Яков Горелик - фронтовой журналист, Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 29-мая-2020 — прочитано 37 раз Яков Горелик - фронтовой журналист,

замредактора областной газеты



Я.Г.Горелик в период работы в областной газете «Коммунист».

Поводом для поиска родственников саратовских журналистов, участвовавших в Великой Отечественной войне, тоже стал проект регионального отделения Союза журналистов, в рамках которого при поддержке Фонда президентских грантов в год юбилея Победы готовится к печати книга «Летописцы-победители. Имена и судьбы». Сложность оказалась в том, что в 90-е годы прежние издания закрывались, традиции поддерживать связь с семьями ветеранов нарушились. Региональная организация очень вовремя подхватила традицию: доступ к семейным архивам через знакомых утрачивается.



Подшивка двадцатилетней давности



Два фронтовика, Аркадий Богатырев и Яков Горелик были соседями в садовом товариществе областной газеты «Коммунист». Аркадий Александрович в то советское время работал завотделом, был моложе на шесть лет заместителя главного редактора Якова Григорьевича. Богатырев подсказал, что сейчас участок коллеги и друга, которого не стало в далеком 1993 году, радует урожаем его старшую дочь, Ольгу Яковлевну Белобровую.

На даче, как выяснилось, хранились подшивки газет 90-х годов. В номере «газеты администрации области» «Земля Саратовская» от 5 мая 1995 года нашлась заметка Ольги Забозлаевой и Вячеслава Котина «Ради нескольких строчек в газете», посвященная фронтовику Якову Горелику. Помещен его портрет военного времени. Авторы разузнали, что родился он в городе Ромны Украинской республики, начальное образование получил в Аткарске Саратовской области. В 1934 году поступил в 7-й класс средней школы №18 Саратова, успешно окончив которую, стал студентом химического факультета СГУ. К журналистике имел тягу смолоду: уже со второго курса был ответственным секретарем многотиражной университетской газеты «Молодой сталинец».

По окончании университета, в июле 1941 года, добровольцем вступил в Красную Армию, прошел всю войну в рядах 34-й Енакиевской гвардейской стрелковой дивизии. Сначала просто солдатом, затем пролитруком, наконец, заместителем редактора дивизионной газеты «Сталинская гвардия».

Рамки краткой заметки не позволили включить воспоминания дочери о том, каким был для Якова Григорьевича первый год войны. Весной 1941-го вместе с другими четверокурсниками он проходил практику в Баку на нефтепромыслах. Пятый год учебы пришлось завершись за месяц, досрочно получить диплом. Доброволец оказался в воздушно-десантных войсках, из которых позднее была сформирована 34-я стрелковая дивизия. Теперь уже известно, что в эти войска набрали около 50 тысяч комсомольцев 18-26 лет, имевших навыки парашютной подготовки, ГТО и Осовиахима, лучших из лучших. Дивизия прославилась в сражениях, ее направляли на самые важные участки фронта, и она оправдывала надежды. Дивизии присвоены звания не только гвардейской, Краснознаменной, но и ордена Кутузова, потом Енакиевской — за подвиги во время сражений за город Енакиево Донецкой области с его крупнейшим металлургическим заводом. После войны Яков Горелик регулярно ездил на встречи однополчан.



Дружба коллег — дорогая тема



Фронтовые журналисты, г.Вена, 1945 г., второй справа Я.Г.Горенлик.

Оба автора заметки — из поколения детей войны, после филфака СГУ начинали работать с Гореликом в областной газете «Коммунист», выросли до заведующих отделами. Ольга Забозлаева — советского строительства и социальных проблем, Вячеслав Котин — информации. Подробно о детских годах в Северной столице и о своей семье Ольга Федоровна написала небольшую книгу «Верю, люблю, надеюсь. Письма из блокадного Ленинграда», дополнив ее серией фотографий. Она была не просто опалена войной, тяжело ею ранена, неизлечимо больна. Ее отец работал в осажденном Ленинграде и писал полные любви письма эвакуировавшейся в Саратов жене и двум детям. Он посылал им свой заработок сотрудника Ленинградского института киноинженеров, продолжавшего процесс обучения с сессиями, зачетками, прочим. Конечно, голодал, был так болен, что его с другими вышедшими из строя по состоянию здоровья преподавателями отправили в эвакуацию, по дороге Забозлаева сняли с поезда на маленькой станции, это был конец. Точного места захоронения отца не удалось установить, это мучило Ольгу Федоровну. Мама осталась верна мужу, в ленинградскую квартиру не вернулась. Для самой Ольги Федоровны тяжелым последствием блокады было сердечное заболевание.

Вячеслав Котин был на два года моложе, он из Алгая, уроженец победного мая, 31-го числа ему исполнился бы 81 год. Сын военного много поездил по гарнизонам, сам проходил срочную службу в Группе советских войск в Германии. Главной темой его материалов, помимо охоты за информацией, была военно-патриотическая, много писал о фронтовиках. Ольги Федоровны и Вячеслава Николаевича уже нет, они ушли из жизни до срока, война догнала болезнями, потерями, грузом пересмотров результатов войны и правды о ней. Каждый их них глубоко сокрушался, когда на наших героев бросали тень сомнений, выступали устно и письменно против наветов. Яков Григорьевич Горелик был для них старшим товарищем, советчиком, другом. С ним на летучках обсуждали текущие номера газеты, спорили в кабинетах редакции до хрипоты, о чем нужно писать и как. Эти бесконечные разговоры продолжались за праздничным столом, в совместных выездах коллектива на природу. Дружба коллег того времени — отдельная дорогая тема! Горелик оставался примером принципиальности и стойкости. Поэтому они и вспомнили о нем в газетной заметке середины 90-х, когда его уже два года не было. Когда еще непонятно было, как жить в новых условиях распада Союза, крушения идеалов. Они были среди тех, кто не боялся в тех условиях горячо говорить читателям: патриотизм — это суть нашего народа, под его знаменем преодолеем все трудности.



На пикапе драном первыми въезжали в города



Я.Г.Горелик, 1945 г.

Демобилизовавшись в 1945 году, Яков Гриргорьевич Горелик проработал в печати более 40 лет, в основном в областной газете «Коммунист», где начинал с литсотрудника. Писал на злобу дня, бывал резким, а бывал и лиричным. Он автор ряда книг о героях войны, сценариев к документальным фильмам, которые удостаивались наград на конкурсах разного уровня, от местных до международных. В общем, заслужил уже в мирное время орден Трудового Красного Знамени, звание Заслуженный работник культуры РФ. Особая гордость Якова Григорьевича — медаль «За освоение целинных земель». Саратовская область была в числе регионов, где в 1954-56 гг. создавались целинные хозяйства, давшие стране миллионы тонн хлеба. В 1955 году Яков Горелик стал завотделом сельского хозяйства, непосредственно готовил материалы на эту горячую тему, часто бывал в командировках по целинным хозяйствам, лично знал передовых механизаторов.



Я.Г.Горелик на встрече в подшефной школе, г.Енакиево, на доске — схема передвижения дивизии.

Трудовые награды были продолжением боевых. Сегодня у старшей дочери ветерана сохранились колодки этих наград, шесть рядов. Такой был характер у саратовца — любое дело делать от души, с размахом. Тем интереснее читать наградные документы 75-летней давности. Первую медаль «За отвагу» военкор Горелик получил в октябре 1942 года, когда он, как политработник, возглавил группу автоматчиков, которая с боем освободила один из населенных пунктов, обеспечив безопасность левого фланга батальона, находящегося в окружении, и успешный выход его к основным силам полка. Сотрудник фронтовой газеты набирал материал прямо в бою, такой была специфика работы. Вот как описываются в наградных документах действия офицера, представленного сначала к ордену Красной Звезды (1943 г.), а затем Отечественной войны 1 степени (1945 г.): «Находясь в период подготовки к боевой операции и в момент штурма вражеских укреплений в районе села Дмитриевка в 1-м батальоне 103 ГВСП, тов. Горелик принимал личное участие в уничтожении гитлеровцев. В короткой статье воспроизвел незабываемый образ героев штурма, первой роты и ее командира Егина, о героизме которого узнала вся дивизия». «Тов. Горелик написал во фронтовой газете об одиннадцати гвардейцах, совершивших подвиг в апреле 1944 года при форсировании Днестра, которым в последствии присвоено звание Героев Советского Союза. При форсировании Дуная в декабре 1944 года Я.Г. Горелик находился во 2-м батальоне 105 гв. СП... Во время ожесточенных боев по удержанию обороны в январе 1945 года в районе Фельше Галла Я.Г. Горелик находился в частях». В колодке ветерана есть медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг.». Не зря в песне о военных корреспондентах на слова Константина Симонова есть такие строки: «На пикапе драном, и с одним наганом первыми въезжали в города!».

Вот выдержка из заметки «Здравствуй, победа!» Я. Горелика, опубликованной в газете «Сталинская гвардия» 11 мая 1945 года: «Это было утром последнего дня Великой Отечественной войны. Два боевых разведчика, Владимир Сирота и Николай Черный, пробрались вглубь последнего очага сопротивления немцев. Шли глухой тропой, когда услышали кукушку. Заговорили о будущем, которое она им накуковала, о счастье мирной жизни». В той же публикации - рассказ о судьбе прошедшего путь с первого дня войны до победного, четырежды раненного лейтенанта Владимира Клименко, о погибшем пулеметчике Николае Фищенко, последние слова которого были о Победе. Заметки того времени писали совсем иначе, чем теперь. В них мало точных сведений о местах боев, о званиях бойцов, о сути выполняемых операций. Много эмоций, описаний природы, удивляющих сегодняшнего читателя, привыкшего к краткости, к новому ритму жизни. Но есть главное — имена. Значит, и память о бойцах.

Тамара Катилевская



Участники Великой Отечественной войны, сотрудничавшие с областной газетой «Коммунист», стоит крайний слева — Ю.А.Пятницкий, стоит в центре — Я.Г.Горелик, на Саратовской набережной.

Об авторе

Тишкова (Катилевская) Тамара Николаевна родилась 6.07.1954 года на Сахалине. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске (сегодня — Екатеринбург). С 1977 года живет в Саратове. Работала корреспондентом редакции общественно-политических передач Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию, областных газет «Коммунист» и «Саратовские вести». С 2002 года — корреспондент областной газеты «Саратов — столица Поволжья», которая была переименована в «Саратовскую областную газету», а с 2015 года — саратовскую областную газету «Регион 64». В областной газете более 15 лет выпускала ежемесячную ветеранскеую вкладку «Мы — вместе!», которая занимала первые места в областных конкурсах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. С 2018 года — главный редактор газеты «Вестник ветеранов города Саратова». Награждена грамотами областного и городского советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, памятной медалью «Патриот России», юбилейной медалью «За трудовые заслуги» в ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Призер областных и всероссийских творческих конкурсов, победитель всероссийского конкурса «Спасибо Интернету-2015». Награждена грамотой и премией губернатора. Стаж членства в Союзе журналистов России — 40 лет. Председатель первичной ветеранской организации Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ. Награждена почетным знаком Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом» Поводом для поиска родственников саратовских журналистов, участвовавших в Великой Отечественной войне, тоже стал проект регионального отделения Союза журналистов, в рамках которого при поддержке Фонда президентских грантов в год юбилея Победы готовится к печати книга «Летописцы-победители. Имена и судьбы». Сложность оказалась в том, что в 90-е годы прежние издания закрывались, традиции поддерживать связь с семьями ветеранов нарушились. Региональная организация очень вовремя подхватила традицию: доступ к семейным архивам через знакомых утрачивается.Два фронтовика, Аркадий Богатырев и Яков Горелик были соседями в садовом товариществе областной газеты «Коммунист». Аркадий Александрович в то советское время работал завотделом, был моложе на шесть лет заместителя главного редактора Якова Григорьевича. Богатырев подсказал, что сейчас участок коллеги и друга, которого не стало в далеком 1993 году, радует урожаем его старшую дочь, Ольгу Яковлевну Белобровую.На даче, как выяснилось, хранились подшивки газет 90-х годов. В номере «газеты администрации области» «Земля Саратовская» от 5 мая 1995 года нашлась заметка Ольги Забозлаевой и Вячеслава Котина «Ради нескольких строчек в газете», посвященная фронтовику Якову Горелику. Помещен его портрет военного времени. Авторы разузнали, что родился он в городе Ромны Украинской республики, начальное образование получил в Аткарске Саратовской области. В 1934 году поступил в 7-й класс средней школы №18 Саратова, успешно окончив которую, стал студентом химического факультета СГУ. К журналистике имел тягу смолоду: уже со второго курса был ответственным секретарем многотиражной университетской газеты «Молодой сталинец».По окончании университета, в июле 1941 года, добровольцем вступил в Красную Армию, прошел всю войну в рядах 34-й Енакиевской гвардейской стрелковой дивизии. Сначала просто солдатом, затем пролитруком, наконец, заместителем редактора дивизионной газеты «Сталинская гвардия».Рамки краткой заметки не позволили включить воспоминания дочери о том, каким был для Якова Григорьевича первый год войны. Весной 1941-го вместе с другими четверокурсниками он проходил практику в Баку на нефтепромыслах. Пятый год учебы пришлось завершись за месяц, досрочно получить диплом. Доброволец оказался в воздушно-десантных войсках, из которых позднее была сформирована 34-я стрелковая дивизия. Теперь уже известно, что в эти войска набрали около 50 тысяч комсомольцев 18-26 лет, имевших навыки парашютной подготовки, ГТО и Осовиахима, лучших из лучших. Дивизия прославилась в сражениях, ее направляли на самые важные участки фронта, и она оправдывала надежды. Дивизии присвоены звания не только гвардейской, Краснознаменной, но и ордена Кутузова, потом Енакиевской — за подвиги во время сражений за город Енакиево Донецкой области с его крупнейшим металлургическим заводом. После войны Яков Горелик регулярно ездил на встречи однополчан.Оба автора заметки — из поколения детей войны, после филфака СГУ начинали работать с Гореликом в областной газете «Коммунист», выросли до заведующих отделами. Ольга Забозлаева — советского строительства и социальных проблем, Вячеслав Котин — информации. Подробно о детских годах в Северной столице и о своей семье Ольга Федоровна написала небольшую книгу «Верю, люблю, надеюсь. Письма из блокадного Ленинграда», дополнив ее серией фотографий. Она была не просто опалена войной, тяжело ею ранена, неизлечимо больна. Ее отец работал в осажденном Ленинграде и писал полные любви письма эвакуировавшейся в Саратов жене и двум детям. Он посылал им свой заработок сотрудника Ленинградского института киноинженеров, продолжавшего процесс обучения с сессиями, зачетками, прочим. Конечно, голодал, был так болен, что его с другими вышедшими из строя по состоянию здоровья преподавателями отправили в эвакуацию, по дороге Забозлаева сняли с поезда на маленькой станции, это был конец. Точного места захоронения отца не удалось установить, это мучило Ольгу Федоровну. Мама осталась верна мужу, в ленинградскую квартиру не вернулась. Для самой Ольги Федоровны тяжелым последствием блокады было сердечное заболевание.Вячеслав Котин был на два года моложе, он из Алгая, уроженец победного мая, 31-го числа ему исполнился бы 81 год. Сын военного много поездил по гарнизонам, сам проходил срочную службу в Группе советских войск в Германии. Главной темой его материалов, помимо охоты за информацией, была военно-патриотическая, много писал о фронтовиках. Ольги Федоровны и Вячеслава Николаевича уже нет, они ушли из жизни до срока, война догнала болезнями, потерями, грузом пересмотров результатов войны и правды о ней. Каждый их них глубоко сокрушался, когда на наших героев бросали тень сомнений, выступали устно и письменно против наветов. Яков Григорьевич Горелик был для них старшим товарищем, советчиком, другом. С ним на летучках обсуждали текущие номера газеты, спорили в кабинетах редакции до хрипоты, о чем нужно писать и как. Эти бесконечные разговоры продолжались за праздничным столом, в совместных выездах коллектива на природу. Дружба коллег того времени — отдельная дорогая тема! Горелик оставался примером принципиальности и стойкости. Поэтому они и вспомнили о нем в газетной заметке середины 90-х, когда его уже два года не было. Когда еще непонятно было, как жить в новых условиях распада Союза, крушения идеалов. Они были среди тех, кто не боялся в тех условиях горячо говорить читателям: патриотизм — это суть нашего народа, под его знаменем преодолеем все трудности.Демобилизовавшись в 1945 году, Яков Гриргорьевич Горелик проработал в печати более 40 лет, в основном в областной газете «Коммунист», где начинал с литсотрудника. Писал на злобу дня, бывал резким, а бывал и лиричным. Он автор ряда книг о героях войны, сценариев к документальным фильмам, которые удостаивались наград на конкурсах разного уровня, от местных до международных. В общем, заслужил уже в мирное время орден Трудового Красного Знамени, звание Заслуженный работник культуры РФ. Особая гордость Якова Григорьевича — медаль «За освоение целинных земель». Саратовская область была в числе регионов, где в 1954-56 гг. создавались целинные хозяйства, давшие стране миллионы тонн хлеба. В 1955 году Яков Горелик стал завотделом сельского хозяйства, непосредственно готовил материалы на эту горячую тему, часто бывал в командировках по целинным хозяйствам, лично знал передовых механизаторов.Трудовые награды были продолжением боевых. Сегодня у старшей дочери ветерана сохранились колодки этих наград, шесть рядов. Такой был характер у саратовца — любое дело делать от души, с размахом. Тем интереснее читать наградные документы 75-летней давности. Первую медаль «За отвагу» военкор Горелик получил в октябре 1942 года, когда он, как политработник, возглавил группу автоматчиков, которая с боем освободила один из населенных пунктов, обеспечив безопасность левого фланга батальона, находящегося в окружении, и успешный выход его к основным силам полка. Сотрудник фронтовой газеты набирал материал прямо в бою, такой была специфика работы. Вот как описываются в наградных документах действия офицера, представленного сначала к ордену Красной Звезды (1943 г.), а затем Отечественной войны 1 степени (1945 г.): «Находясь в период подготовки к боевой операции и в момент штурма вражеских укреплений в районе села Дмитриевка в 1-м батальоне 103 ГВСП, тов. Горелик принимал личное участие в уничтожении гитлеровцев. В короткой статье воспроизвел незабываемый образ героев штурма, первой роты и ее командира Егина, о героизме которого узнала вся дивизия». «Тов. Горелик написал во фронтовой газете об одиннадцати гвардейцах, совершивших подвиг в апреле 1944 года при форсировании Днестра, которым в последствии присвоено звание Героев Советского Союза. При форсировании Дуная в декабре 1944 года Я.Г. Горелик находился во 2-м батальоне 105 гв. СП... Во время ожесточенных боев по удержанию обороны в январе 1945 года в районе Фельше Галла Я.Г. Горелик находился в частях». В колодке ветерана есть медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг.». Не зря в песне о военных корреспондентах на слова Константина Симонова есть такие строки: «На пикапе драном, и с одним наганом первыми въезжали в города!».Вот выдержка из заметки «Здравствуй, победа!» Я. Горелика, опубликованной в газете «Сталинская гвардия» 11 мая 1945 года: «Это было утром последнего дня Великой Отечественной войны. Два боевых разведчика, Владимир Сирота и Николай Черный, пробрались вглубь последнего очага сопротивления немцев. Шли глухой тропой, когда услышали кукушку. Заговорили о будущем, которое она им накуковала, о счастье мирной жизни». В той же публикации - рассказ о судьбе прошедшего путь с первого дня войны до победного, четырежды раненного лейтенанта Владимира Клименко, о погибшем пулеметчике Николае Фищенко, последние слова которого были о Победе. Заметки того времени писали совсем иначе, чем теперь. В них мало точных сведений о местах боев, о званиях бойцов, о сути выполняемых операций. Много эмоций, описаний природы, удивляющих сегодняшнего читателя, привыкшего к краткости, к новому ритму жизни. Но есть главное — имена. Значит, и память о бойцах.Тишкова (Катилевская) Тамара Николаевна родилась 6.07.1954 года на Сахалине. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске (сегодня — Екатеринбург). С 1977 года живет в Саратове. Работала корреспондентом редакции общественно-политических передач Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию, областных газет «Коммунист» и «Саратовские вести». С 2002 года — корреспондент областной газеты «Саратов — столица Поволжья», которая была переименована в «Саратовскую областную газету», а с 2015 года — саратовскую областную газету «Регион 64». В областной газете более 15 лет выпускала ежемесячную ветеранскеую вкладку «Мы — вместе!», которая занимала первые места в областных конкурсах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. С 2018 года — главный редактор газеты «Вестник ветеранов города Саратова». Награждена грамотами областного и городского советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, памятной медалью «Патриот России», юбилейной медалью «За трудовые заслуги» в ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Призер областных и всероссийских творческих конкурсов, победитель всероссийского конкурса «Спасибо Интернету-2015». Награждена грамотой и премией губернатора. Стаж членства в Союзе журналистов России — 40 лет. Председатель первичной ветеранской организации Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ. Награждена почетным знаком Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом»