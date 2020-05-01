А к полдню, казалось, и камни сгорят… Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 20-мая-2020 — прочитано 28 раз «А к полдню, казалось, и камни сгорят…»

Служитель литературы



Тобольский Исай Григорьевич

(1921—1995)





Исай Григорьевич Тобольский родился в 1921 году в Саратове. Окончив школу, поступил на филологический факультет в педагогический институт. А вот окончить институт ему было не суждено: он был призван в армию, служил в Риге. Войну встретил в солдатской шинели и было ему судьбой уготовано 4 года колесить по военным дорогам под пулями и «под аккомпанемент» танковых разрядов в качестве корреспондента газеты. В семейном архиве его дочери Софии Исаевны сохранился его блокнот. На пожелтевших страницах простым карандашом написано: «Нашедшего прошу переслать по адресу: Полевая почта 42176-А Редакция газеты «Вперёд, за Родину», редактору. А на второй странице другое: «Уважаемый товарищ. Если меня убьют или сильно ранят – перешли этот блокнот по указанному адресу на обложке. Здесь собрана часть стихов, написанная мною за время войны и подготовленная к печати. Если ты узнаешь, как я погиб, напиши моим родным пару строчек по адресу: г. Саратов, Коммунарная, 46 кв. 14».

География его стихов обширна: октябрь 42 г. – Сталинград, январь 42 г. – Юго-Западный фронт, апрель 42 г. – Воронеж, ноябрь 43 г.– Кубань, январь 44 г. – Крым…

Сохранилось несколько писем, рваных пожелтевших листочков, которые Исай Григорьевич написал своим родным домой, в Саратов. В письме, датированном 3 марта 1942 года, он пишет: «Здравствуйте, мои дорогие! (…) Давненько я вам не писал. Не мог. Война – это война. (…) А сейчас пишу. Милые мои, я уже теперь не тот Исак, который был дома, я уже «крещёный». Многое я увидел с тех пор, как уехал. За всю жизнь я не видел столько…» А видел он немало. В своём стихотворении, написанном в тот период и названном коротко «Сталинград» есть такие строки:

…Стал город, как домна – осколки шрапнели,

И таяли в пламени, в огненной мгле.

А в небе над городом тучи горели

И нечему было гореть на земле!

А грохот всё ширится бесперестанно,

Огонь расползался, обняв Сталинград.

К рассвету остались разбитые камни,

А к полдню, казалось, и камни сгорят…

На фронте из его военных блокнотов стихи перекочевали в первый поэтический сборник, изданный в 1942 году, который назван «Дорогой на Запад». Военное лихолетье, боль, кровь и смерть, а также потеря боевых товарищей отразились в этой книге. Именно в этой книге начинающий поэт написал в одном из своих первых стихотворений такие строчки:

…И снилось мне: издалека,

Где чёрный дым под облаками,

Простёрлась детская рука

Над отступавшими войсками…

Мы шли на Запад. В облаках

Заря пожарищем вставала,

И та же детская рука

Сквозь чёрный дым, издалека

Нам трудный путь благословляла…

В ноябре 1943 года Исай Григорьевич в письме к родным пишет: «…Мы выиграем войну, это совершенно ясно теперь. И вернёмся домой победителями. Боже мой, какой это будет счастливый день, когда мы с Додиком, запылённые (…) распахнём двери нашего дома! Но пока… пока мы ещё воюем…» Додик – родной брат Давид, убежал на фронт 17-летним мальчишкой, прибавив себе один год. Окончив курсы, он стал офицером-танкистом. На Курской Дуге потерял ногу, вернулся домой на костылях. Он умер спустя 17 лет после войны. Исай Григорьевич посвятил брату проникновенные строки:

Под Курском,

Возле огненной дуги,

Мой брат Давид

Остался без ноги…

Он честно жил,

И умер как солдат…

Нет, он не умер –

Он погиб, мой брат!

А братишке Сёмочке он пишет стихотворение:

Если мой братишка Сёма

Будет маму слушать дома,

Если бросит хулиганить,

Много книжек перечтёт,

Если будет жить без крика,

Я ему с войны Великой

Привезу винтовку с пикой,

Пушку, танк и самолёт.

В каждом своём письме Исай Григорьевич присылал 1-2 стихотворения.

Без внимания поэта не остался ни один эпизод войны. Он сумел без прикрас чётко и правдиво описать и страдания матерей и жён, чьи сыновья и мужья не вернулись, ратные подвиги своих однополчан, которые он видел своими глазами ежедневно, и самоотверженных бойцов, которые бились в неравном бою с врагами за каждую пядь русской земли. Не остался без внимания и родной город, на заводах которого день и ночь работали люди, ковали победу в тылу, приближая тем самым её дату.

…И может быть вот этот автомат,

С которым я иду сейчас на запад,

С которым где-то в бой идёт мой брат,

Бессонной ночью делал наш Саратов.

Редеет тьма… Как долги дни борьбы.

Гремит война… Ещё от крови сыро.

Но по стволам, горячим от стрельбы,

Встаёт рассвет над всем усталым миром.

Под Сталинградом Исай Григорьевич был тяжело ранен, много времени провёл на госпитальных койках и в 1944 году, полуживой после сильнейшей контузии, возвратился домой с нарушенной речью. Он долго не говорил, а потом постепенно – медленно, заикаясь. В это трудно поверить тем, кто знал его как блестящего оратора и помнит его звенящий голос – голос трибуна, который великолепно владел любой аудиторией, будь то учёный совет кафедры, студенческая аудитория или бригада трактористов на поле. И, тем не менее, это было так. Вернулся он, как потом поэт скажет сам о себе, «не единожды смертью меченый». В 40-е годы Исай Григорьевич становится главным редактором газеты медицинского института. И в то же время прославился как детский поэт: так сильна была его тяга к добру, свету и мирному небу над головой, о котором он истосковался на военных дорогах. На свет появились книги «Светлая пора», «Солнце над Волгой», «Здравствуй, утро!», «Весенние ручьи» – далеко не полный перечень весёлых детских книг. И именно в детских стихах он смог передать переполнявшее его чувство радости от покоя и мира. Ясность и простота, открытость для чтения в любом возрасте для читателей – от подросткового – до взрослого – одна из примет классики… Его книги с детскими стихами выходили одна за другой, и в начале 50-х годов он был принят в Союз писателей.



Начался его путь в большую литературу. В конце 50-х окончательно сформировался литературный почерк, стиль поэта, тяготеющего к лирике, включая военную и философскую.

Известная саратовская поэт и прозаик Людмила Михайловна Каримова вспоминает своего собрата по перу так:

«Встретив войну в солдатской шинели в качестве военного корреспондента Исай Тобольский был поэт-воин, поэт-патриот, публицист… Автор, которого всегда и везде считали своим, постоянным и газета «Правда», и крупные ещё в то время журналы «Огонёк», «Москва», «Волга» и другие. Частые публикации в коллективных сборниках поэзии, выступления по радио и телевидению, в заводских цехах, на полевых станах, в аудиториях студентов и школьников, постоянная работа с молодыми, начинающими авторами снискали ему любовь, уважение, подняли имя Тобольского на достойную высоту.

Все его стихи прошиты накалом боли, страсти… Эти чувства током пробивают строки, стоит только вчитаться в них так, как мы читать отвыкли: не спеша, не единожды, пристрастно».

Исай Тобольский оставил после себя фронтовые награды и почти 30 книг, изданных в Саратове и Москве.

Никогда не стоявший в стороне от бурной литературной жизни, Исай Григорьевич не только на писательских съездах общался с коллегами по перу, среди которых много известнейших имён. В семейном архиве хранится письмо от Михаила Алексеева, в котором он сообщает: «…Я прочитал в «Правде» Ваши стихи о матери. Сколько же в них теплоты, нежности, добра и ума, а вместе со всем этим и высокой поэзии, – просто поразительно! Славный Вы человек, Исай Тобольский!..» Станислав Куняев в своём письме восхищается: «…Читал вашу книгу и радовался вашему мужеству, гражданской честности, верности солдатской родине и родной поэзии…» Фёдор Абрамов в письме к поэту восторгался: «…Спасибо за поэму. Я прочёл её «единым духом». Сильная вещь! И очень, конечно, своевременная. Особо мне понравилась широта Вашей души, её ничем не замутнённая человечность…»



За нашумевшую, потрясающую по тем временам поэму «Исповедь», о которой упоминает писатель, опубликованную в журнале «Огонёк», Исай Григорьевич был удостоен звания лауреата литературной премии журнала.

Вся послевоенная биография его связана с писательской и журналистской деятельностью. Более 20 лет он был уполномоченным Литфонда СССР по Саратовской области, входил в бюро Саратовской писательской парторганизации, являлся председателем Комитета защиты мира. Он был постоянным автором известных газет и журналов: «Правда», «Огонёк», «Москва», и других. В Саратове стоял у истоков издания журнала «Волга» и в начале 70-х заведовал отделом поэзии в этом журнале.



В 1981 году за заслуги в области советской литературы и активное участие в общественной жизни страны и города был награждён орденом «Знак Почёта».

Умер поэт в 1995 году, похоронен в Саратове, на еврейском кладбище (за автовокзалом).

Любовь Чиркова.



Об авторе.

Любовь Леонидовна Чиркова – автор 19 книг поэзии и прозы, имеющихся в центральных библиотеках Саратова. Публиковалась на страницах местной прессы, в коллективных сборниках (Москва).

Лауреат Международного литературного конкурса «Звезда полей».

С 2009 года является руководителем Саратовского Рубцовского центра. Подготовила и издала 10 альманахов «Душа хранит», 5 книг из серии «Забытые имена», одна из которых – Алексей Будищев «Отвори потихоньку калитку…» стала лучшей книгой года в области художественной литературы и публицистики, а автор получила Диплом 1 степени.

В 2015 году было вручено Благодарственное письмо от Министерства культуры Саратовской области, в 2019 году – Благодарственное письмо от начальника Департамента по культуре и туризму г. Вологды.

В 2016 году награждена медалью Николая Михайловича Рубцова. Исай Григорьевич Тобольский родился в 1921 году в Саратове. Окончив школу, поступил на филологический факультет в педагогический институт. А вот окончить институт ему было не суждено: он был призван в армию, служил в Риге. Войну встретил в солдатской шинели и было ему судьбой уготовано 4 года колесить по военным дорогам под пулями и «под аккомпанемент» танковых разрядов в качестве корреспондента газеты. В семейном архиве его дочери Софии Исаевны сохранился его блокнот. На пожелтевших страницах простым карандашом написано: «Нашедшего прошу переслать по адресу: Полевая почта 42176-А Редакция газеты «Вперёд, за Родину», редактору. А на второй странице другое: «Уважаемый товарищ. Если меня убьют или сильно ранят – перешли этот блокнот по указанному адресу на обложке. Здесь собрана часть стихов, написанная мною за время войны и подготовленная к печати. Если ты узнаешь, как я погиб, напиши моим родным пару строчек по адресу: г. Саратов, Коммунарная, 46 кв. 14».География его стихов обширна: октябрь 42 г. – Сталинград, январь 42 г. – Юго-Западный фронт, апрель 42 г. – Воронеж, ноябрь 43 г.– Кубань, январь 44 г. – Крым…Сохранилось несколько писем, рваных пожелтевших листочков, которые Исай Григорьевич написал своим родным домой, в Саратов. В письме, датированном 3 марта 1942 года, он пишет: «Здравствуйте, мои дорогие! (…) Давненько я вам не писал. Не мог. Война – это война. (…) А сейчас пишу. Милые мои, я уже теперь не тот Исак, который был дома, я уже «крещёный». Многое я увидел с тех пор, как уехал. За всю жизнь я не видел столько…» А видел он немало. В своём стихотворении, написанном в тот период и названном коротко «Сталинград» есть такие строки:На фронте из его военных блокнотов стихи перекочевали в первый поэтический сборник, изданный в 1942 году, который назван «Дорогой на Запад». Военное лихолетье, боль, кровь и смерть, а также потеря боевых товарищей отразились в этой книге. Именно в этой книге начинающий поэт написал в одном из своих первых стихотворений такие строчки:В ноябре 1943 года Исай Григорьевич в письме к родным пишет: «…Мы выиграем войну, это совершенно ясно теперь. И вернёмся домой победителями. Боже мой, какой это будет счастливый день, когда мы с Додиком, запылённые (…) распахнём двери нашего дома! Но пока… пока мы ещё воюем…» Додик – родной брат Давид, убежал на фронт 17-летним мальчишкой, прибавив себе один год. Окончив курсы, он стал офицером-танкистом. На Курской Дуге потерял ногу, вернулся домой на костылях. Он умер спустя 17 лет после войны. Исай Григорьевич посвятил брату проникновенные строки:А братишке Сёмочке он пишет стихотворение:В каждом своём письме Исай Григорьевич присылал 1-2 стихотворения.Без внимания поэта не остался ни один эпизод войны. Он сумел без прикрас чётко и правдиво описать и страдания матерей и жён, чьи сыновья и мужья не вернулись, ратные подвиги своих однополчан, которые он видел своими глазами ежедневно, и самоотверженных бойцов, которые бились в неравном бою с врагами за каждую пядь русской земли. Не остался без внимания и родной город, на заводах которого день и ночь работали люди, ковали победу в тылу, приближая тем самым её дату.Под Сталинградом Исай Григорьевич был тяжело ранен, много времени провёл на госпитальных койках и в 1944 году, полуживой после сильнейшей контузии, возвратился домой с нарушенной речью. Он долго не говорил, а потом постепенно – медленно, заикаясь. В это трудно поверить тем, кто знал его как блестящего оратора и помнит его звенящий голос – голос трибуна, который великолепно владел любой аудиторией, будь то учёный совет кафедры, студенческая аудитория или бригада трактористов на поле. И, тем не менее, это было так. Вернулся он, как потом поэт скажет сам о себе, «не единожды смертью меченый». В 40-е годы Исай Григорьевич становится главным редактором газеты медицинского института. И в то же время прославился как детский поэт: так сильна была его тяга к добру, свету и мирному небу над головой, о котором он истосковался на военных дорогах. На свет появились книги «Светлая пора», «Солнце над Волгой», «Здравствуй, утро!», «Весенние ручьи» – далеко не полный перечень весёлых детских книг. И именно в детских стихах он смог передать переполнявшее его чувство радости от покоя и мира. Ясность и простота, открытость для чтения в любом возрасте для читателей – от подросткового – до взрослого – одна из примет классики… Его книги с детскими стихами выходили одна за другой, и в начале 50-х годов он был принят в Союз писателей.Начался его путь в большую литературу. В конце 50-х окончательно сформировался литературный почерк, стиль поэта, тяготеющего к лирике, включая военную и философскую.Известная саратовская поэт и прозаик Людмила Михайловна Каримова вспоминает своего собрата по перу так:«Встретив войну в солдатской шинели в качестве военного корреспондента Исай Тобольский был поэт-воин, поэт-патриот, публицист… Автор, которого всегда и везде считали своим, постоянным и газета «Правда», и крупные ещё в то время журналы «Огонёк», «Москва», «Волга» и другие. Частые публикации в коллективных сборниках поэзии, выступления по радио и телевидению, в заводских цехах, на полевых станах, в аудиториях студентов и школьников, постоянная работа с молодыми, начинающими авторами снискали ему любовь, уважение, подняли имя Тобольского на достойную высоту.Все его стихи прошиты накалом боли, страсти… Эти чувства током пробивают строки, стоит только вчитаться в них так, как мы читать отвыкли: не спеша, не единожды, пристрастно».Исай Тобольский оставил после себя фронтовые награды и почти 30 книг, изданных в Саратове и Москве.Никогда не стоявший в стороне от бурной литературной жизни, Исай Григорьевич не только на писательских съездах общался с коллегами по перу, среди которых много известнейших имён. В семейном архиве хранится письмо от Михаила Алексеева, в котором он сообщает: «…Я прочитал в «Правде» Ваши стихи о матери. Сколько же в них теплоты, нежности, добра и ума, а вместе со всем этим и высокой поэзии, – просто поразительно! Славный Вы человек, Исай Тобольский!..» Станислав Куняев в своём письме восхищается: «…Читал вашу книгу и радовался вашему мужеству, гражданской честности, верности солдатской родине и родной поэзии…» Фёдор Абрамов в письме к поэту восторгался: «…Спасибо за поэму. Я прочёл её «единым духом». Сильная вещь! И очень, конечно, своевременная. Особо мне понравилась широта Вашей души, её ничем не замутнённая человечность…»За нашумевшую, потрясающую по тем временам поэму «Исповедь», о которой упоминает писатель, опубликованную в журнале «Огонёк», Исай Григорьевич был удостоен звания лауреата литературной премии журнала.Вся послевоенная биография его связана с писательской и журналистской деятельностью. Более 20 лет он был уполномоченным Литфонда СССР по Саратовской области, входил в бюро Саратовской писательской парторганизации, являлся председателем Комитета защиты мира. Он был постоянным автором известных газет и журналов: «Правда», «Огонёк», «Москва», и других. В Саратове стоял у истоков издания журнала «Волга» и в начале 70-х заведовал отделом поэзии в этом журнале.В 1981 году за заслуги в области советской литературы и активное участие в общественной жизни страны и города был награждён орденом «Знак Почёта».Умер поэт в 1995 году, похоронен в Саратове, на еврейском кладбище (за автовокзалом).Об авторе.Любовь Леонидовна Чиркова – автор 19 книг поэзии и прозы, имеющихся в центральных библиотеках Саратова. Публиковалась на страницах местной прессы, в коллективных сборниках (Москва).Лауреат Международного литературного конкурса «Звезда полей».С 2009 года является руководителем Саратовского Рубцовского центра. Подготовила и издала 10 альманахов «Душа хранит», 5 книг из серии «Забытые имена», одна из которых – Алексей Будищев «Отвори потихоньку калитку…» стала лучшей книгой года в области художественной литературы и публицистики, а автор получила Диплом 1 степени.В 2015 году было вручено Благодарственное письмо от Министерства культуры Саратовской области, в 2019 году – Благодарственное письмо от начальника Департамента по культуре и туризму г. Вологды.В 2016 году награждена медалью Николая Михайловича Рубцова.