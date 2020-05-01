НЕ БОЙСЯ ТОГО, ЧТО МОЖЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО - ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ! Новости, Обратите внимание — 12-мая-2020 — прочитано 27 раз «НЕ БОЙСЯ ТОГО, ЧТО МОЖЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО - ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!»







С этими словами в первой онлайн-встрече цикла лекций «Мир кино для начинающих киноавторов» обращается к участникам открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» саратовский режиссер Таисия Никитина.







Региональная общественная организация «Саратовская кинотраектория» 12 мая запускает на официальном ютуб-канале Саратовского областного методического киновидеоцентра первую лекцию цикла «Мир кино для начинающих киноавторов».



Лекции подготовлены саратовским режиссером-документалистом Таисией Никитиной. Она давно знакома авторам «Киновертикали», которые в рамках фестивальных дней 2018 и 2019 годов многому на практике смогли научиться у Таисии. Но поскольку круг тех, кто хотел бы снимать свое авторское кино, постоянно расширяется и обновляется день ото дня, «Саратовская кинотраектория» предложила записать молодому режиссеру несколько лекций и выложить их в интернет.



В рамках первой 22-минутной онлайн-встречи слушатели узнают о методах наблюдения и поиска кинотем режиссером Таисией Никитиной, приемах работы со своими героями, способах погружения в информационное и эмоциональное пространство.



Ссылка на лекцию: https://www.youtube.com/watch?v=N-GocUIlRf0&t=693s.











Пресс-центр региональной общественной организации



содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория»