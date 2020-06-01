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Архив: Летописцы истории страны
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13-мая-2020 — прочитано 68 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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В боях на Дальнем Востоке
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 5-июня-2020 — прочитано 24 раз
В боях на Дальнем Востоке
ВОЛЬФ Александр (Абрам) Яковлевич
(20 ноября 1916 г. – 15 мая 1989 г.)
Будущий писатель Александр Фольф родился в Иркутске. После окончания Всесоюзного коммунистического института журналистов работал в областных и республиканских газетах.
В 1939 г. был призван в Красную Армию, с которой прочно была связана вся его дальнейшая жизнь и творчество.
На сайте Память народа среди документов капитана/майора Абрама Яковлевича Вольфа – наградные листы о награждении его медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», орденом Красной звезды и орденом Отечественной войны II cтепени. В наградном листе, подписанном начальником политотдела 35-й стрелковой дивизии 2 сентября 1945 года указано, что «капитан Вольф Абрам Яковлевич, отв.редактор газеты «на страже» Политотдела 35 стрелковой Сибирской Краснознаменной ордена Красной звезды дивизии 5 стрелкового корпуса, принимал участие в войне с Японией в 1945 году. В боях на Дальнем Востоке проявил мужество и выносливость. В тяжелых условиях горно-таежной, сильно заболоченной местности сумел проталкивать вперед за наступавшими частями тяжелые типографские машины ЗИС-5. За период боевых действий с 10 по 30 августа в условиях непрерывных маршей выпущено пять номеров газеты «На страже». Достоин награждения орденом «Красная Звезда».
Основные темы в творчестве писателя – Великая Отечественная война и интернациональное боевое братство. Наиболее известны героическая хроника «Крушение Кернверка» и повесть «Дремучие Бескиды». Все его произведения написаны на документальной основе, а главные герои – волжане, жители Саратова и г. Балаково. До 1983 г. жил в Саратове, затем переехал в Москву.
Был членом Союза писателей СССР.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.