Работал в секретном отделе особого корпуса

ГРАФОВ

Василий Ильич

Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г

Василий Ильич Графов родился в январе 1918 г. Участник Великой Отечественной войны. Военный корреспондент газет «Тревога» (Сталинградский корпусной район), «Бей врага» (Ростовский корпусной район), «За Отечество» (5-й особый корпус). Затем в его биографии появляется строка: «заведующий делопроизводством секретного отдела (5-й особый корпус)». Принимал участие в боях за Сталинград, Варшаву, Берлин. Награжден медалями. Тот факт, что он работал в секретном отделе (военной контрразведке), скорее всего, сказался на том, что документы Министерства Обороны об этом участнике войны пока не рассекречены и сведений о нем на сайте «Память народа» еще нет.С 31 июля 1952 г. по 16 апреля 1955 г. Василий Ильич был старшим инструктором по местному радиовещанию, радиокорреспондент саратовского областного радио.