «Волга, слава тебе!», в который вошли произведения: Н.Некрасова, Л.Толского, Г.Коновалова, Н.Карамзина, Е.Репина и других известных литераторов.

В 1967 году переехал в Саратов. В течение года руководил отделом поэзии

литературно-художественного журнала «Волга», а с 1968 года работал главным редактором Приволжского книжного издательства. Много внимания уделял общественной деятельности: выступал перед трудящимися области, помогал молодым литераторам, являлся членом бюро областной писательской организации, председателем городского правления общества любителей книги, членом идеологической комиссии при Саратовском горкоме КПСС, членом редколлегии. Был членом Союза журналистов и Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры СССР.



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г Поэт и издатель Владимир Гришин родился 22 июня 1926 года в городе Самаре (в прошлом – город Куйбышев). Участник Великой Отечественной войны. В октябре 1942 года добровольно вступил в ряды Военно-Морского флота, окончил школу морских летчиков.Воинское звание - капитан. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией».В 1953-1956 годах служил на дважды Краснознаменном Балтийском флоте.С 1956 г. – военный журналист. Первые стихи были опубликованы во флотской газете. В 1960 году вышла его первая книга «Расстояния», в 1978 году он стал составителем сборника стихов «Волга, слава тебе!», в который вошли произведения: Н.Некрасова, Л.Толского, Г.Коновалова, Н.Карамзина, Е.Репина и других известных литераторов.В 1967 году переехал в Саратов. В течение года руководил отделом поэзиилитературно-художественного журнала «Волга», а с 1968 года работал главным редактором Приволжского книжного издательства. Много внимания уделял общественной деятельности: выступал перед трудящимися области, помогал молодым литераторам, являлся членом бюро областной писательской организации, председателем городского правления общества любителей книги, членом идеологической комиссии при Саратовском горкоме КПСС, членом редколлегии. Был членом Союза журналистов и Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры СССР.