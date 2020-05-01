БРАТЬЯ МОКРОУСОВЫ Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 28-мая-2020 — прочитано 36 раз БРАТЬЯ МОКРОУСОВЫ



Есть нехорошая примета: если родятся мальчики, значит к войне. Может потому, что ни одно поколение в России не выросло и не растёт без потрясений. Великая Отечественная война 1941-1945 годов – самое лютое время. У всех пятерых братьев Мокроусовых Александра, Сергея, Алексея, Павла и Николая во время этой войны был призывной возраст. Все воевали, кроме Сергея. Сергей Михайлович, 1911 г.р. Железнодорожник, в годы войны работал диспетчером на пугачёвской станции. У него имелась бронь, т.к. работа на железной дороге была очень важна, особенно в годы войны. Победу добывали не только на передовой. Был награждён рядом медалей. Умер в 1998 году.

Четверо братьев Мокроусовых ушли на фронт, защищать Родину и все четверо вернулись живыми, приступив к мирному строительству. Счастливые родители встретили своих сыновей с Победой!

Уроженцы Пугачёва братья Мокроусовы на фронтах Великой Отечественной войны в боях с противником своим потом и кровью добывали и приближали нашу Великую Победу.

Автор этого материала накануне юбилейного дня рождения фронтовика встретился с Павлом Михайловичем, который из всех пятерых братьев Мокроусовых в настоящее время в живых остался один.

Убелённый сединой, небольшого роста, скромный человек, участник войны из когда-то большой семьи Мокроусовых проживает сейчас в Октябрьском районе областного центра. Павел Михайлович третий год ухаживает за своей лежачей больной инсультом супругой Еленой Дмитриевной, с которой прожил уже 66 лет.

Павел Михайлович родился в г. Пугачёве в 1923 году, в большой семье. У него было две старших сестры Елизавета, Ольга и четверо братьев.

Отец семейства Михаил Александрович Мокроусов, 1882 года рождения, в положенный возраст, в 1904 году был призван на действительную военную службу. Служил в Малороссии и Польше. Был произведён в унтер-офицеры. Участвовал в первой мировой, отличился храбростью, за что получил офицерские погоны. После 1917 года оказался в Николаевске, в 138-м запасном пехотном полку. Здесь сошёлся с большевиками и состоял при штабе у В.И. Чапаева. После гражданской войны Михаил Алексеевич проживал в Пугачёве и работал на разных должностях.

Жена его Вера Фёдоровна, 1886 года рождения, вела домашнее хозяйство и воспитывала семерых детей: двух дочерей и пятерых братьев.



Братья Мокроусовы - октябрь 1986 г.

Великая Отечественная война разбросала братьев по разным фронтам, но цель у всех была одна: вернуться домой с победой. Воевали храбро, отважно, умело. 19 боевых орденов и 60 медалей заслужили братья Мокроусовы на полях Великой Отечественной войны.

Александр Михайлович, самый старший из братьев, 1909 г.р. Начал службу на Финском фронте. В Великой Отечественной войне в период с июля и до Победы, был ранен. Начал войну начальником снабжения дивизии, окончил - в штабе армии на 2-м Белорусском фронте. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Проживал в Москве. Долгожитель, умер в возрасте 96 лет в 2006 году.

Алексей Михайлович, 1916 г.р. Для среднего брата боевые действия начались в 1939 году на Халхин-Голе в Монголии, когда он был командиром танка. В Великую Отечественную командовал взводом, потом ротой. В конце войны был заместителем командира танкового батальона. С фашистскими войсками воевал на Воронежском, 2-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Первый боевой орден Красной Звезды получил за освобождение Харькова в 1943 году. Четырежды награждён орденами Отечественной войны. Последний - орден Ленина получил за пленение немецкого генерала на территории Польши в январе 1945 года. После войны Алексей Михайлович проживал в Уфе. Работал в республиканском штабе гражданской обороны, умер в 1997 году. Его внуки выбрали невиданную в роду Мокроусовых профессию – стали артистами балета.

Николай Михайлович, 1926 г.р. Самый младший брат из семьи Мокроусовых попал на фронт, когда боевые действия шли уже на польской земле. Был танкистом в составе 1-го Украинского фронта. Освобождал Краков, Катовице, брал Дрезден. Воевал до упора, до последнего дня. Освобождал от фашистов Прагу. Награждён медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны 2-й степени. Послевоенная жизнь Николая Михайловича была связана с городом Пугачёвом. Здесь он создал ПМК-33, семь лет возглавлял эту строительную организацию, затем до выхода на пенсию руководил отделом капитального строительства районного управления сельского хозяйства. Умер в 2009 году.



П.М. Мокроусов во время Великой Отечественной войны.

Герой моего рассказа Павел Михайлович Мокроусов в 1940 году окончил 10 классов в школе № 2 города Пугачёва, поступил в Саратовский медицинский институт. В связи с отменой выплат стипендий студентам начинающего курса, прекратил учёбу из-за финансовых трудностей в семье.

Мирную жизнь нарушила война. Уже в июле 1941 года Павла Мокроусова направили в город Сердобск Пензенской области, где размещалось эвакуированное военное училище связи, потом был Уральск, Татищево под Саратовом, где размещался 57-й запасной полк, формировавший маршевые роты для фронта. Жили в палатках, оборудовали землянки на роту, устанавливали самодельные печи из бочек. Вспоминал Мокроусов картошку, солёных лещей и вкусный ржаной хлеб (одна буханка на отделение), который выдавали в паёк бойцам Красной Армии в Татищевских полевых лагерях.

С января 1942 года Павел Мокроусов воевал на Южном фронте в составе 130-й отдельной мотострелковой бригады (переименована в 174-ю стрелковую дивизию). Дивизия стояла насмерть на берегах Дона между Воронежем и Сталинградом, преодолевая упорное сопротивление противника, отбросила его за Дон. Части дивизии форсировали Дон и овладели городом Коротояк, стоявшем на крутом берегу реки.

… В отчёте политотдела дивизии, хранящемся в Центральном архиве Министерства обороны, говорится о массовом героизме солдат и офицеров 141-го стрелкового полка, которым командовал кавалер пяти орденов Красного Знамени подполковник Павел Викторович Романенко. Среди других отличившихся офицеров назван и Павел Мокроусов.

За проявленную отвагу, стойкость, мужество и организованность приказом наркома СССР дивизия была преобразована в 46-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В её составе П. Мокроусов прошагал боевой путь от Дона до Балтики. За время войны он прошёл путь от рядового солдата до командира стрелкового батальона. Участвовал в боях за освобождение старинного русского города Великие Луки и множества населённых пунктов нынешней Псковщины. За штурм и взятие в ночь на 23 июня 1943 года сильно укреплённой Птахинской высоты, отражение 38-ми яростных контратак гитлеровцев при артиллерийско-миномётной поддержке и бомбардировке с воздуха, П.М. Мокроусов был награждён орденом Красной Звезды.

Под Великими Луками он получил сквозное ранение кисти правой руки и грудной клетки, находился на излечении в армейском госпитале. В связи с переходом дивизии в другую армию, П.М. Мокроусов, не долечившись в госпитале с условием долечиться в медсанбате, начал участвовать в операции «Багратион». 1-й Белорусский фронт освобождал Белоруссию, Литву и Латвию. Гвардии капитан Павел Мокроусов, командуя ротой автоматчиков, храбро сражался и в последующих боях. Приказом по 6-й гвардейской армии от 8 августа 1944 года он был награждён орденом Александра Невского.

В приказе № 64 от 8 октября 1944 года по 141-му гвардейскому стрелковому полку отмечено: «…передовой отряд полка в составе стрелковой роты и роты автоматчиков…успешно форсировал р. Вента, преодолевая сопротивление, с боями продвинулся на 18 километров, очистив от противника шоссейную и железнодорожную дороги». Орден Красного Знамени был вручён командиру роты автоматчиков П.М. Мокроусову.



25 декабря 1944 года его ранило – осколок застрял в ноге. После госпиталя в Шауляе ему было предписано находиться в запасе, но он настоял и снова прибыл в своё боевое подразделение. На завершающем этапе Великой Отечественной войны гвардии капитан П.М. Мокроусов командовал стрелковым батальоном, в дальнейшем был награждён двумя орденами – Отечественной войны 1-й и 2-й степени. День Победы встретил в Курляндии.

П.М. Мокроусов прожил 95 лет. Умер в 2018 году. Похоронен на Елшанском кладбище г. Саратова.



Михаил СЕРГЕЕВ.

Об авторе



Сергеев Михаил Викторович родился в 1961 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное ордена Красного Знамени училище им. Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова. В 1999 году с отличием окончил высшие военные курсы Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.

С газетами начал тесно сотрудничать в 1978 году, будучи курсантом СВВКУ. Публиковался в газетах Министерства обороны «Красная звезда» (Приволжский военный округ), «Слава Родины» (Прикарпатский военный округ), «Советская Армия» (Группа Советских войск в Германии), «Ленинское знамя», позже «Закавказские военные ведомости» (Закавказский военный округ), «Уральские военные вести» (Уральский военный округ), «Солдат Отечества» (Приволжско-Уральский военный округ). Был одним из создателей и редактором газеты «Честь имею!» Вольского ВВУТ(ВИ) с 2004 по 2006 годы. Всего в военных изданиях опубликовано более 300 материалов. В декабре 2006 года в звании подполковник уволен в запас.

С апреля 2007 года - начальник отдела ОГУ «Государственный архив новейшей истории Саратовской области». За это время опубликовал более 70-ти очерков об истории города, области на военно-патриотическую тему в областной газете «Саратовские вести», «Саратовская панорама» и в других периодических изданиях.

С 2007 года – член Президиума Саратовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Саратовского историко-краеведческого общества. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пишет книгу, куда вошли очерки о людях, в основном, саратовцах, принимавших участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Член Союза журналистов России. Есть нехорошая примета: если родятся мальчики, значит к войне. Может потому, что ни одно поколение в России не выросло и не растёт без потрясений. Великая Отечественная война 1941-1945 годов – самое лютое время. У всех пятерых братьев Мокроусовых Александра, Сергея, Алексея, Павла и Николая во время этой войны был призывной возраст. Все воевали, кроме Сергея. Сергей Михайлович, 1911 г.р. Железнодорожник, в годы войны работал диспетчером на пугачёвской станции. У него имелась бронь, т.к. работа на железной дороге была очень важна, особенно в годы войны. Победу добывали не только на передовой. Был награждён рядом медалей. Умер в 1998 году.Четверо братьев Мокроусовых ушли на фронт, защищать Родину и все четверо вернулись живыми, приступив к мирному строительству. Счастливые родители встретили своих сыновей с Победой!Уроженцы Пугачёва братья Мокроусовы на фронтах Великой Отечественной войны в боях с противником своим потом и кровью добывали и приближали нашу Великую Победу.Автор этого материала накануне юбилейного дня рождения фронтовика встретился с Павлом Михайловичем, который из всех пятерых братьев Мокроусовых в настоящее время в живых остался один.Убелённый сединой, небольшого роста, скромный человек, участник войны из когда-то большой семьи Мокроусовых проживает сейчас в Октябрьском районе областного центра. Павел Михайлович третий год ухаживает за своей лежачей больной инсультом супругой Еленой Дмитриевной, с которой прожил уже 66 лет.Павел Михайлович родился в г. Пугачёве в 1923 году, в большой семье. У него было две старших сестры Елизавета, Ольга и четверо братьев.Отец семейства Михаил Александрович Мокроусов, 1882 года рождения, в положенный возраст, в 1904 году был призван на действительную военную службу. Служил в Малороссии и Польше. Был произведён в унтер-офицеры. Участвовал в первой мировой, отличился храбростью, за что получил офицерские погоны. После 1917 года оказался в Николаевске, в 138-м запасном пехотном полку. Здесь сошёлся с большевиками и состоял при штабе у В.И. Чапаева. После гражданской войны Михаил Алексеевич проживал в Пугачёве и работал на разных должностях.Жена его Вера Фёдоровна, 1886 года рождения, вела домашнее хозяйство и воспитывала семерых детей: двух дочерей и пятерых братьев.Великая Отечественная война разбросала братьев по разным фронтам, но цель у всех была одна: вернуться домой с победой. Воевали храбро, отважно, умело. 19 боевых орденов и 60 медалей заслужили братья Мокроусовы на полях Великой Отечественной войны.Александр Михайлович, самый старший из братьев, 1909 г.р. Начал службу на Финском фронте. В Великой Отечественной войне в период с июля и до Победы, был ранен. Начал войну начальником снабжения дивизии, окончил - в штабе армии на 2-м Белорусском фронте. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Проживал в Москве. Долгожитель, умер в возрасте 96 лет в 2006 году.Алексей Михайлович, 1916 г.р. Для среднего брата боевые действия начались в 1939 году на Халхин-Голе в Монголии, когда он был командиром танка. В Великую Отечественную командовал взводом, потом ротой. В конце войны был заместителем командира танкового батальона. С фашистскими войсками воевал на Воронежском, 2-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Первый боевой орден Красной Звезды получил за освобождение Харькова в 1943 году. Четырежды награждён орденами Отечественной войны. Последний - орден Ленина получил за пленение немецкого генерала на территории Польши в январе 1945 года. После войны Алексей Михайлович проживал в Уфе. Работал в республиканском штабе гражданской обороны, умер в 1997 году. Его внуки выбрали невиданную в роду Мокроусовых профессию – стали артистами балета.Николай Михайлович, 1926 г.р. Самый младший брат из семьи Мокроусовых попал на фронт, когда боевые действия шли уже на польской земле. Был танкистом в составе 1-го Украинского фронта. Освобождал Краков, Катовице, брал Дрезден. Воевал до упора, до последнего дня. Освобождал от фашистов Прагу. Награждён медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны 2-й степени. Послевоенная жизнь Николая Михайловича была связана с городом Пугачёвом. Здесь он создал ПМК-33, семь лет возглавлял эту строительную организацию, затем до выхода на пенсию руководил отделом капитального строительства районного управления сельского хозяйства. Умер в 2009 году.Герой моего рассказа Павел Михайлович Мокроусов в 1940 году окончил 10 классов в школе № 2 города Пугачёва, поступил в Саратовский медицинский институт. В связи с отменой выплат стипендий студентам начинающего курса, прекратил учёбу из-за финансовых трудностей в семье.Мирную жизнь нарушила война. Уже в июле 1941 года Павла Мокроусова направили в город Сердобск Пензенской области, где размещалось эвакуированное военное училище связи, потом был Уральск, Татищево под Саратовом, где размещался 57-й запасной полк, формировавший маршевые роты для фронта. Жили в палатках, оборудовали землянки на роту, устанавливали самодельные печи из бочек. Вспоминал Мокроусов картошку, солёных лещей и вкусный ржаной хлеб (одна буханка на отделение), который выдавали в паёк бойцам Красной Армии в Татищевских полевых лагерях.С января 1942 года Павел Мокроусов воевал на Южном фронте в составе 130-й отдельной мотострелковой бригады (переименована в 174-ю стрелковую дивизию). Дивизия стояла насмерть на берегах Дона между Воронежем и Сталинградом, преодолевая упорное сопротивление противника, отбросила его за Дон. Части дивизии форсировали Дон и овладели городом Коротояк, стоявшем на крутом берегу реки.… В отчёте политотдела дивизии, хранящемся в Центральном архиве Министерства обороны, говорится о массовом героизме солдат и офицеров 141-го стрелкового полка, которым командовал кавалер пяти орденов Красного Знамени подполковник Павел Викторович Романенко. Среди других отличившихся офицеров назван и Павел Мокроусов.За проявленную отвагу, стойкость, мужество и организованность приказом наркома СССР дивизия была преобразована в 46-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В её составе П. Мокроусов прошагал боевой путь от Дона до Балтики. За время войны он прошёл путь от рядового солдата до командира стрелкового батальона. Участвовал в боях за освобождение старинного русского города Великие Луки и множества населённых пунктов нынешней Псковщины. За штурм и взятие в ночь на 23 июня 1943 года сильно укреплённой Птахинской высоты, отражение 38-ми яростных контратак гитлеровцев при артиллерийско-миномётной поддержке и бомбардировке с воздуха, П.М. Мокроусов был награждён орденом Красной Звезды.Под Великими Луками он получил сквозное ранение кисти правой руки и грудной клетки, находился на излечении в армейском госпитале. В связи с переходом дивизии в другую армию, П.М. Мокроусов, не долечившись в госпитале с условием долечиться в медсанбате, начал участвовать в операции «Багратион». 1-й Белорусский фронт освобождал Белоруссию, Литву и Латвию. Гвардии капитан Павел Мокроусов, командуя ротой автоматчиков, храбро сражался и в последующих боях. Приказом по 6-й гвардейской армии от 8 августа 1944 года он был награждён орденом Александра Невского.В приказе № 64 от 8 октября 1944 года по 141-му гвардейскому стрелковому полку отмечено: «…передовой отряд полка в составе стрелковой роты и роты автоматчиков…успешно форсировал р. Вента, преодолевая сопротивление, с боями продвинулся на 18 километров, очистив от противника шоссейную и железнодорожную дороги». Орден Красного Знамени был вручён командиру роты автоматчиков П.М. Мокроусову.25 декабря 1944 года его ранило – осколок застрял в ноге. После госпиталя в Шауляе ему было предписано находиться в запасе, но он настоял и снова прибыл в своё боевое подразделение. На завершающем этапе Великой Отечественной войны гвардии капитан П.М. Мокроусов командовал стрелковым батальоном, в дальнейшем был награждён двумя орденами – Отечественной войны 1-й и 2-й степени. День Победы встретил в Курляндии.П.М. Мокроусов прожил 95 лет. Умер в 2018 году. Похоронен на Елшанском кладбище г. Саратова.Сергеев Михаил Викторович родился в 1961 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное ордена Красного Знамени училище им. Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова. В 1999 году с отличием окончил высшие военные курсы Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.С газетами начал тесно сотрудничать в 1978 году, будучи курсантом СВВКУ. Публиковался в газетах Министерства обороны «Красная звезда» (Приволжский военный округ), «Слава Родины» (Прикарпатский военный округ), «Советская Армия» (Группа Советских войск в Германии), «Ленинское знамя», позже «Закавказские военные ведомости» (Закавказский военный округ), «Уральские военные вести» (Уральский военный округ), «Солдат Отечества» (Приволжско-Уральский военный округ). Был одним из создателей и редактором газеты «Честь имею!» Вольского ВВУТ(ВИ) с 2004 по 2006 годы. Всего в военных изданиях опубликовано более 300 материалов. В декабре 2006 года в звании подполковник уволен в запас.С апреля 2007 года - начальник отдела ОГУ «Государственный архив новейшей истории Саратовской области». За это время опубликовал более 70-ти очерков об истории города, области на военно-патриотическую тему в областной газете «Саратовские вести», «Саратовская панорама» и в других периодических изданиях.С 2007 года – член Президиума Саратовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Саратовского историко-краеведческого общества. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пишет книгу, куда вошли очерки о людях, в основном, саратовцах, принимавших участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.Член Союза журналистов России.