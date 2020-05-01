Старейшина Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 25-мая-2020 — прочитано 30 раз Старейшина

Сергей Александрович Горский

(26.08. 1924 – 5.02.2019)



Полковник в отставке, член Союза писателей России Сергей Александрович Горский родился в Ленинградской области, жил в Смоленске и в других городах, но его с полным правом можно назвать покровчанином, потому что из 93 лет, честно прожитых и отданных Отчизне, армии и людям, пятьдесят приходятся на наш приволжский город.

Тот город, где он в полной мере получил признание и уважение, где состоялся как литератор и активный общественный корреспондент, в книгах которого живут и здравствуют не вымышленные герои, а наши земляки. Это и участники Великой Отечественной, и ветераны Вооружённых Сил и правоохранительных органов, и лучшие, на взгляд писателя, люди города и района, и предприниматели…

Думается, к своему творческому кредо – показывать жизнь всякую и разную, Сергей Александрович шёл с самого детства… Напитавшись деревенскими картинами в родном Шитиково Колпенского района Ленинградской области, накопив в юной душе миномётчика дороги и бои Отечественной и… долгую армейскую службу.

Свои первые литературные опыты он датирует победным сорок пятым годом – в окружной газете «На страже Родины». Последовавшие затем публикации в военных газетах, журналах лишь только придали сил молодому тогда офицеру, окончившему после войны Ленинградское Краснознамённое военно-политическое училище.

От редакции Проекта «Летописцы – победители. Имена и судьбы» Вот, что нам удалось обнаружить на сайте «Память народа» https://pamyat-naroda.ru

Горский Сергей Александрович

Учетно-послужная картотека

Дата рождения: 1924

Место рождения: Ленинградская обл., д. Шитиково

Наименование военкомата: Пашский РВК, Ленинградская обл., Пашский р-н

Дата поступления на службу: __.08.1942

Воинское звание: красноармеец, призывник, ст. сержант, … (уволен в запас подполковником- ред.Проекта)

Наименование воинской части: 78 зсп ЛенФ,281 аминп ЛенФ

Дата окончания службы: 26.02.1973





Воинская часть

78 зсп (78 зсп); 48 зсп 36 зсд (48 зсп, 36 зсд); 48 зсп (48 зсп); Пашский РВК, Ленинградская обл., Пашский р-н; 281 минп РГК ЛенФ (281 минп РГК ЛенФ, 281 минп РГК, ЛенФ); 281 минп ЛенФ (281 минп ЛенФ, 281 минп, ЛенФ); 281 минп РГК (281 минп РГК); 78 зсп ЛенФ (78 зсп ЛенФ, 78 зсп, ЛенФ); 281 аминп ЛенФ (281 аминп ЛенФ, 281 аминп, ЛенФ)



Наименование награды



Медаль «За отвагу»

Медаль «За боевые заслуги»

Орден Отечественной войны II степени

Медаль «За оборону Ленинграда»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»





Сроки из приказов о награждении:

Приказ №02/Н по 281 Минометному полку РГК Ленинградского фронта

Действующая армия 3 августа 1943 г.

От имени Президиума верховного Совета СССР награждаю:

Медалью «За отвагу»



«… Горского, Сергея Александровича, за то, что он во время обстрела противником ОП батареи 28.07.43 года, хладнокровно продолжал вести огонь из миномета, рассеял контратакующую группу противника, уничтожил до 15 фашистов».





Приказ №04/ Н по 281 Минометному полку РГК Ленинградского фронта

Действующая армия 24 августа 1943 г.

От имени Президиума верховного Совета СССР награждаю:

«Медалью «За боевые заслуги»

1. Командира расчета 5 батареи – старшего сержанта Горского, Сергея Александровича, за то, что он в бою 14.08.1943 года, по собственной инициативе, три раза под сильным артеллерийско-минометным огнем противника восстанавливал связь ОП с НП, чем обеспечил выполнение боевой задачи батареи.

Командир 181 минометного полка Р Г К

Подполковник Магдюк.







В полной мере писатель Горский стал проявлять себя в конце девяностых-начале двухтысячных.

Это лишь констатировать легко, что всего за какие-то пятнадцать лет жизни им было написано и издано более пятнадцати книг. И каждая из них говорит о неуёмности и страстности, о желании Сергея Александровича донести до нас ту правду, которой он жил – правду умудрённого жизнью человека.

Вот он, воевавший и защищавший Ленинград, ведёт по своим книгам – «Юность, опалённая войной», «Миномётчики», «Дорогами Победы», «Отечества сыны» - и вынимает из своей памяти, из своей души то, что нельзя забывать. И ему веришь.

Не обходил стороной в своём творчестве Сергей Александрович и нынешние дни. Книга «Снайпер» тому подтверждение: чеченские события «больных» девяностых выписаны достоверно и резко.

У награждённого боевыми медалями Великой Отечественной войны – «За отвагу», «За боевые заслуги» «За оборону Ленинграда» - есть и другие книги, заслуживающие внимания. Это «Любовь и долг», «Встреча с прошлым», Сердца трёх», «Деревья умирают стоя», «Лина»…

Мы, знавшие Сергея Александровича без малого тридцать лет, ещё со времён производственного объединения «Химволокно», не уставали поражаться и восхищаться жизнелюбием и силой этого человека.

Он, друг и соратник энгельсских фронтовиков и литераторов, много сделавших для развития литературной жизни в городе Энгельсе, Николая Ульяновича Фёдорова и Ивана Ионовича Уварова до последнего патрона в сердце продолжал нести знамя творчества.

Александр КОБЫЛИНСКИЙ,

Александр БУРМИСТРОВ.



Об авторах

Литераторы, члены Союза писателей и Союза журналистов России, организаторы многих новых газетных изданий, издатели книг и сборников и литературно-художественного альманаха «Другой берег» (А.В. Бурмистров). Всего ими издано более четырёхсот новых книг и сборников. А.В. Бурмистров один из создателей клуба Покровских гениев и Энгельсского городского литературно-музыкального объединения «Надежда» (октябрь 1986 года), руководителем которого был А.И. Кобылинский с июня 1987 года по сентябрь 2017 года. Вышло в свет три коллективных сборника литературно-музыкального объединения.

Из объединения в Союз журналистов России было принято более пятнадцати авторов, в Союз писателей России – восемь человек. Полковник в отставке, член Союза писателей России Сергей Александрович Горский родился в Ленинградской области, жил в Смоленске и в других городах, но его с полным правом можно назвать покровчанином, потому что из 93 лет, честно прожитых и отданных Отчизне, армии и людям, пятьдесят приходятся на наш приволжский город.Тот город, где он в полной мере получил признание и уважение, где состоялся как литератор и активный общественный корреспондент, в книгах которого живут и здравствуют не вымышленные герои, а наши земляки. Это и участники Великой Отечественной, и ветераны Вооружённых Сил и правоохранительных органов, и лучшие, на взгляд писателя, люди города и района, и предприниматели…Думается, к своему творческому кредо – показывать жизнь всякую и разную, Сергей Александрович шёл с самого детства… Напитавшись деревенскими картинами в родном Шитиково Колпенского района Ленинградской области, накопив в юной душе миномётчика дороги и бои Отечественной и… долгую армейскую службу.Свои первые литературные опыты он датирует победным сорок пятым годом – в окружной газете «На страже Родины». Последовавшие затем публикации в военных газетах, журналах лишь только придали сил молодому тогда офицеру, окончившему после войны Ленинградское Краснознамённое военно-политическое училище.Учетно-послужная картотекаДата рождения: 1924Место рождения: Ленинградская обл., д. ШитиковоНаименование военкомата: Пашский РВК, Ленинградская обл., Пашский р-нДата поступления на службу: __.08.1942Воинское звание: красноармеец, призывник, ст. сержант, … (уволен в запас подполковником- ред.Проекта)Наименование воинской части: 78 зсп ЛенФ,281 аминп ЛенФДата окончания службы: 26.02.197378 зсп (78 зсп); 48 зсп 36 зсд (48 зсп, 36 зсд); 48 зсп (48 зсп); Пашский РВК, Ленинградская обл., Пашский р-н; 281 минп РГК ЛенФ (281 минп РГК ЛенФ, 281 минп РГК, ЛенФ); 281 минп ЛенФ (281 минп ЛенФ, 281 минп, ЛенФ); 281 минп РГК (281 минп РГК); 78 зсп ЛенФ (78 зсп ЛенФ, 78 зсп, ЛенФ); 281 аминп ЛенФ (281 аминп ЛенФ, 281 аминп, ЛенФ)Приказ №02/Н по 281 Минометному полку РГК Ленинградского фронтаДействующая армия 3 августа 1943 г.От имени Президиума верховного Совета СССР награждаю:Медалью «За отвагу»«… Горского, Сергея Александровича, за то, что он во время обстрела противником ОП батареи 28.07.43 года, хладнокровно продолжал вести огонь из миномета, рассеял контратакующую группу противника, уничтожил до 15 фашистов».Приказ №04/ Н по 281 Минометному полку РГК Ленинградского фронтаДействующая армия 24 августа 1943 г.От имени Президиума верховного Совета СССР награждаю:«Медалью «За боевые заслуги»1. Командира расчета 5 батареи – старшего сержанта Горского, Сергея Александровича, за то, что он в бою 14.08.1943 года, по собственной инициативе, три раза под сильным артеллерийско-минометным огнем противника восстанавливал связь ОП с НП, чем обеспечил выполнение боевой задачи батареи.Командир 181 минометного полка Р Г КПодполковник Магдюк.В полной мере писатель Горский стал проявлять себя в конце девяностых-начале двухтысячных.Это лишь констатировать легко, что всего за какие-то пятнадцать лет жизни им было написано и издано более пятнадцати книг. И каждая из них говорит о неуёмности и страстности, о желании Сергея Александровича донести до нас ту правду, которой он жил – правду умудрённого жизнью человека.Вот он, воевавший и защищавший Ленинград, ведёт по своим книгам – «Юность, опалённая войной», «Миномётчики», «Дорогами Победы», «Отечества сыны» - и вынимает из своей памяти, из своей души то, что нельзя забывать. И ему веришь.Не обходил стороной в своём творчестве Сергей Александрович и нынешние дни. Книга «Снайпер» тому подтверждение: чеченские события «больных» девяностых выписаны достоверно и резко.У награждённого боевыми медалями Великой Отечественной войны – «За отвагу», «За боевые заслуги» «За оборону Ленинграда» - есть и другие книги, заслуживающие внимания. Это «Любовь и долг», «Встреча с прошлым», Сердца трёх», «Деревья умирают стоя», «Лина»…Мы, знавшие Сергея Александровича без малого тридцать лет, ещё со времён производственного объединения «Химволокно», не уставали поражаться и восхищаться жизнелюбием и силой этого человека.Он, друг и соратник энгельсских фронтовиков и литераторов, много сделавших для развития литературной жизни в городе Энгельсе, Николая Ульяновича Фёдорова и Ивана Ионовича Уварова до последнего патрона в сердце продолжал нести знамя творчества.Об авторахЛитераторы, члены Союза писателей и Союза журналистов России, организаторы многих новых газетных изданий, издатели книг и сборников и литературно-художественного альманаха «Другой берег» (А.В. Бурмистров). Всего ими издано более четырёхсот новых книг и сборников. А.В. Бурмистров один из создателей клуба Покровских гениев и Энгельсского городского литературно-музыкального объединения «Надежда» (октябрь 1986 года), руководителем которого был А.И. Кобылинский с июня 1987 года по сентябрь 2017 года. Вышло в свет три коллективных сборника литературно-музыкального объединения.Из объединения в Союз журналистов России было принято более пятнадцати авторов, в Союз писателей России – восемь человек.