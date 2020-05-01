И после войны он был на переднем крае Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 19-мая-2020 — прочитано 21 раз И после войны он был на переднем крае

Свищёв Иван Степанович





У каждого человека на земле есть своя история. И насколько она счастливая, удачная, или не удачная, может определить только сам хозяин жизни. А если сведения о человеке очень скупы, особенно о том, кто прошёл сквозь горнило Великой Отечественной войны, тогда к нашим услугам архивы, документы и исследования о политической и экономической обстановке в стране, изучив которые, можно представить картину жизни первых поколений россиян, живших после революции 1917 года. За строчками короткой биографии капитана Ивана Степановича Свищёва, взятых из официальных источников, можно увидеть события с1920 до середины 70 годов.

Жестокая правда войны

Родился Иван Степанович 4 ноября 1920 года в селе Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области, где, согласно переписи 1897 года, проживало 1990 человек. Из них: 980 православных и 1010 старообрядцев. Молодые парни, воспитанные в сельской местности, с ранних лет становились в семье первыми помощниками отца. Много работали, знали технику, а те, кто успешно заканчивал 10 классов (обязательная была семилетка), получали возможность учиться дальше. Во время войны такие молодые ребята попадали в военные училища и отправлялись на фронт уже командирами.

Иван Свищёв в 1940 году был призван в ряды Красной Армии и срочную службу проходил в Монголии. Откроем первую страницу исторических событий этого времени.

Монголия, с 1920 по 1940 годы, принимает республиканскую форму правления. Урга переименовывается в Улан-Батор (Красный Богатырь), ликвидируются эксплуататорские классы, религия отделяется от государства, и, как форма новой власти утверждаются народные хуралы. На этом фоне в 1936 году Советский Союз, крайне обеспокоенный японским проникновением в регион, подписал с правительством МНР Протокол о взаимной помощи, суть которого состояла в том, что, если Япония попытается оккупировать Внешнюю Монголию, то это неминуемо приведет ее к войне с СССР, поэтому на территорию Монголии входят советские войска. В 1937 году, как и в СССР, в Монголии прошла самая сильная волна репрессий, которыми руководил Х. Чойбалсан. Слабость монгольской армии, потерявшей в чистке многих своих командиров, компенсировали советские войска, отбившие, в мае 1939 года нападение японских войск на территорию МНР в районе реки Халхин-Гол. В1940 году накануне съезда МНРП X. Чойбалсан прибыл в Москву, чтобы проконсультироваться с советским руководством по новой Программе МНРП и Конституции МНР, а молодые красноармейцы, среди которых был и Иван Свищёв, отправились на срочную службу в Монголию - охранять рубежи расширяющегося лагеря социализма.



Курсанты Кемеровского пехотного училища в 1941-м году.

В июне 1941 года молодого солдата Ивана Свищёва направляют на учёбу в Кемеровское пехотное училище, переехавшее из Канска. В годы Великой Отечественной войны это училище становится «кузницей» лейтенантов для командного состава Красной Армии, формируясь первоначально на основании личного состава 57-й и 102-й стрелковых дивизий, имеющих боевой опыт в сражении под Халкин-Голом. После окончания училища, в ноябре 1941 года, бывший красноармеец И.С. Свищёв получает звание лейтенанта и направляется в действующую армию на Карельский фронт, а затем на Волховский, в составе 2-ой Ударной Армии, где он проходит жестокую школу войны.

Войска Волховского фронта должны были форсировать одноименную реку, взять Новгород, Любань и продолжать наступление на Волосово и Лугу, тем самым снимая блокаду Ленинграда и открывая путь к Финскому заливу. Но фронт имел лишь четверть боекомплекта, не хватало прицелов для орудий, телефонных кабелей и радиостанций. Солдаты были измотаны боями, часто плохо экипированы и недоедали. И 2-ая Ударная Армия попадает в окружение. Судьба её настолько трагична, что то место, где вела бои 2-ая Ударная Армия, назвали «Долиной смерти». Ивану Степановичу повезло выжить в этой мясорубке, он был в числе немногих, кто вышел из окружения. О трагедии, бойцов и офицеров, преданных командующим армией генералом Власовым, широко известно. Предательство было неслыханное, но ответом стали ближайшие победы мужественных и преданных родине советских солдат.

В январе 1943 года в звании капитана и на должности заместителя командира стрелкового батальона Иван Степанович участвует в прорыве блокады Ленинграда, выполняя со своим подразделением приказ взять Синявинские высоты, которые представляют собой гряды холмов, возвышающиеся над болотами. За две из них - высоту 43,3 и высоту 50,1 - стратегически наиболее важные - развернулись жестокие бои. Отбить у немцев эти возвышенности было крайне необходимо. Между высотами пролегала железнодорожная ветка Шлиссельбург - Поляны и по ней туда-сюда сновали поезда. Каждый поезд, проходящий по этой железной дороге, для немецких артиллеристов был, как на ладони, и прицельно обстреливался с одной из таких горок: высоты 43,3, при взятии которой, 16 января 1943 года, Иван Степанович получил ранение и был отправлен в госпиталь. За проявленный героизм и мужество в последнем бою представлен к государственной награде. Однако орден Отечественной войны 2-й степени был вручён только в 1968 году. К сожалению, тень предательства Власова легла и на воинов-героев 2-й Ударной Армии. Их, сражавшихся до последнего и погибших из-за просчетов командования, считали предателями, по этой причине подвиги солдат долго оставались неизвестными. Но благодаря активной работе исследователей, историков и деятелей зарождавшегося в СССР поискового движения, мы теперь знаем о тех тяжелых боях по снятию блокады Ленинграда. До сих пор «Долина смерти» хранит неупокоенные останки тех, кто отдал свои жизни ради общей победы.

После госпиталя капитан Иван Степанович Свищёв отправляется служить в 36-ую учебную стрелковую дивизию в город Инза. По окончании войны и демобилизации получает высшее образование и, до выхода на пенсию работает редактором газет в различных районах Саратовской области. Конкретно, до середины 70-ых - в хвалынской районной газете «Звезда».

На переднем крае журналистики

Перелистывая страницы хвалынской «Звезды» за 1969 год, удивляюсь разнообразию заметок, рубрик и передовиц, их количеству. Всё выдержано в соответствии с требованиям к прессе того времени. Вот номер от 22 мая 1969 года: подборка «Рабочие и сельские корреспонденты пишут…», информации «Санатории приняли первую партию отдыхающих», «Музыкальный вечер в клубе», «Всегда на посту» -заметка о работе фельдшера маслобойного завода В.В. Кадовба, маленький фельетон «Два сапога - пара», и статья о молодом механизаторе Иване Дёмине, вернувшимся из армии в родной колхоз им. Крупской. Из одного номера складывается полноценная мозаика жизни района.



Привлекает внимание номер от 13 мая 1969 года: на фото в строю идет большая группа участников Великой Отечественной войны - это репортаж с празднования Дня Победы. Следом заметка об открытии памятника в селе Старая Лебежайка «Погибшим за Родину». Передовая «Великий подвиг трудового народа» напоминает о том, что пережили земляки вместе со всем советским народом. В то время передовые писал, как правило, редактор. Участнику Великой Отечественной капитану запаса было о чем сказать читателям. Совсем недавно ему, среди многих других фронтовиков, вручили «затерявшийся» орден Отечественной войны.



В эти годы и страна была наполнена оптимизмом. Люди верили в счастливое будущее, газета радовала заметками о текущих событиях, очерками о лучших людях войны и труда, планами на будущее. Иван Степанович Свищёв как редактор следовал одному из главных принципов советской прессы: газета была не только народной трибуной, но и четвёртой властью. Читатели уважали журналистов, верили газетному слову, соглашались, удивлялись, благодарили.



***

В Хвалынске ещё помнят бывшего редактора, участника Великой Отечественной войны, капитана Ивана Степановича Свищёва, хотя он и переехал в 1997 году в Вологду. Например, фельдшер скорой помощи Н.В. Милушкина, журналистка И.С. Воскобойникова, бывшие партийные работники и те, кто всю жизнь выписывает местную газету - все говорят о его широком кругозоре, интеллигентности, но при этом и твердости характера. Мне пришлось работать в редакции газеты «Звезда» уже после ухода на пенсию Ивана Степановича. Но разработанные им тематические полосы ещё не один год пользовались популярностью у читателей. И ещё мне рассказывали, что в то время, когда редактором был Иван Степанович Свищёв, наша газета была признана одним из заметных печатных изданий в Саратовской области.

Время не может предать забвению истории человеческих судеб. Отдадим должное фронтовику Ивану Степановичу Свищёву, который и после войны был на переднем крае.

Галина Перекальская

Об авторе

Перекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, лит.сотрудником, зав.отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором двух собственных проектов, которые сама разработала: цветной восьми-полосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», а позже - газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии». В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. С 2014 года на базе литературного музея организовала ежегодный межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век», является редактором и составителем шести коллективных сборников «Радуга -21 век», издаваемых по результатам фестиваля. Председатель литературного объединения «Радуга». Отмечена благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, в том числе Министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области. Победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР, номинант премии губернатора за 2014 год.

Член Союза журналистов России. У каждого человека на земле есть своя история. И насколько она счастливая, удачная, или не удачная, может определить только сам хозяин жизни. А если сведения о человеке очень скупы, особенно о том, кто прошёл сквозь горнило Великой Отечественной войны, тогда к нашим услугам архивы, документы и исследования о политической и экономической обстановке в стране, изучив которые, можно представить картину жизни первых поколений россиян, живших после революции 1917 года. За строчками короткой биографии капитана Ивана Степановича Свищёва, взятых из официальных источников, можно увидеть события с1920 до середины 70 годов.Жестокая правда войныРодился Иван Степанович 4 ноября 1920 года в селе Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области, где, согласно переписи 1897 года, проживало 1990 человек. Из них: 980 православных и 1010 старообрядцев. Молодые парни, воспитанные в сельской местности, с ранних лет становились в семье первыми помощниками отца. Много работали, знали технику, а те, кто успешно заканчивал 10 классов (обязательная была семилетка), получали возможность учиться дальше. Во время войны такие молодые ребята попадали в военные училища и отправлялись на фронт уже командирами.Иван Свищёв в 1940 году был призван в ряды Красной Армии и срочную службу проходил в Монголии. Откроем первую страницу исторических событий этого времени.Монголия, с 1920 по 1940 годы, принимает республиканскую форму правления. Урга переименовывается в Улан-Батор (Красный Богатырь), ликвидируются эксплуататорские классы, религия отделяется от государства, и, как форма новой власти утверждаются народные хуралы. На этом фоне в 1936 году Советский Союз, крайне обеспокоенный японским проникновением в регион, подписал с правительством МНР Протокол о взаимной помощи, суть которого состояла в том, что, если Япония попытается оккупировать Внешнюю Монголию, то это неминуемо приведет ее к войне с СССР, поэтому на территорию Монголии входят советские войска. В 1937 году, как и в СССР, в Монголии прошла самая сильная волна репрессий, которыми руководил Х. Чойбалсан. Слабость монгольской армии, потерявшей в чистке многих своих командиров, компенсировали советские войска, отбившие, в мае 1939 года нападение японских войск на территорию МНР в районе реки Халхин-Гол. В1940 году накануне съезда МНРП X. Чойбалсан прибыл в Москву, чтобы проконсультироваться с советским руководством по новой Программе МНРП и Конституции МНР, а молодые красноармейцы, среди которых был и Иван Свищёв, отправились на срочную службу в Монголию - охранять рубежи расширяющегося лагеря социализма.В июне 1941 года молодого солдата Ивана Свищёва направляют на учёбу в Кемеровское пехотное училище, переехавшее из Канска. В годы Великой Отечественной войны это училище становится «кузницей» лейтенантов для командного состава Красной Армии, формируясь первоначально на основании личного состава 57-й и 102-й стрелковых дивизий, имеющих боевой опыт в сражении под Халкин-Голом. После окончания училища, в ноябре 1941 года, бывший красноармеец И.С. Свищёв получает звание лейтенанта и направляется в действующую армию на Карельский фронт, а затем на Волховский, в составе 2-ой Ударной Армии, где он проходит жестокую школу войны.Войска Волховского фронта должны были форсировать одноименную реку, взять Новгород, Любань и продолжать наступление на Волосово и Лугу, тем самым снимая блокаду Ленинграда и открывая путь к Финскому заливу. Но фронт имел лишь четверть боекомплекта, не хватало прицелов для орудий, телефонных кабелей и радиостанций. Солдаты были измотаны боями, часто плохо экипированы и недоедали. И 2-ая Ударная Армия попадает в окружение. Судьба её настолько трагична, что то место, где вела бои 2-ая Ударная Армия, назвали «Долиной смерти». Ивану Степановичу повезло выжить в этой мясорубке, он был в числе немногих, кто вышел из окружения. О трагедии, бойцов и офицеров, преданных командующим армией генералом Власовым, широко известно. Предательство было неслыханное, но ответом стали ближайшие победы мужественных и преданных родине советских солдат.В январе 1943 года в звании капитана и на должности заместителя командира стрелкового батальона Иван Степанович участвует в прорыве блокады Ленинграда, выполняя со своим подразделением приказ взять Синявинские высоты, которые представляют собой гряды холмов, возвышающиеся над болотами. За две из них - высоту 43,3 и высоту 50,1 - стратегически наиболее важные - развернулись жестокие бои. Отбить у немцев эти возвышенности было крайне необходимо. Между высотами пролегала железнодорожная ветка Шлиссельбург - Поляны и по ней туда-сюда сновали поезда. Каждый поезд, проходящий по этой железной дороге, для немецких артиллеристов был, как на ладони, и прицельно обстреливался с одной из таких горок: высоты 43,3, при взятии которой, 16 января 1943 года, Иван Степанович получил ранение и был отправлен в госпиталь. За проявленный героизм и мужество в последнем бою представлен к государственной награде. Однако орден Отечественной войны 2-й степени был вручён только в 1968 году. К сожалению, тень предательства Власова легла и на воинов-героев 2-й Ударной Армии. Их, сражавшихся до последнего и погибших из-за просчетов командования, считали предателями, по этой причине подвиги солдат долго оставались неизвестными. Но благодаря активной работе исследователей, историков и деятелей зарождавшегося в СССР поискового движения, мы теперь знаем о тех тяжелых боях по снятию блокады Ленинграда. До сих пор «Долина смерти» хранит неупокоенные останки тех, кто отдал свои жизни ради общей победы.После госпиталя капитан Иван Степанович Свищёв отправляется служить в 36-ую учебную стрелковую дивизию в город Инза. По окончании войны и демобилизации получает высшее образование и, до выхода на пенсию работает редактором газет в различных районах Саратовской области. Конкретно, до середины 70-ых - в хвалынской районной газете «Звезда».Перелистывая страницы хвалынской «Звезды» за 1969 год, удивляюсь разнообразию заметок, рубрик и передовиц, их количеству. Всё выдержано в соответствии с требованиям к прессе того времени. Вот номер от 22 мая 1969 года: подборка «Рабочие и сельские корреспонденты пишут…», информации «Санатории приняли первую партию отдыхающих», «Музыкальный вечер в клубе», «Всегда на посту» -заметка о работе фельдшера маслобойного завода В.В. Кадовба, маленький фельетон «Два сапога - пара», и статья о молодом механизаторе Иване Дёмине, вернувшимся из армии в родной колхоз им. Крупской. Из одного номера складывается полноценная мозаика жизни района.Привлекает внимание номер от 13 мая 1969 года: на фото в строю идет большая группа участников Великой Отечественной войны - это репортаж с празднования Дня Победы. Следом заметка об открытии памятника в селе Старая Лебежайка «Погибшим за Родину». Передовая «Великий подвиг трудового народа» напоминает о том, что пережили земляки вместе со всем советским народом. В то время передовые писал, как правило, редактор. Участнику Великой Отечественной капитану запаса было о чем сказать читателям. Совсем недавно ему, среди многих других фронтовиков, вручили «затерявшийся» орден Отечественной войны.В эти годы и страна была наполнена оптимизмом. Люди верили в счастливое будущее, газета радовала заметками о текущих событиях, очерками о лучших людях войны и труда, планами на будущее. Иван Степанович Свищёв как редактор следовал одному из главных принципов советской прессы: газета была не только народной трибуной, но и четвёртой властью. Читатели уважали журналистов, верили газетному слову, соглашались, удивлялись, благодарили.***В Хвалынске ещё помнят бывшего редактора, участника Великой Отечественной войны, капитана Ивана Степановича Свищёва, хотя он и переехал в 1997 году в Вологду. Например, фельдшер скорой помощи Н.В. Милушкина, журналистка И.С. Воскобойникова, бывшие партийные работники и те, кто всю жизнь выписывает местную газету - все говорят о его широком кругозоре, интеллигентности, но при этом и твердости характера. Мне пришлось работать в редакции газеты «Звезда» уже после ухода на пенсию Ивана Степановича. Но разработанные им тематические полосы ещё не один год пользовались популярностью у читателей. И ещё мне рассказывали, что в то время, когда редактором был Иван Степанович Свищёв, наша газета была признана одним из заметных печатных изданий в Саратовской области.Время не может предать забвению истории человеческих судеб. Отдадим должное фронтовику Ивану Степановичу Свищёву, который и после войны был на переднем крае.Об автореПерекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, лит.сотрудником, зав.отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором двух собственных проектов, которые сама разработала: цветной восьми-полосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», а позже - газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии». В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. С 2014 года на базе литературного музея организовала ежегодный межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век», является редактором и составителем шести коллективных сборников «Радуга -21 век», издаваемых по результатам фестиваля. Председатель литературного объединения «Радуга». Отмечена благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, в том числе Министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области. Победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР, номинант премии губернатора за 2014 год.Член Союза журналистов России.