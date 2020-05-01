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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: СНИМАЕМ КИНО - НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 13-мая-2020 — прочитано 41 раз В оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино В оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее... Все конкурсы! Их имен не стихнет слава Часть IV Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 18-мая-2020 — прочитано 22 раз Их имен не стихнет слава

Часть IV



Земля саратовская дала стране и миру множество известных людей – ученых, работников искусства, писателей. Журналист Валерий Михайлович Ганский написал несколько книг о наших выдающихся земляках. Он любезно откликнулся на просьбу редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» и поделился накопленной информацией.



Автор «неуловимых»

Бляхин Павел Андреевич

(25.12.1886 [6.01 1887],— 19.06.1961)



Активный участник революционного движения и Гражданской войны в России Павел Андреевич Бляхин родился в селе Верходым, Петровского уезда Саратовской губернии в семье чернорабочего. Оставшись без матери в 4 года, воспитывался у родственников. Окончил церковно-приходскую школу.

В 1903 году уехал в Астрахань, где учился на наборщика в одной из городских типографий, тогда же вступил в подпольный кружок РСДРП. Занялся политической деятельностью. Благодаря своей специальности мог доставать типографский шрифт, печатать и распространять листовки. Дальнейшая его деятельность на долгие годы связана с Баку, где он с 1904-го года работал переплётчиком в мастерской. Был организатором социал-демократических кружков на нефтяных промыслах, участвовал во всеобщей стачке нефтяников, за что был арестован и заключён в Карскую крепость.

В октябре 1905 года уехал в Москву, принял активное участие в первой русской революции, установив связь с Московским комитетом РСДРП, был агитатором боевиком-дружинником, участвовал в Декабрьском вооруженном восстании. По поручению Московского комитета вёл работу в профсоюзах, став членом первого совета профсоюзов Москвы и его исполнительной комиссии.

Осенью 1907 года П.А. Бляхин вошёл в состав Московского комитета РСДРП. Последующие годы для Павла Андреевича были годами арестов, ссылок, нелегального положения. Из последней ссылки городе Вельске Вологодской губернии в ноябре 1913 года он перешёл на нелегальное положение, вёл подпольную работу в Комитетах РСДРП(б) в Москве, Баку, Костроме, Тифлисе. Февральская революция застала Бляхина в Баку, где он вошёл в состав президиума Бакинского Совета рабочих депутатов. С мая 1917 года П. А. Бляхин уже в Костроме, где его избрали председателем губернского Костромского Совета. С апреля 1918 по май 1920 года являлся председателем Костромского горисполкома и губисполкома. В этом же году была политическая работа на Украине, в Одессе, Екатеринославле, Костроме. В Костроме задержался: с ноября 1920 по декабрь 1922 года был ответственным секретарём Костромского губкома РКП(б).

С декабря 1922 по март 1926 года — снова в Баку. В 1925 году занял должность председателя Главполитпросвета Азербайджана. Являлся членом Центрального комитета Азербайджанской компартии (большевиков), участвовал в работе Центральной контрольной комиссии ЦК АКП(б).

В 1925 году встал вопрос о необходимости укрепить кадровый состав киноорганизаций работниками-коммунистами. В результате обсуждения на заседании Кинокомиссии ЦК было принято решение о введении П.А. Бляхина в состав художественного совета по делам кино при Главполитпросвете РСФСР. По-видимому, это было связано с тем, что по его повести «Красные дьяволята» был поставлен одноименный фильм, пользовавшийся большим успехом у зрителей.

С марта 1926 по июнь 1927 года работал заместителем заведующего отделом печати ЦК ВКП(б) С. И. Гусева, членом коллегии Главлита от отдела печати ЦК ВКП(б). В ноябре 1939 — июле 1941 года — главный редактор сценарного отдела киностудии «Мультфильм».

В июле 1941 года 54-летний Павел Андреевич Бляхин стал красноармейцем 22-го полка 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения на Западном фронте. Дивизия была занята на строительстве оборонительных рубежей, вступила в бой 4 октября 1941 года, фактически была уничтожена 6—7 октября 1941 года. Роту, в которую попал П. А. Бляхин, называли «писательской», так как в ней воевали многие другие известные литераторы (А.Бек, Э.Казакевич, Р.Фраерман, С.Злобин и др.)

[Затем, с октября 1941 по апрель 1943 года, он служил специальным корреспондентом армейской газеты 49-й армии, с апреля 1943 по январь 1945 года — спецкором армейской газеты 61-й армии Западного, 2-го и 3-го Белорусского фронтов. За годы войны опубликовал 60 фронтовых очерков и рассказов.

Награды: орден Отечественной войны I степени (20.02.1944), орден Красной Звезды (16.05.1943), медаль «За боевые заслуги» (28.3.1942), медаль «За оборону Москвы».

От редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»

На сайте «Память народа»

Сводная картотека

Бляхин Павел Андреевич

Майор интенд. службы. __.__.1886 Саратовская обл..

Перечень наград

28.03.1942

Медаль «За боевые заслуги»

16.05.1943

Орден Красной Звезды

20.02.1944

Орден Отечественной войны I степени

Из наградного листа:

«Тов. Бляхин Павел Андреевич, в июле 1941 года поступил добровольно в народное ополчение и с тех пор находится в рядах действующей армии. В первые дни войны он был пулеметчиком, а затем работал в редакциях армейских газет писателем.

С I 1943 года тов. Бляхин работает в качестве писателя газеты «Боевой призыв» 61 армии. Тов. Бляхин показал себя инициативным, боевым журналистом. Поднял ряд интересных вопросов в газете, сыгравших большую роль в политическом воспитании бойцов и командиров наших частей. Его рассказы и очерки пользуются большой популярностью среди бойцов. Бывая на передовых позициях, он проявляет мужество и стойкость.

Тов. Бляхин ведет большую общественную и партийную работу. 1 Мая исполнилось 40-летие пребывания его в рядах ВКП(б)

Тов. Бляхин высоко дисциплинированный, глубоко преданный партии и Родине командир».

Свою литературную деятельность Павел Бляхин начал ещё в 1919 году. В 1920-х годах он написал несколько пьес. Про широкую известность созданной в то время приключенческой повести «Красные дьяволята» мы уже писали. Мы знаем героев этой повести по популярному фильму «Неуловимые мстители» (1966), в основу которого была положена сюжетная линия «Красных дьяволят».

Павел Андреевич Бляхин является автором автобиографической трилогии «На рассвете» (1950), «Москва в огне» (1956), «Дни мятежные» (1959), которая посвящена первой русской революции. Член Союза писателей СССР.

Медалью «За доблестный труд…»

награжден посмертно

Толстой Алексей Николаевич

(29.12.1882 (10.01. 1883) — 23.12.1945)



Алексей Николаевич Толстой — русский и советский писатель и общественный деятель. Родился в городе Николаевске Самарской губернии (ныне – город Пугачев Саратовской области), официальный отец - граф Николай Александрович Толстой, но некоторые биографы приписывают отцовство его неофициальному отчиму — Алексею Аполлоновичу Бострому, к которому мать Алексея ушла от Н.А.Толстого.

Детские годы будущего писателя прошли в небольшом имении А.А. Бострома на хуторе Сосновка недалеко от Самары. Обучался в реальном училище (г. Сызрань), высшее образование получил в Петербургском технологическом институте.

Свой первый рассказ «Старая башня» написал в 1908 году.

В Первую мировую войну — военный корреспондент. Совершил поездку во Францию и Англию (1916).

Февральскую революцию приветствовал, Октябрьскую — не принял. В августе 1918 вместе с женой и сыном Никитой уезжает в Харьков, затем в Одессу. В апреле 1919 Толстые эмигрировали. В эмиграции находился с 1919 по 1923 год. В мае 1923 года совершил кратковременную поездку в Россию, где встретил неожиданно тёплый приём.

Вернувшись в Советский Союз, создал свои знаменитые произведения, в которых осмысливал исторические события настоящего и прошлого, роль личности в истории (трилогия «Хождение по мукам», роман «Петр I»), романы Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» считаются классикой советской научной фантастики.

В годы войны Алексей Толстой написал около 60 публицистических материалов (очерки, статьи, обращения, зарисовки о героях, военных операциях), начиная с первых дней войны (27 июня 1941 года — «Что мы защищаем») и до самой своей смерти, в конце зимы 1945 года. Самым известным произведением Алексея Толстого о войне считается очерк «Родина». Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1943), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945, посмертно).







«Провожали меня на войну»

Сухов Фёдор Григорьевич

(14.03.1922 — 5.01.1992)



Фёдор Григорьевич Сухов - участник Великой Отечественной войны, лауреат премии им А.Фадеева 1971 года за лучшее произведение о Великой Отечественной войне.

Когда началась Великая Отечественная война, Фёдор Сухов был мобилизован в 1941 году и отправлен сначала в Казань, а оттуда в Ташкент, где обучался в военном пехотном училище, после окончания которого в 1942 году был отправлен на фронт командиром взвода в звании младшего лейтенанта. В 1942 году двадцатилетний младший лейтенант Сухов, окончив ускоренный курс Ташкентского военного училища, прибыл в Новоузенск, где формировался противотанковый полк. За плечами у Сухова в вещмешке вместе с сухарями книги и тетрадки с переписанными стихами любимых поэтов Сергея Есенина и Анны Ахматовой. Получив боевую технику на одном из саратовских заводов, младший офицер отправился в Усть-Курдюм на переформирование, а оттуда на передовую под Воронеж, где получил боевое крещение.

В отдалении гром громыхнул,

Был закат весь в зловещем пожаре…

Провожали меня на войну,

По дороге большой провожали…

...У своей стою «сорокопятки»

В кирзовых тяжелых сапогах.

В 1943 году был участником знаменитого сражения на Курской дуге, командуя противотанковым взводом. В феврале 1943 года в наступательном бою на деревню Ивница проявил мужество, возглавил роту, заменив погибшего командира в смертельной схватке с фрицами, освободив Ивницу. За это был удостоен первой награды — медали «За отвагу». Первое стихотворение Фёдора Сухова было опубликовано в апреле 1944 года в газете «Красная Армия». В 1946 году стал публиковать свои стихотворные произведения на страницах горьковской печати.

Войну закончил в Германии в звании старшего лейтенанта. В 1949 году поступил в Литературный институт имени М. Горького, который окончил с отличием в 1954 году. В 1951 году познакомился с покровчанкой Клавой Сусловой, ставшей ему женой. И каждые каникулы он проводил в Энгельсе.

В 1954 году получил приглашение на работу в Сталинград, куда переехал вместе с семьёй (женой Клавдией Ермолаевной, сыном Алексеем и дочерью Еленой) и стал работать в газете «Сталинградская правда» литературным сотрудником. В 1957 году Фёдор Сухов был принят в члены Союза писателей СССР, после этого оставляет работу и полностью посвящает себя литературному труду. Начиная с 1960-х годов, регулярно отправлялся в пеший поход по своим боевым местам, чтобы собрать материал для своих записок о Великой Отечественной войне, результатом которых стала книга «Хождение по своим ранам», впоследствии переработанная в «Ивницу». Работа над «Ивницей» была закончена в 1983 году.

Об авторе

Ганский Валерий Михайлович. Окончил Саратовский политехнический институт, профессия – инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70-х годов. Печатается в литературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День и ночь», «Страстной бульвар, 10». Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри международного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса «Легенды фонтанного дома» в номинации «Вклад в изучение истории Шереметьевых» (Санкт-Петербург», 2018 год). Член жюри городских школьных конкурсов юных журналистов, поэтов и прозаиков. Активный участник революционного движения и Гражданской войны в России Павел Андреевич Бляхин родился в селе Верходым, Петровского уезда Саратовской губернии в семье чернорабочего. Оставшись без матери в 4 года, воспитывался у родственников. Окончил церковно-приходскую школу.В 1903 году уехал в Астрахань, где учился на наборщика в одной из городских типографий, тогда же вступил в подпольный кружок РСДРП. Занялся политической деятельностью. Благодаря своей специальности мог доставать типографский шрифт, печатать и распространять листовки. Дальнейшая его деятельность на долгие годы связана с Баку, где он с 1904-го года работал переплётчиком в мастерской. Был организатором социал-демократических кружков на нефтяных промыслах, участвовал во всеобщей стачке нефтяников, за что был арестован и заключён в Карскую крепость.В октябре 1905 года уехал в Москву, принял активное участие в первой русской революции, установив связь с Московским комитетом РСДРП, был агитатором боевиком-дружинником, участвовал в Декабрьском вооруженном восстании. По поручению Московского комитета вёл работу в профсоюзах, став членом первого совета профсоюзов Москвы и его исполнительной комиссии.Осенью 1907 года П.А. Бляхин вошёл в состав Московского комитета РСДРП. Последующие годы для Павла Андреевича были годами арестов, ссылок, нелегального положения. Из последней ссылки городе Вельске Вологодской губернии в ноябре 1913 года он перешёл на нелегальное положение, вёл подпольную работу в Комитетах РСДРП(б) в Москве, Баку, Костроме, Тифлисе. Февральская революция застала Бляхина в Баку, где он вошёл в состав президиума Бакинского Совета рабочих депутатов. С мая 1917 года П. А. Бляхин уже в Костроме, где его избрали председателем губернского Костромского Совета. С апреля 1918 по май 1920 года являлся председателем Костромского горисполкома и губисполкома. В этом же году была политическая работа на Украине, в Одессе, Екатеринославле, Костроме. В Костроме задержался: с ноября 1920 по декабрь 1922 года был ответственным секретарём Костромского губкома РКП(б).С декабря 1922 по март 1926 года — снова в Баку. В 1925 году занял должность председателя Главполитпросвета Азербайджана. Являлся членом Центрального комитета Азербайджанской компартии (большевиков), участвовал в работе Центральной контрольной комиссии ЦК АКП(б).В 1925 году встал вопрос о необходимости укрепить кадровый состав киноорганизаций работниками-коммунистами. В результате обсуждения на заседании Кинокомиссии ЦК было принято решение о введении П.А. Бляхина в состав художественного совета по делам кино при Главполитпросвете РСФСР. По-видимому, это было связано с тем, что по его повести «Красные дьяволята» был поставлен одноименный фильм, пользовавшийся большим успехом у зрителей.С марта 1926 по июнь 1927 года работал заместителем заведующего отделом печати ЦК ВКП(б) С. И. Гусева, членом коллегии Главлита от отдела печати ЦК ВКП(б). В ноябре 1939 — июле 1941 года — главный редактор сценарного отдела киностудии «Мультфильм».В июле 1941 года 54-летний Павел Андреевич Бляхин стал красноармейцем 22-го полка 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения на Западном фронте. Дивизия была занята на строительстве оборонительных рубежей, вступила в бой 4 октября 1941 года, фактически была уничтожена 6—7 октября 1941 года. Роту, в которую попал П. А. Бляхин, называли «писательской», так как в ней воевали многие другие известные литераторы (А.Бек, Э.Казакевич, Р.Фраерман, С.Злобин и др.)[Затем, с октября 1941 по апрель 1943 года, он служил специальным корреспондентом армейской газеты 49-й армии, с апреля 1943 по январь 1945 года — спецкором армейской газеты 61-й армии Западного, 2-го и 3-го Белорусского фронтов. За годы войны опубликовал 60 фронтовых очерков и рассказов.Награды: орден Отечественной войны I степени (20.02.1944), орден Красной Звезды (16.05.1943), медаль «За боевые заслуги» (28.3.1942), медаль «За оборону Москвы».На сайте «Память народа» https://pamyat-naroda.ru мы нашли следующие сведения:«Тов. Бляхин Павел Андреевич, в июле 1941 года поступил добровольно в народное ополчение и с тех пор находится в рядах действующей армии. В первые дни войны он был пулеметчиком, а затем работал в редакциях армейских газет писателем.С I 1943 года тов. Бляхин работает в качестве писателя газеты «Боевой призыв» 61 армии. Тов. Бляхин показал себя инициативным, боевым журналистом. Поднял ряд интересных вопросов в газете, сыгравших большую роль в политическом воспитании бойцов и командиров наших частей. Его рассказы и очерки пользуются большой популярностью среди бойцов. Бывая на передовых позициях, он проявляет мужество и стойкость.Тов. Бляхин ведет большую общественную и партийную работу. 1 Мая исполнилось 40-летие пребывания его в рядах ВКП(б)Тов. Бляхин высоко дисциплинированный, глубоко преданный партии и Родине командир».Свою литературную деятельность Павел Бляхин начал ещё в 1919 году. В 1920-х годах он написал несколько пьес. Про широкую известность созданной в то время приключенческой повести «Красные дьяволята» мы уже писали. Мы знаем героев этой повести по популярному фильму «Неуловимые мстители» (1966), в основу которого была положена сюжетная линия «Красных дьяволят».Павел Андреевич Бляхин является автором автобиографической трилогии «На рассвете» (1950), «Москва в огне» (1956), «Дни мятежные» (1959), которая посвящена первой русской революции. Член Союза писателей СССР.Алексей Николаевич Толстой — русский и советский писатель и общественный деятель. Родился в городе Николаевске Самарской губернии (ныне – город Пугачев Саратовской области), официальный отец - граф Николай Александрович Толстой, но некоторые биографы приписывают отцовство его неофициальному отчиму — Алексею Аполлоновичу Бострому, к которому мать Алексея ушла от Н.А.Толстого.Детские годы будущего писателя прошли в небольшом имении А.А. Бострома на хуторе Сосновка недалеко от Самары. Обучался в реальном училище (г. Сызрань), высшее образование получил в Петербургском технологическом институте.Свой первый рассказ «Старая башня» написал в 1908 году.В Первую мировую войну — военный корреспондент. Совершил поездку во Францию и Англию (1916).Февральскую революцию приветствовал, Октябрьскую — не принял. В августе 1918 вместе с женой и сыном Никитой уезжает в Харьков, затем в Одессу. В апреле 1919 Толстые эмигрировали. В эмиграции находился с 1919 по 1923 год. В мае 1923 года совершил кратковременную поездку в Россию, где встретил неожиданно тёплый приём.Вернувшись в Советский Союз, создал свои знаменитые произведения, в которых осмысливал исторические события настоящего и прошлого, роль личности в истории (трилогия «Хождение по мукам», роман «Петр I»), романы Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» считаются классикой советской научной фантастики.В годы войны Алексей Толстой написал около 60 публицистических материалов (очерки, статьи, обращения, зарисовки о героях, военных операциях), начиная с первых дней войны (27 июня 1941 года — «Что мы защищаем») и до самой своей смерти, в конце зимы 1945 года. Самым известным произведением Алексея Толстого о войне считается очерк «Родина». Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1943), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945, посмертно).Фёдор Григорьевич Сухов - участник Великой Отечественной войны, лауреат премии им А.Фадеева 1971 года за лучшее произведение о Великой Отечественной войне.Когда началась Великая Отечественная война, Фёдор Сухов был мобилизован в 1941 году и отправлен сначала в Казань, а оттуда в Ташкент, где обучался в военном пехотном училище, после окончания которого в 1942 году был отправлен на фронт командиром взвода в звании младшего лейтенанта. В 1942 году двадцатилетний младший лейтенант Сухов, окончив ускоренный курс Ташкентского военного училища, прибыл в Новоузенск, где формировался противотанковый полк. За плечами у Сухова в вещмешке вместе с сухарями книги и тетрадки с переписанными стихами любимых поэтов Сергея Есенина и Анны Ахматовой. Получив боевую технику на одном из саратовских заводов, младший офицер отправился в Усть-Курдюм на переформирование, а оттуда на передовую под Воронеж, где получил боевое крещение.В 1943 году был участником знаменитого сражения на Курской дуге, командуя противотанковым взводом. В феврале 1943 года в наступательном бою на деревню Ивница проявил мужество, возглавил роту, заменив погибшего командира в смертельной схватке с фрицами, освободив Ивницу. За это был удостоен первой награды — медали «За отвагу». Первое стихотворение Фёдора Сухова было опубликовано в апреле 1944 года в газете «Красная Армия». В 1946 году стал публиковать свои стихотворные произведения на страницах горьковской печати.Войну закончил в Германии в звании старшего лейтенанта. В 1949 году поступил в Литературный институт имени М. Горького, который окончил с отличием в 1954 году. В 1951 году познакомился с покровчанкой Клавой Сусловой, ставшей ему женой. И каждые каникулы он проводил в Энгельсе.В 1954 году получил приглашение на работу в Сталинград, куда переехал вместе с семьёй (женой Клавдией Ермолаевной, сыном Алексеем и дочерью Еленой) и стал работать в газете «Сталинградская правда» литературным сотрудником. В 1957 году Фёдор Сухов был принят в члены Союза писателей СССР, после этого оставляет работу и полностью посвящает себя литературному труду. Начиная с 1960-х годов, регулярно отправлялся в пеший поход по своим боевым местам, чтобы собрать материал для своих записок о Великой Отечественной войне, результатом которых стала книга «Хождение по своим ранам», впоследствии переработанная в «Ивницу». Работа над «Ивницей» была закончена в 1983 году.. Окончил Саратовский политехнический институт, профессия – инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70-х годов. Печатается в литературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День и ночь», «Страстной бульвар, 10». Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри международного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса «Легенды фонтанного дома» в номинации «Вклад в изучение истории Шереметьевых» (Санкт-Петербург», 2018 год). Член жюри городских школьных конкурсов юных журналистов, поэтов и прозаиков.