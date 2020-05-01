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13-мая-2020 — прочитано 26 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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НЕ БОЙСЯ ТОГО, ЧТО МОЖЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО - ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!
Новости, Обратите внимание — 12-мая-2020 — прочитано 27 раз
«НЕ БОЙСЯ ТОГО, ЧТО МОЖЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО - ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!»
С этими словами в первой онлайн-встрече цикла лекций «Мир кино для начинающих киноавторов» обращается к участникам открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» саратовский режиссер Таисия Никитина.
Региональная общественная организация «Саратовская кинотраектория» 12 мая запускает на официальном ютуб-канале Саратовского областного методического киновидеоцентра первую лекцию цикла «Мир кино для начинающих киноавторов».
Лекции подготовлены саратовским режиссером-документалистом Таисией Никитиной. Она давно знакома авторам «Киновертикали», которые в рамках фестивальных дней 2018 и 2019 годов многому на практике смогли научиться у Таисии. Но поскольку круг тех, кто хотел бы снимать свое авторское кино, постоянно расширяется и обновляется день ото дня, «Саратовская кинотраектория» предложила записать молодому режиссеру несколько лекций и выложить их в интернет.
В рамках первой 22-минутной онлайн-встречи слушатели узнают о методах наблюдения и поиска кинотем режиссером Таисией Никитиной, приемах работы со своими героями, способах погружения в информационное и эмоциональное пространство.
Ссылка на лекцию: https://www.youtube.com/watch?v=N-GocUIlRf0&t=693s.
Пресс-центр региональной общественной организации
содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория»