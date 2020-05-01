Однофамильцы или родственники? Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 16-мая-2020 — прочитано 69 раз Однофамильцы или родственники?

Неожиданные открытия

подарила книга «Летописцы истории страны»



Сидор Семёнович Кадников, родной брат моего дедушки Юдафия.

Недавно со мной произошла удивительная история. Лидия Николаевна Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России с командой единомышленников сделала отличный подарок коллегам и всем землякам: на выигранный Президентский грант издала книгу «Летописцы истории страны». А сейчас ведется работа по подготовке к изданию следующей книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы», в которой и я принимаю участие, разыскивая журналистов-фронтовиков, работавших в хвалынской районной газете. Не сомневаюсь, что и это издание станет событием не только для нашей области, но и для коллег со всей страны. Но сегодня я хочу вернуться к первой книге, которая подарила мне не одну находку.

Почти 600 очерков о самых известных журналистах нашей области и фотографии, собранные в первом томе «Летописцев», дают возможность нам не только познакомиться с теми, кого не редко знали только по фамилии, но и найти невероятную информацию, как это случилось со мной.

Когда я получила в подарок эту книгу, мне захотелось как можно быстрее прочитать обо всех, чьи имена включили в это издание. В первую очередь я искала земляков-хвалынцев. Вот первый – А.Г. Дьяков, художник-карикатурист, знаю такого и рада увидеть его фамилию, О.Е. Комарова, кинорежиссер, родилась в посёлке Алексеевка Хвалынского района. Не знаю, но обязательно разыщу землячку. Лобков Николай Васильевич, из села Горюши Хвалынского района, работал в саратовской газете «Коммунист», знаю и помню этого человека, сотрудничали одно время. Виталий Иванович Наконечный. Опекал меня и помогал, когда я пришла в 1983 году на должность лит. сотрудника в хвалынскую газету «Звезда». Сергей Сергеевич Наровчатов, участник двух войн и главный редактор журнала «Новый мир». Районная библиотека и одна из улиц Хвалынска названы его именем. Евгений Федорович Саблин, земляк по месту моего рождения (города Пугачёва). Вот и моя фамилия, но дальше! И мои глаза застывают в изумлении:

«Перекальский Михаил Иванович - журналист. Накануне Великой Отечественной войны сотрудник газеты Пугачёвского района Саратовской области «Социалистическое земледелие». Воевал в составе 72-запасного стрелкового полка. Младший политрук. По одним данным погиб в декабре1941 года под Москвой, по другим – пропал без вести в мае1942 года».

У меня – минута молчания. Фамилия Перекальские не так часто встречается. В Пугачёве, где я родилась и жила до 16 лет, кроме нашей фамилии в городе были ещё Перекальские. Но были ли они родственниками по линии моего отца, Юрия Матвеевича Перекальского? Я в детстве спрашивала маму, есть ли у нас родственники с такой фамилией? Она говорила, что есть, но мы как-то не общаемся. Но теперь я узнаю от своей тёти, что только бабушка (мать отца) ходила к ним в гости, а это значит, что я тоже. Правда, фамилию тех, к кому ходили, никогда не спрашивала. И вот встреча на страницах книги. Родственники мы, или однофамильцы?

По семейной истории у моего прадеда Прокопия Перекальского было 11 детей. Мой дед, Матвей Прокопьевич Перекальский, родился в селе Каменка Пугачёвского района, стал военным, а в 1937, когда работал в Таганроге, был арестован и расстрелян по первому списку. Возможно, есть родственная связь с погибшим на войне Михаилом Ивановичем Перекальским, о котором написано в книге. Может, мне было суждено продолжить журналистскую династию? Удивленная такой информацией, я начала искать родственные связи. И нашла стольких Перекальских, что уже верю в успех поиска и внутренне чувствую: не бывает таких совпадений! В одном месте и под одной фамилией! Буду искать факты родства.

Листаю книгу дальше. Сколько замечательных фамилий, историй, достижений. И вдруг опять замираю. Не верю глазам своим. Ещё одна родная фамилия: Кадников. Читаю: «Кадников Александр Дмитриевич, журналист, родился в 1895 году, с апреля 1938 года – литературный сотрудник промышленно-транспортного отдела, через год – заведующий сектором проверки саратовской газеты «Коммунист». Дальнейшая судьба неизвестна».

Кадниковы – это по линии моей мамы, Матрёны Юдафьевны Перекальской (Кадниковой). Её уже нет, к сожалению, ничего теперь не спросишь. Осталась младшая сестра, моя тётя, Александра Юдафьевна Смагина, в девичестве - Кадникова. Звоню, спрашиваю, был ли в большом роду Кадниковых кто-то по имени Дмитрий?



Большая семья Юдафия Семёновича Кадникова. Его дети: во тором ряду первая справа Александра,, Матрёна (моя мама), Пётр, сноха Зоя, жена Михаила.. В первом ряду: бабушка Анисья, дедушка Юдафий, я, и старший сын дедушки - Михаил.. Они оба участники ВОВ. Мой отец и ещё один сын дедушки- Володя, были в армии. В живых- только я и Александра.

Оказывается, был, Митька, троюродный брат деда, Юдафия Семёновича Кадникова. Начинаю поиск, нашла много Кадниковых, которые оказались мне четвёртой и пятой линией родства по моему деду. Это меня очень обрадовало, мы звонили друг другу, не могли наговориться. Но вот о Дмитрии Кадникове, как и о его сыне, Александре, пока ничего не нашла. Почему я так уверена, что Александр Дмитриевич может быть моим родственником? Потому что Кадниковы, все, кто проживал, или проживает в Саратовской области, вышли из села Малая Таволожка Пугачёвского района. Я в этом селе, как первая внучка большой семьи, росла у дедушки до первого класса. И хорошо помню, что почти все дома на улице, что тянулась вдоль реки Малый Иргиз, принадлежали Кадниковым: родным, двоюродным, троюродным. И даже новость о том, что в Пугачёве было три ветви Кадниковых, никак между собой не связанных, меня не огорчила. Я уже докопалась до пра-прадеда и привязала две ветви к одному стволу Родиона Кадникова.



Юдафий Семёнович Кадников- мой дедушка, замечательный охотник.



Немного семейной истории.



Род старообрядцев Кадниковых покинул родовые места из города Кадникова, Вологодской области, когда вышел указ Петра Первого брить всем бороды, а затем Екатерина Вторая разрешила старообрядцам занимать свободные земли в Поволжье. Сначала моя родня прибыла в хвалынские старообрядческие скиты, но здесь уже народа было много, а земли давали мало. Мои Кадниковы были земледельцами, скотоводами, разводили племенных жеребцов. Они узнают, что есть свободные места на реке Иргиз, где много земли, пойма чистой реки, бескрайние степи, что необходимо для выпаса лошадей, и поселяются в селе Большая Таволожка.

У старообрядцев были большие семьи. У моего прадеда Семёна - пять сыновей. На каждого мальчика положен был надел земли, а когда сыновья обзаводились семьями, их из Села Большая Таволожка переселяли на хутор Малая Таволожка, строили им большие высокие деревянные дома с тремя окнами на улицу, и поэтому в Малой Таволожке было много Кадниковых. Узнав, что у деда был троюродный брат Дмитрий, я с наибольшей уверенностью могу сказать, что мы с ним тоже от одного ствола старообрядцев Кадниковых.

Я благодарна Лидии Николаевне Златогорской за эту книгу, которая рассказала не только о моей творческой биографии (как правило, про самих журналистов редко где писали), но и за возможность почувствовать родство двух замечательных фамилий, о которых я сейчас знаю уже намного больше, чем раньше. При знакомстве оказалось, что в наших фамилиях есть военные, писатели, историки, журналисты, врачи, художники, много участников Великой Отечественной войны – столько всего удивительного, что мы решили собирать материал для создания общего генеалогического древа и выпустить книгу о своих замечательных предках. Мы обязательно докопаемся до истоков! Я очень надеюсь, что кто-то откликнется на мою статью, и у нас на одну родственную линию станет больше.

Галина Перекальская.

Об авторе

Перекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, литсотрудником, зав.отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором двух собственных проектов, которые сама разработала: цветной восьми-полосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», а позже - газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии». В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. С 2014 года на базе литературного музея организовала ежегодный межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век», является редактором и составителем шести коллективных сборников «Радуга -21 век», издаваемых по результатам фестиваля. Председатель литературного объединения «Радуга».

Отмечена благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, в том числе Министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области. Победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР, номинант премии губернатора за 2014 год.

Член Союза журналистов России. Недавно со мной произошла удивительная история. Лидия Николаевна Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России с командой единомышленников сделала отличный подарок коллегам и всем землякам: на выигранный Президентский грант издала книгу «Летописцы истории страны». А сейчас ведется работа по подготовке к изданию следующей книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы», в которой и я принимаю участие, разыскивая журналистов-фронтовиков, работавших в хвалынской районной газете. Не сомневаюсь, что и это издание станет событием не только для нашей области, но и для коллег со всей страны. Но сегодня я хочу вернуться к первой книге, которая подарила мне не одну находку.Почти 600 очерков о самых известных журналистах нашей области и фотографии, собранные в первом томе «Летописцев», дают возможность нам не только познакомиться с теми, кого не редко знали только по фамилии, но и найти невероятную информацию, как это случилось со мной.Когда я получила в подарок эту книгу, мне захотелось как можно быстрее прочитать обо всех, чьи имена включили в это издание. В первую очередь я искала земляков-хвалынцев. Вот первый – А.Г. Дьяков, художник-карикатурист, знаю такого и рада увидеть его фамилию, О.Е. Комарова, кинорежиссер, родилась в посёлке Алексеевка Хвалынского района. Не знаю, но обязательно разыщу землячку. Лобков Николай Васильевич, из села Горюши Хвалынского района, работал в саратовской газете «Коммунист», знаю и помню этого человека, сотрудничали одно время. Виталий Иванович Наконечный. Опекал меня и помогал, когда я пришла в 1983 году на должность лит. сотрудника в хвалынскую газету «Звезда». Сергей Сергеевич Наровчатов, участник двух войн и главный редактор журнала «Новый мир». Районная библиотека и одна из улиц Хвалынска названы его именем. Евгений Федорович Саблин, земляк по месту моего рождения (города Пугачёва). Вот и моя фамилия, но дальше! И мои глаза застывают в изумлении:«Перекальский Михаил Иванович - журналист. Накануне Великой Отечественной войны сотрудник газеты Пугачёвского района Саратовской области «Социалистическое земледелие». Воевал в составе 72-запасного стрелкового полка. Младший политрук. По одним данным погиб в декабре1941 года под Москвой, по другим – пропал без вести в мае1942 года».У меня – минута молчания. Фамилия Перекальские не так часто встречается. В Пугачёве, где я родилась и жила до 16 лет, кроме нашей фамилии в городе были ещё Перекальские. Но были ли они родственниками по линии моего отца, Юрия Матвеевича Перекальского? Я в детстве спрашивала маму, есть ли у нас родственники с такой фамилией? Она говорила, что есть, но мы как-то не общаемся. Но теперь я узнаю от своей тёти, что только бабушка (мать отца) ходила к ним в гости, а это значит, что я тоже. Правда, фамилию тех, к кому ходили, никогда не спрашивала. И вот встреча на страницах книги. Родственники мы, или однофамильцы?По семейной истории у моего прадеда Прокопия Перекальского было 11 детей. Мой дед, Матвей Прокопьевич Перекальский, родился в селе Каменка Пугачёвского района, стал военным, а в 1937, когда работал в Таганроге, был арестован и расстрелян по первому списку. Возможно, есть родственная связь с погибшим на войне Михаилом Ивановичем Перекальским, о котором написано в книге. Может, мне было суждено продолжить журналистскую династию? Удивленная такой информацией, я начала искать родственные связи. И нашла стольких Перекальских, что уже верю в успех поиска и внутренне чувствую: не бывает таких совпадений! В одном месте и под одной фамилией! Буду искать факты родства.Листаю книгу дальше. Сколько замечательных фамилий, историй, достижений. И вдруг опять замираю. Не верю глазам своим. Ещё одна родная фамилия: Кадников. Читаю: «Кадников Александр Дмитриевич, журналист, родился в 1895 году, с апреля 1938 года – литературный сотрудник промышленно-транспортного отдела, через год – заведующий сектором проверки саратовской газеты «Коммунист». Дальнейшая судьба неизвестна».Кадниковы – это по линии моей мамы, Матрёны Юдафьевны Перекальской (Кадниковой). Её уже нет, к сожалению, ничего теперь не спросишь. Осталась младшая сестра, моя тётя, Александра Юдафьевна Смагина, в девичестве - Кадникова. Звоню, спрашиваю, был ли в большом роду Кадниковых кто-то по имени Дмитрий?Оказывается, был, Митька, троюродный брат деда, Юдафия Семёновича Кадникова. Начинаю поиск, нашла много Кадниковых, которые оказались мне четвёртой и пятой линией родства по моему деду. Это меня очень обрадовало, мы звонили друг другу, не могли наговориться. Но вот о Дмитрии Кадникове, как и о его сыне, Александре, пока ничего не нашла. Почему я так уверена, что Александр Дмитриевич может быть моим родственником? Потому что Кадниковы, все, кто проживал, или проживает в Саратовской области, вышли из села Малая Таволожка Пугачёвского района. Я в этом селе, как первая внучка большой семьи, росла у дедушки до первого класса. И хорошо помню, что почти все дома на улице, что тянулась вдоль реки Малый Иргиз, принадлежали Кадниковым: родным, двоюродным, троюродным. И даже новость о том, что в Пугачёве было три ветви Кадниковых, никак между собой не связанных, меня не огорчила. Я уже докопалась до пра-прадеда и привязала две ветви к одному стволу Родиона Кадникова.Род старообрядцев Кадниковых покинул родовые места из города Кадникова, Вологодской области, когда вышел указ Петра Первого брить всем бороды, а затем Екатерина Вторая разрешила старообрядцам занимать свободные земли в Поволжье. Сначала моя родня прибыла в хвалынские старообрядческие скиты, но здесь уже народа было много, а земли давали мало. Мои Кадниковы были земледельцами, скотоводами, разводили племенных жеребцов. Они узнают, что есть свободные места на реке Иргиз, где много земли, пойма чистой реки, бескрайние степи, что необходимо для выпаса лошадей, и поселяются в селе Большая Таволожка.У старообрядцев были большие семьи. У моего прадеда Семёна - пять сыновей. На каждого мальчика положен был надел земли, а когда сыновья обзаводились семьями, их из Села Большая Таволожка переселяли на хутор Малая Таволожка, строили им большие высокие деревянные дома с тремя окнами на улицу, и поэтому в Малой Таволожке было много Кадниковых. Узнав, что у деда был троюродный брат Дмитрий, я с наибольшей уверенностью могу сказать, что мы с ним тоже от одного ствола старообрядцев Кадниковых.Я благодарна Лидии Николаевне Златогорской за эту книгу, которая рассказала не только о моей творческой биографии (как правило, про самих журналистов редко где писали), но и за возможность почувствовать родство двух замечательных фамилий, о которых я сейчас знаю уже намного больше, чем раньше. При знакомстве оказалось, что в наших фамилиях есть военные, писатели, историки, журналисты, врачи, художники, много участников Великой Отечественной войны – столько всего удивительного, что мы решили собирать материал для создания общего генеалогического древа и выпустить книгу о своих замечательных предках. Мы обязательно докопаемся до истоков! Я очень надеюсь, что кто-то откликнется на мою статью, и у нас на одну родственную линию станет больше.Об автореПерекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, литсотрудником, зав.отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором двух собственных проектов, которые сама разработала: цветной восьми-полосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», а позже - газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии». В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. С 2014 года на базе литературного музея организовала ежегодный межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век», является редактором и составителем шести коллективных сборников «Радуга -21 век», издаваемых по результатам фестиваля. Председатель литературного объединения «Радуга».Отмечена благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, в том числе Министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области. Победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР, номинант премии губернатора за 2014 год.Член Союза журналистов России.