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Мясников Владимир Николаевич

(1924 – 2010)



«О Петровске воспоминания разные, но самое главное – мы были молодыми…» - эти слова сказали нам при встрече Владимир Николаевич и Людмила Николаевна Мясниковы. Встреча эта состоялась в 2008 году. Накануне 90-летия газеты «Петровские вести» мы публиковали рассказы о своих бывших сотрудниках. Кто-то из внештатных корреспондентов подсказал, что в Саратове живет В.Н. Мясников, который работал в районке в начале 60-х годов. И даже номер телефона нашёлся. Мы созвонились, и Владимир Николаевич Мясников откликнулся на нашу просьбу встретиться и поделиться воспоминаниями о своей работе в Петровске. Уютная квартира, горячий чай, конфеты, множество фотографий, и время словно вернулось на много лет назад…

В 1942 году, сразу после окончания Саратовского танкового училища, Владимир Мясников попал на фронт. Воевал на Брянском, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. А когда армия уже ушла на Кенигсберг, был ранен в руку и попал в госпиталь. Это всё, что рассказал тогда нам Владимир Николаевич.

А вот, что можно узнать о его боевом пути из документов архива Министерства обороны, выставленных на сайте «Память народа».

Наградной лист на гвардии лейтенанта командира взвода танков Т-34 137-го танкового батальона 39-й Гвардейской отдельной танковой бригады свидетельствует, что Мясников добровольно вступил в Саратовское танковое училище. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 15.08.1942 года. Тяжело ранен в бою за населённый пункт Белый Колодезь.

«В бою за населённый пункт Кресты 24.8.43 года товарищ Мясников командовал взводом средних танков. Его взвод действовал смело и напористо. Сам товарищ Мясников несмотря на сильный артиллерийский огонь противника бесстрашно шёл вперёд, увлекая за собой остальные экипажи своего взвода. Пройдя передний край противника, танк товарища Мясникова подорвался на мине. Товарищ Мясников продолжал вести огонь с места с пушки и из пулемётов, защищая танк от пехоты противника, которая хотела подорвать его. Видя невозможность захвата экипажа и танка, противник открыл по танку сильный артиллерийский огонь. Прямым попаданием снаряда в башню танка были тяжело ранены товарищ Мясников и командир башни. Превозмогая боль, он продолжал вести огонь с танка, пока его не покинули силы.

Огнём своего танка товарищ Мясников уничтожил: 2 орудия ПТО, 2 ДЗОТа, до 25 солдат и офицеров противника.

Товарищ Мясников достоин награждения орденом Красная Звезда.

В настоящее время товарищ Мясников находится в госпитале на излечении.

25.8.43 г. Подпись».

По-видимому, ранили в том бою Мясникова всё-таки не очень тяжело, потому что к следующей награде он был вновь представлен уже через четыре месяца.

Вот строки из наградного листа от 3.12.43 г.: «В бою 2 и 3 декабря в районе Турки Перевоз и Торчи…л…х (неразборчиво - авт.), когда танки вели маневренную оборону, товарищ Мясников показал образцы мужества и отваги при схватке с наступающими превосходящими частями противника.

Из своего танка огнём из пушки и пулемёта товарищ Мясников уничтожил до 70 солдат и офицеров противника, одну пушку и один миномёт.

Даже будучи ранен, товарищ Мясников продолжал вести бой с фашистскими захватчиками.

Товарищ Мясников достоин награждения орденом Красная Звезда.

В настоящее время товарищ Мясников находится в строю при батальоне.

3.12.1943 г. Подпись».

Остаётся только поражаться стойкости коллеги: второй раз был ранен и остался в строю, даже в медсанбат не отправился.

Как жаль, что тогда, в 2008 году, в нашем распоряжении не было этих документов. Конечно же, мы бы поподробнее расспросили Владимира Николаевича о его боевом прошлом. Но тогда нас больше интересовала история нашей газеты.

Бесценно то, что сейчас Министерство обороны рассекречивает всё больше документов на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа». Это даёт возможность не только историкам и поисковикам «прикоснуться» к реальным документам, свидетельствующим о подвиге наших героических отцов и дедов, но и прямым потомкам «вживую» увидеть строки, написанные свидетелями непосредственно после реальных событий. И оценить, что свершили советские люди, сколько мужества и стойкости проявили, сколько крови пролили…

Пытливому потомку будет интересна новая ссылка, появившаяся не так давно на сайте https://pamyat-naroda.ru. Она называется «Боевой путь». Кликнув на эту ссылку, расположенную на странице с описанием подвига, получаешь возможность изучить путь части, в которой служил твой герой. Вот и мы, благодаря этому, узнали, что выпускник Саратовского танкового училища В.Н. Мясников в составе 2-го Прибалтийского фронта начал свой боевой путь с 22.10.1943 года. Принимал участие в непосредственных боестолкновениях возле Великих Лук, затем в операции, получившей название «Преследование Невельской группировки немцев». Представить себе, насколько напряжёнными были бои, можно по одной фразе из документа: «Результат операции: в ходе преследования противника советские войска продвинулись в северном направлении на 30-40 км и вышли на рубеж Новосокольники, Ложково, Горушки, оз. Ущо». Если ещё учесть, что сама операция датируется 30.12.43 – 8.01.1944 гг., то можно понять, как «огрызались» отходящие немцы, и в каких условиях встречали танкисты новый 1944-й год. Благодаря данным сайта, можно подсчитать, что в январе наступившего года лейтенант Мясников участвовал в боевых схватках 16 дней (с небольшими перерывами между ними в один - три дня). Причём первая декада января – это постоянные боестолкновения.

Следующие операции, в которых принимал участие со своим танковым взводом лейтенант Мясников, - Старорусско-Новоржевская (18.2 - 04.03.1944 г.), Режицко-Двинская (10 - 27.7.1944 г.), Мадонская (28.7 - 28.8.1944 г.). Одна из самых серьёзных - операция под названием «8-й удар». Вот как о её результатах пишется на сайте: «8-й удар. Разгром немцев в Прибалтике. 1 сентября - 31октября 1944 г. Разгромлена значительная часть северной группы немецких армий. Более тридцати дивизий прижаты к Балтийскому морю между Тукумс и Либава. Освобождена от немецко-фашистских захватчиков Эстонская ССР и большая часть Латвийской ССР. Финляндия выведена из войны».

Последняя запись в ссылке «Боевой путь. Мясников Владимир Николаевич» такая: «Боевые действия в составе 2 ПрибФ 24.03.1945 – 26.03.1945 г.».



В мирной жизни



Фото коллектива петровской редакции. Начало 60-х годов.

Первый ряд : (слева на право) 2-й слева - корреспондент В. Рубайло, 3-й - редактор газеты Владимир Николаевич Мясников, 4-я -корреспондент Аня Резник.

Второй ряд: заместитель редактора Орлов Игорь Петрович, В. Ивченко 4-я бухгалтер. 5-я - корректор и машинистка Антонина Жабина.

Третий ряд: Корреспондент Вадим Таланов. 3-й - фотокорреспондент Юрий Кочетов.



После окончания Великой Отечественной войны В.Н. Мясников поступил в Саратовский юридический институт, закончил его и был направлен на партийную работу. Сначала инструктором в Кировский райком г. Саратова, затем заместителем заведующего орготдела в горком партии. В 1953 году в стране начала проводиться политика Н.С. Хрущева по развитию сельского хозяйства, работников партийных органов стали направлять в небольшие города и сёла для улучшения и активизации работы. В.Н. Мясников получил назначение в Петровск, куда он приехал с женой Людмилой Николаевной (она 10 лет проработала врачом в санитарно-эпидемиологической станции) и дочерью Наташей. Была в то время должность зонального секретаря райкома партии - вот с неё и началась работа Владимира Николаевича в городе Петровске. Потом он стал вторым секретарём райкома, а когда произошли реорганизация и ликвидация Жерновского района (был и такой в те годы, недалеко от Петровска), В.Н. Мясникова «подвинули» на должность третьего секретаря Петровского райкома партии.

В Петровском районе в те годы выходила газета «Сталинец», которую после смерти И.В. Сталина переименовали в «Заветы Ильича». Редактором её стал А.М. Гордеев. Как вспоминал В.Н. Мясников, «у Гордеева были серьёзные проблемы со здоровьем, и я был исполняющим обязанности редактора во время его болезни. Как я сам попал в газету, помню не очень отчётливо. То ли это была моя инициатива, то ли по рекомендации бюро райкома. Но в 1961 году А.И. Гордеев выбыл из строя по болезни, и меня рекомендовали на должность редактора районной газеты».

В 1962 году партию разделили на крестьянскую и рабочую, в Петровске ликвидировали райком, создали две новых структуры. Партком занимался сельскохозяйственными предприятиями, горком ведал делами промышленности города: заводов «Молот», АЗЧ, мебельной фабрики, птицефабрики. А вот газету «Заветы Ильича» закрыли. Петровск и Петровский район стала обслуживать Аткарская газета «Ленинское знамя». В результате Владимир Николаевич получил новое место работы (завод «Молот») и должность инспектора первого («секретного») отдела.

1963 год стал годом возрождения нашей районной газеты, но теперь у неё появилось новое название – «Ленинец». Редактором газеты стал И.Н. Мухин, как говорил Владимир Николаевич, «это был прирождённый журналист, человек честный и прямой».

В.Н. Мясников очень тепло вспоминал о коллективе «Заветов Ильича» и «Ленинца», о тех людях, с которыми ему пришлось работать. Игорь Орлов был заместителем редактора и заведующим отделом партийной жизни, Юрий Сумбаев был литературным сотрудником и заведующим отделом писем, один из петровских журналистов того времени Вадим Таланов позже работал в обкоме заведующим сектором печати, а потом в руководстве ТАСС. Можно сказать, что коллектив редакции был интернациональным, ведь были среди сотрудников и русские, и украинцы, и белорусы, и даже испанец! Испанец – это Хосе Ивановский. Его совсем маленьким вывезли из Испании, где шла Гражданская война, в Советский Союз. Родители Хосе то ли погибли, то ли пропали без вести, и он попал в детский дом города Иваново. Отсюда и такая необычная для испанца фамилия – Ивановский. Каким образом очутился он в Петровске – сказать сложно, но работал в редакции литературным сотрудником. Русский язык Хосе знал хорошо, но были трудности, которые мешали его работе – это сильный акцент и сложности в толковании слов. Владимир Николаевич вспоминает, как однажды пришлось объяснять значение слова «аксессуары», понять которое Хосе никак не мог, вот и приходилось учить сотрудника пользоваться толковым словарём!

Сейчас мы набираем и готовим материалы газеты на компьютерах, а в то время, о котором рассказывал нам Владимир Николаевич, набор производился на линотипе или вручную (в основном заголовки). Вечером номер подписывался в печать, сама газета печаталась в типографии ночью, ведь утром она должна была уже поступить на почту. Так как газета была органом райкома и исполкома, то финансировалась она из области – областным управлением издательства и полиграфии. Выделяемых средств хватало на всё, и редакцией было проще решать многие вопросы, ведь не приходилось «выживать» и думать о том, как заработать деньги на газету и её существовании. Когда же мы задали интересующий многих вопрос о цензуре печати того времени, В.Н. Мясников объяснил, что «был специальный перечень, утверждённый соответствующими органами, в котором говорилось о том что нельзя было печатать в газете. Например, ни в коем случае нельзя было упоминать завод «Молот» и всё, что с ним было связано – завод выпускал продукцию для военной промышленности и потому был секретным объектом. И ещё категорически нельзя было критиковать работу райкома и райисполкома партии».

В 1964 году семья Мясниковых вернулась в Саратов. В Петровске у Владимира Николаевича и Людмилы Николаевны родился сын, дочь закончила 8 классов в школе №3, здесь у них остались друзья и знакомые. В Саратове В.Н. Мясников сначала работал в отделе кадров оборонного завода «Знамя труда», потом был приглашён на должность начальника издательского отдела в бюро технической информации. Дочь закончила романо-германское отделение СГУ, сын стал медиком, у Мясниковых, на момент нашей с ними встречи, было пять внуков, которыми они очень гордились. Владимиру Николаевичу во время нашей с ним встречи было 83 года, он был бодрым человеком, мудрым и интересным собеседником. Ему было интересно узнать о газете всё: какой тираж у «Петровских вестей», сколько сотрудников в редакции, периодичность выхода газеты, её юридический статус и финансирование, как она работает и выживает. А ещё Владимир Николаевич признался нам, что ему хотелось бы снова побывать в Петровске, увидеть его улицы и дома, посмотреть, как изменился облик города, в котором семья Мясниковых прожила 10 лет. Но судьба не подарила нам новой встречи с бывшим редактором петровской районной газеты…

Ольга Панютина,

Татьяна Усольцева.

Об авторах

Панютина Ольга Борисовна. Журналист. Родилась в городе Петровске в 1954 году. Этот очерк начинался, когда она была главным редактором газеты «Петровские вести», а Т.А. Усольцева – лит. сотрудником.

Оба родителя О.Б. Панютиной – участники Великой Отечественной войны, поэтому тема подвига советского народа в войне 1941-1945 годов – одна из ведущих в ее творчестве. Начала писать в петровскую газету еще школьницей. После окончания филфака СГУ работала в нескольких районных газетах – вслед за мужем-военным пришлось поколесить по стране – в Хабаровске, Оренбургской и Саратовской областях. В 1999-м году была назначена главным редактором районной газеты «Петровские вести», которую возглавляла десять лет. Вместе с другими редакторами-районщиками О.Панютина разрабатывала концепцию существования районной прессы в новых экономических условиях, принципы взаимодействия СМИ и органов власти. За эти годы МУП «Редакция газеты «Петровские вести» под руководством директора-главного редактора О.Б. Панютиной не раз отмечалась на уровне района и области, помещалась на областную и районную Доски почета, награждалась Почетными грамотами и премией губернатора области и Саратовской областной Думы. Сама Ольга Панютина имеет несколько юбилейных медалей, почетные грамоты областного и республиканского уровней, дважды – в 1986 и 1995 годах была лауреатом премии Саратовского отделения СЖ «Золотое перо». После победы в 2015 году в конкурсе «Моя малая Родина» (Фонд Тамары Поляковой – г. Котово, Волгоградская область) ее пригласили стать постоянным рецензентом этого конкурса. В 2019 году по итогам этого конкурса был выпущен сборник рассказов участников конкурса с рецензиями на них О.Б. Панютиной «Вот вышел сеятель сеять…».

В настоящее время Ольга Борисовна Панютина – редактор Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».

Член Союза журналистов России с 1986 года.

Усольцева Татьяна Александровна. Журналист. Родилась в городе Саратове. В 1999 году окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В редакции газеты «Петровские вести» работает с января 2008 года. Начинала свою трудовую деятельность в редакции с должности корреспондента, затем быстро прошла путь до заместителя главного редактора. С октября 2017 года – директор-главный редактор МУПа «Редакция газеты "Петровские вести"».

Вносит большой личный вклад в развитие издания, наладила конструктивный диалог и взаимодействие с местными органами власти, руководством и представителями общественных организаций Петровского района, уделяет внимание повышению профессионального уровня сотрудников, активно сотрудничает с педагогами петровских школ в плане работы с юнкорами, которые могут в дальнейшем составить кадровый резерв редакции.

Большое внимание уделяет экономической деятельности предприятия: редакция газеты "Петровские вести" является экономически эффективной организацией, в течение последних трёх лет – это единственное из пяти муниципальных унитарных предприятий Петровского района, работающее с положительным балансом и с положительной динамикой, имеющее тенденцию к повышению уровня оплаты труда сотрудников.

Параллельно с изданием печатного СМИ активно ведётся информационная работа в интернет-пространстве: районная газета имеет свою электронную версию на всероссийском портале «Моя Округа», собственный сайт «Петровские вести» - petvesti.ru (в декабре 2019 года зарегистрированный в Роскомнадзоре как сетевое издание), инстаграм-аккаунт petrovskie_vesti64 и группы в социальных сетях.

В 2018 году Татьяна Усольцева делилась опытом участия в конкурсе грантовых социально значимых проектах по линии Роспечати на страницах федерального издания Союза журналистов России «Журналистика&медиарынок».

Татьяна Усольцева трижды участвовала в Международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы», который проводится по инициативе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Союза журналистов России, становилась лауреатом II степени и дипломантом III степени, её журналистские материалы отмечались наградами жюри конкурса.

За свою профессиональную деятельность не раз награждалась благодарственными письмами и почётными грамотами руководства Петровского муниципального района, в 2009 и 2017 годах – грамотами министерства информации и печати Саратовской области, в 2020 году - Благодарностью губернатора Саратовской области и Благодарственным письмом Саратовской областной Думы.

Член Союза журналистов России с 2008 года. - эти слова сказали нам при встрече Владимир Николаевич и Людмила Николаевна Мясниковы. Встреча эта состоялась в 2008 году. Накануне 90-летия газеты «Петровские вести» мы публиковали рассказы о своих бывших сотрудниках. Кто-то из внештатных корреспондентов подсказал, что в Саратове живет В.Н. Мясников, который работал в районке в начале 60-х годов. И даже номер телефона нашёлся. Мы созвонились, и Владимир Николаевич Мясников откликнулся на нашу просьбу встретиться и поделиться воспоминаниями о своей работе в Петровске. Уютная квартира, горячий чай, конфеты, множество фотографий, и время словно вернулось на много лет назад…В 1942 году, сразу после окончания Саратовского танкового училища, Владимир Мясников попал на фронт. Воевал на Брянском, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. А когда армия уже ушла на Кенигсберг, был ранен в руку и попал в госпиталь. Это всё, что рассказал тогда нам Владимир Николаевич.А вот, что можно узнать о его боевом пути из документов архива Министерства обороны, выставленных на сайте «Память народа».Наградной лист на гвардии лейтенанта командира взвода танков Т-34 137-го танкового батальона 39-й Гвардейской отдельной танковой бригады свидетельствует, что Мясников добровольно вступил в Саратовское танковое училище. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 15.08.1942 года. Тяжело ранен в бою за населённый пункт Белый Колодезь.«В бою за населённый пункт Кресты 24.8.43 года товарищ Мясников командовал взводом средних танков. Его взвод действовал смело и напористо. Сам товарищ Мясников несмотря на сильный артиллерийский огонь противника бесстрашно шёл вперёд, увлекая за собой остальные экипажи своего взвода. Пройдя передний край противника, танк товарища Мясникова подорвался на мине. Товарищ Мясников продолжал вести огонь с места с пушки и из пулемётов, защищая танк от пехоты противника, которая хотела подорвать его. Видя невозможность захвата экипажа и танка, противник открыл по танку сильный артиллерийский огонь. Прямым попаданием снаряда в башню танка были тяжело ранены товарищ Мясников и командир башни. Превозмогая боль, он продолжал вести огонь с танка, пока его не покинули силы.Огнём своего танка товарищ Мясников уничтожил: 2 орудия ПТО, 2 ДЗОТа, до 25 солдат и офицеров противника.Товарищ Мясников достоин награждения орденом Красная Звезда.В настоящее время товарищ Мясников находится в госпитале на излечении.25.8.43 г. Подпись».По-видимому, ранили в том бою Мясникова всё-таки не очень тяжело, потому что к следующей награде он был вновь представлен уже через четыре месяца.Вот строки из наградного листа от 3.12.43 г.: «В бою 2 и 3 декабря в районе Турки Перевоз и Торчи…л…х (неразборчиво - авт.), когда танки вели маневренную оборону, товарищ Мясников показал образцы мужества и отваги при схватке с наступающими превосходящими частями противника.Из своего танка огнём из пушки и пулемёта товарищ Мясников уничтожил до 70 солдат и офицеров противника, одну пушку и один миномёт.Даже будучи ранен, товарищ Мясников продолжал вести бой с фашистскими захватчиками.Товарищ Мясников достоин награждения орденом Красная Звезда.В настоящее время товарищ Мясников находится в строю при батальоне.3.12.1943 г. Подпись».Остаётся только поражаться стойкости коллеги: второй раз был ранен и остался в строю, даже в медсанбат не отправился.Как жаль, что тогда, в 2008 году, в нашем распоряжении не было этих документов. Конечно же, мы бы поподробнее расспросили Владимира Николаевича о его боевом прошлом. Но тогда нас больше интересовала история нашей газеты.Бесценно то, что сейчас Министерство обороны рассекречивает всё больше документов на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа». Это даёт возможность не только историкам и поисковикам «прикоснуться» к реальным документам, свидетельствующим о подвиге наших героических отцов и дедов, но и прямым потомкам «вживую» увидеть строки, написанные свидетелями непосредственно после реальных событий. И оценить, что свершили советские люди, сколько мужества и стойкости проявили, сколько крови пролили…Пытливому потомку будет интересна новая ссылка, появившаяся не так давно на сайте https://pamyat-naroda.ru. Она называется «Боевой путь». Кликнув на эту ссылку, расположенную на странице с описанием подвига, получаешь возможность изучить путь части, в которой служил твой герой. Вот и мы, благодаря этому, узнали, что выпускник Саратовского танкового училища В.Н. Мясников в составе 2-го Прибалтийского фронта начал свой боевой путь с 22.10.1943 года. Принимал участие в непосредственных боестолкновениях возле Великих Лук, затем в операции, получившей название «Преследование Невельской группировки немцев». Представить себе, насколько напряжёнными были бои, можно по одной фразе из документа: «Результат операции: в ходе преследования противника советские войска продвинулись в северном направлении на 30-40 км и вышли на рубеж Новосокольники, Ложково, Горушки, оз. Ущо». Если ещё учесть, что сама операция датируется 30.12.43 – 8.01.1944 гг., то можно понять, как «огрызались» отходящие немцы, и в каких условиях встречали танкисты новый 1944-й год. Благодаря данным сайта, можно подсчитать, что в январе наступившего года лейтенант Мясников участвовал в боевых схватках 16 дней (с небольшими перерывами между ними в один - три дня). Причём первая декада января – это постоянные боестолкновения.Следующие операции, в которых принимал участие со своим танковым взводом лейтенант Мясников, - Старорусско-Новоржевская (18.2 - 04.03.1944 г.), Режицко-Двинская (10 - 27.7.1944 г.), Мадонская (28.7 - 28.8.1944 г.). Одна из самых серьёзных - операция под названием «8-й удар». Вот как о её результатах пишется на сайте: «8-й удар. Разгром немцев в Прибалтике. 1 сентября - 31октября 1944 г. Разгромлена значительная часть северной группы немецких армий. Более тридцати дивизий прижаты к Балтийскому морю между Тукумс и Либава. Освобождена от немецко-фашистских захватчиков Эстонская ССР и большая часть Латвийской ССР. Финляндия выведена из войны».Последняя запись в ссылке «Боевой путь. Мясников Владимир Николаевич» такая: «Боевые действия в составе 2 ПрибФ 24.03.1945 – 26.03.1945 г.».После окончания Великой Отечественной войны В.Н. Мясников поступил в Саратовский юридический институт, закончил его и был направлен на партийную работу. Сначала инструктором в Кировский райком г. Саратова, затем заместителем заведующего орготдела в горком партии. В 1953 году в стране начала проводиться политика Н.С. Хрущева по развитию сельского хозяйства, работников партийных органов стали направлять в небольшие города и сёла для улучшения и активизации работы. В.Н. Мясников получил назначение в Петровск, куда он приехал с женой Людмилой Николаевной (она 10 лет проработала врачом в санитарно-эпидемиологической станции) и дочерью Наташей. Была в то время должность зонального секретаря райкома партии - вот с неё и началась работа Владимира Николаевича в городе Петровске. Потом он стал вторым секретарём райкома, а когда произошли реорганизация и ликвидация Жерновского района (был и такой в те годы, недалеко от Петровска), В.Н. Мясникова «подвинули» на должность третьего секретаря Петровского райкома партии.В Петровском районе в те годы выходила газета «Сталинец», которую после смерти И.В. Сталина переименовали в «Заветы Ильича». Редактором её стал А.М. Гордеев. Как вспоминал В.Н. Мясников, «у Гордеева были серьёзные проблемы со здоровьем, и я был исполняющим обязанности редактора во время его болезни. Как я сам попал в газету, помню не очень отчётливо. То ли это была моя инициатива, то ли по рекомендации бюро райкома. Но в 1961 году А.И. Гордеев выбыл из строя по болезни, и меня рекомендовали на должность редактора районной газеты».В 1962 году партию разделили на крестьянскую и рабочую, в Петровске ликвидировали райком, создали две новых структуры. Партком занимался сельскохозяйственными предприятиями, горком ведал делами промышленности города: заводов «Молот», АЗЧ, мебельной фабрики, птицефабрики. А вот газету «Заветы Ильича» закрыли. Петровск и Петровский район стала обслуживать Аткарская газета «Ленинское знамя». В результате Владимир Николаевич получил новое место работы (завод «Молот») и должность инспектора первого («секретного») отдела.1963 год стал годом возрождения нашей районной газеты, но теперь у неё появилось новое название – «Ленинец». Редактором газеты стал И.Н. Мухин, как говорил Владимир Николаевич, «это был прирождённый журналист, человек честный и прямой».В.Н. Мясников очень тепло вспоминал о коллективе «Заветов Ильича» и «Ленинца», о тех людях, с которыми ему пришлось работать. Игорь Орлов был заместителем редактора и заведующим отделом партийной жизни, Юрий Сумбаев был литературным сотрудником и заведующим отделом писем, один из петровских журналистов того времени Вадим Таланов позже работал в обкоме заведующим сектором печати, а потом в руководстве ТАСС. Можно сказать, что коллектив редакции был интернациональным, ведь были среди сотрудников и русские, и украинцы, и белорусы, и даже испанец! Испанец – это Хосе Ивановский. Его совсем маленьким вывезли из Испании, где шла Гражданская война, в Советский Союз. Родители Хосе то ли погибли, то ли пропали без вести, и он попал в детский дом города Иваново. Отсюда и такая необычная для испанца фамилия – Ивановский. Каким образом очутился он в Петровске – сказать сложно, но работал в редакции литературным сотрудником. Русский язык Хосе знал хорошо, но были трудности, которые мешали его работе – это сильный акцент и сложности в толковании слов. Владимир Николаевич вспоминает, как однажды пришлось объяснять значение слова «аксессуары», понять которое Хосе никак не мог, вот и приходилось учить сотрудника пользоваться толковым словарём!Сейчас мы набираем и готовим материалы газеты на компьютерах, а в то время, о котором рассказывал нам Владимир Николаевич, набор производился на линотипе или вручную (в основном заголовки). Вечером номер подписывался в печать, сама газета печаталась в типографии ночью, ведь утром она должна была уже поступить на почту. Так как газета была органом райкома и исполкома, то финансировалась она из области – областным управлением издательства и полиграфии. Выделяемых средств хватало на всё, и редакцией было проще решать многие вопросы, ведь не приходилось «выживать» и думать о том, как заработать деньги на газету и её существовании. Когда же мы задали интересующий многих вопрос о цензуре печати того времени, В.Н. Мясников объяснил, что «был специальный перечень, утверждённый соответствующими органами, в котором говорилось о том что нельзя было печатать в газете. Например, ни в коем случае нельзя было упоминать завод «Молот» и всё, что с ним было связано – завод выпускал продукцию для военной промышленности и потому был секретным объектом. И ещё категорически нельзя было критиковать работу райкома и райисполкома партии».В 1964 году семья Мясниковых вернулась в Саратов. В Петровске у Владимира Николаевича и Людмилы Николаевны родился сын, дочь закончила 8 классов в школе №3, здесь у них остались друзья и знакомые. В Саратове В.Н. Мясников сначала работал в отделе кадров оборонного завода «Знамя труда», потом был приглашён на должность начальника издательского отдела в бюро технической информации. Дочь закончила романо-германское отделение СГУ, сын стал медиком, у Мясниковых, на момент нашей с ними встречи, было пять внуков, которыми они очень гордились. Владимиру Николаевичу во время нашей с ним встречи было 83 года, он был бодрым человеком, мудрым и интересным собеседником. Ему было интересно узнать о газете всё: какой тираж у «Петровских вестей», сколько сотрудников в редакции, периодичность выхода газеты, её юридический статус и финансирование, как она работает и выживает. А ещё Владимир Николаевич признался нам, что ему хотелось бы снова побывать в Петровске, увидеть его улицы и дома, посмотреть, как изменился облик города, в котором семья Мясниковых прожила 10 лет. Но судьба не подарила нам новой встречи с бывшим редактором петровской районной газеты…Об авторахПанютина Ольга Борисовна. Журналист. Родилась в городе Петровске в 1954 году. Этот очерк начинался, когда она была главным редактором газеты «Петровские вести», а Т.А. Усольцева – лит. сотрудником.Оба родителя О.Б. Панютиной – участники Великой Отечественной войны, поэтому тема подвига советского народа в войне 1941-1945 годов – одна из ведущих в ее творчестве. Начала писать в петровскую газету еще школьницей. После окончания филфака СГУ работала в нескольких районных газетах – вслед за мужем-военным пришлось поколесить по стране – в Хабаровске, Оренбургской и Саратовской областях. В 1999-м году была назначена главным редактором районной газеты «Петровские вести», которую возглавляла десять лет. Вместе с другими редакторами-районщиками О.Панютина разрабатывала концепцию существования районной прессы в новых экономических условиях, принципы взаимодействия СМИ и органов власти. За эти годы МУП «Редакция газеты «Петровские вести» под руководством директора-главного редактора О.Б. Панютиной не раз отмечалась на уровне района и области, помещалась на областную и районную Доски почета, награждалась Почетными грамотами и премией губернатора области и Саратовской областной Думы. Сама Ольга Панютина имеет несколько юбилейных медалей, почетные грамоты областного и республиканского уровней, дважды – в 1986 и 1995 годах была лауреатом премии Саратовского отделения СЖ «Золотое перо». После победы в 2015 году в конкурсе «Моя малая Родина» (Фонд Тамары Поляковой – г. Котово, Волгоградская область) ее пригласили стать постоянным рецензентом этого конкурса. В 2019 году по итогам этого конкурса был выпущен сборник рассказов участников конкурса с рецензиями на них О.Б. Панютиной «Вот вышел сеятель сеять…».В настоящее время Ольга Борисовна Панютина – редактор Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».Член Союза журналистов России с 1986 года.Усольцева Татьяна Александровна. Журналист. Родилась в городе Саратове. В 1999 году окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В редакции газеты «Петровские вести» работает с января 2008 года. Начинала свою трудовую деятельность в редакции с должности корреспондента, затем быстро прошла путь до заместителя главного редактора. С октября 2017 года – директор-главный редактор МУПа «Редакция газеты "Петровские вести"».Вносит большой личный вклад в развитие издания, наладила конструктивный диалог и взаимодействие с местными органами власти, руководством и представителями общественных организаций Петровского района, уделяет внимание повышению профессионального уровня сотрудников, активно сотрудничает с педагогами петровских школ в плане работы с юнкорами, которые могут в дальнейшем составить кадровый резерв редакции.Большое внимание уделяет экономической деятельности предприятия: редакция газеты "Петровские вести" является экономически эффективной организацией, в течение последних трёх лет – это единственное из пяти муниципальных унитарных предприятий Петровского района, работающее с положительным балансом и с положительной динамикой, имеющее тенденцию к повышению уровня оплаты труда сотрудников.Параллельно с изданием печатного СМИ активно ведётся информационная работа в интернет-пространстве: районная газета имеет свою электронную версию на всероссийском портале «Моя Округа», собственный сайт «Петровские вести» - petvesti.ru (в декабре 2019 года зарегистрированный в Роскомнадзоре как сетевое издание), инстаграм-аккаунт petrovskie_vesti64 и группы в социальных сетях.В 2018 году Татьяна Усольцева делилась опытом участия в конкурсе грантовых социально значимых проектах по линии Роспечати на страницах федерального издания Союза журналистов России «Журналистика&медиарынок».Татьяна Усольцева трижды участвовала в Международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы», который проводится по инициативе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Союза журналистов России, становилась лауреатом II степени и дипломантом III степени, её журналистские материалы отмечались наградами жюри конкурса.За свою профессиональную деятельность не раз награждалась благодарственными письмами и почётными грамотами руководства Петровского муниципального района, в 2009 и 2017 годах – грамотами министерства информации и печати Саратовской области, в 2020 году - Благодарностью губернатора Саратовской области и Благодарственным письмом Саратовской областной Думы.Член Союза журналистов России с 2008 года.