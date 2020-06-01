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Саратовские журналисты-фронтовички Вера Нефедова(справа) и Галина Сухова

Есть люди, которые, как теплое солнышко, согревают своим обаянием. К их числу относилась и Вера Александровна Нефедова. В ее внешности не было ничего броского, необычного. В женской толпе она казалась одной из многих. Но стоило поближе узнать ее, и уже нельзя было забыть эти умные серые глаза, неповторимый смех и сердечное отношение к людям. Участница Великой Отечественной войны, журналист, заботливая мать, бабушка и просто хороший человек – все это она, наша Вера, Верочка…

… Война тревогой ударила в сердце каждого. У двадцатилетней выпускницы, только что окончившей Московский текстильный институт, сомнений не было: добровольно на фронт, туда, где важнее! Четыре года прослужила она в составе медицинского подразделения военно-санитарного поезда, сформированного в Москве.

Нелегко было этой хрупкой девчушке, сменившей белое платьице на серую солдатскую шинель, привыкнуть не только к тяжелой работе военной медицинской сестры, но и видеть смерть людей. Мне не раз доводилось слушать рассказы Веры Александровны о работе личного состава медиков и обслуживающего персонала этого военного лечебного учреждения на колесах. Раненые – люди разные, и вели себя по-разному. Были и агрессивные, и нервные, и замкнутые, и терпеливые. К каждому требовался особый подход, индивидуальный. И медсестрам и санитаркам приходилось проявлять выдержку. Раненых укладывали даже на багажные полки. Редко, но для них ставили в качестве койки обыкновенные носилки в проходах между нижними полками. Теснота бесспорная. Некоторые служебные помещения становились палатами. До предела использовались возможности поезда. Вот почему забирали из эвакогоспиталей и размещали в вагонах максимальное количество воинов. В поездах были аптека и прачечная, кухня и электростанция, операционная и перевязочная.

– Рейс нашего военно-санитарного поезда с фронта продолжался нередко 7-10 дней, а иногда и более, – вспоминала Вера Александровна. – Возили раненых и в глубокий тыл. Например, в уральские или среднеазиатские города. Путь немалый. Некоторые раненые умирали. Спасти их от тяжелых ран не удавалось. На первой же остановке умерших снимали с поезда. А также передавали в местные госпитали и тех, кому требовалась неотложная сложная операция. Не только у меня, но и у других сердце сжималось от боли, слезы текли по щекам. Привыкнуть к этому было невозможно. Конечно, из-за пустяковых ран в тыл солдат и командиров не увозили. В дороге мы спали очень мало. Работать приходилось сверх всяких сил. Все наши пациенты нуждались в постоянном уходе. А обслуживающий персонал в вагоне – две медицинские сестры и две санитарки. По штату. Но часто нагрузка была иной: двое-трое нас на два вагона. В каждом размещали по 60-70 раненых. В основном ведь это были лежачие. Многих раненных приходилось кормить с ложечки, а некоторых даже через трубочку из поильника. Как за детьми ухаживали. Чистоту поддерживали, перевязками занимались. Выполняя просьбы, писали письма родным. На остановках частенько бегали с ведрами к водоразборным колонкам и носили в вагон воду. Её-то много требовалось, особенно кипяченой. Делали все, чтобы поддержать раненых во всех отношениях, облегчить их страдания. Вся наша работа была подчинена одному – спасти тяжелораненого.

В моей памяти вырисовываются многие факты и картины событий той поры, услышанные от Веры. Далеко не каждый раз поезд уходил с фронта в тыл благополучно. Были случаи, когда подвергался бомбежке вражескими самолетами. Не успеет состав пройти даже несколько километров, как звучал сигнал воздушной тревоги. Фашистские стервятники днем, например, видели опознавательные знаки поезда… флаги с красными крестами, но и это их не останавливало. От разрывов авиабомб дрожала земля, все вокруг грохотало, трещало, рвалось, горело. Стрекотали пулеметные очереди. Зенитка била по немецким самолетам.

Пропуская на железнодорожных перегонах встречные воинские эшелоны, военно-санитарный поезд останавливался на маленьком полустанке, разъезде или даже просто в чистом поле.

– В летнее время мы выскакивали из вагонов и собирали букеты полевых цветов. Ох, как благодарили за них больные, – рассказывала Вера, -особенно пожилые бойцы, призванные в армию из сельской местности. С годами поняла, что у них тоска по дому была очень сильной. Каждый раз это были разные люди, а вот говорили они одно и то же, уверяя, что цветы пахнут родным полем, лугом, огородом, что они напоминают родные места и что сил душевных прибавляют. Потом разговор с букетов переключался на мирную жизнь, на воспоминания о близких.

По словам Веры, букеты полевых цветов хоть на короткое время, но являлись болеутоляющим средством для раненых.

В пути на Запад персонал наводил в вагонах чистоту и порядок. Уборка, чистка, санобработка, ремонтные работы, подготовка постельных принадлежностей, погрузка разнообразных запасов. Не перечесть всего того, чем занимался теперь в дороге личный состав поезда, чтобы создать надлежащие условия для транспортировки новой партии раненых. Вера Александровна не считала, сколько раз за войну ее подвижной госпиталь прошел по маршруту фронт – тыл – фронт. Я полагаю – сотни.

Все годы военной службы В.А. Нефедова оставалась верной присяге, данной тогда, в 41-м: безотказно откликалась на зов каждого больного. Ее милосердие не ограничивалось служебными обязанностями. В свободные минуты она читала бойцам сводки Советского Информбюро о положении на фронтах и жизни страны, писала за некоторых весточки родным, выбегала на станциях, чтобы купить тяжелораненым что-нибудь домашнее, вкусное, рассказывала им веселые истории, оберегая от тоски и отчаяния.

Все перечисленное выше – это как бы обыденная работа. Но была у Веры еще одна, добровольно принятая на себя обязанность выступать в качестве донора и сдавать кровь. И эту обязанность она выполняла регулярно все годы войны.

Вся послевоенная трудовая биография В.А. Нефедовой была связана с печатью. Ученик литсотрудника областной газеты «Коммунист», литературный сотрудник ряда отделов, заведующая отделом писем и работы с рабселькорами – таковы лаконичные записи в трудовой книжке В. Нефедовой. Достигнув пенсионного возраста в 1975 году, она не могла себе позволить уйти на вполне заслуженный отдых. Не таков характер! Энергии и сил у нее хватило, чтобы также плодотворно потрудиться в средствах массовой информации еще более четверти века.



Вера Нефедова с зав. отделом писем Милославским

За добросовестный труд Вера Александровна была отмечена многочисленными Почетными грамотами, благодарностями, премиями, знаком «Победитель социалистического соревнования», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Четверть века я проработала с Верой Александровной в «Коммунисте» и «Саратовских вестях». Видела ее и в будни, и в праздники. Помню, как тщательно проверяла она факты, готовя материалы в газету, как радовалась родившимся новым темам, заголовкам, как вдумчиво читала редакционную почту. Один из «секретов» нашего журналистского цеха – умение расположить к себе будущего героя так, чтобы он стал самим собой. У моей старшей коллеги это получалось отлично. Она умела слушать людей, не навязывая своего мнения, понимая их, и те раскрывались ей.

Особенно она любила писать о ветеранах войны, хлебнувших лиха и порохового дыма, защищая Родину. В редакцию постоянно приходили жители города с жалобами на равнодушие или самоуправство того или иного руководителя. Вера тщательно разбирала ситуацию, звонила в организации, учреждения, на предприятия и выясняла обстоятельства дела. При необходимости приглашала виновников в «Коммунист» или сама навещала обидчиков. Собрав материал, она выступала в газете в защиту рядового гражданина.

…Все сотрудники «Коммуниста» с уважением относились к своему коллеге еще и потому, что она – любящая мать и заботливая бабушка. Никогда и нигде не забывала о своем сыне, которого любила нежно и жертвенно, как, впрочем, позже и внуков Верочку и Сереженьку.

Она не любила и не признавала ничего показного. Но в торжественные и праздничные дни всегда надевала орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1995 гг.», медаль Жукова и другие знаки отличия. Помню, как 9 мая у нее лучились глаза, она смеялась, шутила и первой запевала «Песню фронтовых журналистов» или «День Победы».

За годы совместной работы мне довелось видеть Веру Александровну и очень строгой, и вспыльчивой, и даже грубоватой, но всегда справедливой и правдивой. Именно за это уважали и любили ее в коллективе. Для одних она была старшим товарищем по работе, для других – верной подругой.

Вера Александровна зарекомендовала себя неутомимой общественницей. Укажу лишь на две сферы ее бескорыстной деятельности. В 1957 году в стране создается Союз журналистов. У истоков организации этого подразделения в нашей области находилась и В.А. Нефедова. Вместе с тогдашним редактором «Коммуниста» В.С. Васильевым, энтузиастами Ю.А. Пятницким, Г.Д. Евсеевым она участвовала во всех организационных мероприятиях. Готовила документы и самих журналистов к вступлению в Союз, комплектовала первичные журналистские организации в редакциях отраслевых газет, налаживала работу Союза с его членами, заботилась о выпуске информационных бюллетеней. Без преувеличения, становлению саратовского отделения Союза журналистов СССР она отдавала много времени, сил и энергии, работая в первых составах его руководящих органов.



9 мая 1975 года. Коллектив областной газеты "Коммунист". Вера Нефедова - пятая слева в первом ряду

Счастье… По-разному все его понимают и на разных дорогах ищут. Для Веры Александровны оно было в любимой работе, добрых делах и в умении доставить радость людям. Разве подсчитаешь, скольким она помогла в трудные минуты, скольких поддержала у больничной койки, кому дала дельный совет на жизненном перепутье?! Самую добрую память храню я о своем старшем товарище по профессии и доброй коллеге. И еще сожалею о том, что не все знаю о ней. Она не любила рассказывать о войне и о себе. Почему в свое время не расспросила, не разговорила ее?

Римма Полякова.

Первая публикация – в книге «О друзьях, товарищах…»

Издательство «Аквариус», Саратов, 2009 г.

Об авторе

ПОЛЯКОВА Римма Васильевна – журналист. Родилась в 1936 году в г.Саратове. По окончании филологического факультета Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского работала в редакции областной партийной газеты «Коммунист» с 1959 года по 1991 год. Была литературным сотрудником, старшим корреспондентом, заведующей отделом писем, заведовала общественной приемной редакции.

После закрытия газеты «Коммунист» Полякова с 1991 по 2003 годы работала в областной газете «Саратовские вести»: заведовала отделом писем и общественной приемной. Главные темы ее публикаций в газетах — общественно-политические, социально-бытовые, морально-этические, о культуре, молодежи. Полякова — автор очерков в четырех сборниках о мастерстве людей разных профессий, об ответственности прессы, газетчиков.

Римма Васильевна — лауреат областных конкурсов журналистов. Отмечена премиями и Почетными грамотами Союза журналистов СССР и России, администрации и губернатора области. Внесена в «Энциклопедию Саратовского края» (изд. 2002 года, раздел «Журналисты»).

Член Союза журналистов СССР и России с 1966 года, ветеран труда. Есть люди, которые, как теплое солнышко, согревают своим обаянием. К их числу относилась и Вера Александровна Нефедова. В ее внешности не было ничего броского, необычного. В женской толпе она казалась одной из многих. Но стоило поближе узнать ее, и уже нельзя было забыть эти умные серые глаза, неповторимый смех и сердечное отношение к людям. Участница Великой Отечественной войны, журналист, заботливая мать, бабушка и просто хороший человек – все это она, наша Вера, Верочка…… Война тревогой ударила в сердце каждого. У двадцатилетней выпускницы, только что окончившей Московский текстильный институт, сомнений не было: добровольно на фронт, туда, где важнее! Четыре года прослужила она в составе медицинского подразделения военно-санитарного поезда, сформированного в Москве.Нелегко было этой хрупкой девчушке, сменившей белое платьице на серую солдатскую шинель, привыкнуть не только к тяжелой работе военной медицинской сестры, но и видеть смерть людей. Мне не раз доводилось слушать рассказы Веры Александровны о работе личного состава медиков и обслуживающего персонала этого военного лечебного учреждения на колесах. Раненые – люди разные, и вели себя по-разному. Были и агрессивные, и нервные, и замкнутые, и терпеливые. К каждому требовался особый подход, индивидуальный. И медсестрам и санитаркам приходилось проявлять выдержку. Раненых укладывали даже на багажные полки. Редко, но для них ставили в качестве койки обыкновенные носилки в проходах между нижними полками. Теснота бесспорная. Некоторые служебные помещения становились палатами. До предела использовались возможности поезда. Вот почему забирали из эвакогоспиталей и размещали в вагонах максимальное количество воинов. В поездах были аптека и прачечная, кухня и электростанция, операционная и перевязочная.– Рейс нашего военно-санитарного поезда с фронта продолжался нередко 7-10 дней, а иногда и более, – вспоминала Вера Александровна. – Возили раненых и в глубокий тыл. Например, в уральские или среднеазиатские города. Путь немалый. Некоторые раненые умирали. Спасти их от тяжелых ран не удавалось. На первой же остановке умерших снимали с поезда. А также передавали в местные госпитали и тех, кому требовалась неотложная сложная операция. Не только у меня, но и у других сердце сжималось от боли, слезы текли по щекам. Привыкнуть к этому было невозможно. Конечно, из-за пустяковых ран в тыл солдат и командиров не увозили. В дороге мы спали очень мало. Работать приходилось сверх всяких сил. Все наши пациенты нуждались в постоянном уходе. А обслуживающий персонал в вагоне – две медицинские сестры и две санитарки. По штату. Но часто нагрузка была иной: двое-трое нас на два вагона. В каждом размещали по 60-70 раненых. В основном ведь это были лежачие. Многих раненных приходилось кормить с ложечки, а некоторых даже через трубочку из поильника. Как за детьми ухаживали. Чистоту поддерживали, перевязками занимались. Выполняя просьбы, писали письма родным. На остановках частенько бегали с ведрами к водоразборным колонкам и носили в вагон воду. Её-то много требовалось, особенно кипяченой. Делали все, чтобы поддержать раненых во всех отношениях, облегчить их страдания. Вся наша работа была подчинена одному – спасти тяжелораненого.В моей памяти вырисовываются многие факты и картины событий той поры, услышанные от Веры. Далеко не каждый раз поезд уходил с фронта в тыл благополучно. Были случаи, когда подвергался бомбежке вражескими самолетами. Не успеет состав пройти даже несколько километров, как звучал сигнал воздушной тревоги. Фашистские стервятники днем, например, видели опознавательные знаки поезда… флаги с красными крестами, но и это их не останавливало. От разрывов авиабомб дрожала земля, все вокруг грохотало, трещало, рвалось, горело. Стрекотали пулеметные очереди. Зенитка била по немецким самолетам.Пропуская на железнодорожных перегонах встречные воинские эшелоны, военно-санитарный поезд останавливался на маленьком полустанке, разъезде или даже просто в чистом поле.– В летнее время мы выскакивали из вагонов и собирали букеты полевых цветов. Ох, как благодарили за них больные, – рассказывала Вера, -особенно пожилые бойцы, призванные в армию из сельской местности. С годами поняла, что у них тоска по дому была очень сильной. Каждый раз это были разные люди, а вот говорили они одно и то же, уверяя, что цветы пахнут родным полем, лугом, огородом, что они напоминают родные места и что сил душевных прибавляют. Потом разговор с букетов переключался на мирную жизнь, на воспоминания о близких.По словам Веры, букеты полевых цветов хоть на короткое время, но являлись болеутоляющим средством для раненых.В пути на Запад персонал наводил в вагонах чистоту и порядок. Уборка, чистка, санобработка, ремонтные работы, подготовка постельных принадлежностей, погрузка разнообразных запасов. Не перечесть всего того, чем занимался теперь в дороге личный состав поезда, чтобы создать надлежащие условия для транспортировки новой партии раненых. Вера Александровна не считала, сколько раз за войну ее подвижной госпиталь прошел по маршруту фронт – тыл – фронт. Я полагаю – сотни.Все годы военной службы В.А. Нефедова оставалась верной присяге, данной тогда, в 41-м: безотказно откликалась на зов каждого больного. Ее милосердие не ограничивалось служебными обязанностями. В свободные минуты она читала бойцам сводки Советского Информбюро о положении на фронтах и жизни страны, писала за некоторых весточки родным, выбегала на станциях, чтобы купить тяжелораненым что-нибудь домашнее, вкусное, рассказывала им веселые истории, оберегая от тоски и отчаяния.Все перечисленное выше – это как бы обыденная работа. Но была у Веры еще одна, добровольно принятая на себя обязанность выступать в качестве донора и сдавать кровь. И эту обязанность она выполняла регулярно все годы войны.Вся послевоенная трудовая биография В.А. Нефедовой была связана с печатью. Ученик литсотрудника областной газеты «Коммунист», литературный сотрудник ряда отделов, заведующая отделом писем и работы с рабселькорами – таковы лаконичные записи в трудовой книжке В. Нефедовой. Достигнув пенсионного возраста в 1975 году, она не могла себе позволить уйти на вполне заслуженный отдых. Не таков характер! Энергии и сил у нее хватило, чтобы также плодотворно потрудиться в средствах массовой информации еще более четверти века.За добросовестный труд Вера Александровна была отмечена многочисленными Почетными грамотами, благодарностями, премиями, знаком «Победитель социалистического соревнования», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».Четверть века я проработала с Верой Александровной в «Коммунисте» и «Саратовских вестях». Видела ее и в будни, и в праздники. Помню, как тщательно проверяла она факты, готовя материалы в газету, как радовалась родившимся новым темам, заголовкам, как вдумчиво читала редакционную почту. Один из «секретов» нашего журналистского цеха – умение расположить к себе будущего героя так, чтобы он стал самим собой. У моей старшей коллеги это получалось отлично. Она умела слушать людей, не навязывая своего мнения, понимая их, и те раскрывались ей.Особенно она любила писать о ветеранах войны, хлебнувших лиха и порохового дыма, защищая Родину. В редакцию постоянно приходили жители города с жалобами на равнодушие или самоуправство того или иного руководителя. Вера тщательно разбирала ситуацию, звонила в организации, учреждения, на предприятия и выясняла обстоятельства дела. При необходимости приглашала виновников в «Коммунист» или сама навещала обидчиков. Собрав материал, она выступала в газете в защиту рядового гражданина.…Все сотрудники «Коммуниста» с уважением относились к своему коллеге еще и потому, что она – любящая мать и заботливая бабушка. Никогда и нигде не забывала о своем сыне, которого любила нежно и жертвенно, как, впрочем, позже и внуков Верочку и Сереженьку.Она не любила и не признавала ничего показного. Но в торжественные и праздничные дни всегда надевала орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1995 гг.», медаль Жукова и другие знаки отличия. Помню, как 9 мая у нее лучились глаза, она смеялась, шутила и первой запевала «Песню фронтовых журналистов» или «День Победы».За годы совместной работы мне довелось видеть Веру Александровну и очень строгой, и вспыльчивой, и даже грубоватой, но всегда справедливой и правдивой. Именно за это уважали и любили ее в коллективе. Для одних она была старшим товарищем по работе, для других – верной подругой.Вера Александровна зарекомендовала себя неутомимой общественницей. Укажу лишь на две сферы ее бескорыстной деятельности. В 1957 году в стране создается Союз журналистов. У истоков организации этого подразделения в нашей области находилась и В.А. Нефедова. Вместе с тогдашним редактором «Коммуниста» В.С. Васильевым, энтузиастами Ю.А. Пятницким, Г.Д. Евсеевым она участвовала во всех организационных мероприятиях. Готовила документы и самих журналистов к вступлению в Союз, комплектовала первичные журналистские организации в редакциях отраслевых газет, налаживала работу Союза с его членами, заботилась о выпуске информационных бюллетеней. Без преувеличения, становлению саратовского отделения Союза журналистов СССР она отдавала много времени, сил и энергии, работая в первых составах его руководящих органов.Счастье… По-разному все его понимают и на разных дорогах ищут. Для Веры Александровны оно было в любимой работе, добрых делах и в умении доставить радость людям. Разве подсчитаешь, скольким она помогла в трудные минуты, скольких поддержала у больничной койки, кому дала дельный совет на жизненном перепутье?! Самую добрую память храню я о своем старшем товарище по профессии и доброй коллеге. И еще сожалею о том, что не все знаю о ней. Она не любила рассказывать о войне и о себе. Почему в свое время не расспросила, не разговорила ее?Об автореПОЛЯКОВА Римма Васильевна – журналист. Родилась в 1936 году в г.Саратове. По окончании филологического факультета Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского работала в редакции областной партийной газеты «Коммунист» с 1959 года по 1991 год. Была литературным сотрудником, старшим корреспондентом, заведующей отделом писем, заведовала общественной приемной редакции.После закрытия газеты «Коммунист» Полякова с 1991 по 2003 годы работала в областной газете «Саратовские вести»: заведовала отделом писем и общественной приемной. Главные темы ее публикаций в газетах — общественно-политические, социально-бытовые, морально-этические, о культуре, молодежи. Полякова — автор очерков в четырех сборниках о мастерстве людей разных профессий, об ответственности прессы, газетчиков.Римма Васильевна — лауреат областных конкурсов журналистов. Отмечена премиями и Почетными грамотами Союза журналистов СССР и России, администрации и губернатора области. Внесена в «Энциклопедию Саратовского края» (изд. 2002 года, раздел «Журналисты»).Член Союза журналистов СССР и России с 1966 года, ветеран труда.