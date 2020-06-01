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Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 68 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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«КИНО И МУЗЫКА ЕДИНЫ!»
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 4-июня-2020 — прочитано 33 раз
«КИНО И МУЗЫКА ЕДИНЫ!»
Так считают некоторые участники фестиваля «Киновертикаль 2020», которые создают музыкальные конкурсные фильмы.
Постоянные участники фестиваля «Киновертикаль» - семейная творческая студия «Пересмешники» (МБОУ Лицей №15) продолжают совершенствоваться в создании конкурсных музыкальных фильмов. В 2019 году заслуги ребят уже были отмечены специальным дипломом «За совместное музыкальное кинотворчество детей и их родителей». На сей раз в адрес оргкомитета VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино "Киновертикаль" ребята представили свою работу «Многоточие» в номинации «Нам в мире до всего есть дело».
Юные авторы комментируют свою работу так: «Это музыкальная история о вере… Вере в мечту и ее воплощении в реальности, о доброте и любви, способных спасти мир!».
Напомним, номинация «Нам в мире до всего есть дело» «Киновертикали 2020» предполагает создание киноработ о детях, подростках и молодых людях, совершающих общественно значимые поступки (в том числе волонтерах).
Заявки принимаются до 1 августа 2020 года.
Всю подробную информацию и правила участия можно получить здесь.
Пресс-центр открытого фестиваля-конкурса
детского и юношеского кино «Киновертикаль»