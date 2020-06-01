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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 68 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Работал в секретном отделе особого корпуса
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 5-июня-2020 — прочитано 20 раз
Работал в секретном отделе особого корпуса
ГРАФОВ
Василий Ильич
Василий Ильич Графов родился в январе 1918 г. Участник Великой Отечественной войны. Военный корреспондент газет «Тревога» (Сталинградский корпусной район), «Бей врага» (Ростовский корпусной район), «За Отечество» (5-й особый корпус). Затем в его биографии появляется строка: «заведующий делопроизводством секретного отдела (5-й особый корпус)». Принимал участие в боях за Сталинград, Варшаву, Берлин. Награжден медалями. Тот факт, что он работал в секретном отделе (военной контрразведке), скорее всего, сказался на том, что документы Министерства Обороны об этом участнике войны пока не рассекречены и сведений о нем на сайте «Память народа» еще нет.
С 31 июля 1952 г. по 16 апреля 1955 г. Василий Ильич был старшим инструктором по местному радиовещанию, радиокорреспондент саратовского областного радио.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г