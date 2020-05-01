Освобождал Заполярье Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 27-мая-2020 — прочитано 20 раз Освобождал Заполярье



Захаров Иван Степанович

(9.07.1924 – 12.07.1984)



В 60-70-е годы редактором краснокутской газеты «За коммунизм», именно так тогда называлась районка, был человек, прошедший горнило войны, знавший обо всех ужасах, соответствующих военному времени, умевший перебороть свой собственный страх и вселить уверенность в товарищей и в подчиненных. Этим человеком был Иван Степанович Захаров.

Родился он в селе Мироновка Питерского района. После окончания средней школы работал в колхозе. Начало войны встретил шестнадцатилетним парнем, не понаслышке знавшем, что такое крестьянский труд, умевшем и сено накосить, и поле вспахать.

В 1942 году Иван Степанович был призван в ряды Советской армии. Направляют его изначально на курсы радиотелеграфистов, а затем на Карельский фронт. Участвовал он в обороне советского Заполярья, воевал в войсках резерва главного командования – в разведроте зенитного артиллерийского полка 40-й зенитной артиллерийской дивизии.

Оборона Заполярья вписана золотой страницей в летопись Великой Отечественной войны, так как наши войска не дали немцам и финнам захватить наши ключевые северные рубежи. Военные действия в Заполярье начались в июне 1941 года, с самого начала Великой Отечественной войны, и завершились только в октябре 1944 года.

В июне 1944 года 40-я зенитная артиллерийская дивизия, в которой он служил, была переброшена на рубеж реки Свирь, где принимала участие в Свирско-Петрозаводской наступательной операции. В результате операции советские войска нанесли поражение противнику в южной Карелии, продвинулись в западном и юго-западном направлениях на 110-250 километров, освободили большую часть Карело-Финской ССР и тем самым создали предпосылки для выхода Финляндии из войны.

Затем 40-я зенитная артиллерийская дивизия приняла участие в Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой были освобождены города Петсамо или Печенга и Киркенес. Наступательные боевые действия войск Карельского фронта и Северного флота ВМФ СССР против войск вермахта на севере Финляндии проходили в области Петсамо и в области Финнмарк на севере Норвегии. Задачей советских войск было наступление на поселки Луостари и Петсамо с целью уничтожить основные силы 19-го горнострелкового корпуса вермахта, укрепившиеся в области Петсамо, и в дальнейшем наступать на Киркенес в Северной Норвегии.

15 октября город Печенга был освобожден. Войска прорвали оборону противника и, развивая наступление, продвинулись на 160 км, вышли на государственную границу и освободили на норвежской территории г. Киркенес.



В 1952 году в Киркенесе установлен памятник освободителям — на постаменте фигура советского бойца с ППШ-41 в руках. Это каменное изваяние создано норвежским скульптором Стинеиусом Фредриксеном. На памятнике имеется надпись: «Отважным советским солдатам в память об освобождении города Киркенеса в 1944 году».



За освобождение Печенги дивизии присвоено звание Печенгская, а за освобождение Киркенеса воинская часть награждена орденом Красного Знамени. Теперь это стала 40-я Печенская Краснознаменная зенитная артиллерийская дивизия.

Отличился в наступательных операциях и капитан Захаров: он награжден медалями «За отвагу» и «За оборону советского Заполярья». Был контужен.

Вплоть до окончания войны 40-я Печенская Краснознаменная зенитная артиллерийская дивизия дислоцировалась в Норвегии.

Но Иван Степанович демобилизовался только в 1947 году. Вернулся в родной район. Работал сначала вторым секретарем Питерского райкома ВЛКСМ. Затем после окончания Высшей партийной школы, кстати, отделения журналистики,- заведующим парткабинетом.

В 1951 году Ивана Степановича вновь призывают в армию на должность заместителя командира батареи по политической части. И еще два года служил он в Шиханах.

По возвращению работает в райкоме партии в качестве заведующего общим отделом, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующим кабинетом политпросвещения.



В 1954 году Иван Степанович становится заместителем редактора Питерской районной газеты.

В 1962 году происходит объединение Питерского, Новоузенского и Краснокутского районов. Центром становится тогда еще районный поселок Красный Кут. Сюда и переезжает семья Захаровых.

После переезда Иван Степанович сначала работал заведующим отделом пропаганды и агитации райкома КПСС, был инспектором-парторганизатором в Краснокутском районе, председателем районного комитета народного контроля.В 1966 году он переходит на журналистскую работу и становится редактором районной газеты «За коммунизм».

По словам старожилов, Иван Степанович был человеком с активной жизненной позицией, умел ставить цели и четко выполнять задачи по их реализации. Его статьи всегда были злободневны и актуальны. Являясь членом Союза журналистов, он бывал и на съездах СЖР в Москве.



Возглавлял районку Иван Степанович Захаров долгих шестнадцать лет, вплоть до выхода на заслуженный отдых в 1982 году. За свою трудовую деятельность был награжден орденом «Знак Почета».

Военные годы давали о себе знать, и в 1984 году Захаров Иван Степанович скончался.

Светлана Отрокова.



Об авторе

Отрокова Светлана Александровна родилась в городе Красный Кут.

На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 г. на должность корректора. В 2010 г. переведена на должность ответственного секретаря. С 2017 г. по настоящее время является заместителем редактора.

За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 г. была занесена на районную Доску почета.

Является членом СЖР.

В 60-70-е годы редактором краснокутской газеты «За коммунизм», именно так тогда называлась районка, был человек, прошедший горнило войны, знавший обо всех ужасах, соответствующих военному времени, умевший перебороть свой собственный страх и вселить уверенность в товарищей и в подчиненных. Этим человеком был Иван Степанович Захаров.Родился он в селе Мироновка Питерского района. После окончания средней школы работал в колхозе. Начало войны встретил шестнадцатилетним парнем, не понаслышке знавшем, что такое крестьянский труд, умевшем и сено накосить, и поле вспахать.В 1942 году Иван Степанович был призван в ряды Советской армии. Направляют его изначально на курсы радиотелеграфистов, а затем на Карельский фронт. Участвовал он в обороне советского Заполярья, воевал в войсках резерва главного командования – в разведроте зенитного артиллерийского полка 40-й зенитной артиллерийской дивизии.Оборона Заполярья вписана золотой страницей в летопись Великой Отечественной войны, так как наши войска не дали немцам и финнам захватить наши ключевые северные рубежи. Военные действия в Заполярье начались в июне 1941 года, с самого начала Великой Отечественной войны, и завершились только в октябре 1944 года.В июне 1944 года 40-я зенитная артиллерийская дивизия, в которой он служил, была переброшена на рубеж реки Свирь, где принимала участие в Свирско-Петрозаводской наступательной операции. В результате операции советские войска нанесли поражение противнику в южной Карелии, продвинулись в западном и юго-западном направлениях на 110-250 километров, освободили большую часть Карело-Финской ССР и тем самым создали предпосылки для выхода Финляндии из войны.Затем 40-я зенитная артиллерийская дивизия приняла участие в Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой были освобождены города Петсамо или Печенга и Киркенес. Наступательные боевые действия войск Карельского фронта и Северного флота ВМФ СССР против войск вермахта на севере Финляндии проходили в области Петсамо и в области Финнмарк на севере Норвегии. Задачей советских войск было наступление на поселки Луостари и Петсамо с целью уничтожить основные силы 19-го горнострелкового корпуса вермахта, укрепившиеся в области Петсамо, и в дальнейшем наступать на Киркенес в Северной Норвегии.15 октября город Печенга был освобожден. Войска прорвали оборону противника и, развивая наступление, продвинулись на 160 км, вышли на государственную границу и освободили на норвежской территории г. Киркенес.В 1952 году в Киркенесе установлен памятник освободителям — на постаменте фигура советского бойца с ППШ-41 в руках. Это каменное изваяние создано норвежским скульптором Стинеиусом Фредриксеном. На памятнике имеется надпись: «Отважным советским солдатам в память об освобождении города Киркенеса в 1944 году».За освобождение Печенги дивизии присвоено звание Печенгская, а за освобождение Киркенеса воинская часть награждена орденом Красного Знамени. Теперь это стала 40-я Печенская Краснознаменная зенитная артиллерийская дивизия.Отличился в наступательных операциях и капитан Захаров: он награжден медалями «За отвагу» и «За оборону советского Заполярья». Был контужен.Вплоть до окончания войны 40-я Печенская Краснознаменная зенитная артиллерийская дивизия дислоцировалась в Норвегии.Но Иван Степанович демобилизовался только в 1947 году. Вернулся в родной район. Работал сначала вторым секретарем Питерского райкома ВЛКСМ. Затем после окончания Высшей партийной школы, кстати, отделения журналистики,- заведующим парткабинетом.В 1951 году Ивана Степановича вновь призывают в армию на должность заместителя командира батареи по политической части. И еще два года служил он в Шиханах.По возвращению работает в райкоме партии в качестве заведующего общим отделом, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующим кабинетом политпросвещения.В 1954 году Иван Степанович становится заместителем редактора Питерской районной газеты.В 1962 году происходит объединение Питерского, Новоузенского и Краснокутского районов. Центром становится тогда еще районный поселок Красный Кут. Сюда и переезжает семья Захаровых.После переезда Иван Степанович сначала работал заведующим отделом пропаганды и агитации райкома КПСС, был инспектором-парторганизатором в Краснокутском районе, председателем районного комитета народного контроля.В 1966 году он переходит на журналистскую работу и становится редактором районной газеты «За коммунизм».По словам старожилов, Иван Степанович был человеком с активной жизненной позицией, умел ставить цели и четко выполнять задачи по их реализации. Его статьи всегда были злободневны и актуальны. Являясь членом Союза журналистов, он бывал и на съездах СЖР в Москве.Возглавлял районку Иван Степанович Захаров долгих шестнадцать лет, вплоть до выхода на заслуженный отдых в 1982 году. За свою трудовую деятельность был награжден орденом «Знак Почета».Военные годы давали о себе знать, и в 1984 году Захаров Иван Степанович скончался.Об автореОтрокова Светлана Александровна родилась в городе Красный Кут.На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 г. на должность корректора. В 2010 г. переведена на должность ответственного секретаря. С 2017 г. по настоящее время является заместителем редактора.За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 г. была занесена на районную Доску почета.Является членом СЖР.