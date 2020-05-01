Наши ветераны Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 26-мая-2020 — прочитано 32 раз Наши ветераны

Быков Василий Трофимович

(1913-1998)



Василий Трофимович Быков родился 10 апреля 1913 года в Балашовском районе. С 1942 года жил и работал в Марксе, где во время войны готовил солдат в армию, был политруком стрелковой роты, имел звание лейтенант. Василий Трофимович награждён медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями.



После восстановления Советского района в прежних границах в 1967 году Василий Трофимович Быков стал редактором газеты «Заря», состоял в Саратовском региональном отделении Союза журналистов России. Коллеги вспоминают В. Т. Быкова, как прекрасного человека и хорошего руководителя. В. И. Васькова, которая работала с Василием Трофимовичем и позже возглавляла на протяжении 12 лет газету «Заря», вспоминала: «Я попала в дружный и сплочённый коллектив, который крепко держал своим непререкаемым авторитетом уважаемый в районе и области редактор В. Т. Быков. Удивительно, что этот человек, не имеющий специального образования, но обладающий большим опытом хозяйственной работы, смог собрать под своё крыло творческий коллектив, качественному составу которого смогла бы позавидовать и областная газета. При всей его строгости он умел ценить кадры и защищать наши интересы. Василий Трофимович вникал в наши нужды и проблемы, и всегда находил возможность нам помочь. Даже после выхода на пенсию он продолжал помогать нам своими советами, деловыми предложениями». Василий Трофимович ушёл из жизни в 1998 году, похоронен на кладбище поселке Степное.

Кобзев Юрий Петрович

(1922-1969)

Юрий Петрович Кобзев родился в 1922 году в Сталинграде. С 1942 по 1945 год служил в Красной армии, участвовал в боях с фашистами. Был членом КПСС с 1953 года. Работал собственным корреспондентом областной газеты «Коммунист». Возглавлял редакцию газеты «Сталинский путь» в Советском районе, которая с 1956 года стала называться «Ленинское знамя». Газета пользовалась большой популярностью среди жителей района и выходила крупным тиражом. В 1967 году, после восстановления Советского района в прежних границах, Юрий Петрович работал заместителем редактора газеты «Заря». Умер в 1969 году.

От редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» Нам удалось найти только одну запись на сайте «Память народа»

Кобзев Юрий Петрович

Военно-пересыльные пункты и запасные полки

Воинское звание: красноармеец

Военно-пересыльный пункт: 194 азсп

Прибыл в часть: 12.01.1944

Воинская часть 387 сд (387 сд); 194 азсп (194 азсп)



Загрузка исторических документов на сайт памяти продолжается. Будем надеяться, что когда-нибудь узнаем о воинских заслугах наших коллег подробнее.

Светлана МАРИЧЕВА.

Об авторе

Маричева Светлана Анатольевна родилась в 1968 году в Саратове. Окончила Саратовский нефтяной геологоразведочный техникум по специальности «топография».

Трудовая деятельность Маричевой С.А. началась в 1994 году в ПСХ «Головное» АПФ «Агрогаз».

С 2004 года трудится в редакции газеты «Заря» корреспондентом.

Светлана Анатольевна творчески подходит к написанию материалов, разнообразных по жанру и тематике. Автора отличает тонкая наблюдательность и тщательность в подборе фактов. За период работы в редакции Маричева С.А. завоевала уважение коллег за активную жизненную позицию стремлением быть полезной людям в каждом конкретном деле, настойчивость в осуществлении поставленных задач.

За добросовестный труд и высокий профессионализм в 2014 году была награждена Почётной грамотой администрации района. В 2014 году за добросовестный труд, высокий профессионализм награждена Почётной грамотой Министерства информации и печати Саратовской области. В 2018 году награждена Дипломом 1 степени в специальной номинации «Казачество» в ежегодном областном конкурсе журналистских материалов «С саратовским акцентом». В 2020 году Светлана Анатольевна Маричева была награждена Грамотой Губернатора Саратовской области. Василий Трофимович Быков родился 10 апреля 1913 года в Балашовском районе. С 1942 года жил и работал в Марксе, где во время войны готовил солдат в армию, был политруком стрелковой роты, имел звание лейтенант. Василий Трофимович награждён медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями.После восстановления Советского района в прежних границах в 1967 году Василий Трофимович Быков стал редактором газеты «Заря», состоял в Саратовском региональном отделении Союза журналистов России. Коллеги вспоминают В. Т. Быкова, как прекрасного человека и хорошего руководителя. В. И. Васькова, которая работала с Василием Трофимовичем и позже возглавляла на протяжении 12 лет газету «Заря», вспоминала: «Я попала в дружный и сплочённый коллектив, который крепко держал своим непререкаемым авторитетом уважаемый в районе и области редактор В. Т. Быков. Удивительно, что этот человек, не имеющий специального образования, но обладающий большим опытом хозяйственной работы, смог собрать под своё крыло творческий коллектив, качественному составу которого смогла бы позавидовать и областная газета. При всей его строгости он умел ценить кадры и защищать наши интересы. Василий Трофимович вникал в наши нужды и проблемы, и всегда находил возможность нам помочь. Даже после выхода на пенсию он продолжал помогать нам своими советами, деловыми предложениями». Василий Трофимович ушёл из жизни в 1998 году, похоронен на кладбище поселке Степное.Юрий Петрович Кобзев родился в 1922 году в Сталинграде. С 1942 по 1945 год служил в Красной армии, участвовал в боях с фашистами. Был членом КПСС с 1953 года. Работал собственным корреспондентом областной газеты «Коммунист». Возглавлял редакцию газеты «Сталинский путь» в Советском районе, которая с 1956 года стала называться «Ленинское знамя». Газета пользовалась большой популярностью среди жителей района и выходила крупным тиражом. В 1967 году, после восстановления Советского района в прежних границах, Юрий Петрович работал заместителем редактора газеты «Заря». Умер в 1969 году.Нам удалось найти только одну запись на сайте «Память народа» https://pamyat-naroda.ru Кобзев Юрий ПетровичВоенно-пересыльные пункты и запасные полкиВоинское звание: красноармеецВоенно-пересыльный пункт: 194 азспПрибыл в часть: 12.01.1944Воинская часть 387 сд (387 сд); 194 азсп (194 азсп)Загрузка исторических документов на сайт памяти продолжается. Будем надеяться, что когда-нибудь узнаем о воинских заслугах наших коллег подробнее.Об автореМаричева Светлана Анатольевна родилась в 1968 году в Саратове. Окончила Саратовский нефтяной геологоразведочный техникум по специальности «топография».Трудовая деятельность Маричевой С.А. началась в 1994 году в ПСХ «Головное» АПФ «Агрогаз».С 2004 года трудится в редакции газеты «Заря» корреспондентом.Светлана Анатольевна творчески подходит к написанию материалов, разнообразных по жанру и тематике. Автора отличает тонкая наблюдательность и тщательность в подборе фактов. За период работы в редакции Маричева С.А. завоевала уважение коллег за активную жизненную позицию стремлением быть полезной людям в каждом конкретном деле, настойчивость в осуществлении поставленных задач.За добросовестный труд и высокий профессионализм в 2014 году была награждена Почётной грамотой администрации района. В 2014 году за добросовестный труд, высокий профессионализм награждена Почётной грамотой Министерства информации и печати Саратовской области. В 2018 году награждена Дипломом 1 степени в специальной номинации «Казачество» в ежегодном областном конкурсе журналистских материалов «С саратовским акцентом». В 2020 году Светлана Анатольевна Маричева была награждена Грамотой Губернатора Саратовской области.