Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Архив: Летописцы истории страны
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СНИМАЕМ КИНО - НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
13-мая-2020 — прочитано 26 раз
В оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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НЕ БОЙСЯ ТОГО, ЧТО МОЖЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО - ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!

Новости, Обратите внимание — 12-мая-2020 — прочитано 27 раз
«НЕ БОЙСЯ ТОГО, ЧТО МОЖЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО - ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!»



С этими словами в первой онлайн-встрече цикла лекций «Мир кино для начинающих киноавторов» обращается к участникам открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» саратовский режиссер Таисия Никитина.



Региональная общественная организация «Саратовская кинотраектория» 12 мая запускает на официальном ютуб-канале Саратовского областного методического киновидеоцентра первую лекцию цикла «Мир кино для начинающих киноавторов».

Лекции подготовлены саратовским режиссером-документалистом Таисией Никитиной. Она давно знакома авторам «Киновертикали», которые в рамках фестивальных дней 2018 и 2019 годов многому на практике смогли научиться у Таисии. Но поскольку круг тех, кто хотел бы снимать свое авторское кино, постоянно расширяется и обновляется день ото дня, «Саратовская кинотраектория» предложила записать молодому режиссеру несколько лекций и выложить их в интернет.

В рамках первой 22-минутной онлайн-встречи слушатели узнают о методах наблюдения и поиска кинотем режиссером Таисией Никитиной, приемах работы со своими героями, способах погружения в информационное и эмоциональное пространство.

Ссылка на лекцию: https://www.youtube.com/watch?v=N-GocUIlRf0&t=693s.





Пресс-центр региональной общественной организации

содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория»