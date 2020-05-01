Выжил и остался оптимистом Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 14-мая-2020 — прочитано 21 раз Выжил и остался оптимистом!

Пестравский Адольф Степанович

(1926 – 1979)



Адольф Степанович Пестравский родился в Перелюбе Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны, в 17 лет награжденный орденом Красной Звезды, инвалид второй группы.

После окончания Великой Отечественной войны окончил филологический факультет Саратовского госуниверситета.

«Жизнь Адика - подростка в затерявшемся в бескрайних заволжских степях поселке, отстоящем от ближайшей железнодорожной станции на 120 километров, была несладкой. Отец, бывший чапаевец, председатель колхоза «Пахарь», мать, трудившаяся конюхом, работали с утра до поздней ночи. Многодетная семья Пестравских (в семье 5 детей) жила бедно. Дети не видели паровоза, не знали вкуса шоколада. В школу они приходили нередко в отцовских шапках и «маманькиных» валенках. Но у них была неукротимая жажда к знаниям, учебе, любовь к школе. Учились они с упорством, настойчивостью и ответственностью. С такими ребятами учителю было работать одно удовольствие. У них была своя сельская воспитанность и благородство.

– Это были ребята что надо! – вспоминал директор Перелюбской школы Николай Наточеев в письме завучу хвалынской школы № 4 С.Ф Чепцову. – В 1937 году отца Адика, Степана Андреевича Пестравского, посадили в тюрьму, не разобравшись и обвинив во вредительстве. Не пощадили ни сестёр, комсомолок Екатерину и Серафиму (их исключили из школы), ни шестиклассника Адика.

Школьный друг Адольфа Степановича Гавриил Тряпкин, вспоминает:

– В семье Пестравских разыгралась тяжелая драма. Несовершеннолетний сын Адик был исключен из школы за … «аполитичность». Вина Адика, ученика, способного к рисованию, заключалась в том, что каждую букву революционного лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», который ему поручили написать к ноябрьским праздникам, нёс нарисованный им представитель животного мира».

Этот случай мог глубоко ранить способного подростка. Но он не ожесточился, потому что было с кого брать пример и закалять характер! С любимых литературных героев: Павла Корчагина, Овода, Пьера Безухова, с земляков-чапаевцев, отца – участника Первой мировой и гражданской войн. «Независимые, прямые, честные, но резкие суждения об окружающих привлекали к нему друзей, но и порождали немало недоброжелателей. Он понимал: чем больше недругов – тем тяжелее живется, но никогда не изменял себе и не стремился изменить свой характер», – писал его одноклассник Гавриил Тряпкин.

Адольф Пестравский, воспитанный на русской литературе, любви к Родине и идеалах патриотизма, приписав себе год, 23 июня 1943 года после выпускного вечера ушёл защищать Родину. Во время формирования полка в ноябре 1943-его, когда все занимались рытьём окопов, а ему предлагали сидеть в тепле и рисовать какие-то плакаты, он шёл с товарищами долбить мёрзлую землю, не желая себе никакого послабления.



Комсомольский билет комсорга А.С. Пестравского

В одном из боев Адольф Степанович получил тяжелое ранение, и в 17 лет стал инвалидом второй группы. Война несколько раз доводила его до порога гибели: в схватке с немцем, где он победил благодаря ножу, подаренному другом, при потере левой руки, при тяжёлом ранении в живот, когда после операции ему вырезали 40 сантиметров кишок. Тогда казалось, что не было шансов выжить: ведь от таких ранений в живот не выживают.



В госпитале. А.С. Пестравский справа вверху.

Он выжил, потому что до войны был физически развит, единственный из класса крутил «солнце» на перекладине и выжимал двухпудовые гири. Пройдя сквозь боль, страдания, расставания с фронтовыми друзьями, Адольф Степанович остался оптимистом: никто никогда не видел уныния на лице этого человека. Вот как об этом пишет в статье «В кровавых ягодах шиповника» сын Адольфа Степановича Пестравского, Павел: «В детстве мне приходилось основательно попотеть, застегивая на его мягком, изрезанном шрамами животе крючки бандажа из розовой ткани. Бандаж, прошитый тонкими резинками и шнуровкой, заменял и поддерживал разорванные мышцы брюшного пресса. Одной рукой он умудрялся таскать воду из колонки, копать сад, рисовать и писать статьи, прижав левой культёй лист бумаги».

В университете А.С. Пестравский учился у выдающихся профессоров – филологов А. П. Скафтымова, известного пушкиниста Ю. Г. Оксмана, Е. И. Покусаева, писал стихи, рецензии на спектакли и статьи, которые печатались в газетах «Саратовский водник», «Коммунист» и «Молодой сталинец», «Советская Россия», «Заря молодёжи», «Пионерская правда», «Звезда». С 1951 по 1979 год преподавал русский язык, литературу и эстетику в хвалынском педучилище, средней школе-интернате, средней школе № 1, СПТУ – 17. За заслуги на педагогическом поприще был награжден почетным званием «Отличник профтехобразования». Не случайно за годы работы корреспондентом в газете «Звезда» стал хорошо известен по статьям о школе, учителях, но много писал он и о тружениках полей и предприятий, ветеранах войны. Читатели с нетерпением ждали его фельетоны под псевдонимом Кузьма Крапивин, рассказы о войне: «Ярцевская рапсодия», «Схватка», «Всякое бывает», стихи о родине, однополчанах и неизвестных героях.

Адольф Степанович был талантливым и эрудированным человеком: хорошо пел, писал стихи, рисовал. Особенно удавались пейзажи и дружеские шаржи. Любил романы Бальзака, Льва Толстого, Горького, поэзию Некрасова, Шевченко, Лермонтова. Превосходно знал латынь, мог часами читать наизусть Есенина, Маяковского, Пушкина, цитировать целые главы из произведений «Поднятая целина», «Судьба человека», «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Был лучшим лектором на темы литературы, поэтому его хорошо знали во всех уголках Хвалынского района.

Жизнь подарила необыкновенному оптимисту Адольфу Степановичу Пестравскому встречи с известными людьми: писателем-лермонтоведом И. Андрониковым, поэтом-песенником А. Фатьяновым, художницей В. Челинцевой. Он дружил с выдающимся мастером сцены Энгельсского театра оперетты А. Гусевым, хвалынским поэтом В. Богатыревым. Был близко знаком и состоял в длительной переписке с И.Т. Черкасовым, героем Первой мировой войны, автором книги «Волга в огне», запрещённой в СССР дважды - в 1930 и 1960 годах. Адольф Степанов был соавтором романа И.Т. Черкасова о сталинских репрессиях «Победители и побежденные». Читая материалы, собранные его детьми Натальей и Павлом Пестравскими, я не уставала поражаться силе духа и жизнелюбию этого истерзанного войной человека. Мудрые слова и изречения: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров!», «Вперёд без страха и сомненья!», «Я люблю тебя, жизнь!» – всегда и везде поддерживали дух фронтовика – учителя и журналиста.

«Младшим командиром пошёл я на фронт, освобождал Литву и Латвию, – писал Адольф Степанович в автобиографии. – Воевал в противотанковом, а затем в стрелковом подразделениях Первого Прибалтийского фронта. Был комсоргом взвода, роты, батальона. За участие в боях был награждён орденом «Красная звезда».

Фронтовик-ветеран А.С. Пестравский часто повторял фразу: «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем». Слова оказались пророческими. В 1979 году Адольфа Степановича не стало. Ему было всего 53 года. Но и этих лет жизни хватило, чтобы реализовать себя как замечательного литератора, педагога и журналиста.

***

В коллективном сборнике поэзии «Радуга-21 век» за 2018 год в рубрике «Наше наследие», Наталья Адольфовна Дорофеева (Пестравская ) подготовила свои воспоминания об отце, которые так и назвала: « Памяти моего отца Адольфа Степановича Пестравского посвящается». Его рассказы и стихи – «свидетельство жизненного лозунга комсорга разведроты Адольфа Степановича Пестравского: «Вперёд без страха и сомненья!». Его комсомольский билет с ржавыми пятнами крови и портрет любимого поэта Пушкина, написанный чернилами между боями, тоже обагрённый кровью раненного бойца - осветили весь путь будущего журналиста.



А.С.Пушкин, рисунок сделан А.С. Пестравским.

А. Пестравский

Из послевоенной лирики.

Он погиб, как герой, в сорок пятом,



Вдалеке от родимой семьи.



Мы зовем неизвестным солдатом,



Кто лежит под покровом земли.

Не могу не прийти на могилу



Дорогих, незабвенных друзей.

Здесь для жизни я черпаю силу

И шагаю уверенней с ней.



Спит герой, победивший фашистов,



Беспробудным, бестрепетным сном.



Здесь полью я росою искристой



Алый пламень цветов над холмом.





Галина Перекальская

Об авторе

Перекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, литсотрудником, зав. отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором двух собственных проектов, которые сама разработала: цветной восьмиполосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», а позже - газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии».

В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. С 2014 года на базе литературного музея организовала ежегодный межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век», является редактором и составителем шести коллективных сборников «Радуга -21 век», издаваемых по результатам фестиваля.

Председатель литературного объединения «Радуга».

Отмечена благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, в том числе Министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области. Победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР, номинант премии губернатора за 2014 год.

Член Союза журналистов России. Адольф Степанович Пестравский родился в Перелюбе Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны, в 17 лет награжденный орденом Красной Звезды, инвалид второй группы.После окончания Великой Отечественной войны окончил филологический факультет Саратовского госуниверситета.«Жизнь Адика - подростка в затерявшемся в бескрайних заволжских степях поселке, отстоящем от ближайшей железнодорожной станции на 120 километров, была несладкой. Отец, бывший чапаевец, председатель колхоза «Пахарь», мать, трудившаяся конюхом, работали с утра до поздней ночи. Многодетная семья Пестравских (в семье 5 детей) жила бедно. Дети не видели паровоза, не знали вкуса шоколада. В школу они приходили нередко в отцовских шапках и «маманькиных» валенках. Но у них была неукротимая жажда к знаниям, учебе, любовь к школе. Учились они с упорством, настойчивостью и ответственностью. С такими ребятами учителю было работать одно удовольствие. У них была своя сельская воспитанность и благородство.– Это были ребята что надо! – вспоминал директор Перелюбской школы Николай Наточеев в письме завучу хвалынской школы № 4 С.Ф Чепцову. – В 1937 году отца Адика, Степана Андреевича Пестравского, посадили в тюрьму, не разобравшись и обвинив во вредительстве. Не пощадили ни сестёр, комсомолок Екатерину и Серафиму (их исключили из школы), ни шестиклассника Адика.Школьный друг Адольфа Степановича Гавриил Тряпкин, вспоминает:– В семье Пестравских разыгралась тяжелая драма. Несовершеннолетний сын Адик был исключен из школы за … «аполитичность». Вина Адика, ученика, способного к рисованию, заключалась в том, что каждую букву революционного лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», который ему поручили написать к ноябрьским праздникам, нёс нарисованный им представитель животного мира».Этот случай мог глубоко ранить способного подростка. Но он не ожесточился, потому что было с кого брать пример и закалять характер! С любимых литературных героев: Павла Корчагина, Овода, Пьера Безухова, с земляков-чапаевцев, отца – участника Первой мировой и гражданской войн. «Независимые, прямые, честные, но резкие суждения об окружающих привлекали к нему друзей, но и порождали немало недоброжелателей. Он понимал: чем больше недругов – тем тяжелее живется, но никогда не изменял себе и не стремился изменить свой характер», – писал его одноклассник Гавриил Тряпкин.Адольф Пестравский, воспитанный на русской литературе, любви к Родине и идеалах патриотизма, приписав себе год, 23 июня 1943 года после выпускного вечера ушёл защищать Родину. Во время формирования полка в ноябре 1943-его, когда все занимались рытьём окопов, а ему предлагали сидеть в тепле и рисовать какие-то плакаты, он шёл с товарищами долбить мёрзлую землю, не желая себе никакого послабления.В одном из боев Адольф Степанович получил тяжелое ранение, и в 17 лет стал инвалидом второй группы. Война несколько раз доводила его до порога гибели: в схватке с немцем, где он победил благодаря ножу, подаренному другом, при потере левой руки, при тяжёлом ранении в живот, когда после операции ему вырезали 40 сантиметров кишок. Тогда казалось, что не было шансов выжить: ведь от таких ранений в живот не выживают.Он выжил, потому что до войны был физически развит, единственный из класса крутил «солнце» на перекладине и выжимал двухпудовые гири. Пройдя сквозь боль, страдания, расставания с фронтовыми друзьями, Адольф Степанович остался оптимистом: никто никогда не видел уныния на лице этого человека. Вот как об этом пишет в статье «В кровавых ягодах шиповника» сын Адольфа Степановича Пестравского, Павел: «В детстве мне приходилось основательно попотеть, застегивая на его мягком, изрезанном шрамами животе крючки бандажа из розовой ткани. Бандаж, прошитый тонкими резинками и шнуровкой, заменял и поддерживал разорванные мышцы брюшного пресса. Одной рукой он умудрялся таскать воду из колонки, копать сад, рисовать и писать статьи, прижав левой культёй лист бумаги».В университете А.С. Пестравский учился у выдающихся профессоров – филологов А. П. Скафтымова, известного пушкиниста Ю. Г. Оксмана, Е. И. Покусаева, писал стихи, рецензии на спектакли и статьи, которые печатались в газетах «Саратовский водник», «Коммунист» и «Молодой сталинец», «Советская Россия», «Заря молодёжи», «Пионерская правда», «Звезда». С 1951 по 1979 год преподавал русский язык, литературу и эстетику в хвалынском педучилище, средней школе-интернате, средней школе № 1, СПТУ – 17. За заслуги на педагогическом поприще был награжден почетным званием «Отличник профтехобразования». Не случайно за годы работы корреспондентом в газете «Звезда» стал хорошо известен по статьям о школе, учителях, но много писал он и о тружениках полей и предприятий, ветеранах войны. Читатели с нетерпением ждали его фельетоны под псевдонимом Кузьма Крапивин, рассказы о войне: «Ярцевская рапсодия», «Схватка», «Всякое бывает», стихи о родине, однополчанах и неизвестных героях.Адольф Степанович был талантливым и эрудированным человеком: хорошо пел, писал стихи, рисовал. Особенно удавались пейзажи и дружеские шаржи. Любил романы Бальзака, Льва Толстого, Горького, поэзию Некрасова, Шевченко, Лермонтова. Превосходно знал латынь, мог часами читать наизусть Есенина, Маяковского, Пушкина, цитировать целые главы из произведений «Поднятая целина», «Судьба человека», «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Был лучшим лектором на темы литературы, поэтому его хорошо знали во всех уголках Хвалынского района.Жизнь подарила необыкновенному оптимисту Адольфу Степановичу Пестравскому встречи с известными людьми: писателем-лермонтоведом И. Андрониковым, поэтом-песенником А. Фатьяновым, художницей В. Челинцевой. Он дружил с выдающимся мастером сцены Энгельсского театра оперетты А. Гусевым, хвалынским поэтом В. Богатыревым. Был близко знаком и состоял в длительной переписке с И.Т. Черкасовым, героем Первой мировой войны, автором книги «Волга в огне», запрещённой в СССР дважды - в 1930 и 1960 годах. Адольф Степанов был соавтором романа И.Т. Черкасова о сталинских репрессиях «Победители и побежденные». Читая материалы, собранные его детьми Натальей и Павлом Пестравскими, я не уставала поражаться силе духа и жизнелюбию этого истерзанного войной человека. Мудрые слова и изречения: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров!», «Вперёд без страха и сомненья!», «Я люблю тебя, жизнь!» – всегда и везде поддерживали дух фронтовика – учителя и журналиста.«Младшим командиром пошёл я на фронт, освобождал Литву и Латвию, – писал Адольф Степанович в автобиографии. – Воевал в противотанковом, а затем в стрелковом подразделениях Первого Прибалтийского фронта. Был комсоргом взвода, роты, батальона. За участие в боях был награждён орденом «Красная звезда».Фронтовик-ветеран А.С. Пестравский часто повторял фразу: «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем». Слова оказались пророческими. В 1979 году Адольфа Степановича не стало. Ему было всего 53 года. Но и этих лет жизни хватило, чтобы реализовать себя как замечательного литератора, педагога и журналиста.***В коллективном сборнике поэзии «Радуга-21 век» за 2018 год в рубрике «Наше наследие», Наталья Адольфовна Дорофеева (Пестравская ) подготовила свои воспоминания об отце, которые так и назвала: « Памяти моего отца Адольфа Степановича Пестравского посвящается». Его рассказы и стихи – «свидетельство жизненного лозунга комсорга разведроты Адольфа Степановича Пестравского: «Вперёд без страха и сомненья!». Его комсомольский билет с ржавыми пятнами крови и портрет любимого поэта Пушкина, написанный чернилами между боями, тоже обагрённый кровью раненного бойца - осветили весь путь будущего журналиста.Перекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, литсотрудником, зав. отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором двух собственных проектов, которые сама разработала: цветной восьмиполосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», а позже - газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии».В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. С 2014 года на базе литературного музея организовала ежегодный межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век», является редактором и составителем шести коллективных сборников «Радуга -21 век», издаваемых по результатам фестиваля.Председатель литературного объединения «Радуга».Отмечена благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, в том числе Министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области. Победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР, номинант премии губернатора за 2014 год.Член Союза журналистов России.