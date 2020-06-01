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«Строевой марш» под огнем противника
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 5-июня-2020 — прочитано 22 раз
«Строевой марш» под огнем противника
ВИШНЕВСКИЙ
Анатолий Иванович
(март 1924 г. – 27 августа 1966 г.)
Анатолий Иванович Вишневский родился в Ростове-на-Дону. Участник Великой Отечественной войны. С ноября 1942 года служил скрипачом в музыкальном взводе 339-й Таманской дивизии. На первый взгляд, должность не боевая, а на самом деле, очень нужная: ведь поднимать боевой дух бойцов нужно было не только словами. Впрочем, Вишневский не только на скрипке играл.
Первую награду – медаль «За боевые заслуги» получил в 1944 году за то, что при переправе частей дивизии через Керченский пролив «обслуживал переправу, находясь под обстрелом и бомбежкой противника, работал с энтузиазмом и увлекал других бойцов на быстрейшее выполнение задания».
Через несколько месяцев его наградили второй медалью «За боевые заслуги» за то, что «при продвижении в Крыму успешно выполнял задания по доставке продовольствия боеприпасов передовым частям».
В феврале 1945 года, получил орден Красной Звезды. В наградном листе записано: «В период наступательных операций, в момент наступления 14 января 1945 г., на западном берегу реки Вислы, под огнем противника выполнял строевые марши идущим в атаку бойцам... пренебрегая опасностью, проявлял самоотверженность, производя сбор трупов и погребение погибших в боях за Родину, зачастую среди минных полей». Также был награжден медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова, весь его дальнейший жизненный путь был связан с искусством и телевидением.
С 17 декабря 1957 г. – в Саратовском областном комитете по радиовещанию и телевидению: звукооператор, ассистент режиссера, режиссер. С 11 декабря 1963 г. по август 1966 г. - главный режиссер Саратовской студии телевидения.
Автор нескольких телевизионных постановок и фильмов.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.