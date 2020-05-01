День радости, день надежды и ликующий Краснокутский район Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 21-мая-2020 — прочитано 15 раз День радости, день надежды и ликующий Краснокутский район



Как только зазвучал голос великой столицы, несмотря на раннее утро, поселок Красный Кут ожил быстро. Пустынные улицы стали заполняться радостными, ликующими жителями. «Война окончена», - эти слова раздавались на всех улицах поселка, а вместе с ними крепкие рукопожатия, горячие поздравления.

Центральная площадь поселка – площадь Ленина. Людская волна наплывает и наплывает. Заполнены все ближайшие улочки. Митинг открывает секретарь РК ВКП(б) Шпаков. Он сообщает краснокутцам о подписании акта о военной безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и поздравляет с победой. В ответ гремит мощное «Ура!».

Так краснокутцы встречали 9 мая 1945 года – день Великой Победы!

Встречали этот радостный день и во всех селах Краснокутского района, встречали с надеждой, что скоро их родные вернутся домой…

Краснокутский район – фактически ровесник Великой Отечественной войны, образован 7 сентября 1941 года в результате ликвидации АССР немцев Поволжья и преобразования из Краснокутского кантона.

Краснокутский район – это 12 муниципальных образований, в каждом из которых есть памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, в каждом из них чтят память о земляках, ценою жизни которых завоеван этот долгожданный мир.

На центральной площади г. Красный Кут находится памятник-мемориал воинам-краснокутцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На его плитах – имена 4945 краснокутцев, не вернулись с полей сражений, без вести пропавших, замученных в концлагерях. Изготовили памятник скульпторы Саратовского художественного фонда Георгий Алексеевич Эхов и Геннадий Степанович Старостенко. На торжественном открытии памятника 8 мая 1974 года присутствовал Почетный гражданин Краснокутского района, летчик-космонавт Герман Степанович Титов, совершивший второй полет в космос и приземлившийся на Краснокутской земле.

На старом кладбище города находится другой памятник – Холм Славы. Установлен он на месте братской могилы умерших от ран в госпиталях города. Сам холм венчает надгробие в виде медсестры, склоненной над умирающим на ее руках солдатом.

Во время Сталинградской битвы Краснокутский район попал в число прифронтовых, принимавших в госпитали, организованные на базе школ, раненых. Вывозили раненых по железной дороге, которая периодически обстреливалась немецкой авиацией, в том числе и до станции Красный Кут.

По имеющимся сведениям из архива военно-медицинских документов, на территории Краснокутского района было размещено порядка 15 госпиталей. Например, в Красном Куте были эвакогоспитали №199, 1313, 1315, 1336, 1836, 4430, 4519, 4939; в с. Розовка - ЭГ №2114; в с. Первомайское - ЭГ №339; в с. Ждановка - ЭГ №4439.

Найдены данные об умерших от ран в госпитале №1315, располагавшемся в старой школе №3. Среди них, например, Олег Чумаков, 1915 г.р. Его родственники присутствовали на открытии Холма Славы 3 мая 1975 года. Сам Олег Чумаков был пилотом, служил в 740-м отдельном истребительном авиационном полку, был тяжело ранен под Сталинградом. У него осколочное ранение правой надбровной области с повреждением кости и правого века. В итоге – менингит и сепсис. Умер он 17 октября 1942 года. Похоронен в братской могиле на кладбище Красного Кута.

В этой же могиле захоронены командир звена 5-й эскадрильи Качинской авиашколы Владимир Исаев, помощник командира взвода 20-й истребительной бригады Михаил Панкин, шофер 738-го истребительного авиаполка Гарешн Акупьян, курсанты Качинской авиашколы Иван Кравченко, Геннадий Никишкин, Хабас Темирканов и токарь авиашколы Виктор Маслов; командир отделения и помощник командира взвода войск НКВД Павел Шаворгин и Трифон Тимертеев; танкисты Керимбат Турдыбеков, Сергей Самыкин, Тихон Родионов, Алехстах Сабаев, Сергей Панкратов, Григорий Артамонов, Афанасий Мамонтов; моряки Алексей Мошкин, Константин Хомяков, Яков Григорьев, Василий Амозов, Яков Водомеров, Федор Неделко; красноармейцы 1-й роты 18-й ОБМЖДР (отдельный батальон механизации железнодорожных работ) Михаил Тихомиров, Александр Оверчиков, Николай Ямщиков. Всего почти 200 фамилий.

Увековечена память о фронтовиках и в названии улиц. Есть в Красном Куте улица имени орденоносца Ивана Дубовика, его имя присвоено ей в 1980 году. Этот летчик-ас летал в годы Великой Отечественной войны на одном из трех самолетов, построенных на деньги краснокутцев. Кстати, жители Краснокутского района внесли в фонд обороны страны 17 895 026 рублей.

Иван Дубовик громил врага на самолете «Краснокутский колхозник». Были еще «Качинцу от качинцев», на нем летал Герой Советского Союза Владимир Луцкий, и «Краснокутский комсомолец», судьба которого неизвестна.

В годы войны на Краснокутской земле располагалась Качинская авиашкола, перебазировавшаяся сюда из-под Севастополя в июне 1941 года. За годы войны школа выпустила 2228 летчиков, отправившихся на фронт. 290 ее выпускников стали Героями Советского Союза. 10 из них получили дважды Героя, а Александр Покрышкин стал трижды Героем.

Здесь учились сыновья видных политических деятелей – Тимур Фрунзе, Степан и Владимир Микоян, Владимир Ярославский. Еще в Севастополе окончил школу Василий Сталин. В начале 1942 года, во второй приезд в Красный Кут, он отбирал здесь молодых летчиков для своего истребительного авиационного полка.

Качинская авиашкола перебазировалась в г. Мичуринск уже после войны, в 1947 году.

Из Краснокутского района на фронт ушло 9213 жителей. Многие из них удостоены правительственных наград. Трое являются Героями Советского Союза. Это Семен Харламов, Александр Симоненко и Павел Трункин.

Павел Трункин до войны жил и работал в с. Чкалово. На фронте был пулеметчиком 21-й гвардейской механизированной бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й танковой армии. Звание Героя присвоили после успешного форсирования Днестра в мае 1944 года. В этом же году во время Львовско-Сандомирской наступательной операции в районе г. Луцка Павел Трункин был тяжело ранен. От ран умер 2 августа 1944 года. Похоронен в г. Луцк на Мемориальном комплексе Вечной Славы.

Александр Симоненко – уроженец села Карпенка Краснокутского района. Был разведчиком 19-го танкового корпуса. Во время Крымской операции в числе 9 разведчиков погиб в с. Геройское Сакского района. Все девять были удостоены звания Героя Советского Союза. В с. Геройское установлен мемориал в честь 9 Героев. На малой родине Героя, в с. Карпенка, имя Александра Симоненко носит сельская школа.

Имя Героя Советского Союза Семена Харламова носит школа №2 г. Красный Кут, в которой он учился. В годы войны был настоящим асом воздушной разведки. К концу войны совершил 707 боевых вылетов, провел около 90 воздушных боев, сбил лично 4 и в составе группы 2 самолета противника. Звания Герой Советского Союза был удостоен 23 февраля 1945 года. Кстати, награду получал в один день со своей будущей женой, также Героем Советского Союза, представительницей «ночных ведьм» Надеждой Поповой.

С мая 45-го минуло долгих 75 лет. Многих ветеранов, воевавших на фронтах Великой Отечественной, уже нет в живых. В Краснокутском районе до 75-й годовщины победного мая дожили только девять ветеранов Великой Отечественной войны:

Виктор Иванович Белотелов,

Ливий Федорович Дроздов,

Михаил Викторович Дубина,

Валентина Петровна Лузановская,

Владимир Федорович Масленников,

Шавхат Хамзинович Мурзажанов,

Виктор Алексеевич Солодовников,

Мария Григорьевна Сальникова,

Валентин Федорович Рязанов.

Встретили победную весну 144 труженика тыла, своими трудовыми подвигами приближавшие этот долгожданный день.

В преддверии 9 мая всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла вручили юбилейные медали. Вручали их глава Краснокутского района Дмитрий Уполовников, председатель районного Собрания депутатов Геннадий Тонкачев, председатель Совета ветеранов района Наталья Дьякова, депутаты районного Собрания и городского Совета. Каждый из ветеранов и тружеников, принимая поздравления, делился своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Пандемия, связанная с распространением коронавируса, изменила многие планы, отменила мероприятия. Но, несмотря на самоизоляцию, ветеранов поздравляли, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

9 мая, не изменяя многолетней традиции, представители властных структур района возложили венок к памятнику погибшим краснокутцам. Глава Краснокутского района Дмитрий Уполовников, председатель районного Собрания депутатов Геннадий Тонкачев, первый заместитель главы администрации района Игорь Калагарцев, глава МО «Город Красный Кут» Александр Яценко отдали дань памяти краснокутцам, не вернувшимся с полей сражений.

В год 75-летия Великой Победы жители района участвовали во многих онлайн конкурсах и акциях патриотической направленности. «Окна Победы», «#ГолосПобеды», «Кадры Победы», «Бессмертный полк онлайн» - их множество. Участие принимали как школьники, так и люди старшего поколения. Каждый старался выразить свою сопричастность к великому завоеванию советского народа, принесшему мир во многие страны не только Советского Союза, но и Европы.

Редакция газеты «Краснокутские вести» не осталась в стороне и еще в феврале этого года объявила акцию «Стихами расскажи о войне». Краснокутцы снимали видео и присылали в редакцию, затем оно размещалось на сайте газеты. К 9 мая участие в акции приняли порядка 200 человек, плюс сотни краснокутцев посмотрели их на сайте. Самая младшая участница акции – трехлетняя Прасковья Полхутенко, самой пожилой – Евгении Рогоновой – в этом году исполняется 85 лет. Видео до сих пор присылают на электронку редакции, и акцию решено было продлить до конца юбилейного года.

Своим участием краснокутцы старались отдать дань уважения всем фронтовикам: не вернувшимся из боя, умершим от ран в госпиталях, принесшим на родную землю радостную весть о победе.

Мы помним и чтим земляков – защитников нашей Родины!



Коллектив редакции газеты «Краснокутские вести»

Как только зазвучал голос великой столицы, несмотря на раннее утро, поселок Красный Кут ожил быстро. Пустынные улицы стали заполняться радостными, ликующими жителями. «Война окончена», - эти слова раздавались на всех улицах поселка, а вместе с ними крепкие рукопожатия, горячие поздравления.Центральная площадь поселка – площадь Ленина. Людская волна наплывает и наплывает. Заполнены все ближайшие улочки. Митинг открывает секретарь РК ВКП(б) Шпаков. Он сообщает краснокутцам о подписании акта о военной безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и поздравляет с победой. В ответ гремит мощное «Ура!».Так краснокутцы встречали 9 мая 1945 года – день Великой Победы!Встречали этот радостный день и во всех селах Краснокутского района, встречали с надеждой, что скоро их родные вернутся домой…Краснокутский район – фактически ровесник Великой Отечественной войны, образован 7 сентября 1941 года в результате ликвидации АССР немцев Поволжья и преобразования из Краснокутского кантона.Краснокутский район – это 12 муниципальных образований, в каждом из которых есть памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, в каждом из них чтят память о земляках, ценою жизни которых завоеван этот долгожданный мир.На центральной площади г. Красный Кут находится памятник-мемориал воинам-краснокутцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На его плитах – имена 4945 краснокутцев, не вернулись с полей сражений, без вести пропавших, замученных в концлагерях. Изготовили памятник скульпторы Саратовского художественного фонда Георгий Алексеевич Эхов и Геннадий Степанович Старостенко. На торжественном открытии памятника 8 мая 1974 года присутствовал Почетный гражданин Краснокутского района, летчик-космонавт Герман Степанович Титов, совершивший второй полет в космос и приземлившийся на Краснокутской земле.На старом кладбище города находится другой памятник – Холм Славы. Установлен он на месте братской могилы умерших от ран в госпиталях города. Сам холм венчает надгробие в виде медсестры, склоненной над умирающим на ее руках солдатом.Во время Сталинградской битвы Краснокутский район попал в число прифронтовых, принимавших в госпитали, организованные на базе школ, раненых. Вывозили раненых по железной дороге, которая периодически обстреливалась немецкой авиацией, в том числе и до станции Красный Кут.По имеющимся сведениям из архива военно-медицинских документов, на территории Краснокутского района было размещено порядка 15 госпиталей. Например, в Красном Куте были эвакогоспитали №199, 1313, 1315, 1336, 1836, 4430, 4519, 4939; в с. Розовка - ЭГ №2114; в с. Первомайское - ЭГ №339; в с. Ждановка - ЭГ №4439.Найдены данные об умерших от ран в госпитале №1315, располагавшемся в старой школе №3. Среди них, например, Олег Чумаков, 1915 г.р. Его родственники присутствовали на открытии Холма Славы 3 мая 1975 года. Сам Олег Чумаков был пилотом, служил в 740-м отдельном истребительном авиационном полку, был тяжело ранен под Сталинградом. У него осколочное ранение правой надбровной области с повреждением кости и правого века. В итоге – менингит и сепсис. Умер он 17 октября 1942 года. Похоронен в братской могиле на кладбище Красного Кута.В этой же могиле захоронены командир звена 5-й эскадрильи Качинской авиашколы Владимир Исаев, помощник командира взвода 20-й истребительной бригады Михаил Панкин, шофер 738-го истребительного авиаполка Гарешн Акупьян, курсанты Качинской авиашколы Иван Кравченко, Геннадий Никишкин, Хабас Темирканов и токарь авиашколы Виктор Маслов; командир отделения и помощник командира взвода войск НКВД Павел Шаворгин и Трифон Тимертеев; танкисты Керимбат Турдыбеков, Сергей Самыкин, Тихон Родионов, Алехстах Сабаев, Сергей Панкратов, Григорий Артамонов, Афанасий Мамонтов; моряки Алексей Мошкин, Константин Хомяков, Яков Григорьев, Василий Амозов, Яков Водомеров, Федор Неделко; красноармейцы 1-й роты 18-й ОБМЖДР (отдельный батальон механизации железнодорожных работ) Михаил Тихомиров, Александр Оверчиков, Николай Ямщиков. Всего почти 200 фамилий.Увековечена память о фронтовиках и в названии улиц. Есть в Красном Куте улица имени орденоносца Ивана Дубовика, его имя присвоено ей в 1980 году. Этот летчик-ас летал в годы Великой Отечественной войны на одном из трех самолетов, построенных на деньги краснокутцев. Кстати, жители Краснокутского района внесли в фонд обороны страны 17 895 026 рублей.Иван Дубовик громил врага на самолете «Краснокутский колхозник». Были еще «Качинцу от качинцев», на нем летал Герой Советского Союза Владимир Луцкий, и «Краснокутский комсомолец», судьба которого неизвестна.В годы войны на Краснокутской земле располагалась Качинская авиашкола, перебазировавшаяся сюда из-под Севастополя в июне 1941 года. За годы войны школа выпустила 2228 летчиков, отправившихся на фронт. 290 ее выпускников стали Героями Советского Союза. 10 из них получили дважды Героя, а Александр Покрышкин стал трижды Героем.Здесь учились сыновья видных политических деятелей – Тимур Фрунзе, Степан и Владимир Микоян, Владимир Ярославский. Еще в Севастополе окончил школу Василий Сталин. В начале 1942 года, во второй приезд в Красный Кут, он отбирал здесь молодых летчиков для своего истребительного авиационного полка.Качинская авиашкола перебазировалась в г. Мичуринск уже после войны, в 1947 году.Из Краснокутского района на фронт ушло 9213 жителей. Многие из них удостоены правительственных наград. Трое являются Героями Советского Союза. Это Семен Харламов, Александр Симоненко и Павел Трункин.Павел Трункин до войны жил и работал в с. Чкалово. На фронте был пулеметчиком 21-й гвардейской механизированной бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й танковой армии. Звание Героя присвоили после успешного форсирования Днестра в мае 1944 года. В этом же году во время Львовско-Сандомирской наступательной операции в районе г. Луцка Павел Трункин был тяжело ранен. От ран умер 2 августа 1944 года. Похоронен в г. Луцк на Мемориальном комплексе Вечной Славы.Александр Симоненко – уроженец села Карпенка Краснокутского района. Был разведчиком 19-го танкового корпуса. Во время Крымской операции в числе 9 разведчиков погиб в с. Геройское Сакского района. Все девять были удостоены звания Героя Советского Союза. В с. Геройское установлен мемориал в честь 9 Героев. На малой родине Героя, в с. Карпенка, имя Александра Симоненко носит сельская школа.Имя Героя Советского Союза Семена Харламова носит школа №2 г. Красный Кут, в которой он учился. В годы войны был настоящим асом воздушной разведки. К концу войны совершил 707 боевых вылетов, провел около 90 воздушных боев, сбил лично 4 и в составе группы 2 самолета противника. Звания Герой Советского Союза был удостоен 23 февраля 1945 года. Кстати, награду получал в один день со своей будущей женой, также Героем Советского Союза, представительницей «ночных ведьм» Надеждой Поповой.С мая 45-го минуло долгих 75 лет. Многих ветеранов, воевавших на фронтах Великой Отечественной, уже нет в живых. В Краснокутском районе до 75-й годовщины победного мая дожили только девять ветеранов Великой Отечественной войны:Встретили победную весну 144 труженика тыла, своими трудовыми подвигами приближавшие этот долгожданный день.В преддверии 9 мая всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла вручили юбилейные медали. Вручали их глава Краснокутского района Дмитрий Уполовников, председатель районного Собрания депутатов Геннадий Тонкачев, председатель Совета ветеранов района Наталья Дьякова, депутаты районного Собрания и городского Совета. Каждый из ветеранов и тружеников, принимая поздравления, делился своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.Пандемия, связанная с распространением коронавируса, изменила многие планы, отменила мероприятия. Но, несмотря на самоизоляцию, ветеранов поздравляли, соблюдая все необходимые меры предосторожности.9 мая, не изменяя многолетней традиции, представители властных структур района возложили венок к памятнику погибшим краснокутцам. Глава Краснокутского района Дмитрий Уполовников, председатель районного Собрания депутатов Геннадий Тонкачев, первый заместитель главы администрации района Игорь Калагарцев, глава МО «Город Красный Кут» Александр Яценко отдали дань памяти краснокутцам, не вернувшимся с полей сражений.В год 75-летия Великой Победы жители района участвовали во многих онлайн конкурсах и акциях патриотической направленности. «Окна Победы», «#ГолосПобеды», «Кадры Победы», «Бессмертный полк онлайн» - их множество. Участие принимали как школьники, так и люди старшего поколения. Каждый старался выразить свою сопричастность к великому завоеванию советского народа, принесшему мир во многие страны не только Советского Союза, но и Европы.Редакция газеты «Краснокутские вести» не осталась в стороне и еще в феврале этого года объявила акцию «Стихами расскажи о войне». Краснокутцы снимали видео и присылали в редакцию, затем оно размещалось на сайте газеты. К 9 мая участие в акции приняли порядка 200 человек, плюс сотни краснокутцев посмотрели их на сайте. Самая младшая участница акции – трехлетняя Прасковья Полхутенко, самой пожилой – Евгении Рогоновой – в этом году исполняется 85 лет. Видео до сих пор присылают на электронку редакции, и акцию решено было продлить до конца юбилейного года.Своим участием краснокутцы старались отдать дань уважения всем фронтовикам: не вернувшимся из боя, умершим от ран в госпиталях, принесшим на родную землю радостную весть о победе.Мы помним и чтим земляков – защитников нашей Родины!