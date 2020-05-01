Человек-газета Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 30-мая-2020 — прочитано 15 раз Человек-газета

Пятницкий Юрий Александрович

(1920-2005)



Участники Великой Отечественной войны, сотрудничавшие с областной газетой «Коммунист»(стоит крайний слева — Ю.А.Пятницкий) на Саратовской набережной.

Если есть человек-оркестр, то почему не может быть человека-газеты? Таким человеком-газетой по праву можно назвать Юрия Александровича Пятницкого, более полувека отдавшего любимому делу – работе в периодической печати. О его способностях вовремя узнавать, правильно оценивать, преподносить информацию на самые разные темы говорили только в превосходной степени. Перейдя восьмидесятилетний рубеж своей жизни, он оставался актуальным журналистом. В редакции газет он приходил, как к себе домой. Ему всегда были рады, ибо знали, что этот человек так просто не зайдет, что в его кармане обязательно припрятано что-то интересное. Иногда он опережал даже штатных сотрудников, проявляя завидный интерес к любым проявлениям жизни.

Юрий Александрович - коренной волжанин. Детство, юность и первые студенческие годы у него прошли в Саратове. Девятнадцатилетнего паренька, студента второго курса исторического факультета Саратовского госуниверситета, призвали в армию и направили в Монголию, где он прослужил много лет в качестве начальника мощной радиостанции, командира радиовзвода. Принимал участие в войне с Японией на территории Китая. После демобилизации вернулся в Саратов. Окончил юридический институт и целиком ушел в журналистику.

Первоначальная его деятельность в печати была связана с молодежной газетой. Еще в школе, а затем в студенческие годы любил он читать газету «Молодой сталинец», которая выходила в Саратове с первого февраля тридцать четвертого года. В начале Великой Отечественной войны выпуск газеты прекратился, а после ее окончания она стала выходить вновь.

Послевоенные годы тяжелые. Студенческой стипендии на жизнь не хватало. Вот тогда Юрий Пятницкий, не бросая учебы в юридическом институте, решил устроиться на работу.

Поиски привели его во вновь организованную редакцию молодежной газеты «Молодой сталинец» (позже – «Заря молодежи»). Ему повезло. Его зачислили в штат литературным сотрудником. Приходилось осваивать новое для него газетное дело, а также участвовать в семинарских занятиях и сдавать экзамены в вузе. Но бывший старшина Юрий Пятницкий привык к трудностям и всегда старался их преодолеть. Он много ездил по области, писал корреспонденции, часто публиковался. Успешно завершив учебу в институте, полностью отдался полюбившемуся ему занятию и вскоре преуспел.

Редакция тогда располагалась на третьем этаже издательства «Коммунист», которое находилось на Ленинском проспекте (ныне Московская улица). У Пятницкого был отдельный кабинет, в котором он почти никогда не сидел. Он непоседа. Всегда в движении, словно ртуть. Материалы для очередного номера газеты он проглядывал внимательно, молниеносно схватывая суть каждого. Если какой-то из них его удовлетворял, делал незначительные пометки и подписывал в номер, если в нем что-то не нравилось, тут же поднимался и шел к написавшему в отдел, и там начинался обычный разговор.

Пятницкий: Четыреста строк! Много! Режь наполовину!

Автор: А вы его читали?

Пятницкий: Нет! Но все равно режь. От этого кроме пользы ничего не будет.

Формат «Зари молодежи» небольшой, большие материалы в ней даже не смотрелись бы, а Юрий Александрович придерживался еще одного беспрекословного правила «Краткость – сестра таланта». Он старался на скудной газетной площади разместить как можно больше интересных материалов.

Обычно на возражение автора, что он свой очерк резать не может, говорил так: «Если не умеешь резать свой материал, значит, ты не газетчик».

Мы любили свою газету. Шли на работу в редакцию как на встречу с желанной. Брали в руки свежий номер нашей «Зорьки», разглядывали его, будто впервые видели. И особенно приятно становилось, когда на одной из страниц стоял твой материал. Свежий номер источал приятный аромат типографской краски, мы хмелели от этого запаха. Хмелели и шли на новые «баррикады» в поисках исключительного материала, еще никем не разведанной информации.

Юрий Александрович любил бывать в наборном и печатном цехах, общаться с наборщиками, верстальщиками, печатниками. Эти люди к нам относились с большим уважением, ибо мы давали им пищу для работы. Наша газета – их твердый заработок. Если в цеха вызывали ответственного секретаря при наличии там дежурного редактора, то это – событие исключительное, и Пятницкий брал ручку и спускался в цех, в необыкновенный газетно-журнальный мир.

Секретарская работа в «Заре молодежи» нравилась Пятницкому, и он чувствовал себя здесь словно рыба в воде. И так бы все и шло, если бы не быстро текущее время. Бывшие фронтовики-журналисты, отточив свое перо в молодежной печати, переходили в более солидные издания. Вот и Пятницкому предложили перейти на работу в областную газету «Коммунист». Здесь он занял должность заведующего отделом информации. И вот именно здесь проявился у него талант истинного репортера. Это место для человека, страждущего всего нового, было самым подходящим. Событий в области и стране свершалось достаточно. На окраине Саратова возводились гигантские цеха химического комбината, через Волгу строился один из крупнейших в Европе автодорожный мост, строились обводные каналы и плотина Саратовской ГЭС, в Заволжье прокладывались каналы и сооружалась гигантская оросительная система. Везде хотелось побывать, посмотреть, вникнуть, написать. Кроме того, в это время Юрий Александрович активно включается в общественную работу. В Саратове создается отделение Союза журналистов СССР. Пятницкого избирают ответственным секретарем отделения. На этом посту он трудился долгие годы.

Бывший фронтовик Юрий Пятницкий очень близко к сердцу принимал нужды инвалидов Великой Отечественной войны. Несколько раз он писал в газете об одном таком фронтовике, оставившем обе руки на поле сражения, пока ему не выдали полагающийся автомобиль.

Одна из главных тем Юрия Александровича – военная. По инициативе и при непосредственном участии Пятницкого создавалась областная Книга Памяти. Он стал постоянным членом редакционной коллегии десятков томов этого уникального издания. Экземпляр книги хранится в хрустальном ларце в музее на Соколовой горе, есть там и остальные тома. Саратовская областная Книга Памяти представлена также в музее Боевой Славы на Поклонной горе в Москве.

На Соколовой горе досужий корреспондент Пятницкий обнаружил бункер, построенный в годы Второй мировой войны. В своих публикациях он не раз предлагал в найденных помещениях создать экспозицию музея боевой славы.

Пятницкий много сил отдал организации в Саратове областного музея журналистики. Не раз вопрос об его создании журналист поднимал на страницах областных газет. Собрал большое количество экспонатов, которые хранил у себя дома. Сейчас эти материалы хранятся в региональном отделении Союза журналистов России.

За заслуги в области культуры, многолетнюю плодотворную работу в газетах Юрий Александрович Пятницкий был удостоен звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Правительство Саратовской области, областной Союз журналистов присудили ему звание лауреата конкурса «История, память, вера», посвященного 55-летию Победы над фашистской Германией с вручением диплома в номинации «Не увядает перо ветерана».



Юрий Преображенский



Очерк опубликован

в книге «О друзьях, товарищах…»

Издательство «Аквариус»,

Саратов, 2019 г.



Об авторе

Родился в 1932 году в городе Усмань Воронежской области. Окончил филологический факультет Саратовского госуниверситета. Член Союза журналистов России с 1960 года и член Союза писателей России с 1994 года. Его первые заметки появились на страницах военных газет, когда проходил службу в Советской Армии. А будучи уже студентом, он регулярно печатался в областной газете «Заря молодежи». По окончании учебы в вузе был принят на работу в редакцию литсотрудником. Отсюда, с должности зав. отделом, его перевели на Саратовскую студию телевидения в качестве старшего редактора.

Наиболее полно проявился талант мастера печатного слова в Поволжском зональном региональном журнале «Степные просторы», где он с 1968 по 1998 годы работал старшим редактором, ответственным секретарем, главным редактором.

Когда в администрации Саратова в 2002 году возник кадровый вопрос: кому возглавить Культурный центр имени П. А.Столыпина, то решение было однозначным – Юрию Владимировичу Преображенскому. Свои организаторские и творческие способности профессиональный журналист использует на новом поприще в полной мере. Его творческая деятельность отмечена многочисленными Почетными грамотами, дипломами, премиями. Он является автором девяти книг, получивших широкую признательность читателей. Награжден «Почетным знаком Губернатора Саратовской области». Если есть человек-оркестр, то почему не может быть человека-газеты? Таким человеком-газетой по праву можно назвать Юрия Александровича Пятницкого, более полувека отдавшего любимому делу – работе в периодической печати. О его способностях вовремя узнавать, правильно оценивать, преподносить информацию на самые разные темы говорили только в превосходной степени. Перейдя восьмидесятилетний рубеж своей жизни, он оставался актуальным журналистом. В редакции газет он приходил, как к себе домой. Ему всегда были рады, ибо знали, что этот человек так просто не зайдет, что в его кармане обязательно припрятано что-то интересное. Иногда он опережал даже штатных сотрудников, проявляя завидный интерес к любым проявлениям жизни.Юрий Александрович - коренной волжанин. Детство, юность и первые студенческие годы у него прошли в Саратове. Девятнадцатилетнего паренька, студента второго курса исторического факультета Саратовского госуниверситета, призвали в армию и направили в Монголию, где он прослужил много лет в качестве начальника мощной радиостанции, командира радиовзвода. Принимал участие в войне с Японией на территории Китая. После демобилизации вернулся в Саратов. Окончил юридический институт и целиком ушел в журналистику.Первоначальная его деятельность в печати была связана с молодежной газетой. Еще в школе, а затем в студенческие годы любил он читать газету «Молодой сталинец», которая выходила в Саратове с первого февраля тридцать четвертого года. В начале Великой Отечественной войны выпуск газеты прекратился, а после ее окончания она стала выходить вновь.Послевоенные годы тяжелые. Студенческой стипендии на жизнь не хватало. Вот тогда Юрий Пятницкий, не бросая учебы в юридическом институте, решил устроиться на работу.Поиски привели его во вновь организованную редакцию молодежной газеты «Молодой сталинец» (позже – «Заря молодежи»). Ему повезло. Его зачислили в штат литературным сотрудником. Приходилось осваивать новое для него газетное дело, а также участвовать в семинарских занятиях и сдавать экзамены в вузе. Но бывший старшина Юрий Пятницкий привык к трудностям и всегда старался их преодолеть. Он много ездил по области, писал корреспонденции, часто публиковался. Успешно завершив учебу в институте, полностью отдался полюбившемуся ему занятию и вскоре преуспел.Редакция тогда располагалась на третьем этаже издательства «Коммунист», которое находилось на Ленинском проспекте (ныне Московская улица). У Пятницкого был отдельный кабинет, в котором он почти никогда не сидел. Он непоседа. Всегда в движении, словно ртуть. Материалы для очередного номера газеты он проглядывал внимательно, молниеносно схватывая суть каждого. Если какой-то из них его удовлетворял, делал незначительные пометки и подписывал в номер, если в нем что-то не нравилось, тут же поднимался и шел к написавшему в отдел, и там начинался обычный разговор.Пятницкий: Четыреста строк! Много! Режь наполовину!Автор: А вы его читали?Пятницкий: Нет! Но все равно режь. От этого кроме пользы ничего не будет.Формат «Зари молодежи» небольшой, большие материалы в ней даже не смотрелись бы, а Юрий Александрович придерживался еще одного беспрекословного правила «Краткость – сестра таланта». Он старался на скудной газетной площади разместить как можно больше интересных материалов.Обычно на возражение автора, что он свой очерк резать не может, говорил так: «Если не умеешь резать свой материал, значит, ты не газетчик».Мы любили свою газету. Шли на работу в редакцию как на встречу с желанной. Брали в руки свежий номер нашей «Зорьки», разглядывали его, будто впервые видели. И особенно приятно становилось, когда на одной из страниц стоял твой материал. Свежий номер источал приятный аромат типографской краски, мы хмелели от этого запаха. Хмелели и шли на новые «баррикады» в поисках исключительного материала, еще никем не разведанной информации.Юрий Александрович любил бывать в наборном и печатном цехах, общаться с наборщиками, верстальщиками, печатниками. Эти люди к нам относились с большим уважением, ибо мы давали им пищу для работы. Наша газета – их твердый заработок. Если в цеха вызывали ответственного секретаря при наличии там дежурного редактора, то это – событие исключительное, и Пятницкий брал ручку и спускался в цех, в необыкновенный газетно-журнальный мир.Секретарская работа в «Заре молодежи» нравилась Пятницкому, и он чувствовал себя здесь словно рыба в воде. И так бы все и шло, если бы не быстро текущее время. Бывшие фронтовики-журналисты, отточив свое перо в молодежной печати, переходили в более солидные издания. Вот и Пятницкому предложили перейти на работу в областную газету «Коммунист». Здесь он занял должность заведующего отделом информации. И вот именно здесь проявился у него талант истинного репортера. Это место для человека, страждущего всего нового, было самым подходящим. Событий в области и стране свершалось достаточно. На окраине Саратова возводились гигантские цеха химического комбината, через Волгу строился один из крупнейших в Европе автодорожный мост, строились обводные каналы и плотина Саратовской ГЭС, в Заволжье прокладывались каналы и сооружалась гигантская оросительная система. Везде хотелось побывать, посмотреть, вникнуть, написать. Кроме того, в это время Юрий Александрович активно включается в общественную работу. В Саратове создается отделение Союза журналистов СССР. Пятницкого избирают ответственным секретарем отделения. На этом посту он трудился долгие годы.Бывший фронтовик Юрий Пятницкий очень близко к сердцу принимал нужды инвалидов Великой Отечественной войны. Несколько раз он писал в газете об одном таком фронтовике, оставившем обе руки на поле сражения, пока ему не выдали полагающийся автомобиль.Одна из главных тем Юрия Александровича – военная. По инициативе и при непосредственном участии Пятницкого создавалась областная Книга Памяти. Он стал постоянным членом редакционной коллегии десятков томов этого уникального издания. Экземпляр книги хранится в хрустальном ларце в музее на Соколовой горе, есть там и остальные тома. Саратовская областная Книга Памяти представлена также в музее Боевой Славы на Поклонной горе в Москве.На Соколовой горе досужий корреспондент Пятницкий обнаружил бункер, построенный в годы Второй мировой войны. В своих публикациях он не раз предлагал в найденных помещениях создать экспозицию музея боевой славы.Пятницкий много сил отдал организации в Саратове областного музея журналистики. Не раз вопрос об его создании журналист поднимал на страницах областных газет. Собрал большое количество экспонатов, которые хранил у себя дома. Сейчас эти материалы хранятся в региональном отделении Союза журналистов России.За заслуги в области культуры, многолетнюю плодотворную работу в газетах Юрий Александрович Пятницкий был удостоен звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Правительство Саратовской области, областной Союз журналистов присудили ему звание лауреата конкурса «История, память, вера», посвященного 55-летию Победы над фашистской Германией с вручением диплома в номинации «Не увядает перо ветерана».Родился в 1932 году в городе Усмань Воронежской области. Окончил филологический факультет Саратовского госуниверситета. Член Союза журналистов России с 1960 года и член Союза писателей России с 1994 года. Его первые заметки появились на страницах военных газет, когда проходил службу в Советской Армии. А будучи уже студентом, он регулярно печатался в областной газете «Заря молодежи». По окончании учебы в вузе был принят на работу в редакцию литсотрудником. Отсюда, с должности зав. отделом, его перевели на Саратовскую студию телевидения в качестве старшего редактора.Наиболее полно проявился талант мастера печатного слова в Поволжском зональном региональном журнале «Степные просторы», где он с 1968 по 1998 годы работал старшим редактором, ответственным секретарем, главным редактором.Когда в администрации Саратова в 2002 году возник кадровый вопрос: кому возглавить Культурный центр имени П. А.Столыпина, то решение было однозначным – Юрию Владимировичу Преображенскому. Свои организаторские и творческие способности профессиональный журналист использует на новом поприще в полной мере. Его творческая деятельность отмечена многочисленными Почетными грамотами, дипломами, премиями. Он является автором девяти книг, получивших широкую признательность читателей. Награжден «Почетным знаком Губернатора Саратовской области».