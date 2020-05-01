СЕСТРА МИЛОСЕДНАЯ Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-мая-2020 — прочитано 29 раз СЕСТРА МИЛОСЕДНАЯ





…Не надо рвать присохшие бинты,

Когда их можно снять почти без боли.

Я это поняла, поймёшь и ты…

Как жалко, что науке доброты

Нельзя по книжкам научиться в школе!

Юлия Друнина



В 2013 году автор этих строк побывал в Заводском районе областного центра, довольно быстро отыскал дом на проспекте Энтузиастов, где сейчас проживает труженик тыла Валентина Ивановна Сосна. На мой звонок в домофон хозяйка квартиры открыла дверь и довольно оперативно спустилась с верхнего этажа вниз, к входной подъездной двери, чтобы встретить меня. На вопрос, зачем вы спускались, энергичная женщина ответила, что она так всегда встречает и сопровождает до своей квартиры многих своих гостей.

В двухкомнатной уютной квартире состоялось моё знакомство с ветераном Великой Отечественной войны лейтенантом медицинской службы в отставке, старшей медицинской сестрой военного госпиталя № 3631. Набравшись смелости, я задал этой женщине вопрос, который обычно тактичные мужчины женщинам не задают. В ответ на мой вопрос о возрасте Валентина Ивановна улыбнулась и произнесла тогда: мне два по сорок пять. Не хочу льстить хозяйке, но по-честному скажу: никогда бы не поверил!

Тогда в комнате на серванте я заметил фарфоровую статуэтку лыжницы и невольно спросил хозяйку о ней.

– Это довоенная, – ответила мне Валентина Ивановна, я её завоевала за первое место на областных соревнованиях по лыжному бегу. С лыжами дружу всю свою жизнь, призналась мне хозяйка квартиры, достала из серванта и представила мне свою недавнюю награду за лыжи – грамоту от главы города Саратова.

Валентина Ивановна многие годы не забывает спорт: занимается спортивной гимнастикой в спорткомплексе ОАО «Саратовский подшипниковый завод», посещает плавательный бассейн и даже катается верхом на лошади (!) «А недавно на стрельбище одной из воинских частей Энгельса, где я выступала с беседой перед военными, мне дали пострелять из автомата Калашникова, – с гордостью рассказывает мне пенсионерка и показывает фотографии. Моему удивлению и восторгу не было границ!..

И ныне, в свои 96 лет, эта женщина выглядит гораздо моложе и обладает такой энергией, что людям молодого возраста можно просто позавидовать!

– Вам повезло, что вы застали меня дома. У меня каждый день расписан, – сказала мне тогда Валентина Ивановна и кивнула на ежедневник, что лежит на её рабочем столе. Я посмотрел и убедился, что каждый день буквально по часам расписан: посещение школы, работа в Совете ветеранов, встреча со студентами, участие в конференции, тренировка…Человек занимает активную жизненную позицию и этим живёт! Сидеть на диване ей некогда.

«В 1941 году я окончила 28-ю образцовую школу (ныне лицей № 15) Заводского (тогда Сталинского) района Саратова, – рассказывает мне Валентина Ивановна. – 22 июня должен был состояться выпускной вечер. У всех нас были заветные мечты. Кто-то хотел стать лётчиком, кто-то врачом, журналистом. Но в тот день в 4 часа утра на нас вероломно напала фашистская Германия. И мы, выпускники, рвались защищать свою Родину, это стало целью нашей жизни.

В 1941 году мне исполнилось 17 лет. Я стала работать на 3-м государственном подшипниковом заводе (ГПЗ-3) в отделе технического контроля. Наставники меня обучали наладке аппаратуры для проверки колеи внутренней шлифовки подшипников и аппаратуры на станках. Работать приходилось по двенадцать часов.

Всё для фронта, всё для победы! – таков был лозунг того времени. Тяжелы были военные годы. Разруха, голод, смерть охватили нас на долгие четыре года. С 1941 года по 1943 год успела обучиться в Саратовском областном медицинском базовом техникуме. Получила диплом. Шла война. Иногда на Саратов совершались налёты авиации противника. Немцы сбрасывали на город фугасные и зажигательные авиабомбы. В Сталинском районе города было множество стратегических объектов: авиационный завод, крекинг-завод, ГПЗ-3, Увекская и Улешовская нефтебазы, железнодорожный мост через Волгу.



…В военкомате мне присвоили звание лейтенанта и направили работать старшей медицинской сестрой в военный госпиталь № 3631 (ныне СОШ № 22 имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарёва, ул. Ростовская, 29).

В госпитале меня спросили: не боишься трудностей? В ответ, помню, гордо заявила: я сюда пришла работать не за страх, а за совесть. Привозили раненых с фронтов, где шли ожесточённые бои. В те военные годы Саратовская область стала серьёзной госпитальной базой для раненых и больных солдат и офицеров. Этому способствовало наличие крупного медицинского института в Саратове и подготовленных кадров врачей. Город был прифронтовым. Поток раненых увеличился из района Сталинграда, где наши войска одержали блестящую победу, окружив крупную группировку противника. Тогда в кольце наших войск оказалось 22 немецко-фашистских дивизии. Раненых поступало очень много. Это был нескончаемый поток на санитарных поездах, автомобилях, пароходах Волжской флотилии и даже на военно-транспортных самолётах. Необходимо было всех принять, разместить, оказать неотложную помощь. Мы, медики буквально валились с ног от усталости. Делали всё возможное и невозможное, отдавая все силы и знания для спасения жизни раненых и больных воинов. Один из лучших специалистов саратовской медицины профессор Сергей Харитонович Архангельский провёл около трёх тысяч операций (!)

Заведующий 2-м хирургическим отделением Константин Петрович Колесов работал сутками без отдыха. Сутками и тоже без отдыха работали и мы, рядовые хирурги, медицинские сёстры и санитарки, – делится своими воспоминаниями со мной Валентина Ивановна.

Массовый характер приобрело донорство. В годы войны я, как и многие тогда саратовцы, стала постоянным донором. У меня первая группа крови, и она была всегда востребована для раненых.

Моя собеседница завернула рукав джемпера на левой руке и показала мне многочисленные шрамы, до сих пор оставшиеся от шприцов, которыми выкачивали кровь.

– Сдашь кровь, минут двадцать полежишь в ординаторской, и вновь за работу. Расслабляться было некогда, ни днём, ни ночью, – рассказывает В.И. Сосна. – Раненым бойцам приходилось делать многочисленные перевязки. Я всегда аккуратно снимала присохшие к ранам бинты, никогда не срывала их одним движеньем. Раненые это очень ценили и стремились попасть на перевязку именно в мои медлительные руки. Фельдшер на меня ругалась, что я подолгу «церемонюсь» с каждым раненым, теряю много времени, а я, глядя в глаза бойцам, не могла причинять им боль, всё делала аккуратно.

Работники здравоохранения не были одиноки. Различные заводы, фабрики, артели, школы, институты, техникумы, колхозы и совхозы, многочисленные комсомольские организации осуществляли посильную шефскую помощь нашему и другим военным госпиталям, которых в городе тогда насчитывалось более шестидесяти.



Прикованные к постели офицеры и солдаты нуждались не только в лечении, но и во внимании к ним, в человеческом сочувствии, дружеской поддержке и ласке. Рабочие, артисты театров и домов культуры города, учителя и ученики школ, домохозяйки постоянно посещали госпиталь. Они старались помочь раненым, облегчить их страдания и боль, заменить им на время родных и близких. Помогали, чем могли, лечащим врачам и медсёстрам. Проводили с ранеными различные беседы, прямо в палатах устраивали концерты художественной самодеятельности. Студенты и школьники читали раненым книги и стихи. По просьбе раненых писали письма их родным и близким. Так, совместными усилиями, мы возвращали здоровье десяткам, сотням военнослужащих.

Помню, приходилось лечить и военнопленных, поступивших в наш госпиталь из окружённой группировки войск под Сталинградом. Страшно было на них смотреть. Больные, истощённые, обмороженные. Вши чуть не сыпались с них. Среди военнопленных были немцы, поляки, венгры, чехи. По выздоровлении их использовали на различных работах на промышленных объектах в городе и в области до конца 40-х годов.

Мой муж гвардии старший сержант Анатолий Васильевич Сосна, командир орудия, военную службу проходил в 163-м артиллерийском полку на Северо-Западном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. В боях за Родину был ранен. За доблесть и славу награждён орденами Красного Знамени, Славы III степени, медалями «За освобождение Праги», «За Победу над Германией». Вернулся домой с Победой! Началась мирная жизнь.

В госпитале я проработала до 20 октября 1947 года. Я горда тем, что отношусь к поколению защитников Родины. У меня вырос сын, есть внук и правнучка. И дай Бог, чтобы все мы никогда больше не знали войны.

Выслушав рассказ этого замечательного Человека, я поблагодарил Валентину Ивановну от себя и от имени всех тех раненых, которых она, старшая медицинская сестра, молодая, хрупкая, но сильная женщина выходила и подняла на ноги. Я целовал ей руки, те самые руки, которыми она делала раненым перевязки и залечивала им раны и болезни.



Михаил СЕРГЕЕВ.

Об авторе

Сергеев Михаил Викторович родился в 1961 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное ордена Красного Знамени училище им. Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова. В 1999 году с отличием окончил высшие военные курсы Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.

С газетами начал тесно сотрудничать в 1978 году, будучи курсантом СВВКУ. Публиковался в газетах Министерства обороны «Красная звезда», (Приволжский военный округ), «Слава Родины» (Прикарпатский военный округ), «Советская Армия» (Группа Советских войск в Германии), «Ленинское знамя», позже «Закавказские военные ведомости» (Закавказский военный округ), «Уральские военные вести» (Уральский военный округ), «Солдат Отечества» (Приволжско-Уральский военный округ). Был одним из создателей и редактором газеты «Честь имею!» Вольского ВВУТ(ВИ) с 2004 по 2006 годы. Всего в военных изданиях опубликовано более 300 материалов. В декабре 2006 года в звании подполковник уволен в запас.

С апреля 2007 года начальник отдела ОГУ «Государственный архив новейшей истории Саратовской области». За это время опубликовал более 70-ти очерков об истории города, области на военно-патриотическую тему в областной газете «Саратовские вести», «Саратовская панорама» и в других периодических изданиях.

С 2007 года – член Президиума Саратовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Саратовского историко-краеведческого общества. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пишет книгу, куда вошли очерки о людях, в основном, саратовцах, принимавших участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Член Союза журналистов России. В 2013 году автор этих строк побывал в Заводском районе областного центра, довольно быстро отыскал дом на проспекте Энтузиастов, где сейчас проживает труженик тыла Валентина Ивановна Сосна. На мой звонок в домофон хозяйка квартиры открыла дверь и довольно оперативно спустилась с верхнего этажа вниз, к входной подъездной двери, чтобы встретить меня. На вопрос, зачем вы спускались, энергичная женщина ответила, что она так всегда встречает и сопровождает до своей квартиры многих своих гостей.В двухкомнатной уютной квартире состоялось моё знакомство с ветераном Великой Отечественной войны лейтенантом медицинской службы в отставке, старшей медицинской сестрой военного госпиталя № 3631. Набравшись смелости, я задал этой женщине вопрос, который обычно тактичные мужчины женщинам не задают. В ответ на мой вопрос о возрасте Валентина Ивановна улыбнулась и произнесла тогда: мне два по сорок пять. Не хочу льстить хозяйке, но по-честному скажу: никогда бы не поверил!Тогда в комнате на серванте я заметил фарфоровую статуэтку лыжницы и невольно спросил хозяйку о ней.– Это довоенная, – ответила мне Валентина Ивановна, я её завоевала за первое место на областных соревнованиях по лыжному бегу. С лыжами дружу всю свою жизнь, призналась мне хозяйка квартиры, достала из серванта и представила мне свою недавнюю награду за лыжи – грамоту от главы города Саратова.Валентина Ивановна многие годы не забывает спорт: занимается спортивной гимнастикой в спорткомплексе ОАО «Саратовский подшипниковый завод», посещает плавательный бассейн и даже катается верхом на лошади (!) «А недавно на стрельбище одной из воинских частей Энгельса, где я выступала с беседой перед военными, мне дали пострелять из автомата Калашникова, – с гордостью рассказывает мне пенсионерка и показывает фотографии. Моему удивлению и восторгу не было границ!..И ныне, в свои 96 лет, эта женщина выглядит гораздо моложе и обладает такой энергией, что людям молодого возраста можно просто позавидовать!– Вам повезло, что вы застали меня дома. У меня каждый день расписан, – сказала мне тогда Валентина Ивановна и кивнула на ежедневник, что лежит на её рабочем столе. Я посмотрел и убедился, что каждый день буквально по часам расписан: посещение школы, работа в Совете ветеранов, встреча со студентами, участие в конференции, тренировка…Человек занимает активную жизненную позицию и этим живёт! Сидеть на диване ей некогда.«В 1941 году я окончила 28-ю образцовую школу (ныне лицей № 15) Заводского (тогда Сталинского) района Саратова, – рассказывает мне Валентина Ивановна. – 22 июня должен был состояться выпускной вечер. У всех нас были заветные мечты. Кто-то хотел стать лётчиком, кто-то врачом, журналистом. Но в тот день в 4 часа утра на нас вероломно напала фашистская Германия. И мы, выпускники, рвались защищать свою Родину, это стало целью нашей жизни.В 1941 году мне исполнилось 17 лет. Я стала работать на 3-м государственном подшипниковом заводе (ГПЗ-3) в отделе технического контроля. Наставники меня обучали наладке аппаратуры для проверки колеи внутренней шлифовки подшипников и аппаратуры на станках. Работать приходилось по двенадцать часов.Всё для фронта, всё для победы! – таков был лозунг того времени. Тяжелы были военные годы. Разруха, голод, смерть охватили нас на долгие четыре года. С 1941 года по 1943 год успела обучиться в Саратовском областном медицинском базовом техникуме. Получила диплом. Шла война. Иногда на Саратов совершались налёты авиации противника. Немцы сбрасывали на город фугасные и зажигательные авиабомбы. В Сталинском районе города было множество стратегических объектов: авиационный завод, крекинг-завод, ГПЗ-3, Увекская и Улешовская нефтебазы, железнодорожный мост через Волгу.…В военкомате мне присвоили звание лейтенанта и направили работать старшей медицинской сестрой в военный госпиталь № 3631 (ныне СОШ № 22 имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарёва, ул. Ростовская, 29).В госпитале меня спросили: не боишься трудностей? В ответ, помню, гордо заявила: я сюда пришла работать не за страх, а за совесть. Привозили раненых с фронтов, где шли ожесточённые бои. В те военные годы Саратовская область стала серьёзной госпитальной базой для раненых и больных солдат и офицеров. Этому способствовало наличие крупного медицинского института в Саратове и подготовленных кадров врачей. Город был прифронтовым. Поток раненых увеличился из района Сталинграда, где наши войска одержали блестящую победу, окружив крупную группировку противника. Тогда в кольце наших войск оказалось 22 немецко-фашистских дивизии. Раненых поступало очень много. Это был нескончаемый поток на санитарных поездах, автомобилях, пароходах Волжской флотилии и даже на военно-транспортных самолётах. Необходимо было всех принять, разместить, оказать неотложную помощь. Мы, медики буквально валились с ног от усталости. Делали всё возможное и невозможное, отдавая все силы и знания для спасения жизни раненых и больных воинов. Один из лучших специалистов саратовской медицины профессор Сергей Харитонович Архангельский провёл около трёх тысяч операций (!)Заведующий 2-м хирургическим отделением Константин Петрович Колесов работал сутками без отдыха. Сутками и тоже без отдыха работали и мы, рядовые хирурги, медицинские сёстры и санитарки, – делится своими воспоминаниями со мной Валентина Ивановна.Массовый характер приобрело донорство. В годы войны я, как и многие тогда саратовцы, стала постоянным донором. У меня первая группа крови, и она была всегда востребована для раненых.Моя собеседница завернула рукав джемпера на левой руке и показала мне многочисленные шрамы, до сих пор оставшиеся от шприцов, которыми выкачивали кровь.– Сдашь кровь, минут двадцать полежишь в ординаторской, и вновь за работу. Расслабляться было некогда, ни днём, ни ночью, – рассказывает В.И. Сосна. – Раненым бойцам приходилось делать многочисленные перевязки. Я всегда аккуратно снимала присохшие к ранам бинты, никогда не срывала их одним движеньем. Раненые это очень ценили и стремились попасть на перевязку именно в мои медлительные руки. Фельдшер на меня ругалась, что я подолгу «церемонюсь» с каждым раненым, теряю много времени, а я, глядя в глаза бойцам, не могла причинять им боль, всё делала аккуратно.Работники здравоохранения не были одиноки. Различные заводы, фабрики, артели, школы, институты, техникумы, колхозы и совхозы, многочисленные комсомольские организации осуществляли посильную шефскую помощь нашему и другим военным госпиталям, которых в городе тогда насчитывалось более шестидесяти.Прикованные к постели офицеры и солдаты нуждались не только в лечении, но и во внимании к ним, в человеческом сочувствии, дружеской поддержке и ласке. Рабочие, артисты театров и домов культуры города, учителя и ученики школ, домохозяйки постоянно посещали госпиталь. Они старались помочь раненым, облегчить их страдания и боль, заменить им на время родных и близких. Помогали, чем могли, лечащим врачам и медсёстрам. Проводили с ранеными различные беседы, прямо в палатах устраивали концерты художественной самодеятельности. Студенты и школьники читали раненым книги и стихи. По просьбе раненых писали письма их родным и близким. Так, совместными усилиями, мы возвращали здоровье десяткам, сотням военнослужащих.Помню, приходилось лечить и военнопленных, поступивших в наш госпиталь из окружённой группировки войск под Сталинградом. Страшно было на них смотреть. Больные, истощённые, обмороженные. Вши чуть не сыпались с них. Среди военнопленных были немцы, поляки, венгры, чехи. По выздоровлении их использовали на различных работах на промышленных объектах в городе и в области до конца 40-х годов.Мой муж гвардии старший сержант Анатолий Васильевич Сосна, командир орудия, военную службу проходил в 163-м артиллерийском полку на Северо-Западном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. В боях за Родину был ранен. За доблесть и славу награждён орденами Красного Знамени, Славы III степени, медалями «За освобождение Праги», «За Победу над Германией». Вернулся домой с Победой! Началась мирная жизнь.В госпитале я проработала до 20 октября 1947 года. Я горда тем, что отношусь к поколению защитников Родины. У меня вырос сын, есть внук и правнучка. И дай Бог, чтобы все мы никогда больше не знали войны.Выслушав рассказ этого замечательного Человека, я поблагодарил Валентину Ивановну от себя и от имени всех тех раненых, которых она, старшая медицинская сестра, молодая, хрупкая, но сильная женщина выходила и подняла на ноги. Я целовал ей руки, те самые руки, которыми она делала раненым перевязки и залечивала им раны и болезни.Об автореСергеев Михаил Викторович родился в 1961 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное ордена Красного Знамени училище им. Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова. В 1999 году с отличием окончил высшие военные курсы Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.С газетами начал тесно сотрудничать в 1978 году, будучи курсантом СВВКУ. Публиковался в газетах Министерства обороны «Красная звезда», (Приволжский военный округ), «Слава Родины» (Прикарпатский военный округ), «Советская Армия» (Группа Советских войск в Германии), «Ленинское знамя», позже «Закавказские военные ведомости» (Закавказский военный округ), «Уральские военные вести» (Уральский военный округ), «Солдат Отечества» (Приволжско-Уральский военный округ). Был одним из создателей и редактором газеты «Честь имею!» Вольского ВВУТ(ВИ) с 2004 по 2006 годы. Всего в военных изданиях опубликовано более 300 материалов. В декабре 2006 года в звании подполковник уволен в запас.С апреля 2007 года начальник отдела ОГУ «Государственный архив новейшей истории Саратовской области». За это время опубликовал более 70-ти очерков об истории города, области на военно-патриотическую тему в областной газете «Саратовские вести», «Саратовская панорама» и в других периодических изданиях.С 2007 года – член Президиума Саратовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Саратовского историко-краеведческого общества. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пишет книгу, куда вошли очерки о людях, в основном, саратовцах, принимавших участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.Член Союза журналистов России.