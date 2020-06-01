Журналист, общественный деятель



БИРЮКОВ

Иван Петрович

(1925 г. – 2000 г.)



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.





Иван Петрович Бирюков родился в селе Широкий Буерак Вольского района Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны.Капитан, 2-я осбр. В 1943 г. – внештатный корреспондент дивизионной газеты «Советский снайпер». Награжден орденом Отечественной войны II ст. и 18-ю медалями.В 1946-1956 гг. работал военным корреспондентом армейских газет разных военных округов. Заочно окончил Южно-Сахалинский государственный педагогический институт. После демобилизации в 1956-1990 гг. трудился в саратовской газете «Коммунист». Автор пяти книг и нескольких сборников о людях труда, репортажей со строительства: Саратовской ГЭС, гидротехнических объектов в Заволжье, заводов химической промышленности; очерков об их создателях.Избирался депутатом районных и городских Советов народных депутатов, возглавлял Волжский районный Совет ветеранов войны и труда.Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат конкурса «Золотое перо».Был членом Союза журналистов СССР и России.