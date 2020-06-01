ПОЗДРАВЛЯЕМ лауреатов Саратовской областной литературной премии имени М.Н. Алексеева 2020 года Новости, Поздравления — 4-июня-2020 — прочитано 31 раз ПОЗДРАВЛЯЕМ



лауреатов Саратовской областной литературной премии имени М.Н. Алексеева 2020 года



Подведены итоги конкурса на соискание литературных премий Саратовской области имени М.Н. Алексеева 2020 года. На конкурс были выдвинуты произведения 24 авторов. В результате тщательного анализа произведений конкурсная комиссия, в которую входят известные российские и саратовские писатели, государственные и общественные деятели, по результатам тайного голосования решила:



В номинации «За создание художественных произведений в прозе, поэзии, публицистике, развивающих высокие традиции русской классической литературы» премию присудить Зуеву Александру Пулатовичу за книгу «Лики войны». Повести (г. Саратов).



В номинации «За создание книг о творческом наследии писателей, деятелей культуры, искусства и науки, других выдающихся личностей Саратовской области, созданных в жанре эссе, новеллы и мемуарной прозы» премию присудить руководителю проекта, составителю и автору Кабановой Ирине Эриковне за книгу «Константин Федин и его современники» Том 2. Из литературного наследия ХХ века (г. Саратов);



В номинации «За вклад в сохранение и пропаганду культурного наследия Саратовской области» премию присудить Ершовой Лидии Ивановне за книгу «Низовка. Печальна мне судьба твоя». Документальная повесть (Литературно-краеведческое издание). (р.п. Самойловка);



Правление Саратовской регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» поздравляет лауреатов литературной премии им. М.Н. Алексеева 2020 года и выражает надежду, что победа в конкурсе станет для них важной вехой на пути к новым вершинам литературного творчества и духа созидания.



Правление

Саратовского отделения Союза писателей России Подведены итоги конкурса на соискание литературных премий Саратовской области имени М.Н. Алексеева 2020 года. На конкурс были выдвинуты произведения 24 авторов. В результате тщательного анализа произведений конкурсная комиссия, в которую входят известные российские и саратовские писатели, государственные и общественные деятели, по результатам тайного голосования решила:В номинации «За создание художественных произведений в прозе, поэзии, публицистике, развивающих высокие традиции русской классической литературы» премию присудить Зуеву Александру Пулатовичу за книгу «Лики войны». Повести (г. Саратов).В номинации «За создание книг о творческом наследии писателей, деятелей культуры, искусства и науки, других выдающихся личностей Саратовской области, созданных в жанре эссе, новеллы и мемуарной прозы» премию присудить руководителю проекта, составителю и автору Кабановой Ирине Эриковне за книгу «Константин Федин и его современники» Том 2. Из литературного наследия ХХ века (г. Саратов);В номинации «За вклад в сохранение и пропаганду культурного наследия Саратовской области» премию присудить Ершовой Лидии Ивановне за книгу «Низовка. Печальна мне судьба твоя». Документальная повесть (Литературно-краеведческое издание). (р.п. Самойловка);Правление Саратовской регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» поздравляет лауреатов литературной премии им. М.Н. Алексеева 2020 года и выражает надежду, что победа в конкурсе станет для них важной вехой на пути к новым вершинам литературного творчества и духа созидания.