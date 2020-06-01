Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
ДОРОГИ БЕССМЕРТИЯ
Новости, Главные новости, Обратите внимание, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. » Читать...
Пятидесятый из отряда
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. » Читать...
ДИТЯ ВОЙНЫ, ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ РАЗ ...
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание » Читать...
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста

Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
СНИМАЕМ КИНО - НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
13-мая-2020 — прочитано 68 раз
В оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
Все конкурсы!

К 12 ИЮНЯ НА «ОКНАХ РОССИИ» ПОЯВЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЕЦ

Новости, Главные новости — 4-июня-2020 — прочитано 16 раз
К 12 ИЮНЯ НА «ОКНАХ РОССИИ» ПОЯВЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЕЦ



Областной киновидеоцентр приглашает своих друзей и зрителей принять участие во Всероссийской праздничной акции.

К 12 ИЮНЯ НА «ОКНАХ РОССИИ» ПОЯВЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЕЦ



5 июня 2020 года сотрудники Саратовского областного методического киновидеоцентра присоединятся к еще одной крупной федеральной акции, посвященной Дню России. Вместе со своими детьми, родителями, друзьями ни украсят окна своих квартир и домов тематическими рисунками, посвященными малой родине, или контуром сердца, сквозь который можно будет сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна.

Организаторами Акции #ОкнаРоссии выступают Федеральное агентство по делам молодежи, дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и «Российское движение школьников».

Присоединиться к акции и сотрудникам областного киновидеоцентра могут все желающие. Для этого необходимо опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» или «Инстаграм» фотографии разрисованных окон квартиры/дома и короткий рассказ о своем городе/дворе/малой родине.

Посты следует сопровождать официальными хештегами акции #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия. Акция продлится до 12 июня включительно.



Все новости о кино – на сайте www.sarkvc.ru

Саратовский областной методический киновидеоцентр