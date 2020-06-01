Мудрый возраст поэта Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 3-июня-2020 — прочитано 18 раз Мудрый возраст поэта

Кармеев Атаулла Изятуллович

(1930-2016)







Имя Атауллы Изятулловича Кармеева давно вписано в историю Покровского края. Вписано не только потому, что он, уроженец заволжских просторов, - поэт и незаурядная творческая личность. Вписан прежде всего за то, что во всём и везде он доказал свою жизненную состоятельность, показал своё творческое «я», демонстрируя во многих ипостасях свои таланты и способности. Он из поколения детей войны. Подростком ему пришлось испытать все трудности военного тыла. Кто-то образно назвал это поколение «подранки». Не всем из них удалось «встать на крыло», полностью состояться в жизни. Атаулла из тех, кто не только смог сам, но и постоянно вел за собой других.

За те 76 лет, что прожил на свете Атаулла Изятуллович, он успел сделать столько, что хватило бы на несколько жизней. Принятый в Союз писателей России 17 июня 1992 года, он имел общий трудовой стаж 70 лет. Эти годы сложились у Атауллы Изятулловича из работы на опытно-мелиоративной станции и на заводе им. Урицкого, в ОКБ «Сигнал» и в Энгельсском отделении ДОСААФ. А ведь ещё были учёба в школе, служба в армии, студенчество в автодорожном институте.

Каждый жизненный виток подкреплён успехами и достижениями – авторскими свидетельствами, грамотами, дипломами, вышедшими книгами и сборниками.

Вот только некоторые вехи из его насыщенной творческой жизни.

2001 год. На параде достижений культуры в Энгельсском муниципальном районе Атаулла Изятуллович побеждает в номинации «Книга года».

2004 год. В книге «Отчизны верные сыны», вышедшей в Москве, у поэта большая публикация под названием «Певец российской оборонной». В ней были и его стихи, и статья о нём, о человеке и личности. И ещё в том памятном для себя году получает высшую награду Центрального Совета РОСТО (ДОСААФ) – медаль «Первый трижды Герой Советского союза А.И. Покрышкин».

2007 год. За работу в оборонной организации, которой он отдал более 20 лет своей жизни, был награждён дипломом первой степени – за первое место в номинации «Книги» к 75-летию ОСОВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО. Этой патриотической организации, столь нужной для воспитания подрастающего молодого поколения, были посвящены две книги поэта, где он рассказывал об активистах и руководителях энегльсской оборонной.

2008 год. Главный редактор газеты «Российский писатель» Н.И. Дорошенко делает в адрес нашего энгельсского поэта очень выразительное признание: «…В стихах Атауллы Изятулловича я ощутил высокий характер, его нравственный максимализм и крупный личностный характер, жертвенное отечестволюбие и полное отсутствие лицедейства и самолюбования…». Все вышедшие 16 книг поэта и гражданина получили высокие оценки, все они не пылятся на книжных полках, а его труд и вклад в разработку и реализацию проектов и исследований космического пространства в 2008 году был отмечен орденом К.Э. Циолковского.

Как после всего этого было не сказать Атаулле Изятулловичу, что его перо способно творить до последних часов, что у него было немало сил для больших дел и свершений!

Вехи большого жизненного пути незаурядной творческой личности читаются между строк его лирических откровений во многих книгах и сборниках. Здесь вам встретятся и новоузенские степные просторы, откуда поэт родом, и военное детство, и учёба в Энгельсском машиностроительном техникуме, и служба в армии, и профессиональная работа.

Не здесь ли нужно искать мотивы его вдохновения, его поиска, когда напряжённая жизнь буквально не давала ни минуты простоя, всё время подкидывала работу для ума и души? Ну, скажите, много ли вы встречали инженеров-конструкторов, чтобы те имели авторские свидетельства на изобретения и ещё писали и издавали книги! А у Атауллы Изятулловича пять авторских свидетельств и около десятка книг. И каждое изобретение – это вклад в развитие техники и космонавтики, и каждое его издание – свидетельство гражданской позиции поэта, свидетельство мудрости и знания жизни во многих её проявлениях.

Читателей обязательно позовут к далёким горизонтам его книги «Полынный цвет», «На жизненной круче», «Тропа лесная», «Свет зари», «Два Кремля», «В созвездии зодиака», «Кремень»… Он отдавал людям свой талант, свою мудрость, свою неугомонность, своё желание быть нужным и полезным везде и всегда.

Такими, как Атаулла Изятуллович, и гордится наш Покровский край!



Александр Кобылинский.

Об авторе

Кобылинский Александр Исаакович родился в 1950 году в городе Энгельсе Саратовской области. После окончания химического факультета Саратовского госуниверситета в 1973 году и журналистских курсов Дзержинского университета марксизма-ленинизма в 1978 году работал научным сотрудником, корреспондентом, ответственным секретарём и редактором целого ряда энгельсских газет. Принял участие в организации и выпуске около двадцати новых изданий. Работал заведующим литературным отделом в МБУ «ДК» Ударник» в городе Энгельсе.

Автор десяти книг прозы, публицистики и стихов, редактор и издатель более 330 книг и сборников энгельсских, саратовских и авторов из других городов России, автор более семи тысяч публикаций в областных, районных, городских газетах.

Награждён почётными грамотами Министерства образования России, Союза журналистов России, Почётным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональных сообществом», медалью в честь полёта первого космонавта Ю.А. Гагарина и юбилейной медалью «70 лет Великой Победы». Имя А.И. Кобылинского занесено в Книги Почёта Энгельсского муниципального района и региональной общественной организации «Гагаринцы Поволжья».

Член Союза писателей и Союза журналистов России. Имя Атауллы Изятулловича Кармеева давно вписано в историю Покровского края. Вписано не только потому, что он, уроженец заволжских просторов, - поэт и незаурядная творческая личность. Вписан прежде всего за то, что во всём и везде он доказал свою жизненную состоятельность, показал своё творческое «я», демонстрируя во многих ипостасях свои таланты и способности. Он из поколения детей войны. Подростком ему пришлось испытать все трудности военного тыла. Кто-то образно назвал это поколение «подранки». Не всем из них удалось «встать на крыло», полностью состояться в жизни. Атаулла из тех, кто не только смог сам, но и постоянно вел за собой других.За те 76 лет, что прожил на свете Атаулла Изятуллович, он успел сделать столько, что хватило бы на несколько жизней. Принятый в Союз писателей России 17 июня 1992 года, он имел общий трудовой стаж 70 лет. Эти годы сложились у Атауллы Изятулловича из работы на опытно-мелиоративной станции и на заводе им. Урицкого, в ОКБ «Сигнал» и в Энгельсском отделении ДОСААФ. А ведь ещё были учёба в школе, служба в армии, студенчество в автодорожном институте.Каждый жизненный виток подкреплён успехами и достижениями – авторскими свидетельствами, грамотами, дипломами, вышедшими книгами и сборниками.Вот только некоторые вехи из его насыщенной творческой жизни.2001 год. На параде достижений культуры в Энгельсском муниципальном районе Атаулла Изятуллович побеждает в номинации «Книга года».2004 год. В книге «Отчизны верные сыны», вышедшей в Москве, у поэта большая публикация под названием «Певец российской оборонной». В ней были и его стихи, и статья о нём, о человеке и личности. И ещё в том памятном для себя году получает высшую награду Центрального Совета РОСТО (ДОСААФ) – медаль «Первый трижды Герой Советского союза А.И. Покрышкин».2007 год. За работу в оборонной организации, которой он отдал более 20 лет своей жизни, был награждён дипломом первой степени – за первое место в номинации «Книги» к 75-летию ОСОВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО. Этой патриотической организации, столь нужной для воспитания подрастающего молодого поколения, были посвящены две книги поэта, где он рассказывал об активистах и руководителях энегльсской оборонной.2008 год. Главный редактор газеты «Российский писатель» Н.И. Дорошенко делает в адрес нашего энгельсского поэта очень выразительное признание: «…В стихах Атауллы Изятулловича я ощутил высокий характер, его нравственный максимализм и крупный личностный характер, жертвенное отечестволюбие и полное отсутствие лицедейства и самолюбования…». Все вышедшие 16 книг поэта и гражданина получили высокие оценки, все они не пылятся на книжных полках, а его труд и вклад в разработку и реализацию проектов и исследований космического пространства в 2008 году был отмечен орденом К.Э. Циолковского.Как после всего этого было не сказать Атаулле Изятулловичу, что его перо способно творить до последних часов, что у него было немало сил для больших дел и свершений!Вехи большого жизненного пути незаурядной творческой личности читаются между строк его лирических откровений во многих книгах и сборниках. Здесь вам встретятся и новоузенские степные просторы, откуда поэт родом, и военное детство, и учёба в Энгельсском машиностроительном техникуме, и служба в армии, и профессиональная работа.Не здесь ли нужно искать мотивы его вдохновения, его поиска, когда напряжённая жизнь буквально не давала ни минуты простоя, всё время подкидывала работу для ума и души? Ну, скажите, много ли вы встречали инженеров-конструкторов, чтобы те имели авторские свидетельства на изобретения и ещё писали и издавали книги! А у Атауллы Изятулловича пять авторских свидетельств и около десятка книг. И каждое изобретение – это вклад в развитие техники и космонавтики, и каждое его издание – свидетельство гражданской позиции поэта, свидетельство мудрости и знания жизни во многих её проявлениях.Читателей обязательно позовут к далёким горизонтам его книги «Полынный цвет», «На жизненной круче», «Тропа лесная», «Свет зари», «Два Кремля», «В созвездии зодиака», «Кремень»… Он отдавал людям свой талант, свою мудрость, свою неугомонность, своё желание быть нужным и полезным везде и всегда.Такими, как Атаулла Изятуллович, и гордится наш Покровский край!Об автореКобылинский Александр Исаакович родился в 1950 году в городе Энгельсе Саратовской области. После окончания химического факультета Саратовского госуниверситета в 1973 году и журналистских курсов Дзержинского университета марксизма-ленинизма в 1978 году работал научным сотрудником, корреспондентом, ответственным секретарём и редактором целого ряда энгельсских газет. Принял участие в организации и выпуске около двадцати новых изданий. Работал заведующим литературным отделом в МБУ «ДК» Ударник» в городе Энгельсе.Автор десяти книг прозы, публицистики и стихов, редактор и издатель более 330 книг и сборников энгельсских, саратовских и авторов из других городов России, автор более семи тысяч публикаций в областных, районных, городских газетах.Награждён почётными грамотами Министерства образования России, Союза журналистов России, Почётным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональных сообществом», медалью в честь полёта первого космонавта Ю.А. Гагарина и юбилейной медалью «70 лет Великой Победы». Имя А.И. Кобылинского занесено в Книги Почёта Энгельсского муниципального района и региональной общественной организации «Гагаринцы Поволжья».Член Союза писателей и Союза журналистов России.