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ХУДОЖНИК, ПОЭТ, ВОИН
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 24-мая-2020 — прочитано 22 раз
ХУДОЖНИК, ПОЭТ, ВОИН
Талантливый человек талантлив во всём, – эта известная поговорка – аксиома. Борису Павловичу Боброву выпало счастье воспользоваться божьим даром в полной мере.
Родился Борис Павлович в 1913 году. После окончания техникума в 1933 году он, как талантливый художник и педагог, был оставлен на два года преподаватьспецдисциплины в этом учебном заведении: для студентов первого и второго курса. Сохранились документы, подтверждающие его работу в учебном заведении и почётная грамота с портретом Сталина, которой он был удостоен за свой «выдающийся педагогический труд».
В это же время художник весьма успешно начинает работу книжного иллюстратора. Самой значительной стала для него большеформатная книга «Приключения двух ребят» Сергея Погодина. Другая ранняя работа, выполненная почти одновременно с первой – иллюстрации к повести «Кузька, Шарышка и Пётр Тимофеевич» Виктора Бабушкина.
Выходят в свет книги с иллюстрациями Боброва – Бориса Озёрного «На Волге» и Сергея Баранова «Весёлое путешествие».
Затем молодой художник был призван в ряды Красной Армии. На фотографиях того времени он изображён в гимнастёрке, с винтовкой среди других стрелков; вот он стартует на гаревой дорожке, вот делает атлетические упражнения с гирей. Во время прохождения воинской службы Борис Бобров был откомандирован для работы в райвоенкомате Саратова. В семейном архиве сохранилась почтовая карточка 1935 года с текстом письма для допризывника на имя Боброва, направленная в райвоенкомат.
После окончания срочной службы Борис Бобров стал сотрудником (оформителем) редакции молодёжной газеты «Сталинские ребята», а затем трудился в штате «Молодого сталинца», где проработал до последнего дня своей жизни (26 декабря 1964 г.). А кроме того, работал художником-иллюстратором книг Саратовского областного книжного издательства. В 1938 году вышел коллективный сборник стихов двух авторов: Ивана Москвичёва и Бориса Озёрного «Стихи о дружбе».
Во время войны с белофиннами, и Борис Бобров был призван на фронт. В одном из боёв Борис Павлович получил тяжёлую контузию и был направлен в госпиталь на лечение. После выписки из госпиталя лейтенант Бобров продолжил службу в секретной части штаба саратовского аэродрома. Военную службу он успешно сочетал с творческой деятельностью.
В 1940 году Борис Бобров с группой товарищей принимает участие в росписи игротеки городского Дворца пионеров на площади Революции (сейчас это Дворец творчества детей и молодёжи Саратова на Театральной площади, 13).
В первый же день Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года (за сутки до подобной идеи у москвичей), собравшись в газете «Коммунист», группа саратовских художников: Любовь Рабинович, Борис Бобров, Александр Чечнев и Борис Миловидов приняли решение о систематическом выпуске военных агитационных плакатов. Партия утвердила инициативу. Так родились «Агит-окна» саратовского обкома ВКП(б). В этой работе Борис Бобров принимал самое активное участие. Лично им было нарисовано более 70 плакатов. Карикатуры, листовки оперативно разъясняли народу события,
происходящие в это время на фронте и в тылу.
Борис Павлович рисовал плакаты ночами – во время увольнений с дежурств в части. Он приходил домой в военном кителе, гимнастёрке или шинели, брал на руки дочку и ходил по комнате, напевая вместо колыбельных песен «Эх, тачанка-ростовчанка…» или «Будённый наш братишка…». Рифмованные тексты к карикатурам и политическим плакатам зачастую художник придумывал сам, а вот писала их под рисунками жена, награждённая после войны орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За трудовую доблесть».
После войны Борис Бобров написал большой величественный портрет отца – учёного, практика, орденоносца. Десятилетиями эта картина украшала экспозицию современного искусства Радищевского музея.
Жена художника, ученица талантливого художника и педагога В.М.Юстицкого, Антонина Боброва вспоминала, что муж всю войну писал заявления с просьбой отправить его на фронт. Медкомиссию лейтенант Бобров из-за последствий контузии не прошёл. Но рассказов о его героизме в тылу в семье Бобровых было достаточно. О его службе в секретной части рассказывал саратовский художник Александр Чечнев. Но лучше всего сам Борис Павлович, как поэт, отразил в своём большом стихотворении «Тревога»:
Мой город сегодня тревогой овеян:
Налёта противника с воздуха ждёт,
Поэтому окна бумагой оклеил,
Поэтому пост ПВО у ворот…
Ветеран войны, автор многих книг о войне, Геннадий Ильич Данке в своей книге «От Волги до Днепра» вспоминает: «В Саратове «Агит-окна» появились с первых дней войны в разных районах города. Лично я бегал читать их в окне кинотеатра «Ударник» и особенно напротив авиатехникума – угол улиц Ленина (сегодня Московская) и Радищева. Плакат помещался за стеклом окна (первого или второго от угла), выходящего на улицу Ленина. Делался он на большом листе ватмана. Приблизительно 6-8 ярких красочных, выразительных карикатур с не менее выразительными подписями в прозе или стихах. Всё вместе несёт не только необходимую информацию, но и формирует настрой, желания, устремления, убедительное понимание обстановки, оставляет неизгладимые впечатления и глубоко западает в память».
Очень много картин Бориса Боброва, в частности военные плакаты. На одном из них под названием «Фашистская храбрость» изображены два свиномордых фрица с окровавленным топором и ножом, убивающих маленького мальчика – советского пионера. Цель нелюдей – красное пионерское знамя с изображением вождя революции В.И. Ленина и девизом «Будь готов!» У одного фашиста уже есть «трофеи» – пионерский горн и барабан. Фашисты – нелюди, детоубийцы.
В конце войны Борис Бобров сдружился с поэтом-фронтовиком, вернувшемся с войны после тяжёлой контузии – Исаем Тобольским, чьё имя в те годы было широко известно. В издательстве вышла книга этого поэта с иллюстрациями Боброва: «Моим друзьям».
В 1945 году Борис Павлович был награждён медалью «За победу над Германией», а в 1946 году Бобров был единственным, кто удостоился персональной выставки оригиналов агитплакатов в Радищевском музее, где были представлены более 70 работ автора.
После окончания войны в 1946 году Борис Бобров был зачислен в саратовское кооперативное товарищество «Художник» (в дальнейшем – художественный фонд). После демобилизации в 1949 году был откомандирован на прежнее место работы – в газету «Молодой сталинец».
В 1950-1953 годах Бобров избирался председателем саратовского Союза художников, а затем был членом правления Союза художников и художественного фонда СССР по Саратовской области. Не раз выставлялись в Радищевском музее рисунки Боброва к книгам «Кем быть?», «Тимур и его команда», «Страна родная», «Белая берёза», «Рассказы натуралиста». И сегодня многие ветераны ещё помнят в своём детстве большеформатные, оформленные Бобровым «Весёлое путешествие» Сергея Баранова, «Стихи малышам» Исая Тобольского, «Телефон» Корнея Чуковского, «В лесной сторожке» Валентины Звягиной. Эти книги в оформлении Боброва известны всем коренным саратовцам старшего поколения. Разнообразны по своему характеру его иллюстрации к детским книгам. Так любимые с детства «Лиса и журавль», «Иван-царевич и серый волк», созданные для сборника русских народных сказок «Теремок», носят элементы «похожести», типичности иллюстраций 1940-1950 годов.
Работоспособность и преданность своему делу позволили ему создать многочисленные произведения в разных жанрах: карикатуры, иллюстрации, плакаты. Но самое важное, Борис Бобров всегда находил время для создания живописных произведений: пейзажей, портретов, жанровых сцен. Помимо политической сатиры на поджигателей войны, иллюстраций к газетным рассказам, он создавал замечательные дружеские шаржи. В газете «Молодой сталинец» в рубрике «Острите свои перья!» были опубликованы шаржи на поэтов Исая Тобольского, Бориса Озёрного, и на фотографа Юрия Набатова, пришедшего работать в «Зарю молодёжи» в начале 60-х годов.
В 1962 году у Бориса Боброва состоялась персональная выставка в Радищевском музее, где его творчество было представлено широко и разнообразно.
В рамках областной целевой программы «Развитие культуры на 2009-2012 гг.» по решению учёного совета Саратовского областного музея краеведения издан иллюстрированный каталог «Плакаты и эскизы плакатов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в собрании Саратовского музея краеведения». Над солидным по объёму (240 страниц) большеформатным изданием в твёрдом переплёте трудилась рабочая группа несколько лет.
Покинул художник этот мир в расцвете своего творчества, в 1964 году, похоронен на Воскресенском кладбище в Саратове.
Отмечая 100-летний юбилей Бориса Боброва – художника и воина, патриота советской страны, великой нации, оставившего яркий след в искусстве, отображая всё лучшее, что дала искусству великая сталинская эпоха, музей выставил плакаты «Окна ТАСС. Орган Саратовского обкома ВКП(б)».
Любовь Чиркова
Выставка в музее, к 100-летнему юбилею Бориса Боброва
Об авторе.
Чиркова Любовь Леонидовна – автор 19 книг поэзии и прозы, имеющихся в центральных библиотеках г. Саратова. Публиковалась на страницах местной прессы, в коллективных сборниках (Москва).
Лауреат Международного литературного конкурса «Звезда полей».
С 2009 года является руководителем Саратовского Рубцовского центра. Подготовила и издала 10 альманахов «Душа хранит», 5 книг из серии «Забытые имена», одна из которых – Алексей Будищев «Отвори потихоньку калитку…» стала лучшей книгой года в области художественной литературы и публицистики, а автор получила Диплом 1 степени.
В 2015 году было вручено Благодарственное письмо от Министерства культуры Саратовской области, в 2019 году – Благодарственное письмо от начальника Департамента по культуре и туризму г. Вологды.
В 2016 году награждена медалью Николая Михайловича Рубцова.