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Она была неугомонной
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 26-мая-2020 — прочитано 45 раз
Она была неугомонной
Нина Николаевна Гутник
(22.08.1926 – 5.02.2015)
Коренная покровчанка, жившая в детстве рядом с железнодорожным вокзалом и ставскими окрестностями и учившаяся в знаменитой в те годы двадцать четвёртой железнодорожной школе рядом с будущим всемирно известным композитором Альфредом Шнитке и основателем академического хора Павлом Похазниковым, могла бы считать то время очень счастливым для себя. Могла бы, если бы не арест в 1936 году отца, секретаря партбюро паровозного депо, и его расстрел в тридцать восьмом.
Только в 1957 году в семью Гутник, двух сестёр и брата, пришло известие о полной реабилитации их незаслуженно обвинённого отца.
В сорок первом году будущий внештатный корреспондент многих энгельсских и саратовских газет поступает в медицинскую школу и два года спустя после её окончания просится на фронт. Вместо передовой её приобретённые знания оказались к месту на строительстве стратегического важного в годы войны нефтепровода Астрахань – Саратов.
После окончания строительства нефтепровода молодой медицинской сестре довелось на Донбассе в 1943 году на санитарных поездах в прифронтовой зоне отдавать всю себя уходу за тяжело раненными бойцами Советской Армии, а также доставлять по домам раненых по домам в Пермский край.
До выхода на заслуженный отдых Нина Николаевна работала в медицине – на станции Наливная Саратовской области, в железнодорожной больнице, в больнице скорой медицинской помощи города Энгельса, и везде получала только благодарности за свой благородный труд.
Всё прожитое и пережитое в детстве, юности, в годы войны и после неё по выходу на заслуженный отдых стало воплощаться в горячие воспоминания и страстные стихотворные строчки, печатавшиеся на страницах областных, городских и районных газет. На многие из стихотворений энгельсскими композиторами будут написаны песни., в одной из них звучат слова; «Пока нас помнят, мы живём!» И будет она выступать на многочисленных творческих вечерах и вечерах памяти.
Член Союза писателей России воплотила себя в целом ряде поэтических сборников и книг, печаталась во многих коллективных сборниках. Свою последнюю прижизненную книгу «Добрый след» выпустила в 2011 году 85-летнему юбилею.
Александр КОБЫЛИНСКИЙ
Об авторе
После окончания химического факультета Саратовского госуниверситета в 1973 году и журналистских курсов Дзержинского университета марксизма-ленинизма в 1978 году работал начальником смены, научным сотрудником, корреспондентом, ответственным секретарём и редактором целого ряда энгельсских газет. Принял участие в организации и выпуске около двадцати новых изданий. Работал заведующим литературным отделом в МБУ «ДК»Ударник» в городе Энгельсе.
Автор десяти книг прозы, публицистики и стихов, редактор и издатель более 330 книг и сборников энгельсских, саратовских и авторов из других городов России, автор более семи тысяч публикаций в областных, районных, городских газетах.
Награждён почётными грамотами Министерства образования России, Союза журналистов России, Почётным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональных сообществом», медалью в честь полёта первого космонавта Ю.А. Гагарина и юбилейной медалью «70 лет Великой Победы». Имя А.И. Кобылинского занесено в Книги Почёта Энгельсского муниципального района и региональной общественной организации «Гагаринцы» Поволжья».
Член Союза журналистов и Союза писателей России.