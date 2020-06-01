В боях на Дальнем Востоке Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 5-июня-2020 — прочитано 24 раз В боях на Дальнем Востоке

ВОЛЬФ Александр (Абрам) Яковлевич

(20 ноября 1916 г. – 15 мая 1989 г.)





Будущий писатель Александр Фольф родился в Иркутске. После окончания Всесоюзного коммунистического института журналистов работал в областных и республиканских газетах.

В 1939 г. был призван в Красную Армию, с которой прочно была связана вся его дальнейшая жизнь и творчество.

На сайте Память народа среди документов капитана/майора Абрама Яковлевича Вольфа – наградные листы о награждении его медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», орденом Красной звезды и орденом Отечественной войны II cтепени. В наградном листе, подписанном начальником политотдела 35-й стрелковой дивизии 2 сентября 1945 года указано, что «капитан Вольф Абрам Яковлевич, отв.редактор газеты «на страже» Политотдела 35 стрелковой Сибирской Краснознаменной ордена Красной звезды дивизии 5 стрелкового корпуса, принимал участие в войне с Японией в 1945 году. В боях на Дальнем Востоке проявил мужество и выносливость. В тяжелых условиях горно-таежной, сильно заболоченной местности сумел проталкивать вперед за наступавшими частями тяжелые типографские машины ЗИС-5. За период боевых действий с 10 по 30 августа в условиях непрерывных маршей выпущено пять номеров газеты «На страже». Достоин награждения орденом «Красная Звезда».



Основные темы в творчестве писателя – Великая Отечественная война и интернациональное боевое братство. Наиболее известны героическая хроника «Крушение Кернверка» и повесть «Дремучие Бескиды». Все его произведения написаны на документальной основе, а главные герои – волжане, жители Саратова и г. Балаково. До 1983 г. жил в Саратове, затем переехал в Москву.

Был членом Союза писателей СССР.

Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г. Будущий писатель Александр Фольф родился в Иркутске. После окончания Всесоюзного коммунистического института журналистов работал в областных и республиканских газетах.В 1939 г. был призван в Красную Армию, с которой прочно была связана вся его дальнейшая жизнь и творчество.На сайте Память народа среди документов капитана/майора Абрама Яковлевича Вольфа – наградные листы о награждении его медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», орденом Красной звезды и орденом Отечественной войны II cтепени. В наградном листе, подписанном начальником политотдела 35-й стрелковой дивизии 2 сентября 1945 года указано, что «капитан Вольф Абрам Яковлевич, отв.редактор газеты «на страже» Политотдела 35 стрелковой Сибирской Краснознаменной ордена Красной звезды дивизии 5 стрелкового корпуса, принимал участие в войне с Японией в 1945 году. В боях на Дальнем Востоке проявил мужество и выносливость. В тяжелых условиях горно-таежной, сильно заболоченной местности сумел проталкивать вперед за наступавшими частями тяжелые типографские машины ЗИС-5. За период боевых действий с 10 по 30 августа в условиях непрерывных маршей выпущено пять номеров газеты «На страже». Достоин награждения орденом «Красная Звезда».Основные темы в творчестве писателя – Великая Отечественная война и интернациональное боевое братство. Наиболее известны героическая хроника «Крушение Кернверка» и повесть «Дремучие Бескиды». Все его произведения написаны на документальной основе, а главные герои – волжане, жители Саратова и г. Балаково. До 1983 г. жил в Саратове, затем переехал в Москву.Был членом Союза писателей СССР.