Без права на ошибку Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 27-мая-2020 — прочитано 37 раз Без права на ошибку

Казаков Владимир Борисович

(21.03.1926 – 12.07.2003)



Рассказывая о саратовских писателях-фронтовиках, хочется представить ещё одного человека – Владимира Борисовича Казакова. Судьба щедро одарила его талантами: он сочинял стихи, писал статьи в детские газеты, печатал свои юмористические рассказы в журнале «Крокодил». Свои сюжетные чеканные картины и вырезанные из дерева маски он раздаривал друзьям. Вся его квартира была завешана картинами, которые он писал маслом, гуашью, углем. А ещё он с детства мечтал стать лётчиком и стал им.

Родился будущий писатель 21 марта 1926 года в Саратове. Его детство прошло недалеко от так называемого «очкина места». Во дворе дома на специальных брёвнах собирались по вечерам и выходным дням жильцы со всего двора, усаживались и стар, и млад и с упоением слушали рассказы мальчика Володи. Он любил пересказывать содержание прочитанных книг, с которыми не расставался: ел и пил за столом с книгой в руках, и везде ходил с той же книгой.

Его родители: отец – журналист, работавший зав. отделом писем в областной газете «Коммунист», а мать – секретарь горкома партии. Интеллигентные, образованные, начитанные люди, они стремились передать своим детям – Володе и его сестрёнке Майе –культуру и любовь к знаниям. Владимир знал содержание многих книг наизусть, например, «Союз рыжих» Конан Дойла, «Маленький принц» и «Планета людей» А. Сент-Экзюпери. В 1938 году стихотворное сочинение «Былина о Чапаеве» школьника Володи Казакова опубликовала областная газета «Сталинские ребята».

Мечтая стать лётчиком, он поступил учиться в специальную школу ВВС №8, учащихся которой называли чкаловцами – все они хотели летать.

Началась война, и отец, Борис Казаков, ушёл добровольцем на фронт. Он защищал Сталинград, а в феврале 1943 года геройски погиб в бою на Украине. После того, как домой пришла похоронка, Владимир отправился в военкомат, считая, что вполне подготовлен к военной службе: он с гордостью носил на груди значки «Ворошиловский стрелок», ПВХО, «Готов к труду и обороне». Но в военкомате решили, что в 17 лет ещё рано воевать. Тогда Владимир убежал на фронт, однако был пойман и возвращён назад, в Саратов. После настойчивого требования молодого добровольца направили учиться в саратовскую военно-авиационную планерную школу (СВАПШ) ВДВ, расположенную на Соколовой горе. В то время курсант Казаков вёл личный дневник, записывая туда в стихотворной форме все происшествия, дополняя карикатурными рисунками. Обучение в СВАПШ длилось восемь месяцев. Кроме учёбы, пилот-планерист должен был уметь не только летать на ничем не защищённых, не вооружённых, безмоторных планерах без шума, но и хорошо водить автомашину, мотоцикл, танкетку, уметь пользоваться ППШ, пистолетом, ножом, гранатой, компасом, уметь ориентироваться в любую погоду…

Летом 1942 года фашистские лётчики бомбили Саратов, стараясь разрушить важные объекты и в первую очередь железнодорожный мост через Волгу. Ночью немцы сбрасывали на парашютах небольшие диверсионные группы. Офицеры и курсанты СВАПШ участвовали в облавах на диверсантов. Вжиться в солдатскую жизнь оказалось нелегко. Служба здорово выматывала ребят. Приходилось обслуживать дневные и ночные полёты, помогая аэродромной команде.

Впервые Владимир поднялся в воздух на планере после месяца учёбы. Это был А-2 конструктора О.К. Антонова, который лично приезжал к ребятам в СВАПШ, и курсанты просили его изготовить более лёгкие моторы. Он обещал. По прошествии тридцати с лишним лет Казаков встречался с известным всему миру конструктором Антоновым и написал о нём книгу «Сотвори себя». Писатель жил некоторое время вместе с этим учёным, изучал его работу в КБ, и, благодаря Казакову, Антонова узнала вся страна не просто как всемирно известного конструктора, но и как человека разносторонних интересов.

Окончив СВАПШ в воинском звании старшего сержанта десантных войск, пилот-планерист Казаков занимался доставкой снаряжения и боеприпасов партизанским отрядам, сбрасывая им десант, продукты, почту, в том числе в отряд знаменитого «Железняка». Планеры в войну были необходимы, так как могли незаметно и тихо приземлиться на коротких, неподготовленных площадках в тылу врага, что было недоступным для самолётов.

Ночные полёты связаны с огромным риском – планер с грузом 800-1000 кг был, практически, лишён маневренности. Это – летающая бомба. Он был рассчитан только на один полёт в тыл врага. Для пилота каждый такой полёт был «без возврата». Боевой расчёт строился на том, что если один из троих планеров дойдёт до цели и благополучно приземлится – хорошо. Тогда планерист вливался в строй партизан и воевал в отряде месяц, три, год…

Позже Владимир Борисович напишет о планеристах несколько книг. Возмущённый тем, что в «Истории Великой Отечественной войны» нет ни сточки о боевой работе военных планеристов, а только скудная информация партизан в своих воспоминаниях о крылатых комсомольцах, прилетающих к ним в отряд по ночам, он стал работать в архивах. Но и там такая информация отсутствовала – она была строго засекречена. Тогда Казаков стал разыскивать живых участников и, таким образом, на основании подлинных историй он создавал свои документальные повести и рассказы об этих скромных героях войны и написал книгу «Планеры уходят в небо».

После войны, окончив Качинскую авиационную школу, получил звание лейтенанта. К тому времени он уже летал на самолётах ЯК-1, ЯК-7, ИЛ-12. Позже, будучи лётчиком первого класса в звании капитана, летал на вертолётах гражданской авиации в саратовском авиационном отряде. В 1959 году он пригнал из Казани в Саратов первый вертолёт МИ-4, и с этого времени, вплоть до июня 1973 года работал на нём. Если на карте бывшего Советского Союза прочертить трассы полётов Владимира Казакова, то они протянутся почти во все уголки страны. Двенадцать тысяч часов в воздухе – это большой налёт.



В 1960 году Владимир Борисович взялся за перо. Рассказы людей, которые с благодарностью откликнулись на его просьбу – бывшие лётчики-планеристы, участники партизанских боёв – он использовал в своих очерках. Собирая по крупицам сведения и встречаясь с живыми свидетелями тех военных событий, Владимир Борисович написал о многих героях, которые заслужили память о себе и которых незаслуженно забыли. В книге «Красная консоль» он увековечил историю лётчика-истребителя, «На невидимых дорогах» – писал о вертолётчиках. Появились книги «Однажды в небе», «Право на риск», «Пилоты» и др. Десятки рассказов были опубликованы в газетах, сборниках, альманахах и журналах. Он работал не только в архивах, но за любой ценной информацией мог поехать в отдалённый уголок страны. Очерки об отважных пилотах всех времён, о рождении новых летательных аппаратов он собрал в четырёх книгах в произведении «Вспомни, облако».

Книга «Без права на смерть», где он пишет о советских лётчиках, выполнявших интернациональный долг в Афганистане (в то время «закрытая», строго засекреченная тема) является своего рода подвигом. Она несколько лет пролежала в черновиках и была издана на средства курсантов лётных училищ и офицеров-лётчиков полковой авиации.

Самоотверженность Владимира Борисовича не знала границ. Когда в плохую погоду никто не желал лететь, Казаков вызывался сам. На протяжении всей его «лётной» деятельности он не имел ни одной аварии, всегда находил выход из любого положения. Всё, что думал, он высказывал прямо, открыто, честно.

Позже, являясь ответственным секретарём Саратовской писательской организации, он «выбивал» для писателей квартиры, помогал им издаваться. Выступал с рассказами о войне перед учащимися школ, создал вместе с поэтом В. Гришиным клуб «Авиатор», где несколько лет проводил занятия. Сотрудничал с клубом «Надежда» в школе №37. Его книги стали «учебным пособием» для курсантов военных лётных училищ – их зачитывали до дыр.



Среди его произведений можно выделить следующие: «Голубые капитаны», «А-7 уходит в ночь», «Крылья белые», «Бесшумный десант», «Тревожный колокол», «Сотвори себя». Некоторые его произведения были переведены на Украине и в Белоруссии, а сейчас их читают на польском, словацком, английском, немецком, французском и других языках.

Владимир Борисович был членом совета по очерку и публицистике СП РСФСР, членом комитета ветеранов Великой Отечественной войны, членом правления областного общества книголюбов и редсовета Приволжского книжного издательства.

В. Казаков награждён орденом «Красная Звезда», медалью «Партизану Отечественной войны», знаком «Боевой планерист», знаком «За безаварийную работу», 18-ю медалями, 8-ю знаками за литературную работу. Лауреат трёх всесоюзных литературных конкурсов: СП СССР и ЦК ВЛКСМ имени А. Фадеева – 1971 г., СП СССР и МВД СССР – 1982 г., СП СССР и «Недели» – 1982 г. За активное военно-патриотическое воспитание молодёжи награжден Почётными грамотами от ЦК ВЛКСМ, МВД СССР, Министерства культуры СССР и др.

В июне 2003 года литературную премию имени М. Алексеева за четыре книги «Вспомни, облако» за него получала жена, так как сам заслуженный лётчик-испытатель, писатель, член Союза писателей СССРнаходился в госпитале. А 12 июля перестало биться сердце этого мужественного человека. Но остались и живут его замечательные книги.

Любовь Чиркова.



Об авторе.

Чиркова Любовь Леонидовна – автор 19 книг поэзии и прозы, имеющихся в центральных библиотеках Саратова, в том числе серии книг «Век уходящий…» – сборник очерков и эссе саратовцев, среди которых много и участников Великой Отечественной войны. Публиковалась на страницах местной прессы, в коллективных сборниках (Москва).

Лауреат Международного литературного конкурса «Звезда полей».

С 2009 года является руководителем Саратовского Рубцовского центра. Подготовила и издала 10 альманахов «Душа хранит», 5 книг из серии «Забытые имена», одна из которых – Алексей Будищев «Отвори потихоньку калитку…» стала лучшей книгой года в области художественной литературы и публицистики, а автор получила Диплом 1 степени.

В 2015 году было вручено Благодарственное письмо от Министерства культуры Саратовской области, в 2019 году – Благодарственное письмо от начальника Департамента по культуре и туризму г. Вологды.

В 2016 году награждена медалью Николая Михайловича Рубцова.

Рассказывая о саратовских писателях-фронтовиках, хочется представить ещё одного человека – Владимира Борисовича Казакова. Судьба щедро одарила его талантами: он сочинял стихи, писал статьи в детские газеты, печатал свои юмористические рассказы в журнале «Крокодил». Свои сюжетные чеканные картины и вырезанные из дерева маски он раздаривал друзьям. Вся его квартира была завешана картинами, которые он писал маслом, гуашью, углем. А ещё он с детства мечтал стать лётчиком и стал им.Родился будущий писатель 21 марта 1926 года в Саратове. Его детство прошло недалеко от так называемого «очкина места». Во дворе дома на специальных брёвнах собирались по вечерам и выходным дням жильцы со всего двора, усаживались и стар, и млад и с упоением слушали рассказы мальчика Володи. Он любил пересказывать содержание прочитанных книг, с которыми не расставался: ел и пил за столом с книгой в руках, и везде ходил с той же книгой.Его родители: отец – журналист, работавший зав. отделом писем в областной газете «Коммунист», а мать – секретарь горкома партии. Интеллигентные, образованные, начитанные люди, они стремились передать своим детям – Володе и его сестрёнке Майе –культуру и любовь к знаниям. Владимир знал содержание многих книг наизусть, например, «Союз рыжих» Конан Дойла, «Маленький принц» и «Планета людей» А. Сент-Экзюпери. В 1938 году стихотворное сочинение «Былина о Чапаеве» школьника Володи Казакова опубликовала областная газета «Сталинские ребята».Мечтая стать лётчиком, он поступил учиться в специальную школу ВВС №8, учащихся которой называли чкаловцами – все они хотели летать.Началась война, и отец, Борис Казаков, ушёл добровольцем на фронт. Он защищал Сталинград, а в феврале 1943 года геройски погиб в бою на Украине. После того, как домой пришла похоронка, Владимир отправился в военкомат, считая, что вполне подготовлен к военной службе: он с гордостью носил на груди значки «Ворошиловский стрелок», ПВХО, «Готов к труду и обороне». Но в военкомате решили, что в 17 лет ещё рано воевать. Тогда Владимир убежал на фронт, однако был пойман и возвращён назад, в Саратов. После настойчивого требования молодого добровольца направили учиться в саратовскую военно-авиационную планерную школу (СВАПШ) ВДВ, расположенную на Соколовой горе. В то время курсант Казаков вёл личный дневник, записывая туда в стихотворной форме все происшествия, дополняя карикатурными рисунками. Обучение в СВАПШ длилось восемь месяцев. Кроме учёбы, пилот-планерист должен был уметь не только летать на ничем не защищённых, не вооружённых, безмоторных планерах без шума, но и хорошо водить автомашину, мотоцикл, танкетку, уметь пользоваться ППШ, пистолетом, ножом, гранатой, компасом, уметь ориентироваться в любую погоду…Летом 1942 года фашистские лётчики бомбили Саратов, стараясь разрушить важные объекты и в первую очередь железнодорожный мост через Волгу. Ночью немцы сбрасывали на парашютах небольшие диверсионные группы. Офицеры и курсанты СВАПШ участвовали в облавах на диверсантов. Вжиться в солдатскую жизнь оказалось нелегко. Служба здорово выматывала ребят. Приходилось обслуживать дневные и ночные полёты, помогая аэродромной команде.Впервые Владимир поднялся в воздух на планере после месяца учёбы. Это был А-2 конструктора О.К. Антонова, который лично приезжал к ребятам в СВАПШ, и курсанты просили его изготовить более лёгкие моторы. Он обещал. По прошествии тридцати с лишним лет Казаков встречался с известным всему миру конструктором Антоновым и написал о нём книгу «Сотвори себя». Писатель жил некоторое время вместе с этим учёным, изучал его работу в КБ, и, благодаря Казакову, Антонова узнала вся страна не просто как всемирно известного конструктора, но и как человека разносторонних интересов.Окончив СВАПШ в воинском звании старшего сержанта десантных войск, пилот-планерист Казаков занимался доставкой снаряжения и боеприпасов партизанским отрядам, сбрасывая им десант, продукты, почту, в том числе в отряд знаменитого «Железняка». Планеры в войну были необходимы, так как могли незаметно и тихо приземлиться на коротких, неподготовленных площадках в тылу врага, что было недоступным для самолётов.Ночные полёты связаны с огромным риском – планер с грузом 800-1000 кг был, практически, лишён маневренности. Это – летающая бомба. Он был рассчитан только на один полёт в тыл врага. Для пилота каждый такой полёт был «без возврата». Боевой расчёт строился на том, что если один из троих планеров дойдёт до цели и благополучно приземлится – хорошо. Тогда планерист вливался в строй партизан и воевал в отряде месяц, три, год…Позже Владимир Борисович напишет о планеристах несколько книг. Возмущённый тем, что в «Истории Великой Отечественной войны» нет ни сточки о боевой работе военных планеристов, а только скудная информация партизан в своих воспоминаниях о крылатых комсомольцах, прилетающих к ним в отряд по ночам, он стал работать в архивах. Но и там такая информация отсутствовала – она была строго засекречена. Тогда Казаков стал разыскивать живых участников и, таким образом, на основании подлинных историй он создавал свои документальные повести и рассказы об этих скромных героях войны и написал книгу «Планеры уходят в небо».После войны, окончив Качинскую авиационную школу, получил звание лейтенанта. К тому времени он уже летал на самолётах ЯК-1, ЯК-7, ИЛ-12. Позже, будучи лётчиком первого класса в звании капитана, летал на вертолётах гражданской авиации в саратовском авиационном отряде. В 1959 году он пригнал из Казани в Саратов первый вертолёт МИ-4, и с этого времени, вплоть до июня 1973 года работал на нём. Если на карте бывшего Советского Союза прочертить трассы полётов Владимира Казакова, то они протянутся почти во все уголки страны. Двенадцать тысяч часов в воздухе – это большой налёт.В 1960 году Владимир Борисович взялся за перо. Рассказы людей, которые с благодарностью откликнулись на его просьбу – бывшие лётчики-планеристы, участники партизанских боёв – он использовал в своих очерках. Собирая по крупицам сведения и встречаясь с живыми свидетелями тех военных событий, Владимир Борисович написал о многих героях, которые заслужили память о себе и которых незаслуженно забыли. В книге «Красная консоль» он увековечил историю лётчика-истребителя, «На невидимых дорогах» – писал о вертолётчиках. Появились книги «Однажды в небе», «Право на риск», «Пилоты» и др. Десятки рассказов были опубликованы в газетах, сборниках, альманахах и журналах. Он работал не только в архивах, но за любой ценной информацией мог поехать в отдалённый уголок страны. Очерки об отважных пилотах всех времён, о рождении новых летательных аппаратов он собрал в четырёх книгах в произведении «Вспомни, облако».Книга «Без права на смерть», где он пишет о советских лётчиках, выполнявших интернациональный долг в Афганистане (в то время «закрытая», строго засекреченная тема) является своего рода подвигом. Она несколько лет пролежала в черновиках и была издана на средства курсантов лётных училищ и офицеров-лётчиков полковой авиации.Самоотверженность Владимира Борисовича не знала границ. Когда в плохую погоду никто не желал лететь, Казаков вызывался сам. На протяжении всей его «лётной» деятельности он не имел ни одной аварии, всегда находил выход из любого положения. Всё, что думал, он высказывал прямо, открыто, честно.Позже, являясь ответственным секретарём Саратовской писательской организации, он «выбивал» для писателей квартиры, помогал им издаваться. Выступал с рассказами о войне перед учащимися школ, создал вместе с поэтом В. Гришиным клуб «Авиатор», где несколько лет проводил занятия. Сотрудничал с клубом «Надежда» в школе №37. Его книги стали «учебным пособием» для курсантов военных лётных училищ – их зачитывали до дыр.Среди его произведений можно выделить следующие: «Голубые капитаны», «А-7 уходит в ночь», «Крылья белые», «Бесшумный десант», «Тревожный колокол», «Сотвори себя». Некоторые его произведения были переведены на Украине и в Белоруссии, а сейчас их читают на польском, словацком, английском, немецком, французском и других языках.Владимир Борисович был членом совета по очерку и публицистике СП РСФСР, членом комитета ветеранов Великой Отечественной войны, членом правления областного общества книголюбов и редсовета Приволжского книжного издательства.В. Казаков награждён орденом «Красная Звезда», медалью «Партизану Отечественной войны», знаком «Боевой планерист», знаком «За безаварийную работу», 18-ю медалями, 8-ю знаками за литературную работу. Лауреат трёх всесоюзных литературных конкурсов: СП СССР и ЦК ВЛКСМ имени А. Фадеева – 1971 г., СП СССР и МВД СССР – 1982 г., СП СССР и «Недели» – 1982 г. За активное военно-патриотическое воспитание молодёжи награжден Почётными грамотами от ЦК ВЛКСМ, МВД СССР, Министерства культуры СССР и др.В июне 2003 года литературную премию имени М. Алексеева за четыре книги «Вспомни, облако» за него получала жена, так как сам заслуженный лётчик-испытатель, писатель, член Союза писателей СССРнаходился в госпитале. А 12 июля перестало биться сердце этого мужественного человека. Но остались и живут его замечательные книги.Об авторе.Чиркова Любовь Леонидовна – автор 19 книг поэзии и прозы, имеющихся в центральных библиотеках Саратова, в том числе серии книг «Век уходящий…» – сборник очерков и эссе саратовцев, среди которых много и участников Великой Отечественной войны. Публиковалась на страницах местной прессы, в коллективных сборниках (Москва).Лауреат Международного литературного конкурса «Звезда полей».С 2009 года является руководителем Саратовского Рубцовского центра. Подготовила и издала 10 альманахов «Душа хранит», 5 книг из серии «Забытые имена», одна из которых – Алексей Будищев «Отвори потихоньку калитку…» стала лучшей книгой года в области художественной литературы и публицистики, а автор получила Диплом 1 степени.В 2015 году было вручено Благодарственное письмо от Министерства культуры Саратовской области, в 2019 году – Благодарственное письмо от начальника Департамента по культуре и туризму г. Вологды.В 2016 году награждена медалью Николая Михайловича Рубцова.