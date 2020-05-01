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13-мая-2020 — прочитано 12 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Их имен не стихнет слава
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 13-мая-2020 — прочитано 16 раз
Их имен не стихнет слава
Часть III
Продолжаем публикацию биографий известных саратовцев – участников войны. Информация предоставлена Валерием Михайловичем Ганским
Война его долго не отпускала
Михаил Николаевич Алексеев
(6.05.1918 – 19.05.2007)
Родился М.Н.Алексеев в селе Монастырском в большой крестьянской семье «маломощного середняка». Окончил сельскую школу-семилетку, учился в Аткарском педагогическом училище, откуда был призван в армию в 1938 году, где и служил до начала Великой Отечественной, а затем до 1955 года (в 1950-1955 годах руководил военным издательством).
В июле 1942 года М.Н. Алексеев сражался под Сталинградом, был награжден медалью и назначен заместителем командира батареи по политчасти.
От редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»
На сайте «Подвиг народа» https://pamyat-naroda.ru/ М.Н.Алексееву посвящено немало страниц.
Вот одна из них
Гв. капитан. __.__.1918 Саратовская обл., Баландинский р-н, с. Монастырьское. Сводная картотека
Перечень наград:
22.12.1942 - медаль «За оборону Сталинграда»;
21.08.1943 - медаль «За боевые заслуги»;
20.09.1944 - орден Красной Звезды;
09.05.1945 - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
06.06.1945 - орден Отечественной войны II степени;
20.06.1949 - медаль «За боевые заслуги»;
30.04.1954 - орден Красной Звезды.
Из Наградного листа (медаль «За боевые заслуги»):
Звание: ст. лейтенант. Зам. редактора дивизионной газеты «Сов. богатырь» 72-я ст.д. Русский. Член ВКП(б).
В Красной армии с 1938 года. Призван Аткарским РВК Саратовской обл.
Участие в боевых действиях: с июня 1941. Юго-Западный, Сталинградский, Донской и Воронежский фронты.
Ранее награжден медалью «За оборону Сталинграда». Ранений и контузий нет.
«Тов. Алексеев М.Н., являясь заместителем редактора дивизионной газеты «Сов. богатырь», проделал большую работу по превращению газеты в боевой орган, мобилизующий личный состав на выполнение поставленных командованием задач.
Во время боев на р. Сев. Донец с 5 по 13 ию… (не разборчиво – ред.) т. Алексеев был непосредственно в частях, ведущих бой, быстро и оперативно организовывал материал для газеты, правдиво освещал ход боя, умело показывая героев, отличившихся в боях с немецкими захватчиками, на страницах газеты, мобилизуя тем самым бойцов и командиров на боевые подвиги. Находясь в частях, т. Алексеев, в ходе боя, помогал парторгам и комсоргам и агитаторам в работе, открывал лучший опыт работы, обобщал его на страницах газеты.
Тов. Алексеев достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Награда присвоена приказом по 7 гв. армии 28.08.43.г.
Еще один из семи военных наградных листов:
Гвардии капитан Алексеев Михаил Николаевич, заместитель ответственного редактора дивизионной газеты 72-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии, представляется к награждению орденом Красной звезды.
В строке «Участие в боевых действиях», кроме вышеперечисленных фронтов, указывается еще 2-й Украинский.
«Гвардии капитан Алексеев М.Н. в должности зам.отв.редактора работает с июня 1943 года. Проявил себя в работе инициативным, любящим свое дело военным журналистом. Неустанно и плодотворно работает над освещением в газете партийной жизни подразделений, показом лучших коммунистов и обобщением партийной работы.
В наступательных боях с 19 по 27 августа, во время штурма укрепленного района противника и высоты 358,1, находился в боевых порядках и, продвигаясь вперед вместе с подразделениями, обеспечивал показ в газете подвигов героев в прорыве укрепленного района. Одновременно тов. Алексеев М.Н. оказывал помощь командованию подразделений в проведении политической работы среди бойцов и командиров во время боевых действий.
28 августа 1944 года».
А 12 мая 1945 года его непосредственный начальник ответственный редактор газеты «За Родину» гвардии подполковник М. Погарский подписывает наградной лист на присвоение ордена Отечественной войны II степени корреспонденту-организатору гв.капитану Алексееву М.Н. Во всех наградных листах подчеркивается, что военный корреспондент принимал непосредственное участие в боевых действиях.
Война долго не отпускает Алексеева, становится одной из главных тем его произведений. Роман “Солдаты” вышел в 1951 году, опубликовали его частями в газете «За честь Родины». Повесть о событиях Великой Отечественной “Дивизионка” увидела свет в 1960 году. Как отмечают критики, именно здесь проявились самобытность и неповторимость алексеевской прозы. В 1968 году он стал главным редактором журнала «Москва». Война, незаживающей раной, присутствует в каждом произведении писателя.
И, как участник Сталинградской битвы, он не может не рассказать о боях. Долгие годы он вынашивал замысел и, соблюдая данное себе обязательство: ничего не досочинять - пишет документальный роман “Мой Сталинград”. Первая книга была опубликована в 1993 году, вторая - в 1998-м. Публицистические и критические статьи писателя собраны в книге “Слово в строю”, вышедшей в печать в 1975 году. В 2002-м выходит новый автобиографический роман “Оккупанты». Всего на счету Михаила Алексеева 28 крупных книг: романов, сборников рассказов, сценариев.
Признание и награды:
Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1966) — за роман «Вишневый омут»;
Государственная премия СССР (1976) — за роман «Ивушка неплакучая»;
Герой Социалистического Труда (5.5.1978).
К боевым наградам присоединяются трудовые:
два ордена Ленина (2.07.1971; 5.05.1978);
орден Октябрьской Революции;
два ордена Трудового Красного Знамени (28.10.1967; 5.5.1988).
орден Дружбы народов (16.11.1984).
К юбилею Победы в 1985-м году, как и всем фронтовикам, ему вручают орден Отечественной войны – на его счету – второй.
Международная премия имени М. Шолохова — за роман «Мой Сталинград» (1995).
В знак признания выдающегося вклада в русскую культуру писателя-волжанина в 1998 году Правительством Саратовской области, Союзом писателей России и Саратовским отделением Союза писателей России была учреждена литературная премия имени Алексеева, присуждаемая ежегодно за создание выдающихся художественных произведений.
«Нелюдимо наше море»
Лев Абрамович Кассиль
(27.06.1905—1970)
Русский советский писатель, сценарист. Член-корреспондент АПН СССР (1965). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). Лев Кассиль родился в Покровской слободе (ныне город Энгельс, Саратовская область). Сотрудничал с Покровской детской библиотекой-читальней, при которой для детей организовывались различные кружки, в том числе издавался и рукописный журнал, редактором и художником которого был Кассиль. С 1923 года жил в Москве. В 1927 году окончил три курса физико-математического факультета МГУ. К третьему курсу студента физмата «неотвратимо потянуло писать», и он принялся строчить домой письма, которые порой достигали 25-30 страниц. Кассиль много бродил по Москве и в письмах описывал всё, что видел: новостройки, футбол, театры, выставки, музеи… А младший брат Кассиля, Иосиф (Оська), забирал эти письма у матери, перепечатывал на машинке и относил в местную газету. После того как Лев Кассиль стал профессиональным литератором, его приняли на должность корреспондента газет "Советская Сибирь" и "Правда Востока». Как детского писателя его первым представил В. В. Маяковский (журнал «Новый ЛЕФ», 1927). В 1928—1937 годах был очеркистом, фельетонистом и специальным корреспондентом газеты «Известия». В конце 1920–1930-х годов сотрудничал с журналом «Пионер». В 1937 году, затем в 1941—1942 — ответственный редактор журнала «Мурзилка». Обильный материал для написания литературных произведений Кассиль черпал из своих международных поездок в качестве спортивного журналиста. Писатель работал спецкором на Олимпийских играх.
В годы Великой Отечественной войны Лев Кассиль был военным корреспондентом.
От редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»
На сайте «Память народа» https://pamyat-naroda.ru мы нашли Приказ командующего Северным флотом «О награждении личного состава Северного флота орденами и медалями Союза ССР от 30 октября 1945 года»:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических республик за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество – НАГРАЖДАЮ:
Орденом «Красная Звезда»:
1. Кассиль Льва Абрамовича Писателя-драматурга.
Командующий Северным флотом адмирал А. Головко».
«Писатель КАССИЛЬ Лев Абрамович был на флоте в 1942 году. За время своего пребывания на флоте т. Кассиль находился среди личного состава воюющих частей и кораблей флота и своими выступлениями и беседами способствовал политическому обеспечению боевых действий операций флота. Особенно большая работа была проведена на полуострове Рыбачий, где в трудных условиях военного времени, будучи непосредственно на передовой линии фронта, он выступал с рассказами о непобедимости нашей Родины, знакомил бойцов и офицеров с литературой периода Великой Отечественной войны и одновременно накапливал материал для своих будущих произведений.
На основе собранного среди личного состава Северного Флота материалов т. Кассиль написал несколько очерков и рассказов, из которых особо отмечаю повесть «Нелюдимо наше море», которая печаталась в газете «Красный флот» и получила широкий отклик у красноармейцев и офицеров Северного флота. Помимо этого своими литературно-художественными выступлениями т. Кассиль организовывал культурный досуг бойцов и офицеров во время их кратковременного отдыха между боевыми операциями.
Своими литературными работами и выступлениями писатель Кассиль Л. А. помогал командирам и политработникам проводить военно-массовую и политическую работу».
Запись в учетно-послужной картотеке:
«Кассиль Лев Абрамович, 1905, капитан админ. сл. Картотека политработников. Воинская часть: ПолитУ СФ.»
Информация об архиве: Архив ЦВМА. Фонд ист. информации: 3. Опись ист. информации: 1. Дело 1220, 1496.
Собственные впечатления позволил Льву Кассилю написать десятки рассказов о войне, о буднях фронта и тыла. Он выступал по радио, в школах, воинских частях, на предприятиях Москвы и Урала.
Военный переводчик и журналист
Гарри Викторович Шнитке
(1914 – 19750)
Harry Maximilian Schnittk – так пишется фамилия Г.В.Шнитке на немецком – родился в городе Франкфурт-на-Майне. Еврейская семья Шнитке перебралась в Германию из Любавы в 1910 году. В 1927 году его родители, Гарри с братьями Эдуардом и Анатолием возвратились в Советский Союз. Отец Виктор Миронович работал инженером, мать Теа Абрамовна — на протяжении нескольких десятилетий работала редактором в Государственном издательстве иностранной литературы, занималась немецкой филологией и переводами на немецкий язык, в том числе была автором учебника «Грамматика немецкого языка», редактором и автором примечаний к немецкому изданию романа Томаса Манна «Будденброки», перевела на немецкий язык роман А. А. Фадеева «Последний из Удэге». В 1930 году, не закончив школы-десятилетки, Гарри Шнитке переехал в столицу республики немцев Поволжья Покровск (ныне город Энгельс Саратовской области), где стал корреспондентом местных периодических изданий на немецком языке. Здесь в 1933 году он женился на Марии Иосифовне – учительнице немецкого. На следующий год у них родился сын, будущий композитор Альфред Шнитке, затем сын Виктор, ставший впоследствии поэтом и переводчиком, и дочь Ирина, тоже переводчик в будущем. \
В 1943 году Г.В. Шнитке был призван на фронт, служил военным переводчиком, публиковал фронтовые рассказы, очерки и корреспонденции на русском языке в газете «Большевик».
От редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»
На сайте «Память народа» https://pamyat-naroda.ru опубликованы следующие документы:
Старшина Шнитке Гарри Викторович, место службы: 174 сд.
Перечень наград
01.02.1944 медаль «За отвагу»
08.07.1944 орден Отечественной войны II степени
30.10.1944 орден Красной Звезды
09.05.1945 медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
Первую свою награду – медаль «За отвагу» военный переводчик 2-го отделения штаба 174 стрелковой дивизии (Западный фронт) получил в феврале 1944 года – почти через год после призыва (призван Саратовским военкоматом, на войне марта 1943 года).
Строки из наградного листа:
«В боях за Советскую Родину старшина тов. Шнитке Гарри Викторович показал себя смелым и инициативным работником… В ночь с 17 по 18 января 1944 г. по собственной инициативе участвовал в ночном поиске в районе Совхоз. Лично вынес с поля боя троих раненых разведчиков от проволочного заграждения противника до своего траншейного (заграждения – ред.)
В 1946—1948 годах работал журналистом и переводчиком в издаваемой советскими оккупационными властями в Вене газете «ÖsterreichischeZeitung».
Об авторе
Ганский Валерий Михайлович. Окончил Саратовский политехнический институт, профессия – инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70-х годов. Печатается в литературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День и ночь», «Страстной бульвар, 10». Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри международного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса «Легенды фонтанного дома» в номинации «Вклад в изучение истории Шереметьевых» (Санкт-петербург», 2018 год). Член жюри городских школьных конкурсов юных журналистов, поэтов и прозаиков.