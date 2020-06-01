Награды за доблесть и мужество Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 3-июня-2020 — прочитано 15 раз Награды за доблесть и мужество



Гуркин Иван Михеевич

(1918 — 1976)

Иван Михеевич Гуркин родился 27 марта 1918 года. В рядах Красной Армии с 1938 года. Место призыва Березовский РВК Красноярского края.



Танкист Гуркин

Во время Великой Отечественной войны Иван Гуркин служил танкистом, Гвардии старший сержант, был командиром танка. По данным военного архива, в наградном листе за подписью командира 2-го танкового батальона 37-й Гвардейской танковой Никопольской бригады второго Гвардейского механизированного корпуса майора Иванова значится : «…в боях за город Николаев в 1944 году, при атаке высоты, Иван Михеевич Гуркин вместе со своим экипажем дерзкой и стремительной атакой ворвался в траншеи немцев. Огнем и гусеницами танка уничтожил противотанковую пушку и два пулемета.»



Подвиг солдата

Читаем документ дальше: «Танк Гуркина был подбит артогнем противника, но экипаж продолжал вести огонь с места. В результате непрерывного огня Гуркин вместе с экипажем оставил танк и оказался в кольце врага. В первом бою погибли три члена экипажа, а И. Гуркин, выдавая себя за убитого, пролежал в окопе в стане врага 14 часов, и только под покровом ночи, забросав гитлеровцев гранатами, вернулся в расположение своей части, он был контужен, сильно обгорел». За проявленные в бою доблесть и героизм, Иван Гуркин награжден орденом Красного Знамени.

Есть у него и орден Славы III степени.



На земле Дергачевской

В 1944 году, после госпиталя, в составе танковой колонны Иван Михеевич был направлен в Дергачи, где находились мастерские по ремонту танков. Здесь он познакомился со своей будущей женой Анастасией Тимофеевной Нагорной. После войны, в июле 1946 года купили в рассрочку саманный дом под тесом на улице Базарной, сейчас это ул. Пугачева. Под крышей этого дома выросли три дочери, одна из которых, Тамара, приемная. К ней он относился как к родной, ставил перед младшими в пример. Иван Михеевич основательно отремонтировал домик, в котором жили впятером, построил баню, мастерскую, гараж. В тяжелое послевоенное время брался за любую работу: клал в Дергачах печи, ловил рыбу. Он умел играть на гармошке, пел, придумывал забавные истории. Работая на элеваторе, «на ходу» сочинял остроумные сатирические стихи с критикой на элеваторскую повседневность, а начальство говорило: «Мы тебе зарплату прибавим, перестань только стихи сочинять!»



Слово о коллеге

Позже Иван Михеевич Гуркин долгое время трудился в Дергачевской типографии. Ушел из жизни рано, в 58 лет, сказались, наверное, условия работы во вредном цеху, а еще и раны, полученные во время боев. О таких людях, как Иван Михеевич Гуркин в народе говорят: он прожил мало, но оставил добрый и светлый след.

Старшая дочь, Тамара Александровна Буланцова – Почетный гражданин Дергачевского района, ветеран труда, известный в районе работник культуры, организатор хора ветеранов. Средняя дочь, Татьяна Ивановна Чернышова, более 40 лет работала на Саратовском электроприборостроительном заводе им. С. Орджоникидзе, из них 20 лет - начальником планово–экономического отдела. Младшая дочь, Наталья Ивановна Бочкарева, - работник культуры, доцент, старший преподаватель кафедры хореографии Кемеровского Государственного университета культуры и искусств. У Ивана Михеевича Гуркина пятеро внуков, семеро правнуков. В их памяти, так же, как и в памяти коллег, друзей, односельчан, он навсегда останется героическим защитником Отечества, примером достойной жизни и красоты человеческого духа.



Ирина ЖАРЖАНОВА.

Об авторе

Жаржанова Дарига Бактяровна родилась 16 сентября 1971 года в поселке Радуевка Дергачевского района Саратовской области. После окончания Демьясской средней школы, поступила в СГУ им. Н.Г.Чернышевского. Получив специальность «Филолог. Преподаватель по специальности «филология», начала трудовую деятельность в должности учителя начальных классов поселке Советский Дергачевского района.

С 2004-го по 2007-й год работала в отделе маркетинга и рекламы на телеканале «ТВЦ – Саратов», ООО «Вещатель» в Саратове.

С 2007 – заместитель директора, учитель русского языка и литературы МОУ «ООШ п. Советский» Дергачевского района.

С 2016 года работает ответственным секретарем в «МУП Редакция газеты «Знамя труда». Особенность ее журналистского стиля - оригинальная, яркая подача материалов, ее рубрики: «Назови своего земляка», «Ностальгия.ру», поэтический клуб «Муза» популярны у читателей. Пишет рассказы, стихи, которые публикует в районной газете, областных изданиях.

Среди ее наград - грамоты главы администрации Дергачевского муниципального района за большой вклад в развитие волонтерского движения на территории Дергачевского района, за добросовестный труд и большой вклад в развитие районной печати.

Член Союза журналистов России. Иван Михеевич Гуркин родился 27 марта 1918 года. В рядах Красной Армии с 1938 года. Место призыва Березовский РВК Красноярского края.Во время Великой Отечественной войны Иван Гуркин служил танкистом, Гвардии старший сержант, был командиром танка. По данным военного архива, в наградном листе за подписью командира 2-го танкового батальона 37-й Гвардейской танковой Никопольской бригады второго Гвардейского механизированного корпуса майора Иванова значится : «…в боях за город Николаев в 1944 году, при атаке высоты, Иван Михеевич Гуркин вместе со своим экипажем дерзкой и стремительной атакой ворвался в траншеи немцев. Огнем и гусеницами танка уничтожил противотанковую пушку и два пулемета.»Читаем документ дальше: «Танк Гуркина был подбит артогнем противника, но экипаж продолжал вести огонь с места. В результате непрерывного огня Гуркин вместе с экипажем оставил танк и оказался в кольце врага. В первом бою погибли три члена экипажа, а И. Гуркин, выдавая себя за убитого, пролежал в окопе в стане врага 14 часов, и только под покровом ночи, забросав гитлеровцев гранатами, вернулся в расположение своей части, он был контужен, сильно обгорел». За проявленные в бою доблесть и героизм, Иван Гуркин награжден орденом Красного Знамени.Есть у него и орден Славы III степени.В 1944 году, после госпиталя, в составе танковой колонны Иван Михеевич был направлен в Дергачи, где находились мастерские по ремонту танков. Здесь он познакомился со своей будущей женой Анастасией Тимофеевной Нагорной. После войны, в июле 1946 года купили в рассрочку саманный дом под тесом на улице Базарной, сейчас это ул. Пугачева. Под крышей этого дома выросли три дочери, одна из которых, Тамара, приемная. К ней он относился как к родной, ставил перед младшими в пример. Иван Михеевич основательно отремонтировал домик, в котором жили впятером, построил баню, мастерскую, гараж. В тяжелое послевоенное время брался за любую работу: клал в Дергачах печи, ловил рыбу. Он умел играть на гармошке, пел, придумывал забавные истории. Работая на элеваторе, «на ходу» сочинял остроумные сатирические стихи с критикой на элеваторскую повседневность, а начальство говорило: «Мы тебе зарплату прибавим, перестань только стихи сочинять!»Позже Иван Михеевич Гуркин долгое время трудился в Дергачевской типографии. Ушел из жизни рано, в 58 лет, сказались, наверное, условия работы во вредном цеху, а еще и раны, полученные во время боев. О таких людях, как Иван Михеевич Гуркин в народе говорят: он прожил мало, но оставил добрый и светлый след.Старшая дочь, Тамара Александровна Буланцова – Почетный гражданин Дергачевского района, ветеран труда, известный в районе работник культуры, организатор хора ветеранов. Средняя дочь, Татьяна Ивановна Чернышова, более 40 лет работала на Саратовском электроприборостроительном заводе им. С. Орджоникидзе, из них 20 лет - начальником планово–экономического отдела. Младшая дочь, Наталья Ивановна Бочкарева, - работник культуры, доцент, старший преподаватель кафедры хореографии Кемеровского Государственного университета культуры и искусств. У Ивана Михеевича Гуркина пятеро внуков, семеро правнуков. В их памяти, так же, как и в памяти коллег, друзей, односельчан, он навсегда останется героическим защитником Отечества, примером достойной жизни и красоты человеческого духа.Об автореЖаржанова Дарига Бактяровна родилась 16 сентября 1971 года в поселке Радуевка Дергачевского района Саратовской области. После окончания Демьясской средней школы, поступила в СГУ им. Н.Г.Чернышевского. Получив специальность «Филолог. Преподаватель по специальности «филология», начала трудовую деятельность в должности учителя начальных классов поселке Советский Дергачевского района.С 2004-го по 2007-й год работала в отделе маркетинга и рекламы на телеканале «ТВЦ – Саратов», ООО «Вещатель» в Саратове.С 2007 – заместитель директора, учитель русского языка и литературы МОУ «ООШ п. Советский» Дергачевского района.С 2016 года работает ответственным секретарем в «МУП Редакция газеты «Знамя труда». Особенность ее журналистского стиля - оригинальная, яркая подача материалов, ее рубрики: «Назови своего земляка», «Ностальгия.ру», поэтический клуб «Муза» популярны у читателей. Пишет рассказы, стихи, которые публикует в районной газете, областных изданиях.Среди ее наград - грамоты главы администрации Дергачевского муниципального района за большой вклад в развитие волонтерского движения на территории Дергачевского района, за добросовестный труд и большой вклад в развитие районной печати.Член Союза журналистов России.