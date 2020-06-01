К 12 ИЮНЯ НА «ОКНАХ РОССИИ» ПОЯВЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЕЦ Новости, Главные новости — 4-июня-2020 — прочитано 16 раз К 12 ИЮНЯ НА «ОКНАХ РОССИИ» ПОЯВЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЕЦ







Областной киновидеоцентр приглашает своих друзей и зрителей принять участие во Всероссийской праздничной акции.







5 июня 2020 года сотрудники Саратовского областного методического киновидеоцентра присоединятся к еще одной крупной федеральной акции, посвященной Дню России. Вместе со своими детьми, родителями, друзьями ни украсят окна своих квартир и домов тематическими рисунками, посвященными малой родине, или контуром сердца, сквозь который можно будет сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна.



Организаторами Акции #ОкнаРоссии выступают Федеральное агентство по делам молодежи, дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и «Российское движение школьников».



Присоединиться к акции и сотрудникам областного киновидеоцентра могут все желающие. Для этого необходимо опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» или «Инстаграм» фотографии разрисованных окон квартиры/дома и короткий рассказ о своем городе/дворе/малой родине.



Посты следует сопровождать официальными хештегами акции #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия. Акция продлится до 12 июня включительно.







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Саратовский областной методический киновидеоцентр



5 июня 2020 года сотрудники Саратовского областного методического киновидеоцентра присоединятся к еще одной крупной федеральной акции, посвященной Дню России. Вместе со своими детьми, родителями, друзьями ни украсят окна своих квартир и домов тематическими рисунками, посвященными малой родине, или контуром сердца, сквозь который можно будет сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна.Организаторами Акции #ОкнаРоссии выступают Федеральное агентство по делам молодежи, дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и «Российское движение школьников».Присоединиться к акции и сотрудникам областного киновидеоцентра могут все желающие. Для этого необходимо опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» или «Инстаграм» фотографии разрисованных окон квартиры/дома и короткий рассказ о своем городе/дворе/малой родине.Посты следует сопровождать официальными хештегами акции #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия. Акция продлится до 12 июня включительно.