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Союз журналистов России
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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 68 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Журналист, общественный деятель
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 5-июня-2020 — прочитано 25 раз
Журналист, общественный деятель
БИРЮКОВ
Иван Петрович
(1925 г. – 2000 г.)
Иван Петрович Бирюков родился в селе Широкий Буерак Вольского района Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны.
Капитан, 2-я осбр. В 1943 г. – внештатный корреспондент дивизионной газеты «Советский снайпер». Награжден орденом Отечественной войны II ст. и 18-ю медалями.
В 1946-1956 гг. работал военным корреспондентом армейских газет разных военных округов. Заочно окончил Южно-Сахалинский государственный педагогический институт. После демобилизации в 1956-1990 гг. трудился в саратовской газете «Коммунист». Автор пяти книг и нескольких сборников о людях труда, репортажей со строительства: Саратовской ГЭС, гидротехнических объектов в Заволжье, заводов химической промышленности; очерков об их создателях.
Избирался депутатом районных и городских Советов народных депутатов, возглавлял Волжский районный Совет ветеранов войны и труда.
Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат конкурса «Золотое перо».
Был членом Союза журналистов СССР и России.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.