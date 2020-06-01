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Михаил Иванович Энютин, отец Анны Михайловны Энютиной. 1940 год.

Жила в Туве прекрасная пара: Всеволод Петрович Филиппов и Анна Михайловна Энютина.

Он – журналист, с 1965 года – ведущий очеркист газеты «Тувинская правда», многолетний секретарь тувинского отделения Союза журналистов СССР. Фронтовик, воевавший на Ленинградском фронте, освобождавший Эстонию, награждённый медалью «За Отвагу» солдат-пулемётчик, призванный на фронт в неполные восемнадцать из родной деревни Ключи Красноярского края.

Она – педагог, Заслуженный работник Республики Тува, председатель совета ветеранов-учителей города Кызыла, уроженка села Дьяковка Саратовской области, где прошли её военное детство и послевоенная юность.



Встретились и поженились в 1953 году в районном городе Шагонаре, где он начинал свой журналистский путь собкором газеты «Молодёжь Тувы», а она по распределению из Саратовского учительского института поднимала местное образование.

Всегда вместе. Двое детей, внуки, правнуки. Трепетное отношение друг к другу. Полное взаимопонимание во всём: взгляды на общественный долг, на жизнь, важность в ней каждого человека, уважения к нему и памяти о нём.

Именно Анна Михайловна была первой читательницей и ценительницей очерков, зарисовок мужа о ветеранах войны, людях труда республики в центре Азии, о фронтовых товарищах, тружениках тыла. Их он уверенно подписывал званием, которое считал самым важным для себя: «В. Филиппов, рядовой Великой Отечественной».



Послевоенный класс: ученики и педагоги Дьяковской средней школы Саратовской области. Анна Энютина – первая справа во втором ряду. 1947 год.

И при всём этом единении у мужа и жены – разные фамилии, что в советские годы было весьма редким исключением из общего правила. «Почему же она не взяла фамилию мужа?» – задавались вопросом те, кто знали Филиппова и Энютину, а таких в Туве было предостаточно, ведь супруги всегда находились в гуще творческой и общественной жизни.

И только в 2005 году Анна Михайловна публично ответила на этот вопрос в своём материале, присланном на проводимом нашей газетой «Центр Азии» конкурс воспоминаний «Мы – дети войны и Победы»:

«У меня замечательный муж – Всеволод Петрович Филиппов. Он – ветеран войны, прекрасный человек. Но когда выходила замуж, то оставила свою девичью фамилию. И Всеволод Петрович меня понял, ведь я сделала это в память о погибшем отце – рядовом Великой Отечественной».



В тот год на посвящённый шестидесятилетию победы в Великой Отечественной войне конкурс в газету «Центр Азии» поступило 78 читательских работ, 36 из них с 11 февраля по 27 мая 2005 года были опубликованы на страницах газеты. Шесть авторов стали победителями, 26 – дипломантами.

Всех их мы 11 июня собрали вместе в мэрии Кызыла, чествовали, награждали. И одна из победительниц – Анна Михайловна Энютина со своим проникновенным воспоминанием «Нас воспитала Родина». Вот чем, главным в своей жизни, она поделилась тогда.



«В моих глазах, наполненных слезами, и сейчас стоят строки того страшного извещения – похоронки, которую летом 1944 года передала мне сельский почтальон тетя Маша.

Я читала и не верила: «Рядовой Энютин Михаил Иванович, уроженец Саратовской области Комсомольского района села Дьяковка (ныне Краснокутский район – ред.), в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество, умер от ран 23 июля 1944 года. Похоронен в деревне Старица Могилевской области».

Забежала в темную избу, упала грудью на подоконник. Так плакала, что потом четыре дня не могла говорить – пропал голос. Бабушка, мать отца, узнав о смерти сына, слегла и больше не поднялась. Перед смертью она мне сказала, что отец, уходя в сорок первом на фронт, просил её и родственников дать мне высшее образование.

Я всегда помнила это и очень старалась: окончив семилетку, решила учиться дальше. За обучение в восьмом, девятом и десятом классах надо было платить ежегодно 150 рублей. Ощутимая по тем временам сумма. Но меня и других одноклассников, чьи отцы погибли на войне, освободили от оплаты.



В сорок девятом году, на выпускном вечере, директор школы – фронтовик Иван Иванович Кряжев – подошёл ко мне, по-отцовски обнял и спросил, куда бы хотела поступать. Я вздохнула: «Не знаю, да и учить меня некому».

Директор твёрдо сказал: «Я был у вас на уроке истории, ты там очень хорошо отвечала. Езжай в Саратов, поступай на историческое отделение учительского института, получишь незаконченное высшее образование. Всего два года, а между первым и вторым курсом мы найдем тебе работу, чтобы могла заработать на учёбу». Мы очень уважали Ивана Ивановича, его слова я восприняла, как отцовский наказ.

Поступила. Как дочь погибшего на фронте меня снова освободили от платы за обучение – 300 рублей в год. Дали место в общежитии, стипендию, а летом Иван Иванович устроил меня на три месяца воспитателем в школу-интернат для детей-инвалидов. На эту трехмесячную зарплату и купила себе самое необходимое и дешёвое из одежды и обуви. В этом пошла на второй курс и в этом же приехала на работу в Туву.

Работала и училась заочно – в Абаканском пединституте. В 1958 году получила диплом о высшем образовании – выполнила наказ отца, данный им перед уходом на фронт.



Супруги Анна Михайловна Энютина и Всеволод Петрович Филиппов на праздновании шестидесятилетия победы в Великой Отечественной войне. Справа от них фронтовик Николай Иванович Лосев. Республика Тыва, Кызыл, площадь Арата. 9 мая 2005 года.

Трудным было наше военное детство. Мы, подростки двенадцати – четырнадцати лет, работали, как все: выращивали целые плантации томатов, капусты, моркови; солили в огромных цементных ямах капусту; заготавливали для госпиталей варенье и повидло из яблок, арбузов, дынь; ремонтировали школу, избу-читальню. А в сентябре все на две недели отправлялись в лес – на заготовку дров. Трудны были и послевоенные годы – без отцов. Но нас опекали простые советские люди.

Нас много таких, сирот войны. Мы выросли, выучились, создали хорошие семьи, вырастили детей, помогаем растить внуков. Мы, дети войны и победы, стали врачами, учителями, агрономами, инженерами.

Сироты войны, пережив трудные военные и послевоенные годы, не очерствели душой, а остаются добрыми, чуткими, внимательными к людям, особенно, к тем, кто нуждается в их поддержке и помощи. Мы помним, как Родина поддержала нас – детей солдат, не вернувшихся с войны. Нас вырастила и воспитала Родина».



Сегодня, в 2020 году, оглядываясь на то, что удалось успеть, и казнясь тем, чего уже не наверстаешь, чётко понимаю: как же правильно, что тогда, пятнадцать лет назад, мы провели этот конкурс и собрали записки детей войны. Сохранили их в специальной рубрике не только в газете, но и в книге.

Нет уже в живых большинства тех, кого, как и Анну Михайловну Энютину, воспитала Родина. Ушла и она, и супруг её Всеволод Петрович Филиппов. Но в вышедшем в свет в 2006 году третьем томе книги «Люди Центра Азии» остались их судьбы: её воспоминания и очерк о нём, написанный Анной Лачугиной, в то время работавшей заместителем главного редактора газеты «Центр Азии».

Анна Михайловна и Всеволод Петрович успели порадоваться выходу этого тома, в котором и сегодня вместе: педагог – дочь погибшего солдата Великой Отечественной и журналист – солдат Великой Отечественной. У скончавшегося от ран и серьёзно раненого, но оставшегося в живых было одно общее звание – рядовой. И поэтому выживший сердцем понимал и одобрял то, что его любимая жена оставила себе отцовскую фамилию.



В год семидесятипятилетия победы Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» под неусыпным руководством неутомимого председателя Лидии Николаевны Златогорской успешно осуществляет свой второй исторический проект. Результатом первого стала книга «Летописцы истории страны. Энциклопедия саратовской журналистики», хранящаяся сегодня и в нашей библиотеке Союза журналистов Тувы.

На этот раз собранные и размещённые на сайте творческого саратовского союза материалы объединяются в книгу «Летописцы-победители. Имена и судьбы». И для меня особенная честь быть одним из многочисленных авторов этой книги нашей общей памяти.

Надежда Антуфьева, Заслуженный журналист Российской Федерации.



Об авторе.



Надежда Мухарбековна Антуфьева. Тува, поляна палаточного лагеря международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурэ». Июль 2018 года.

Надежда Мухарбековна Антуфьева – журналист, публицист, редактор, издатель.

Родилась в посёлке Никель Печенгского района Мурманской области. Росла и училась в городе Мурманске. Образование – филологическое.

В профессиональной журналистике – с апреля 1982 года, когда, приехав в город Кызыл Тувинской АССР, стала работать корреспондентом газеты «Молодёжь Тувы».

Член Союза журналистов России (СССР) с марта 1984 года. Членский билет № 10101.

Со 2 февраля 1991 года по 20 августа 2019 – главный редактор, учредитель издающейся в Кызыле газеты «Центр Азии». Автор и исполнитель уникального проекта «Люди Центра Азии», способствующего укреплению мира, дружбы, сотрудничества между народами. В период с 1998 по 2018 год под ее редакцией изданы шесть томов книги «Люди Центра Азии», включившие в себя 477 очерков и интервью, в течение двадцати шести лет публиковавшиеся в газете «Центр Азии». Это история России в судьбах людей Тувы – разных национальностей, вероисповеданий, профессий, возрастов, иллюстрированная архивными и современными фотографиями.

Очерки и интервью Надежды Мухарбековны Антуфьевой удостоены дипломов всероссийских конкурсов журналистского мастерства, в том числе «Сибирь – территория надежд», «Вопреки» имени Ларисы Юдиной, «Россия финансовая», «Стратегия успеха», «Многоликая Россия», «Без розни и вражды», «СМИротворец», фестивалей Союза журналистов России, а так же премий Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» и Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство».

В 2012 году стала абсолютным победителем XI Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд», получив звание «Журналист Сибири». В 2016 году награждена серебряной медалью всероссийского конкурса «Патриот России».

Указом Председателя Правительства Республики Тыва от 23 июля 2009 года за заслуги в развитии тувинской журналистики и многолетнюю творческую деятельность присвоено звание Заслуженный работник Республики Тыва.

Указом Президента Российской Федерации № 274 от 13 июня 2019 года первой в Туве удостоена почётного звания Заслуженный журналист Российской Федерации.

С 30 мая 2015 года по настоящее время занимается общественной работой: член правления, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, регионального отделения Союза журналистов России. Создатель и хранитель специализированной библиотеки Союза журналистов Тувы. Жила в Туве прекрасная пара: Всеволод Петрович Филиппов и Анна Михайловна Энютина.Он – журналист, с 1965 года – ведущий очеркист газеты «Тувинская правда», многолетний секретарь тувинского отделения Союза журналистов СССР. Фронтовик, воевавший на Ленинградском фронте, освобождавший Эстонию, награждённый медалью «За Отвагу» солдат-пулемётчик, призванный на фронт в неполные восемнадцать из родной деревни Ключи Красноярского края.Она – педагог, Заслуженный работник Республики Тува, председатель совета ветеранов-учителей города Кызыла, уроженка села Дьяковка Саратовской области, где прошли её военное детство и послевоенная юность.Встретились и поженились в 1953 году в районном городе Шагонаре, где он начинал свой журналистский путь собкором газеты «Молодёжь Тувы», а она по распределению из Саратовского учительского института поднимала местное образование.Всегда вместе. Двое детей, внуки, правнуки. Трепетное отношение друг к другу. Полное взаимопонимание во всём: взгляды на общественный долг, на жизнь, важность в ней каждого человека, уважения к нему и памяти о нём.Именно Анна Михайловна была первой читательницей и ценительницей очерков, зарисовок мужа о ветеранах войны, людях труда республики в центре Азии, о фронтовых товарищах, тружениках тыла. Их он уверенно подписывал званием, которое считал самым важным для себя: «В. Филиппов, рядовой Великой Отечественной».И при всём этом единении у мужа и жены – разные фамилии, что в советские годы было весьма редким исключением из общего правила. «Почему же она не взяла фамилию мужа?» – задавались вопросом те, кто знали Филиппова и Энютину, а таких в Туве было предостаточно, ведь супруги всегда находились в гуще творческой и общественной жизни.И только в 2005 году Анна Михайловна публично ответила на этот вопрос в своём материале, присланном на проводимом нашей газетой «Центр Азии» конкурс воспоминаний «Мы – дети войны и Победы»:«У меня замечательный муж – Всеволод Петрович Филиппов. Он – ветеран войны, прекрасный человек. Но когда выходила замуж, то оставила свою девичью фамилию. И Всеволод Петрович меня понял, ведь я сделала это в память о погибшем отце – рядовом Великой Отечественной».В тот год на посвящённый шестидесятилетию победы в Великой Отечественной войне конкурс в газету «Центр Азии» поступило 78 читательских работ, 36 из них с 11 февраля по 27 мая 2005 года были опубликованы на страницах газеты. Шесть авторов стали победителями, 26 – дипломантами.Всех их мы 11 июня собрали вместе в мэрии Кызыла, чествовали, награждали. И одна из победительниц – Анна Михайловна Энютина со своим проникновенным воспоминанием «Нас воспитала Родина». Вот чем, главным в своей жизни, она поделилась тогда.«В моих глазах, наполненных слезами, и сейчас стоят строки того страшного извещения – похоронки, которую летом 1944 года передала мне сельский почтальон тетя Маша.Я читала и не верила: «Рядовой Энютин Михаил Иванович, уроженец Саратовской области Комсомольского района села Дьяковка, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество, умер от ран 23 июля 1944 года. Похоронен в деревне Старица Могилевской области».Забежала в темную избу, упала грудью на подоконник. Так плакала, что потом четыре дня не могла говорить – пропал голос. Бабушка, мать отца, узнав о смерти сына, слегла и больше не поднялась. Перед смертью она мне сказала, что отец, уходя в сорок первом на фронт, просил её и родственников дать мне высшее образование.Я всегда помнила это и очень старалась: окончив семилетку, решила учиться дальше. За обучение в восьмом, девятом и десятом классах надо было платить ежегодно 150 рублей. Ощутимая по тем временам сумма. Но меня и других одноклассников, чьи отцы погибли на войне, освободили от оплаты.В сорок девятом году, на выпускном вечере, директор школы – фронтовик Иван Иванович Кряжев – подошёл ко мне, по-отцовски обнял и спросил, куда бы хотела поступать. Я вздохнула: «Не знаю, да и учить меня некому».Директор твёрдо сказал: «Я был у вас на уроке истории, ты там очень хорошо отвечала. Езжай в Саратов, поступай на историческое отделение учительского института, получишь незаконченное высшее образование. Всего два года, а между первым и вторым курсом мы найдем тебе работу, чтобы могла заработать на учёбу». Мы очень уважали Ивана Ивановича, его слова я восприняла, как отцовский наказ.Поступила. Как дочь погибшего на фронте меня снова освободили от платы за обучение – 300 рублей в год. Дали место в общежитии, стипендию, а летом Иван Иванович устроил меня на три месяца воспитателем в школу-интернат для детей-инвалидов. На эту трехмесячную зарплату и купила себе самое необходимое и дешёвое из одежды и обуви. В этом пошла на второй курс и в этом же приехала на работу в Туву.Работала и училась заочно – в Абаканском пединституте. В 1958 году получила диплом о высшем образовании – выполнила наказ отца, данный им перед уходом на фронт.Трудным было наше военное детство. Мы, подростки двенадцати – четырнадцати лет, работали, как все: выращивали целые плантации томатов, капусты, моркови; солили в огромных цементных ямах капусту; заготавливали для госпиталей варенье и повидло из яблок, арбузов, дынь; ремонтировали школу, избу-читальню. А в сентябре все на две недели отправлялись в лес – на заготовку дров. Трудны были и послевоенные годы – без отцов. Но нас опекали простые советские люди.Нас много таких, сирот войны. Мы выросли, выучились, создали хорошие семьи, вырастили детей, помогаем растить внуков. Мы, дети войны и победы, стали врачами, учителями, агрономами, инженерами.Сироты войны, пережив трудные военные и послевоенные годы, не очерствели душой, а остаются добрыми, чуткими, внимательными к людям, особенно, к тем, кто нуждается в их поддержке и помощи. Мы помним, как Родина поддержала нас – детей солдат, не вернувшихся с войны. Нас вырастила и воспитала Родина».Сегодня, в 2020 году, оглядываясь на то, что удалось успеть, и казнясь тем, чего уже не наверстаешь, чётко понимаю: как же правильно, что тогда, пятнадцать лет назад, мы провели этот конкурс и собрали записки детей войны. Сохранили их в специальной рубрике не только в газете, но и в книге.Нет уже в живых большинства тех, кого, как и Анну Михайловну Энютину, воспитала Родина. Ушла и она, и супруг её Всеволод Петрович Филиппов. Но в вышедшем в свет в 2006 году третьем томе книги «Люди Центра Азии» остались их судьбы: её воспоминания и очерк о нём, написанный Анной Лачугиной, в то время работавшей заместителем главного редактора газеты «Центр Азии».Анна Михайловна и Всеволод Петрович успели порадоваться выходу этого тома, в котором и сегодня вместе: педагог – дочь погибшего солдата Великой Отечественной и журналист – солдат Великой Отечественной. У скончавшегося от ран и серьёзно раненого, но оставшегося в живых было одно общее звание – рядовой. И поэтому выживший сердцем понимал и одобрял то, что его любимая жена оставила себе отцовскую фамилию.В год семидесятипятилетия победы Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» под неусыпным руководством неутомимого председателя Лидии Николаевны Златогорской успешно осуществляет свой второй исторический проект. Результатом первого стала книга «Летописцы истории страны. Энциклопедия саратовской журналистики», хранящаяся сегодня и в нашей библиотеке Союза журналистов Тувы.На этот раз собранные и размещённые на сайте творческого саратовского союза материалы объединяются в книгу «Летописцы-победители. Имена и судьбы». И для меня особенная честь быть одним из многочисленных авторов этой книги нашей общей памяти.Родилась в посёлке Никель Печенгского района Мурманской области. Росла и училась в городе Мурманске. Образование – филологическое.В профессиональной журналистике – с апреля 1982 года, когда, приехав в город Кызыл Тувинской АССР, стала работать корреспондентом газеты «Молодёжь Тувы».Член Союза журналистов России (СССР) с марта 1984 года. Членский билет № 10101.Со 2 февраля 1991 года по 20 августа 2019 – главный редактор, учредитель издающейся в Кызыле газеты «Центр Азии». Автор и исполнитель уникального проекта «Люди Центра Азии», способствующего укреплению мира, дружбы, сотрудничества между народами. В период с 1998 по 2018 год под ее редакцией изданы шесть томов книги «Люди Центра Азии», включившие в себя 477 очерков и интервью, в течение двадцати шести лет публиковавшиеся в газете «Центр Азии». Это история России в судьбах людей Тувы – разных национальностей, вероисповеданий, профессий, возрастов, иллюстрированная архивными и современными фотографиями.Очерки и интервью Надежды Мухарбековны Антуфьевой удостоены дипломов всероссийских конкурсов журналистского мастерства, в том числе «Сибирь – территория надежд», «Вопреки» имени Ларисы Юдиной, «Россия финансовая», «Стратегия успеха», «Многоликая Россия», «Без розни и вражды», «СМИротворец», фестивалей Союза журналистов России, а так же премий Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» и Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство».В 2012 году стала абсолютным победителем XI Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд», получив звание «Журналист Сибири». В 2016 году награждена серебряной медалью всероссийского конкурса «Патриот России».Указом Председателя Правительства Республики Тыва от 23 июля 2009 года за заслуги в развитии тувинской журналистики и многолетнюю творческую деятельность присвоено звание Заслуженный работник Республики Тыва.Указом Президента Российской Федерации № 274 от 13 июня 2019 года первой в Туве удостоена почётного звания Заслуженный журналист Российской Федерации.С 30 мая 2015 года по настоящее время занимается общественной работой: член правления, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, регионального отделения Союза журналистов России. Создатель и хранитель специализированной библиотеки Союза журналистов Тувы.