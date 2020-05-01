ХУДОЖНИК, ПОЭТ, ВОИН Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 24-мая-2020 — прочитано 22 раз ХУДОЖНИК, ПОЭТ, ВОИН





Талантливый человек талантлив во всём, – эта известная поговорка – аксиома. Борису Павловичу Боброву выпало счастье воспользоваться божьим даром в полной мере.

Родился Борис Павлович в 1913 году. После окончания техникума в 1933 году он, как талантливый художник и педагог, был оставлен на два года преподаватьспецдисциплины в этом учебном заведении: для студентов первого и второго курса. Сохранились документы, подтверждающие его работу в учебном заведении и почётная грамота с портретом Сталина, которой он был удостоен за свой «выдающийся педагогический труд».

В это же время художник весьма успешно начинает работу книжного иллюстратора. Самой значительной стала для него большеформатная книга «Приключения двух ребят» Сергея Погодина. Другая ранняя работа, выполненная почти одновременно с первой – иллюстрации к повести «Кузька, Шарышка и Пётр Тимофеевич» Виктора Бабушкина.

Выходят в свет книги с иллюстрациями Боброва – Бориса Озёрного «На Волге» и Сергея Баранова «Весёлое путешествие».

Затем молодой художник был призван в ряды Красной Армии. На фотографиях того времени он изображён в гимнастёрке, с винтовкой среди других стрелков; вот он стартует на гаревой дорожке, вот делает атлетические упражнения с гирей. Во время прохождения воинской службы Борис Бобров был откомандирован для работы в райвоенкомате Саратова. В семейном архиве сохранилась почтовая карточка 1935 года с текстом письма для допризывника на имя Боброва, направленная в райвоенкомат.

После окончания срочной службы Борис Бобров стал сотрудником (оформителем) редакции молодёжной газеты «Сталинские ребята», а затем трудился в штате «Молодого сталинца», где проработал до последнего дня своей жизни (26 декабря 1964 г.). А кроме того, работал художником-иллюстратором книг Саратовского областного книжного издательства. В 1938 году вышел коллективный сборник стихов двух авторов: Ивана Москвичёва и Бориса Озёрного «Стихи о дружбе».

Во время войны с белофиннами, и Борис Бобров был призван на фронт. В одном из боёв Борис Павлович получил тяжёлую контузию и был направлен в госпиталь на лечение. После выписки из госпиталя лейтенант Бобров продолжил службу в секретной части штаба саратовского аэродрома. Военную службу он успешно сочетал с творческой деятельностью.

В 1940 году Борис Бобров с группой товарищей принимает участие в росписи игротеки городского Дворца пионеров на площади Революции (сейчас это Дворец творчества детей и молодёжи Саратова на Театральной площади, 13).

В первый же день Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года (за сутки до подобной идеи у москвичей), собравшись в газете «Коммунист», группа саратовских художников: Любовь Рабинович, Борис Бобров, Александр Чечнев и Борис Миловидов приняли решение о систематическом выпуске военных агитационных плакатов. Партия утвердила инициативу. Так родились «Агит-окна» саратовского обкома ВКП(б). В этой работе Борис Бобров принимал самое активное участие. Лично им было нарисовано более 70 плакатов. Карикатуры, листовки оперативно разъясняли народу события,

происходящие в это время на фронте и в тылу.



Борис Павлович рисовал плакаты ночами – во время увольнений с дежурств в части. Он приходил домой в военном кителе, гимнастёрке или шинели, брал на руки дочку и ходил по комнате, напевая вместо колыбельных песен «Эх, тачанка-ростовчанка…» или «Будённый наш братишка…». Рифмованные тексты к карикатурам и политическим плакатам зачастую художник придумывал сам, а вот писала их под рисунками жена, награждённая после войны орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За трудовую доблесть».

После войны Борис Бобров написал большой величественный портрет отца – учёного, практика, орденоносца. Десятилетиями эта картина украшала экспозицию современного искусства Радищевского музея.

Жена художника, ученица талантливого художника и педагога В.М.Юстицкого, Антонина Боброва вспоминала, что муж всю войну писал заявления с просьбой отправить его на фронт. Медкомиссию лейтенант Бобров из-за последствий контузии не прошёл. Но рассказов о его героизме в тылу в семье Бобровых было достаточно. О его службе в секретной части рассказывал саратовский художник Александр Чечнев. Но лучше всего сам Борис Павлович, как поэт, отразил в своём большом стихотворении «Тревога»:



Мой город сегодня тревогой овеян:

Налёта противника с воздуха ждёт,

Поэтому окна бумагой оклеил,

Поэтому пост ПВО у ворот…



Ветеран войны, автор многих книг о войне, Геннадий Ильич Данке в своей книге «От Волги до Днепра» вспоминает: «В Саратове «Агит-окна» появились с первых дней войны в разных районах города. Лично я бегал читать их в окне кинотеатра «Ударник» и особенно напротив авиатехникума – угол улиц Ленина (сегодня Московская) и Радищева. Плакат помещался за стеклом окна (первого или второго от угла), выходящего на улицу Ленина. Делался он на большом листе ватмана. Приблизительно 6-8 ярких красочных, выразительных карикатур с не менее выразительными подписями в прозе или стихах. Всё вместе несёт не только необходимую информацию, но и формирует настрой, желания, устремления, убедительное понимание обстановки, оставляет неизгладимые впечатления и глубоко западает в память».

Очень много картин Бориса Боброва, в частности военные плакаты. На одном из них под названием «Фашистская храбрость» изображены два свиномордых фрица с окровавленным топором и ножом, убивающих маленького мальчика – советского пионера. Цель нелюдей – красное пионерское знамя с изображением вождя революции В.И. Ленина и девизом «Будь готов!» У одного фашиста уже есть «трофеи» – пионерский горн и барабан. Фашисты – нелюди, детоубийцы.

В конце войны Борис Бобров сдружился с поэтом-фронтовиком, вернувшемся с войны после тяжёлой контузии – Исаем Тобольским, чьё имя в те годы было широко известно. В издательстве вышла книга этого поэта с иллюстрациями Боброва: «Моим друзьям».

В 1945 году Борис Павлович был награждён медалью «За победу над Германией», а в 1946 году Бобров был единственным, кто удостоился персональной выставки оригиналов агитплакатов в Радищевском музее, где были представлены более 70 работ автора.

После окончания войны в 1946 году Борис Бобров был зачислен в саратовское кооперативное товарищество «Художник» (в дальнейшем – художественный фонд). После демобилизации в 1949 году был откомандирован на прежнее место работы – в газету «Молодой сталинец».

В 1950-1953 годах Бобров избирался председателем саратовского Союза художников, а затем был членом правления Союза художников и художественного фонда СССР по Саратовской области. Не раз выставлялись в Радищевском музее рисунки Боброва к книгам «Кем быть?», «Тимур и его команда», «Страна родная», «Белая берёза», «Рассказы натуралиста». И сегодня многие ветераны ещё помнят в своём детстве большеформатные, оформленные Бобровым «Весёлое путешествие» Сергея Баранова, «Стихи малышам» Исая Тобольского, «Телефон» Корнея Чуковского, «В лесной сторожке» Валентины Звягиной. Эти книги в оформлении Боброва известны всем коренным саратовцам старшего поколения. Разнообразны по своему характеру его иллюстрации к детским книгам. Так любимые с детства «Лиса и журавль», «Иван-царевич и серый волк», созданные для сборника русских народных сказок «Теремок», носят элементы «похожести», типичности иллюстраций 1940-1950 годов.

Работоспособность и преданность своему делу позволили ему создать многочисленные произведения в разных жанрах: карикатуры, иллюстрации, плакаты. Но самое важное, Борис Бобров всегда находил время для создания живописных произведений: пейзажей, портретов, жанровых сцен. Помимо политической сатиры на поджигателей войны, иллюстраций к газетным рассказам, он создавал замечательные дружеские шаржи. В газете «Молодой сталинец» в рубрике «Острите свои перья!» были опубликованы шаржи на поэтов Исая Тобольского, Бориса Озёрного, и на фотографа Юрия Набатова, пришедшего работать в «Зарю молодёжи» в начале 60-х годов.

В 1962 году у Бориса Боброва состоялась персональная выставка в Радищевском музее, где его творчество было представлено широко и разнообразно.

В рамках областной целевой программы «Развитие культуры на 2009-2012 гг.» по решению учёного совета Саратовского областного музея краеведения издан иллюстрированный каталог «Плакаты и эскизы плакатов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в собрании Саратовского музея краеведения». Над солидным по объёму (240 страниц) большеформатным изданием в твёрдом переплёте трудилась рабочая группа несколько лет.

Покинул художник этот мир в расцвете своего творчества, в 1964 году, похоронен на Воскресенском кладбище в Саратове.

Отмечая 100-летний юбилей Бориса Боброва – художника и воина, патриота советской страны, великой нации, оставившего яркий след в искусстве, отображая всё лучшее, что дала искусству великая сталинская эпоха, музей выставил плакаты «Окна ТАСС. Орган Саратовского обкома ВКП(б)».

Любовь Чиркова







Выставка в музее, к 100-летнему юбилею Бориса Боброва





Об авторе.

Чиркова Любовь Леонидовна – автор 19 книг поэзии и прозы, имеющихся в центральных библиотеках г. Саратова. Публиковалась на страницах местной прессы, в коллективных сборниках (Москва).

Лауреат Международного литературного конкурса «Звезда полей».

С 2009 года является руководителем Саратовского Рубцовского центра. Подготовила и издала 10 альманахов «Душа хранит», 5 книг из серии «Забытые имена», одна из которых – Алексей Будищев «Отвори потихоньку калитку…» стала лучшей книгой года в области художественной литературы и публицистики, а автор получила Диплом 1 степени.

В 2015 году было вручено Благодарственное письмо от Министерства культуры Саратовской области, в 2019 году – Благодарственное письмо от начальника Департамента по культуре и туризму г. Вологды.

В 2016 году награждена медалью Николая Михайловича Рубцова. Талантливый человек талантлив во всём, – эта известная поговорка – аксиома. Борису Павловичу Боброву выпало счастье воспользоваться божьим даром в полной мере.Родился Борис Павлович в 1913 году. После окончания техникума в 1933 году он, как талантливый художник и педагог, был оставлен на два года преподаватьспецдисциплины в этом учебном заведении: для студентов первого и второго курса. Сохранились документы, подтверждающие его работу в учебном заведении и почётная грамота с портретом Сталина, которой он был удостоен за свой «выдающийся педагогический труд».В это же время художник весьма успешно начинает работу книжного иллюстратора. Самой значительной стала для него большеформатная книга «Приключения двух ребят» Сергея Погодина. Другая ранняя работа, выполненная почти одновременно с первой – иллюстрации к повести «Кузька, Шарышка и Пётр Тимофеевич» Виктора Бабушкина.Выходят в свет книги с иллюстрациями Боброва – Бориса Озёрного «На Волге» и Сергея Баранова «Весёлое путешествие».Затем молодой художник был призван в ряды Красной Армии. На фотографиях того времени он изображён в гимнастёрке, с винтовкой среди других стрелков; вот он стартует на гаревой дорожке, вот делает атлетические упражнения с гирей. Во время прохождения воинской службы Борис Бобров был откомандирован для работы в райвоенкомате Саратова. В семейном архиве сохранилась почтовая карточка 1935 года с текстом письма для допризывника на имя Боброва, направленная в райвоенкомат.После окончания срочной службы Борис Бобров стал сотрудником (оформителем) редакции молодёжной газеты «Сталинские ребята», а затем трудился в штате «Молодого сталинца», где проработал до последнего дня своей жизни (26 декабря 1964 г.). А кроме того, работал художником-иллюстратором книг Саратовского областного книжного издательства. В 1938 году вышел коллективный сборник стихов двух авторов: Ивана Москвичёва и Бориса Озёрного «Стихи о дружбе».Во время войны с белофиннами, и Борис Бобров был призван на фронт. В одном из боёв Борис Павлович получил тяжёлую контузию и был направлен в госпиталь на лечение. После выписки из госпиталя лейтенант Бобров продолжил службу в секретной части штаба саратовского аэродрома. Военную службу он успешно сочетал с творческой деятельностью.В 1940 году Борис Бобров с группой товарищей принимает участие в росписи игротеки городского Дворца пионеров на площади Революции (сейчас это Дворец творчества детей и молодёжи Саратова на Театральной площади, 13).В первый же день Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года (за сутки до подобной идеи у москвичей), собравшись в газете «Коммунист», группа саратовских художников: Любовь Рабинович, Борис Бобров, Александр Чечнев и Борис Миловидов приняли решение о систематическом выпуске военных агитационных плакатов. Партия утвердила инициативу. Так родились «Агит-окна» саратовского обкома ВКП(б). В этой работе Борис Бобров принимал самое активное участие. Лично им было нарисовано более 70 плакатов. Карикатуры, листовки оперативно разъясняли народу события,происходящие в это время на фронте и в тылу.Борис Павлович рисовал плакаты ночами – во время увольнений с дежурств в части. Он приходил домой в военном кителе, гимнастёрке или шинели, брал на руки дочку и ходил по комнате, напевая вместо колыбельных песен «Эх, тачанка-ростовчанка…» или «Будённый наш братишка…». Рифмованные тексты к карикатурам и политическим плакатам зачастую художник придумывал сам, а вот писала их под рисунками жена, награждённая после войны орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За трудовую доблесть».После войны Борис Бобров написал большой величественный портрет отца – учёного, практика, орденоносца. Десятилетиями эта картина украшала экспозицию современного искусства Радищевского музея.Жена художника, ученица талантливого художника и педагога В.М.Юстицкого, Антонина Боброва вспоминала, что муж всю войну писал заявления с просьбой отправить его на фронт. Медкомиссию лейтенант Бобров из-за последствий контузии не прошёл. Но рассказов о его героизме в тылу в семье Бобровых было достаточно. О его службе в секретной части рассказывал саратовский художник Александр Чечнев. Но лучше всего сам Борис Павлович, как поэт, отразил в своём большом стихотворении «Тревога»:Ветеран войны, автор многих книг о войне, Геннадий Ильич Данке в своей книге «От Волги до Днепра» вспоминает: «В Саратове «Агит-окна» появились с первых дней войны в разных районах города. Лично я бегал читать их в окне кинотеатра «Ударник» и особенно напротив авиатехникума – угол улиц Ленина (сегодня Московская) и Радищева. Плакат помещался за стеклом окна (первого или второго от угла), выходящего на улицу Ленина. Делался он на большом листе ватмана. Приблизительно 6-8 ярких красочных, выразительных карикатур с не менее выразительными подписями в прозе или стихах. Всё вместе несёт не только необходимую информацию, но и формирует настрой, желания, устремления, убедительное понимание обстановки, оставляет неизгладимые впечатления и глубоко западает в память».Очень много картин Бориса Боброва, в частности военные плакаты. На одном из них под названием «Фашистская храбрость» изображены два свиномордых фрица с окровавленным топором и ножом, убивающих маленького мальчика – советского пионера. Цель нелюдей – красное пионерское знамя с изображением вождя революции В.И. Ленина и девизом «Будь готов!» У одного фашиста уже есть «трофеи» – пионерский горн и барабан. Фашисты – нелюди, детоубийцы.В конце войны Борис Бобров сдружился с поэтом-фронтовиком, вернувшемся с войны после тяжёлой контузии – Исаем Тобольским, чьё имя в те годы было широко известно. В издательстве вышла книга этого поэта с иллюстрациями Боброва: «Моим друзьям».В 1945 году Борис Павлович был награждён медалью «За победу над Германией», а в 1946 году Бобров был единственным, кто удостоился персональной выставки оригиналов агитплакатов в Радищевском музее, где были представлены более 70 работ автора.После окончания войны в 1946 году Борис Бобров был зачислен в саратовское кооперативное товарищество «Художник» (в дальнейшем – художественный фонд). После демобилизации в 1949 году был откомандирован на прежнее место работы – в газету «Молодой сталинец».В 1950-1953 годах Бобров избирался председателем саратовского Союза художников, а затем был членом правления Союза художников и художественного фонда СССР по Саратовской области. Не раз выставлялись в Радищевском музее рисунки Боброва к книгам «Кем быть?», «Тимур и его команда», «Страна родная», «Белая берёза», «Рассказы натуралиста». И сегодня многие ветераны ещё помнят в своём детстве большеформатные, оформленные Бобровым «Весёлое путешествие» Сергея Баранова, «Стихи малышам» Исая Тобольского, «Телефон» Корнея Чуковского, «В лесной сторожке» Валентины Звягиной. Эти книги в оформлении Боброва известны всем коренным саратовцам старшего поколения. Разнообразны по своему характеру его иллюстрации к детским книгам. Так любимые с детства «Лиса и журавль», «Иван-царевич и серый волк», созданные для сборника русских народных сказок «Теремок», носят элементы «похожести», типичности иллюстраций 1940-1950 годов.Работоспособность и преданность своему делу позволили ему создать многочисленные произведения в разных жанрах: карикатуры, иллюстрации, плакаты. Но самое важное, Борис Бобров всегда находил время для создания живописных произведений: пейзажей, портретов, жанровых сцен. Помимо политической сатиры на поджигателей войны, иллюстраций к газетным рассказам, он создавал замечательные дружеские шаржи. В газете «Молодой сталинец» в рубрике «Острите свои перья!» были опубликованы шаржи на поэтов Исая Тобольского, Бориса Озёрного, и на фотографа Юрия Набатова, пришедшего работать в «Зарю молодёжи» в начале 60-х годов.В 1962 году у Бориса Боброва состоялась персональная выставка в Радищевском музее, где его творчество было представлено широко и разнообразно.В рамках областной целевой программы «Развитие культуры на 2009-2012 гг.» по решению учёного совета Саратовского областного музея краеведения издан иллюстрированный каталог «Плакаты и эскизы плакатов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в собрании Саратовского музея краеведения». Над солидным по объёму (240 страниц) большеформатным изданием в твёрдом переплёте трудилась рабочая группа несколько лет.Покинул художник этот мир в расцвете своего творчества, в 1964 году, похоронен на Воскресенском кладбище в Саратове.Отмечая 100-летний юбилей Бориса Боброва – художника и воина, патриота советской страны, великой нации, оставившего яркий след в искусстве, отображая всё лучшее, что дала искусству великая сталинская эпоха, музей выставил плакаты «Окна ТАСС. Орган Саратовского обкома ВКП(б)».Об авторе.Чиркова Любовь Леонидовна – автор 19 книг поэзии и прозы, имеющихся в центральных библиотеках г. Саратова. Публиковалась на страницах местной прессы, в коллективных сборниках (Москва).Лауреат Международного литературного конкурса «Звезда полей».С 2009 года является руководителем Саратовского Рубцовского центра. Подготовила и издала 10 альманахов «Душа хранит», 5 книг из серии «Забытые имена», одна из которых – Алексей Будищев «Отвори потихоньку калитку…» стала лучшей книгой года в области художественной литературы и публицистики, а автор получила Диплом 1 степени.В 2015 году было вручено Благодарственное письмо от Министерства культуры Саратовской области, в 2019 году – Благодарственное письмо от начальника Департамента по культуре и туризму г. Вологды.В 2016 году награждена медалью Николая Михайловича Рубцова.