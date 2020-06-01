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13-мая-2020 — прочитано 68 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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К 12 ИЮНЯ НА «ОКНАХ РОССИИ» ПОЯВЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЕЦ
Новости, Главные новости — 4-июня-2020 — прочитано 16 раз
К 12 ИЮНЯ НА «ОКНАХ РОССИИ» ПОЯВЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЕЦ
Областной киновидеоцентр приглашает своих друзей и зрителей принять участие во Всероссийской праздничной акции.
5 июня 2020 года сотрудники Саратовского областного методического киновидеоцентра присоединятся к еще одной крупной федеральной акции, посвященной Дню России. Вместе со своими детьми, родителями, друзьями ни украсят окна своих квартир и домов тематическими рисунками, посвященными малой родине, или контуром сердца, сквозь который можно будет сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна.
Организаторами Акции #ОкнаРоссии выступают Федеральное агентство по делам молодежи, дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и «Российское движение школьников».
Присоединиться к акции и сотрудникам областного киновидеоцентра могут все желающие. Для этого необходимо опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» или «Инстаграм» фотографии разрисованных окон квартиры/дома и короткий рассказ о своем городе/дворе/малой родине.
Посты следует сопровождать официальными хештегами акции #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия. Акция продлится до 12 июня включительно.
Все новости о кино – на сайте www.sarkvc.ru
Саратовский областной методический киновидеоцентр