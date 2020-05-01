Союз журналистов России приглашает пройти обучение в образовательном проекте «Цифровая журналистика» Новости, Главные новости, Обратите внимание — 18-мая-2020 — прочитано 15 раз Союз журналистов России приглашает пройти обучение в образовательном проекте «Цифровая журналистика»







Приглашаем членов Союза журналистов пройти обучение во всероссийском проекте «Цифровая журналистика», который стартует в конце мая 2020 года при поддержке ведущих деловых СМИ («Известия», РБК, МИА «Россия Сегодня», РИА, ТАСС, ВГТРК) и лидирующих IT-компаний. Организатор - АНО «Цифровые платформы» (diplatforms.ru)

Цель проекта - повысить качество знаний и уровень компетенций журналистов по теме высоких технологий и их влиянии на все сферы жизни граждан России.

Обучение будет проходить в онлайн формате с мая по сентябрь 2020 года. Лекции будут доступны в прямой трансляции и в записи. Курс состоит из 7 тематических модулей, более 200 академических часов, совмещающих семинары и выступления лидеров цифровой трансформации, чиновников высшего класса и наиболее опытных журналистов.

Это уникальная возможность не только повысить свою квалификацию в сфере высоких технологий, но и получить системное представление об IT-отрасли и цифровизации. Вы повысите качество публикуемых материалов и как следствие личную ценность на медиарынке, освоите лучшие практики журналистской работы, а также получите новые деловые связи и ценные контакты IT-лидеров, чиновников и других экспертов. Для региональных журналистов это дополнительная возможность повысить рейтинг освещения региональных новостей в федеральной повестке, а также доступно рассказывать про опыт своего региона в сфере IT в разрезе федеральной значимости.

Если вы хотите грамотно и легко доносить информацию о цифровых трансформациях до общества, говорить со своим читателем на доступном IT-языке, вызывать искренний интерес к своим публикациям, то присоединяйтесь к курсу «Цифровая журналистика». Для лучших учеников предусмотрена стажировка в СМИ.

Подать заявку на участие в проекте можно по регистрационной ссылке:

При регистрации укажите пригласительный промокод - RUJ64 Журналистам, членам Союза журналистов России предоставляется грант на обучение. Заявки принимаются до 25 мая 2020 года включительно.

Подробности:

Если в вашу редакцию СМИ нужны стажеры, то вы можете направить заявку руководителю проекта «Цифровая журналистика»: Владимир Зыков, +7 999 9877755, edu@diplatforms.ru Приглашаем членов Союза журналистов пройти обучение во всероссийском проекте «Цифровая журналистика», который стартует в конце мая 2020 года при поддержке ведущих деловых СМИ («Известия», РБК, МИА «Россия Сегодня», РИА, ТАСС, ВГТРК) и лидирующих IT-компаний. Организатор - АНО «Цифровые платформы» (diplatforms.ru)Цель проекта - повысить качество знаний и уровень компетенций журналистов по теме высоких технологий и их влиянии на все сферы жизни граждан России.Обучение будет проходить в онлайн формате с мая по сентябрь 2020 года. Лекции будут доступны в прямой трансляции и в записи. Курс состоит из 7 тематических модулей, более 200 академических часов, совмещающих семинары и выступления лидеров цифровой трансформации, чиновников высшего класса и наиболее опытных журналистов.Это уникальная возможность не только повысить свою квалификацию в сфере высоких технологий, но и получить системное представление об IT-отрасли и цифровизации. Вы повысите качество публикуемых материалов и как следствие личную ценность на медиарынке, освоите лучшие практики журналистской работы, а также получите новые деловые связи и ценные контакты IT-лидеров, чиновников и других экспертов. Для региональных журналистов это дополнительная возможность повысить рейтинг освещения региональных новостей в федеральной повестке, а также доступно рассказывать про опыт своего региона в сфере IT в разрезе федеральной значимости.Если вы хотите грамотно и легко доносить информацию о цифровых трансформациях до общества, говорить со своим читателем на доступном IT-языке, вызывать искренний интерес к своим публикациям, то присоединяйтесь к курсу «Цифровая журналистика». Для лучших учеников предусмотрена стажировка в СМИ.Подать заявку на участие в проекте можно по регистрационной ссылке: https://цифроваяжурналистика.рф/registration/ При регистрации укажите пригласительный промокод - RUJ64 Журналистам, членам Союза журналистов России предоставляется грант на обучение. Заявки принимаются до 25 мая 2020 года включительно.Подробности: http://цифроваяжурналистика.рф Если в вашу редакцию СМИ нужны стажеры, то вы можете направить заявку руководителю проекта «Цифровая журналистика»: Владимир Зыков, +7 999 9877755, edu@diplatforms.ru