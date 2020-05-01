Помнить вечно: донести правду, гордиться подвигами земляков Новости, Главные новости, Обратите внимание, Публикации — 14-мая-2020 — прочитано 17 раз Помнить вечно: донести правду, гордиться подвигами земляков





В жюри конкурса Саратовского регионального отделения Союза журналистов России продолжают поступать материалы от редакций, журналистов, авторов сюжетов. Заявки на конкурс редактор газеты «Новая степь» Новоузенского района Ирина Харламова сопроводила статьей о том, как коллектив в год 75-летия Великой Победы нашел новый взгляд на отражение темы Великой Отечественной войны и - новых авторов и читателей.



Мы - последнее поколение, которое было знакомо с участниками Великой Отечественной войны, встречались с ними, слушали их рассказы…И наша задача сохранить их правду. Большая на нас ответственность.

Поэтому к 75-летнему юбилею Великой Победы коллектив газеты «Новая степь» Новоузенского района разработал проект «Новый взгляд».

Определили цель проекта - подчеркнуть величие событий, привлечь внимание читателей выбором нового ракурса прочтения исторических фактов, осмысления подвигов новоузенцев в годы войны.

Надо было решить задачи: показать связь истории района с историей страны, обобщение, систематизация и аналитика событий, использовать новые подходы и форматов к информации, которые будут способствовать ее запоминанию. И, конечно – необходим поиск новых жизненных историй, наполненный своим материалом.

Мы определили круг организаций и людей - единомышленников.

Большое дело – упорядочить свои планы. Сложить их в единую пирамиду, а потом наполнять смыслом, эмоциями, радостью, переживаниями, поиском.

Работали с воодушевлением и интересом.

Какие материалы считаем наиболее ценными и удавшимися?

«Шесть эпизодов тылового Новоузенского района, которые вошли в историю страны, победившей фашизм».. Это аналитический и обобщающий обзор большого временного пласта событий военных лет.

Ценность газетного материала заключается в лаконичности, журналисты смогли систематизировать и обобщить события за большой период, событий, которые легко запомнит молодое поколение. Из разрозненных многих деталей складывается общая эпическая картина не только районного масштаба, детали которой можно восполнить, используя множество источников.

Цикл «Славное техническое войско»…

Тематическая полоса о людях крестьянских профессий на войне. Новоузенский район - сельскохозяйственный, поэтому большинство призывников на войне профессий не меняли, но служили так, что получали высшие боевые награды Родины, были орденоносцами.

Творческие работники редакции систематизировали, искали материал о подвигах трактористов, электриков, механиков, людях, осуществляющих поставки оружия на передовую, их награды, подвиги, их обязанности.

Наибольший резонанс вызвал материал о трактористах. Абсолютно новый ракурс. Обобщенный материал, сплетенный из разных подвигов и судеб, подчёркивает достоинство и важность профессии тракториста не только в мирное время, но и военное, вызывает гордость у внуков своими прадедами -орденоносцами, которые воевали за штурвалом трактора, под шквальным огнем вытаскивая с поля боя подбитые советские танки, новые танковые разработки гитлеровцев.. А ведь есть свидетельства, что трактористы в семье называли себя танкистами, поскольку служили в танковых войсках, стесняясь того, чем можно только гордиться. Подобный взгляд на данную тематику нам не приходилось видеть в прессе раньше.

Особое место занимает в нашем проекте цикл «Хроника военных лет района». Документальное свидетельство по материалам Новоузенского архива с 1941 по 1945 годы. Работа нескольких лет. Печатается полностью в 2020 году. Журналистами найдены уникальные фото для иллюстрации материалов.

Бесценные факты для района. Выписки из архивных документов с 1941 по 1945 год. Основа следующего аналитического проекта редакции. Масса новых имён и фактов. Архивные данные, над деталями которого журналисты работали и будут работать ещё многие годы, общаясь с семьями, сотрудниками музея, формируя фотоматериал, анализируя происходящее в далёкие сороковые.

Исследовательский материал со сложной судьбой. Работа над ним началась сотрудниками архива с 2000 года. Предоставлялся частями. В редакции менялись редакторы, не было компьютеров, что - то терялось, сотрудники архива, занимающиеся данной работой, выехали из района.

В 2020 году материал был воссоздан полностью, шел поиск и подготовка к печати, перерабатывались таблицы. Пришла осознанность большой ценности каждой строчки.

Над этими материалами работал весь журналистский коллектив редакции.

Вот еще тема: известные в стране люди и их связь с Новоузенским районом. Данный формат привлекает молодежь.

Статья «Фильм Петра Тодоровского о военных годах» рассказывает о Новоузенском районе, месте эвакуации режиссера.

Статья о приезде известного режиссера для снятия натурных съемок.

Какие темы запоминаются? Те, которые вызвали эмоции, в которых есть знакомые имена. Заготовка сена в новоузенской глубинке в военные годы вызывает большой интерес, если его заготавливал в 1942 году вместе с сельской ребятней эвакуированный мальчик Петя Тодоровский, который впоследствии стал знаменитым режиссером и снял об этом периоде фильм, приезжал в район. Статья привлекает внимание молодых читателей, через историю знаменитого человека познаётся тяжесть жизни в сельском тылу военных лет.

История о пребывании в нашем районе знаменитого Мелитона Кантария, водрузившего флаг над рейхстагом в победном мае 45 года.

История одной фотографии. Знаменитый Мелитон Кантария при посещении Новоузенского района в 1970-е годы встретился с педагогическим коллективом профтехучилища, где учился его племянник, и сфотографировался с ними. Об этом событии газета написала впервые. Есть участники той встречи и автор снимка, они поделились воспоминаниями.

Материал подготовлен журналистом Татьяной Платоновой, лауреатом двух конкурсов «Золотое перо» в Саратовской области.

Цикл «Великие битвы». Историческое изыскание «Двести дней и ночей. Сталинград».

В этой самой близкой нам географически битве приняли участие наибольшее число жителей района. Там рыли окопы женщины из Новоузенска. Раненых из Сталинграда доставляли в расположенные в районе госпитали. Мы стремились показать, как связаны судьбы новоузенцев с историей этой битвы, через повествование о каждом из участников показали значение одного из самых важных победных эпизодов Великой Отечественной.

В цикле «Новое имя» мы пишем о людях с большой судьбой, которые жили в нашем районе, уехали по воле судьбы и были незаслуженно забыты, обойдены вниманием прессы, хотя их имена новоузенцам знакомы.

Очерк «Анна Федоровна Жидкова. Сестра ревкома Новоузенска» рассказывает о военном подвиге и гибели сестры комиссара, зарубленного белогвардейцами на площади Новоузенска, печатаются ее письма с фронта. Ее брат Александр Жидков легендарная личность, а вот о дальнейшей жизни его семьи ничего не было известно.

Очерк «Талантливый хозяйственник и отважный партизанский командир» о необыкновенной судьбе директора совхоза «Горькореченский» Новоузенского района Михаиле Чубе.

Интересна история киевской учительницы Натальи Круц, в годы войны сделавшей успешными три отстающих хозяйства в Саратовской области, в том числе и совхоз «Горькореченский» Новоузенского района. Об этом рассказ «Женщина. Директор. Орденоносец». Материал написан по исследованиям краеведческого кружка поселка Основной «Истоки», использовалась их переписка с сыном Натальи Круц, жителем Киева.

В результате совместного проекта сотрудников редакции и краеведческого музея района, совместных поездок по всем школьным и сельским музеям родилась статья «В годы войны в Новоузенском районе обучали летчиков» .

Это воспоминания о том, как во время войны в нашем районе функционировало эвакуированное авиационное училище. Очевидец, ныне живущий, из поселка «Алгайский» рассказывает о судьбе летчиков - преподавателях и курсантах. Расквартированы они были по домам местных жителей, которые помнят об этом до сих пор. После отправки курсантов на фронт в Новоузенск шли письма.

Автор этих статей журналист газеты «Новая степь» Андрей Кочегаров..

Конечно, мы продолжаем работать над проектом «Новый взгляд». Совместная работа над ним позволила окончательно откинуть мысль, что все изучено, осознано, и обо всем написано. Это такой масштаб событий и личностей того времени. Но есть над чем работать еще многие годы. Там источники лучших человеческих качеств, источники формирования так и не понятой в мире российской многонациональной души.

Впереди новые проекты и новые задумки…

Ирина Харламова,

редактор газеты

«Новая степь»

Новоузенского района

Мы - последнее поколение, которое было знакомо с участниками Великой Отечественной войны, встречались с ними, слушали их рассказы…И наша задача сохранить их правду. Большая на нас ответственность.Поэтому к 75-летнему юбилею Великой Победы коллектив газеты «Новая степь» Новоузенского района разработал проект «Новый взгляд».Определили цель проекта - подчеркнуть величие событий, привлечь внимание читателей выбором нового ракурса прочтения исторических фактов, осмысления подвигов новоузенцев в годы войны.Надо было решить задачи: показать связь истории района с историей страны, обобщение, систематизация и аналитика событий, использовать новые подходы и форматов к информации, которые будут способствовать ее запоминанию. И, конечно – необходим поиск новых жизненных историй, наполненный своим материалом.Мы определили круг организаций и людей - единомышленников.Большое дело – упорядочить свои планы. Сложить их в единую пирамиду, а потом наполнять смыслом, эмоциями, радостью, переживаниями, поиском.Работали с воодушевлением и интересом.Какие материалы считаем наиболее ценными и удавшимися?«Шесть эпизодов тылового Новоузенского района, которые вошли в историю страны, победившей фашизм».. Это аналитический и обобщающий обзор большого временного пласта событий военных лет.Ценность газетного материала заключается в лаконичности, журналисты смогли систематизировать и обобщить события за большой период, событий, которые легко запомнит молодое поколение. Из разрозненных многих деталей складывается общая эпическая картина не только районного масштаба, детали которой можно восполнить, используя множество источников.Цикл «Славное техническое войско»…Тематическая полоса о людях крестьянских профессий на войне. Новоузенский район - сельскохозяйственный, поэтому большинство призывников на войне профессий не меняли, но служили так, что получали высшие боевые награды Родины, были орденоносцами.Творческие работники редакции систематизировали, искали материал о подвигах трактористов, электриков, механиков, людях, осуществляющих поставки оружия на передовую, их награды, подвиги, их обязанности.Наибольший резонанс вызвал материал о трактористах. Абсолютно новый ракурс. Обобщенный материал, сплетенный из разных подвигов и судеб, подчёркивает достоинство и важность профессии тракториста не только в мирное время, но и военное, вызывает гордость у внуков своими прадедами -орденоносцами, которые воевали за штурвалом трактора, под шквальным огнем вытаскивая с поля боя подбитые советские танки, новые танковые разработки гитлеровцев.. А ведь есть свидетельства, что трактористы в семье называли себя танкистами, поскольку служили в танковых войсках, стесняясь того, чем можно только гордиться. Подобный взгляд на данную тематику нам не приходилось видеть в прессе раньше.Особое место занимает в нашем проекте цикл «Хроника военных лет района». Документальное свидетельство по материалам Новоузенского архива с 1941 по 1945 годы. Работа нескольких лет. Печатается полностью в 2020 году. Журналистами найдены уникальные фото для иллюстрации материалов.Бесценные факты для района. Выписки из архивных документов с 1941 по 1945 год. Основа следующего аналитического проекта редакции. Масса новых имён и фактов. Архивные данные, над деталями которого журналисты работали и будут работать ещё многие годы, общаясь с семьями, сотрудниками музея, формируя фотоматериал, анализируя происходящее в далёкие сороковые.Исследовательский материал со сложной судьбой. Работа над ним началась сотрудниками архива с 2000 года. Предоставлялся частями. В редакции менялись редакторы, не было компьютеров, что - то терялось, сотрудники архива, занимающиеся данной работой, выехали из района.В 2020 году материал был воссоздан полностью, шел поиск и подготовка к печати, перерабатывались таблицы. Пришла осознанность большой ценности каждой строчки.Над этими материалами работал весь журналистский коллектив редакции.Вот еще тема: известные в стране люди и их связь с Новоузенским районом. Данный формат привлекает молодежь.Статья «Фильм Петра Тодоровского о военных годах» рассказывает о Новоузенском районе, месте эвакуации режиссера.Статья о приезде известного режиссера для снятия натурных съемок.Какие темы запоминаются? Те, которые вызвали эмоции, в которых есть знакомые имена. Заготовка сена в новоузенской глубинке в военные годы вызывает большой интерес, если его заготавливал в 1942 году вместе с сельской ребятней эвакуированный мальчик Петя Тодоровский, который впоследствии стал знаменитым режиссером и снял об этом периоде фильм, приезжал в район. Статья привлекает внимание молодых читателей, через историю знаменитого человека познаётся тяжесть жизни в сельском тылу военных лет.История о пребывании в нашем районе знаменитого Мелитона Кантария, водрузившего флаг над рейхстагом в победном мае 45 года.История одной фотографии. Знаменитый Мелитон Кантария при посещении Новоузенского района в 1970-е годы встретился с педагогическим коллективом профтехучилища, где учился его племянник, и сфотографировался с ними. Об этом событии газета написала впервые. Есть участники той встречи и автор снимка, они поделились воспоминаниями.Материал подготовлен журналистом Татьяной Платоновой, лауреатом двух конкурсов «Золотое перо» в Саратовской области.Цикл «Великие битвы». Историческое изыскание «Двести дней и ночей. Сталинград».В этой самой близкой нам географически битве приняли участие наибольшее число жителей района. Там рыли окопы женщины из Новоузенска. Раненых из Сталинграда доставляли в расположенные в районе госпитали. Мы стремились показать, как связаны судьбы новоузенцев с историей этой битвы, через повествование о каждом из участников показали значение одного из самых важных победных эпизодов Великой Отечественной.В цикле «Новое имя» мы пишем о людях с большой судьбой, которые жили в нашем районе, уехали по воле судьбы и были незаслуженно забыты, обойдены вниманием прессы, хотя их имена новоузенцам знакомы.Очерк «Анна Федоровна Жидкова. Сестра ревкома Новоузенска» рассказывает о военном подвиге и гибели сестры комиссара, зарубленного белогвардейцами на площади Новоузенска, печатаются ее письма с фронта. Ее брат Александр Жидков легендарная личность, а вот о дальнейшей жизни его семьи ничего не было известно.Очерк «Талантливый хозяйственник и отважный партизанский командир» о необыкновенной судьбе директора совхоза «Горькореченский» Новоузенского района Михаиле Чубе.Интересна история киевской учительницы Натальи Круц, в годы войны сделавшей успешными три отстающих хозяйства в Саратовской области, в том числе и совхоз «Горькореченский» Новоузенского района. Об этом рассказ «Женщина. Директор. Орденоносец». Материал написан по исследованиям краеведческого кружка поселка Основной «Истоки», использовалась их переписка с сыном Натальи Круц, жителем Киева.В результате совместного проекта сотрудников редакции и краеведческого музея района, совместных поездок по всем школьным и сельским музеям родилась статья «В годы войны в Новоузенском районе обучали летчиков» .Это воспоминания о том, как во время войны в нашем районе функционировало эвакуированное авиационное училище. Очевидец, ныне живущий, из поселка «Алгайский» рассказывает о судьбе летчиков - преподавателях и курсантах. Расквартированы они были по домам местных жителей, которые помнят об этом до сих пор. После отправки курсантов на фронт в Новоузенск шли письма.Автор этих статей журналист газеты «Новая степь» Андрей Кочегаров..Конечно, мы продолжаем работать над проектом «Новый взгляд». Совместная работа над ним позволила окончательно откинуть мысль, что все изучено, осознано, и обо всем написано. Это такой масштаб событий и личностей того времени. Но есть над чем работать еще многие годы. Там источники лучших человеческих качеств, источники формирования так и не понятой в мире российской многонациональной души.Впереди новые проекты и новые задумки…