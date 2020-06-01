«КИНО И МУЗЫКА ЕДИНЫ!» Новости, Главные новости, Обратите внимание — 4-июня-2020 — прочитано 33 раз «КИНО И МУЗЫКА ЕДИНЫ!»



Так считают некоторые участники фестиваля «Киновертикаль 2020», которые создают музыкальные конкурсные фильмы.



Постоянные участники фестиваля «Киновертикаль» - семейная творческая студия «Пересмешники» (МБОУ Лицей №15) продолжают совершенствоваться в создании конкурсных музыкальных фильмов. В 2019 году заслуги ребят уже были отмечены специальным дипломом «За совместное музыкальное кинотворчество детей и их родителей». На сей раз в адрес оргкомитета VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино "Киновертикаль" ребята представили свою работу «Многоточие» в номинации «Нам в мире до всего есть дело».



Юные авторы комментируют свою работу так: «Это музыкальная история о вере… Вере в мечту и ее воплощении в реальности, о доброте и любви, способных спасти мир!».



Напомним, номинация «Нам в мире до всего есть дело» «Киновертикали 2020» предполагает создание киноработ о детях, подростках и молодых людях, совершающих общественно значимые поступки (в том числе волонтерах).



Заявки принимаются до 1 августа 2020 года.



Всю подробную информацию и правила участия можно получить







Пресс-центр открытого фестиваля-конкурса



детского и юношеского кино «Киновертикаль» Постоянные участники фестиваля «Киновертикаль» - семейная творческая студия «Пересмешники» (МБОУ Лицей №15) продолжают совершенствоваться в создании конкурсных музыкальных фильмов. В 2019 году заслуги ребят уже были отмечены специальным дипломом «За совместное музыкальное кинотворчество детей и их родителей». На сей раз в адрес оргкомитета VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино "Киновертикаль" ребята представили свою работу «Многоточие» в номинации «Нам в мире до всего есть дело».Юные авторы комментируют свою работу так: «Это музыкальная история о вере… Вере в мечту и ее воплощении в реальности, о доброте и любви, способных спасти мир!».Напомним, номинация «Нам в мире до всего есть дело» «Киновертикали 2020» предполагает создание киноработ о детях, подростках и молодых людях, совершающих общественно значимые поступки (в том числе волонтерах).Заявки принимаются до 1 августа 2020 года.Всю подробную информацию и правила участия можно получить здесь