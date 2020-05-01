Первым делом – самолёты… Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 23-мая-2020 — прочитано 27 раз Первым делом – самолёты…



21 июня 1997 года, накануне Дня памяти и скорби, в газете «Балаковский вестник» было опубликовано письмо лётчика-фронтовика, полковника в отставке Александра Попова, который просил откликнуться тех, кто что-нибудь знал о его друзьях, курсантах Балаковского филиала Вольского аэроклуба выпуска 1940 года. Странно, но тогда на это письмо никто не откликнулся: ни общественность, ни журналисты. Хотя среди выпускников был будущий Герой Советского Союза Юрий Пырков. Спустя 20 с лишним лет это приходится делать мне. Но сначала несколько слов о самом аэроклубе.



Трижды рождённый



У Балаковского аэроклуба – странная судьба: у него несколько дней рождения. В первый раз он, получивший впоследствии имя Героя Советского Союза лётчика Михаила Водопьянова, открылся 20 июня 1933 года как самостоятельная организация: с целью «ознакомления рабочих, колхозников, комсомольцев с современной техникой авиационного дела и подготовки кадров для воздушного флота». При нём существовало несколько секций (планеристов, парашютистов, химической обороны и т.д.) и курсы подготовки летного состава. С членов аэроклуба брались взносы: вступительные и членские. Первый самолет прилетел в Балаково 18 августа 1933 г. в день авиации. Его экипаж прокатил передовых колхозников и взял на борт рапорты передовых колхозов, которые были доставлены в Сталинград, бывший в то время центром Нижневолжского края, в который входило и Балаково.

Долго ли этот аэроклуб просуществовал, неизвестно. Только в День авиации 18 августа 1936 года в Балакове был торжественно открыт, теперь уже филиал Вольского аэроклуба. По такому поводу вольчане организовали показательную высадку парашютного десанта (при этом несколько парашютистов угодили в Балаковку) и катание на У-2 лучших людей района, лично отобранных секретарем райкома ВКП(б) Блохиным.

Но и эта дата оказалась не последней. 3 января 1937 года балаковская газета «Социалистический труд» писала:

«В сентябре минувшего года в Балакове был произведён первый набор курсантов на курсы парашютистов из рабочей молодёжи. Из 30 человек окончили курс парашютной подготовки с прыжками с самолёта 24. Это послужило началом развития авиационной работы в Балакове.

1 октября в городе открылся (в третий раз! – Ю.К.) филиал Вольского аэроклуба, поставивший своей задачей подготовить в 1937 году 30 пилотов, 40 авиатехников и 50 парашютистов. С 31 октября группа пилотов в 38 человек уже приступила к теоретической подготовке, а 13 ноября начались занятия с группой авиатехников».

Начальником филиала был Борисов, инструктором-лётчиком – Самсонов.



Они были первыми



Уже через несколько месяцев в газете были размещены фотографии первых курсантов-лётчиков и впечатления от первых полётов одного из них – В. Оноприенко:

«Я совершил первый полёт один (на самолёте У-2 – Ю.К.), летел спокойно. Я был горд от сознания, что мне доверили управление самолётом.

Сел я точно у посадочного знака с оценкой “отлично”. Инструктор пожал руку и сказал:

– Спасибо, Оноприенко. Поздравляю с самостоятельным вылетом. Хорошо летаешь!

– Спасибо и вам, товарищ инструктор, за то, что так научили летать, – отвечаю я.

Командир звена и начальник лётной части также поздравили меня.

Радости моей в этот день не было конца.

Спасибо командованию за учёбу. Буду продолжать учиться только на “отлично”, а окончив курсы, пойду изучать более сложные скоростные машины, чтобы уметь на них с воздуха защищать свою родину».

Стал ли Оноприенко лётчиком, неизвестно. В результате поиска информации о нём и его «однокашниках» в размещённых в интернете базах данных выяснилось, что летать стал только один – Иван Шаруев, брат самого известно балаковского художника, Почётного гражданина города Николая Шаруева. Он прославился не только в годы войны, но и после неё.



Лётчик-испытатель



Иван Сергеевич Шаруев хоть и родился в с. Берёзове Пугачёвского района, но детство и юность, как и его брат, провёл в Балакове. Так что его смело можно назвать балаковцем. И он единственный из балаковцев, который стал Заслуженным лётчиком-испытателем.

После школы он работал рулевым на пароходе, токарем на заводе. В 1939 году был призван в армию, где через год окончил школу младших авиаспециалистов. Служил авиамотористом в Закавказском военном округе. В 1941 году окончил военную авиационную школу лётчиков в грузинском городе Рустави. До 1943-го прослужил в ней лётчиком-инструктором.

С июня 1944-го – на фронте. Воевал на американском истребителе Р-39 («Аэрокобра»). Первую награду, орден Отечественной войны I степени, являясь командиром звена, получил уже в августе «за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, в результате чего произвёл 35 боевых вылетов на прикрытие наземных войск, сбил лично 3 самолёта противника: 2 ФВ-190 и 1 Ме-109», вторую, орден Красного Знамени, – уже после Победы, 13 мая 1945 года, и уже в качестве командира эскадрильи,«за мужество и отвагу», проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, в результате чего (с 16 августа 1944-го по 9 мая 1945-го – Ю.К.) произвёл 106 боевых вылетов, 7 из них со штурмовкой живой силы и техники противника, за 14 групповых воздушных боёв, в которых сбил лично 4 самолёта противника». Был награждён и медалями.

После войны продолжал служить в армии. Лётчик-испытатель. Сначала испытывал во время военной приёмки Як-11, Ла-15 и МиГ-15 Саратовского авиазавода, затем – МиГ-15, МиГ-15УТИ, МиГ-17, МиГ-19 и Су-9 – Новосибирского, наконец, за 5 лет до отправки в запас, – Ан-2 и Ан-24 – Киевского. Получив в разное время за испытательные полёты медаль «За боевые заслуги»», орден Красной Звезды и звание Заслуженного лётчика-испытателя, в Киеве и ушёл на «гражданку». Здесь он 20 лет (с 1966-го по 1986-й) проработал руководителем полётов и авиадиспетчером в местном авиационно-промышленном объединении. Скончался 2 октября 1992 года. Похоронен на Лесном кладбище Киева.



О друзьях-товарищах





Но вернусь к письму Александра Попова. Утверждая, что Балаково и Балаковский район «в предвоенные и военные годы дали Родине не одну сотню авиаторов (лётчиков, штурманов, авиационных инженеров, техников и младших авиационных специалистов)», он провёл небольшое исследование по своим друзьям-товарищам. Из 32-х курсантов аэроклуба 1940 года выпуска 13 погибли или пропали без вести. Из них, по данным Попова, только четверо – боевые лётчики: Николай Бочков, Пётр Волков, Виктор Меньшиков и Александр Спирин. По моим данным, – ещё пятеро: Михаил Алексеев, Василий Деревянкин, Иван Комаров, Виктор Савцов и Пётр Цыганов. Из списка аэроклубовцев, о которых Попов ничего не узнал, пока удалось выяснить судьбу только троих: Алексея Тоненкова, Владимира Тюрина и Александра Сосновцева. Из них ¬только двое последних стали боевыми лётчиками. Причём Тюрин, по всей видимости, летал и после войны. В его наградном списке, размещённом на сайте «Подвиг народа», – награды, полученные в 1950-х гг.: медаль «За боевые заслуги» – в 1951-м, и три ордена, два Красной Звезды и один Красного Знамени, один за другим, – в 1956-м и 1957-м.

А Тоненков воевал в пехоте. В сентябре 1944 года он, являясь комсоргом батальона, получил орден Славы III степени за участие в форсировании эстонской реки Эмайыги в районе местечка Ала. Тоненков «с тремя комсомольцами обошёл огневую точку врага справа, уничтожил её гранатой и с возгласом “Да здравствует Советская Прибалтика!” поднял роту в атаку». Спустя три месяца он был тяжело ранен и скончался в эвакогоспитале №1079. Место захоронения неизвестно.



Юрий КАРГИН



Об авторе

КАРГИН Юрий Юрьевич – журналист, краевед.

Родился 7 декабря 1963 г. в г. Ульяновск.

После окончания в 1985 г. филологического факультета Саратовского госуниверситета работал учителем русского языка и литературы в сш №17 (теперь гимназия №1) г. Балаково.

С 1991 г. – внештатный корреспондент, с весны 1993 г. – корреспондент газеты «Балаковский вестник». В 1994 г. несколько месяцев работал старшим инспектором по связям с общественностью и СМИ в Балаковском УВД.

Ноябрь 1994–январь 1997 гг. – собственный корреспондент областной молодёжной газеты «Заря молодёжи».

С декабря 1995 г. – корреспондент, с февраля 1997 г. по декабрь 2007 г. – редактор службы информации балаковской телекомпании «ТВ Экспресс». Сотрудничал с газетами «Версия», «Аргументы и факты в Саратове», «Саратовский Арбат».

В 1997 г. окончил трёхмесячные курсы при факультете журналистики МГУ им. Ломоносова по специальности «ведущий телевизионных передач».

Автор краеведческого приложения к газете «Круг» «Былое», краеведческих телепроектов «Отечество» и «Хронограф», документальной эпопеи (60 фильмов) «Дорогами войны», созданной на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и отмеченной дипломом Международного проекта «Живые голоса истории».

Неоднократный лауреат областных и российских журналистских конкурсов, двукратный победитель конкурса на лучшее освещение работы Саратовской областной Думы (2005, 2006 гг.), первый обладатель областной премии им. саратовского журналиста Александра Никитина (2006 г.) – за документальную видеоэпопею «Дорогами войны». Составитель и издатель «Балаковской народной энциклопедии», за что удостоен Национальной премии «Лучшие книги и издательства года – 2008», участник краеведческих чтений российского и международного уровня.

В 2008–2010 гг. - заместитель генерального директора Международного института генеалогических исследований, заместитель директора ООО «Издательский дом «Шмель» (г. Балаково), с октября 2011 по май 2012 г. – редактор газеты «Балаковские вести», с сентября 2012 г. по февраль 2014 г. – главный редактор РИА «Облик» (службы информации), один из телеведущих информационной программы «Вовремя» и телепрограмм «Гость в студии» и «В центре внимания».

В творческой копилке – книги по истории балаковской милиции, пожарной охраны и медицины, балаковского молокозавода и «Балаковомежрайгаза», альбом «Прогулки по старому городу» (текст), участие в сборе архивных материалов по истории других предприятий и учреждений.

Автор нескольких телефильмов по истории г. Балаково, трёх больших краеведческих исследований: «Выйду на улицу…» (о старинных зданиях г. Балаково и их владельцах), «Слуги Господни» (об истории храмов Балакова и сёл, входящих сегодня в состав Балаковского района) и «На краю…» (Балаково в годы первой мировой войны), которые печатались в газете «Балаковские вести», многочисленных краеведческих и публицистических материалов в других изданиях.

Награждён медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.) «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», Почётной грамотой губернатора, Почётным знаком Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Активный общественник. Член правления Саратовского регионального отделения и председатель первичной ячейки Союза журналистов РФ в г. Балаково, председатель Балаковского отделения Союза краеведов РФ, член Союза журналистов РФ, Союза краеведов РФ, Российского Союза писателей, в 2010–2013 гг. - председатель Общественного совета МО г. Балаково.

21 июня 1997 года, накануне Дня памяти и скорби, в газете «Балаковский вестник» было опубликовано письмо лётчика-фронтовика, полковника в отставке Александра Попова, который просил откликнуться тех, кто что-нибудь знал о его друзьях, курсантах Балаковского филиала Вольского аэроклуба выпуска 1940 года. Странно, но тогда на это письмо никто не откликнулся: ни общественность, ни журналисты. Хотя среди выпускников был будущий Герой Советского Союза Юрий Пырков. Спустя 20 с лишним лет это приходится делать мне. Но сначала несколько слов о самом аэроклубе.У Балаковского аэроклуба – странная судьба: у него несколько дней рождения. В первый раз он, получивший впоследствии имя Героя Советского Союза лётчика Михаила Водопьянова, открылся 20 июня 1933 года как самостоятельная организация: с целью «ознакомления рабочих, колхозников, комсомольцев с современной техникой авиационного дела и подготовки кадров для воздушного флота». При нём существовало несколько секций (планеристов, парашютистов, химической обороны и т.д.) и курсы подготовки летного состава. С членов аэроклуба брались взносы: вступительные и членские. Первый самолет прилетел в Балаково 18 августа 1933 г. в день авиации. Его экипаж прокатил передовых колхозников и взял на борт рапорты передовых колхозов, которые были доставлены в Сталинград, бывший в то время центром Нижневолжского края, в который входило и Балаково.Долго ли этот аэроклуб просуществовал, неизвестно. Только в День авиации 18 августа 1936 года в Балакове был торжественно открыт, теперь уже филиал Вольского аэроклуба. По такому поводу вольчане организовали показательную высадку парашютного десанта (при этом несколько парашютистов угодили в Балаковку) и катание на У-2 лучших людей района, лично отобранных секретарем райкома ВКП(б) Блохиным.Но и эта дата оказалась не последней. 3 января 1937 года балаковская газета «Социалистический труд» писала:«В сентябре минувшего года в Балакове был произведён первый набор курсантов на курсы парашютистов из рабочей молодёжи. Из 30 человек окончили курс парашютной подготовки с прыжками с самолёта 24. Это послужило началом развития авиационной работы в Балакове.1 октября в городе открылся (в третий раз! – Ю.К.) филиал Вольского аэроклуба, поставивший своей задачей подготовить в 1937 году 30 пилотов, 40 авиатехников и 50 парашютистов. С 31 октября группа пилотов в 38 человек уже приступила к теоретической подготовке, а 13 ноября начались занятия с группой авиатехников».Начальником филиала был Борисов, инструктором-лётчиком – Самсонов.Уже через несколько месяцев в газете были размещены фотографии первых курсантов-лётчиков и впечатления от первых полётов одного из них – В. Оноприенко:«Я совершил первый полёт один (на самолёте У-2 – Ю.К.), летел спокойно. Я был горд от сознания, что мне доверили управление самолётом.Сел я точно у посадочного знака с оценкой “отлично”. Инструктор пожал руку и сказал:– Спасибо, Оноприенко. Поздравляю с самостоятельным вылетом. Хорошо летаешь!– Спасибо и вам, товарищ инструктор, за то, что так научили летать, – отвечаю я.Командир звена и начальник лётной части также поздравили меня.Радости моей в этот день не было конца.Спасибо командованию за учёбу. Буду продолжать учиться только на “отлично”, а окончив курсы, пойду изучать более сложные скоростные машины, чтобы уметь на них с воздуха защищать свою родину».Стал ли Оноприенко лётчиком, неизвестно. В результате поиска информации о нём и его «однокашниках» в размещённых в интернете базах данных выяснилось, что летать стал только один – Иван Шаруев, брат самого известно балаковского художника, Почётного гражданина города Николая Шаруева. Он прославился не только в годы войны, но и после неё.Иван Сергеевич Шаруев хоть и родился в с. Берёзове Пугачёвского района, но детство и юность, как и его брат, провёл в Балакове. Так что его смело можно назвать балаковцем. И он единственный из балаковцев, который стал Заслуженным лётчиком-испытателем.После школы он работал рулевым на пароходе, токарем на заводе. В 1939 году был призван в армию, где через год окончил школу младших авиаспециалистов. Служил авиамотористом в Закавказском военном округе. В 1941 году окончил военную авиационную школу лётчиков в грузинском городе Рустави. До 1943-го прослужил в ней лётчиком-инструктором.С июня 1944-го – на фронте. Воевал на американском истребителе Р-39 («Аэрокобра»). Первую награду, орден Отечественной войны I степени, являясь командиром звена, получил уже в августе «за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, в результате чего произвёл 35 боевых вылетов на прикрытие наземных войск, сбил лично 3 самолёта противника: 2 ФВ-190 и 1 Ме-109», вторую, орден Красного Знамени, – уже после Победы, 13 мая 1945 года, и уже в качестве командира эскадрильи,«за мужество и отвагу», проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, в результате чего (с 16 августа 1944-го по 9 мая 1945-го – Ю.К.) произвёл 106 боевых вылетов, 7 из них со штурмовкой живой силы и техники противника, за 14 групповых воздушных боёв, в которых сбил лично 4 самолёта противника». Был награждён и медалями.После войны продолжал служить в армии. Лётчик-испытатель. Сначала испытывал во время военной приёмки Як-11, Ла-15 и МиГ-15 Саратовского авиазавода, затем – МиГ-15, МиГ-15УТИ, МиГ-17, МиГ-19 и Су-9 – Новосибирского, наконец, за 5 лет до отправки в запас, – Ан-2 и Ан-24 – Киевского. Получив в разное время за испытательные полёты медаль «За боевые заслуги»», орден Красной Звезды и звание Заслуженного лётчика-испытателя, в Киеве и ушёл на «гражданку». Здесь он 20 лет (с 1966-го по 1986-й) проработал руководителем полётов и авиадиспетчером в местном авиационно-промышленном объединении. Скончался 2 октября 1992 года. Похоронен на Лесном кладбище Киева.Но вернусь к письму Александра Попова. Утверждая, что Балаково и Балаковский район «в предвоенные и военные годы дали Родине не одну сотню авиаторов (лётчиков, штурманов, авиационных инженеров, техников и младших авиационных специалистов)», он провёл небольшое исследование по своим друзьям-товарищам. Из 32-х курсантов аэроклуба 1940 года выпуска 13 погибли или пропали без вести. Из них, по данным Попова, только четверо – боевые лётчики: Николай Бочков, Пётр Волков, Виктор Меньшиков и Александр Спирин. По моим данным, – ещё пятеро: Михаил Алексеев, Василий Деревянкин, Иван Комаров, Виктор Савцов и Пётр Цыганов. Из списка аэроклубовцев, о которых Попов ничего не узнал, пока удалось выяснить судьбу только троих: Алексея Тоненкова, Владимира Тюрина и Александра Сосновцева. Из них ¬только двое последних стали боевыми лётчиками. Причём Тюрин, по всей видимости, летал и после войны. В его наградном списке, размещённом на сайте «Подвиг народа», – награды, полученные в 1950-х гг.: медаль «За боевые заслуги» – в 1951-м, и три ордена, два Красной Звезды и один Красного Знамени, один за другим, – в 1956-м и 1957-м.А Тоненков воевал в пехоте. В сентябре 1944 года он, являясь комсоргом батальона, получил орден Славы III степени за участие в форсировании эстонской реки Эмайыги в районе местечка Ала. Тоненков «с тремя комсомольцами обошёл огневую точку врага справа, уничтожил её гранатой и с возгласом “Да здравствует Советская Прибалтика!” поднял роту в атаку». Спустя три месяца он был тяжело ранен и скончался в эвакогоспитале №1079. Место захоронения неизвестно.КАРГИН Юрий Юрьевич – журналист, краевед.Родился 7 декабря 1963 г. в г. Ульяновск.После окончания в 1985 г. филологического факультета Саратовского госуниверситета работал учителем русского языка и литературы в сш №17 (теперь гимназия №1) г. Балаково.С 1991 г. – внештатный корреспондент, с весны 1993 г. – корреспондент газеты «Балаковский вестник». В 1994 г. несколько месяцев работал старшим инспектором по связям с общественностью и СМИ в Балаковском УВД.Ноябрь 1994–январь 1997 гг. – собственный корреспондент областной молодёжной газеты «Заря молодёжи».С декабря 1995 г. – корреспондент, с февраля 1997 г. по декабрь 2007 г. – редактор службы информации балаковской телекомпании «ТВ Экспресс». Сотрудничал с газетами «Версия», «Аргументы и факты в Саратове», «Саратовский Арбат».В 1997 г. окончил трёхмесячные курсы при факультете журналистики МГУ им. Ломоносова по специальности «ведущий телевизионных передач».Автор краеведческого приложения к газете «Круг» «Былое», краеведческих телепроектов «Отечество» и «Хронограф», документальной эпопеи (60 фильмов) «Дорогами войны», созданной на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и отмеченной дипломом Международного проекта «Живые голоса истории».Неоднократный лауреат областных и российских журналистских конкурсов, двукратный победитель конкурса на лучшее освещение работы Саратовской областной Думы (2005, 2006 гг.), первый обладатель областной премии им. саратовского журналиста Александра Никитина (2006 г.) – за документальную видеоэпопею «Дорогами войны». Составитель и издатель «Балаковской народной энциклопедии», за что удостоен Национальной премии «Лучшие книги и издательства года – 2008», участник краеведческих чтений российского и международного уровня.В 2008–2010 гг. - заместитель генерального директора Международного института генеалогических исследований, заместитель директора ООО «Издательский дом «Шмель» (г. Балаково), с октября 2011 по май 2012 г. – редактор газеты «Балаковские вести», с сентября 2012 г. по февраль 2014 г. – главный редактор РИА «Облик» (службы информации), один из телеведущих информационной программы «Вовремя» и телепрограмм «Гость в студии» и «В центре внимания».В творческой копилке – книги по истории балаковской милиции, пожарной охраны и медицины, балаковского молокозавода и «Балаковомежрайгаза», альбом «Прогулки по старому городу» (текст), участие в сборе архивных материалов по истории других предприятий и учреждений.Автор нескольких телефильмов по истории г. Балаково, трёх больших краеведческих исследований: «Выйду на улицу…» (о старинных зданиях г. Балаково и их владельцах), «Слуги Господни» (об истории храмов Балакова и сёл, входящих сегодня в состав Балаковского района) и «На краю…» (Балаково в годы первой мировой войны), которые печатались в газете «Балаковские вести», многочисленных краеведческих и публицистических материалов в других изданиях.Награждён медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.) «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», Почётной грамотой губернатора, Почётным знаком Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом».Активный общественник. Член правления Саратовского регионального отделения и председатель первичной ячейки Союза журналистов РФ в г. Балаково, председатель Балаковского отделения Союза краеведов РФ, член Союза журналистов РФ, Союза краеведов РФ, Российского Союза писателей, в 2010–2013 гг. - председатель Общественного совета МО г. Балаково.