Союз журналистов России

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Часть III

Продолжаем публикацию биографий известных саратовцев – участников войны. Информация предоставлена Валерием Михайловичем Ганским

Война его долго не отпускала

Михаил Николаевич Алексеев

(6.05.1918 – 19.05.2007)



Родился М.Н.Алексеев в селе Монастырском в большой крестьянской семье «маломощного середняка». Окончил сельскую школу-семилетку, учился в Аткарском педагогическом училище, откуда был призван в армию в 1938 году, где и служил до начала Великой Отечественной, а затем до 1955 года (в 1950-1955 годах руководил военным издательством).

В июле 1942 года М.Н. Алексеев сражался под Сталинградом, был награжден медалью и назначен заместителем командира батареи по политчасти.

От редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»

На сайте «Подвиг народа» https://pamyat-naroda.ru/ М.Н.Алексееву посвящено немало страниц.

Вот одна из них

Гв. капитан. __.__.1918 Саратовская обл., Баландинский р-н, с. Монастырьское. Сводная картотека

Перечень наград:

22.12.1942 - медаль «За оборону Сталинграда»;

21.08.1943 - медаль «За боевые заслуги»;

20.09.1944 - орден Красной Звезды;

09.05.1945 - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

06.06.1945 - орден Отечественной войны II степени;

20.06.1949 - медаль «За боевые заслуги»;

30.04.1954 - орден Красной Звезды.

Из Наградного листа (медаль «За боевые заслуги»):

Звание: ст. лейтенант. Зам. редактора дивизионной газеты «Сов. богатырь» 72-я ст.д. Русский. Член ВКП(б).

В Красной армии с 1938 года. Призван Аткарским РВК Саратовской обл.

Участие в боевых действиях: с июня 1941. Юго-Западный, Сталинградский, Донской и Воронежский фронты.

Ранее награжден медалью «За оборону Сталинграда». Ранений и контузий нет.

«Тов. Алексеев М.Н., являясь заместителем редактора дивизионной газеты «Сов. богатырь», проделал большую работу по превращению газеты в боевой орган, мобилизующий личный состав на выполнение поставленных командованием задач.

Во время боев на р. Сев. Донец с 5 по 13 ию… (не разборчиво – ред.) т. Алексеев был непосредственно в частях, ведущих бой, быстро и оперативно организовывал материал для газеты, правдиво освещал ход боя, умело показывая героев, отличившихся в боях с немецкими захватчиками, на страницах газеты, мобилизуя тем самым бойцов и командиров на боевые подвиги. Находясь в частях, т. Алексеев, в ходе боя, помогал парторгам и комсоргам и агитаторам в работе, открывал лучший опыт работы, обобщал его на страницах газеты.

Тов. Алексеев достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Награда присвоена приказом по 7 гв. армии 28.08.43.г.

Еще один из семи военных наградных листов:

Гвардии капитан Алексеев Михаил Николаевич, заместитель ответственного редактора дивизионной газеты 72-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии, представляется к награждению орденом Красной звезды.

В строке «Участие в боевых действиях», кроме вышеперечисленных фронтов, указывается еще 2-й Украинский.

«Гвардии капитан Алексеев М.Н. в должности зам.отв.редактора работает с июня 1943 года. Проявил себя в работе инициативным, любящим свое дело военным журналистом. Неустанно и плодотворно работает над освещением в газете партийной жизни подразделений, показом лучших коммунистов и обобщением партийной работы.

В наступательных боях с 19 по 27 августа, во время штурма укрепленного района противника и высоты 358,1, находился в боевых порядках и, продвигаясь вперед вместе с подразделениями, обеспечивал показ в газете подвигов героев в прорыве укрепленного района. Одновременно тов. Алексеев М.Н. оказывал помощь командованию подразделений в проведении политической работы среди бойцов и командиров во время боевых действий.

28 августа 1944 года».

А 12 мая 1945 года его непосредственный начальник ответственный редактор газеты «За Родину» гвардии подполковник М. Погарский подписывает наградной лист на присвоение ордена Отечественной войны II степени корреспонденту-организатору гв.капитану Алексееву М.Н. Во всех наградных листах подчеркивается, что военный корреспондент принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Война долго не отпускает Алексеева, становится одной из главных тем его произведений. Роман “Солдаты” вышел в 1951 году, опубликовали его частями в газете «За честь Родины». Повесть о событиях Великой Отечественной “Дивизионка” увидела свет в 1960 году. Как отмечают критики, именно здесь проявились самобытность и неповторимость алексеевской прозы. В 1968 году он стал главным редактором журнала «Москва». Война, незаживающей раной, присутствует в каждом произведении писателя.

И, как участник Сталинградской битвы, он не может не рассказать о боях. Долгие годы он вынашивал замысел и, соблюдая данное себе обязательство: ничего не досочинять - пишет документальный роман “Мой Сталинград”. Первая книга была опубликована в 1993 году, вторая - в 1998-м. Публицистические и критические статьи писателя собраны в книге “Слово в строю”, вышедшей в печать в 1975 году. В 2002-м выходит новый автобиографический роман “Оккупанты». Всего на счету Михаила Алексеева 28 крупных книг: романов, сборников рассказов, сценариев.

Признание и награды:

Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1966) — за роман «Вишневый омут»;

Государственная премия СССР (1976) — за роман «Ивушка неплакучая»;

Герой Социалистического Труда (5.5.1978).

К боевым наградам присоединяются трудовые:

два ордена Ленина (2.07.1971; 5.05.1978);

орден Октябрьской Революции;

два ордена Трудового Красного Знамени (28.10.1967; 5.5.1988).

орден Дружбы народов (16.11.1984).

К юбилею Победы в 1985-м году, как и всем фронтовикам, ему вручают орден Отечественной войны – на его счету – второй.

Международная премия имени М. Шолохова — за роман «Мой Сталинград» (1995).

В знак признания выдающегося вклада в русскую культуру писателя-волжанина в 1998 году Правительством Саратовской области, Союзом писателей России и Саратовским отделением Союза писателей России была учреждена литературная премия имени Алексеева, присуждаемая ежегодно за создание выдающихся художественных произведений.

«Нелюдимо наше море»

Лев Абрамович Кассиль

(27.06.1905—1970)



Русский советский писатель, сценарист. Член-корреспондент АПН СССР (1965). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). Лев Кассиль родился в Покровской слободе (ныне город Энгельс, Саратовская область). Сотрудничал с Покровской детской библиотекой-читальней, при которой для детей организовывались различные кружки, в том числе издавался и рукописный журнал, редактором и художником которого был Кассиль. С 1923 года жил в Москве. В 1927 году окончил три курса физико-математического факультета МГУ. К третьему курсу студента физмата «неотвратимо потянуло писать», и он принялся строчить домой письма, которые порой достигали 25-30 страниц. Кассиль много бродил по Москве и в письмах описывал всё, что видел: новостройки, футбол, театры, выставки, музеи… А младший брат Кассиля, Иосиф (Оська), забирал эти письма у матери, перепечатывал на машинке и относил в местную газету. После того как Лев Кассиль стал профессиональным литератором, его приняли на должность корреспондента газет "Советская Сибирь" и "Правда Востока». Как детского писателя его первым представил В. В. Маяковский (журнал «Новый ЛЕФ», 1927). В 1928—1937 годах был очеркистом, фельетонистом и специальным корреспондентом газеты «Известия». В конце 1920–1930-х годов сотрудничал с журналом «Пионер». В 1937 году, затем в 1941—1942 — ответственный редактор журнала «Мурзилка». Обильный материал для написания литературных произведений Кассиль черпал из своих международных поездок в качестве спортивного журналиста. Писатель работал спецкором на Олимпийских играх.

В годы Великой Отечественной войны Лев Кассиль был военным корреспондентом.

От редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»

На сайте «Память народа» https://pamyat-naroda.ru мы нашли Приказ командующего Северным флотом «О награждении личного состава Северного флота орденами и медалями Союза ССР от 30 октября 1945 года»:

«От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических республик за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество – НАГРАЖДАЮ:

Орденом «Красная Звезда»:

1. Кассиль Льва Абрамовича Писателя-драматурга.

Командующий Северным флотом адмирал А. Головко».

«Писатель КАССИЛЬ Лев Абрамович был на флоте в 1942 году. За время своего пребывания на флоте т. Кассиль находился среди личного состава воюющих частей и кораблей флота и своими выступлениями и беседами способствовал политическому обеспечению боевых действий операций флота. Особенно большая работа была проведена на полуострове Рыбачий, где в трудных условиях военного времени, будучи непосредственно на передовой линии фронта, он выступал с рассказами о непобедимости нашей Родины, знакомил бойцов и офицеров с литературой периода Великой Отечественной войны и одновременно накапливал материал для своих будущих произведений.

На основе собранного среди личного состава Северного Флота материалов т. Кассиль написал несколько очерков и рассказов, из которых особо отмечаю повесть «Нелюдимо наше море», которая печаталась в газете «Красный флот» и получила широкий отклик у красноармейцев и офицеров Северного флота. Помимо этого своими литературно-художественными выступлениями т. Кассиль организовывал культурный досуг бойцов и офицеров во время их кратковременного отдыха между боевыми операциями.

Своими литературными работами и выступлениями писатель Кассиль Л. А. помогал командирам и политработникам проводить военно-массовую и политическую работу».

Запись в учетно-послужной картотеке:

«Кассиль Лев Абрамович, 1905, капитан админ. сл. Картотека политработников. Воинская часть: ПолитУ СФ.»

Информация об архиве: Архив ЦВМА. Фонд ист. информации: 3. Опись ист. информации: 1. Дело 1220, 1496.

Собственные впечатления позволил Льву Кассилю написать десятки рассказов о войне, о буднях фронта и тыла. Он выступал по радио, в школах, воинских частях, на предприятиях Москвы и Урала.



Военный переводчик и журналист

Гарри Викторович Шнитке

(1914 – 19750)



Harry Maximilian Schnittk – так пишется фамилия Г.В.Шнитке на немецком – родился в городе Франкфурт-на-Майне. Еврейская семья Шнитке перебралась в Германию из Любавы в 1910 году. В 1927 году его родители, Гарри с братьями Эдуардом и Анатолием возвратились в Советский Союз. Отец Виктор Миронович работал инженером, мать Теа Абрамовна — на протяжении нескольких десятилетий работала редактором в Государственном издательстве иностранной литературы, занималась немецкой филологией и переводами на немецкий язык, в том числе была автором учебника «Грамматика немецкого языка», редактором и автором примечаний к немецкому изданию романа Томаса Манна «Будденброки», перевела на немецкий язык роман А. А. Фадеева «Последний из Удэге». В 1930 году, не закончив школы-десятилетки, Гарри Шнитке переехал в столицу республики немцев Поволжья Покровск (ныне город Энгельс Саратовской области), где стал корреспондентом местных периодических изданий на немецком языке. Здесь в 1933 году он женился на Марии Иосифовне – учительнице немецкого. На следующий год у них родился сын, будущий композитор Альфред Шнитке, затем сын Виктор, ставший впоследствии поэтом и переводчиком, и дочь Ирина, тоже переводчик в будущем. \

В 1943 году Г.В. Шнитке был призван на фронт, служил военным переводчиком, публиковал фронтовые рассказы, очерки и корреспонденции на русском языке в газете «Большевик».

От редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»

На сайте «Память народа» https://pamyat-naroda.ru опубликованы следующие документы:

Старшина Шнитке Гарри Викторович, место службы: 174 сд.

Перечень наград

01.02.1944 медаль «За отвагу»

08.07.1944 орден Отечественной войны II степени

30.10.1944 орден Красной Звезды

09.05.1945 медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

Первую свою награду – медаль «За отвагу» военный переводчик 2-го отделения штаба 174 стрелковой дивизии (Западный фронт) получил в феврале 1944 года – почти через год после призыва (призван Саратовским военкоматом, на войне марта 1943 года).

Строки из наградного листа:

«В боях за Советскую Родину старшина тов. Шнитке Гарри Викторович показал себя смелым и инициативным работником… В ночь с 17 по 18 января 1944 г. по собственной инициативе участвовал в ночном поиске в районе Совхоз. Лично вынес с поля боя троих раненых разведчиков от проволочного заграждения противника до своего траншейного (заграждения – ред.)

В 1946—1948 годах работал журналистом и переводчиком в издаваемой советскими оккупационными властями в Вене газете «ÖsterreichischeZeitung».

Об авторе

Ганский Валерий Михайлович. Окончил Саратовский политехнический институт, профессия – инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70-х годов. Печатается в литературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День и ночь», «Страстной бульвар, 10». Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри международного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса «Легенды фонтанного дома» в номинации «Вклад в изучение истории Шереметьевых» (Санкт-петербург», 2018 год). Член жюри городских школьных конкурсов юных журналистов, поэтов и прозаиков. Родился М.Н.Алексеев в селе Монастырском в большой крестьянской семье «маломощного середняка». Окончил сельскую школу-семилетку, учился в Аткарском педагогическом училище, откуда был призван в армию в 1938 году, где и служил до начала Великой Отечественной, а затем до 1955 года (в 1950-1955 годах руководил военным издательством).В июле 1942 года М.Н. Алексеев сражался под Сталинградом, был награжден медалью и назначен заместителем командира батареи по политчасти.28 августа 1944 года».А 12 мая 1945 года его непосредственный начальник ответственный редактор газеты «За Родину» гвардии подполковник М. Погарский подписывает наградной лист на присвоение ордена Отечественной войны II степени корреспонденту-организатору гв.капитану Алексееву М.Н. Во всех наградных листах подчеркивается, что военный корреспондент принимал непосредственное участие в боевых действиях.Война долго не отпускает Алексеева, становится одной из главных тем его произведений. Роман “Солдаты” вышел в 1951 году, опубликовали его частями в газете «За честь Родины». Повесть о событиях Великой Отечественной “Дивизионка” увидела свет в 1960 году. Как отмечают критики, именно здесь проявились самобытность и неповторимость алексеевской прозы. В 1968 году он стал главным редактором журнала «Москва». Война, незаживающей раной, присутствует в каждом произведении писателя.И, как участник Сталинградской битвы, он не может не рассказать о боях. Долгие годы он вынашивал замысел и, соблюдая данное себе обязательство: ничего не досочинять - пишет документальный роман “Мой Сталинград”. Первая книга была опубликована в 1993 году, вторая - в 1998-м. Публицистические и критические статьи писателя собраны в книге “Слово в строю”, вышедшей в печать в 1975 году. В 2002-м выходит новый автобиографический роман “Оккупанты». Всего на счету Михаила Алексеева 28 крупных книг: романов, сборников рассказов, сценариев.Признание и награды:Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1966) — за роман «Вишневый омут»;Государственная премия СССР (1976) — за роман «Ивушка неплакучая»;Герой Социалистического Труда (5.5.1978).К боевым наградам присоединяются трудовые:два ордена Ленина (2.07.1971; 5.05.1978);орден Октябрьской Революции;два ордена Трудового Красного Знамени (28.10.1967; 5.5.1988).орден Дружбы народов (16.11.1984).К юбилею Победы в 1985-м году, как и всем фронтовикам, ему вручают орден Отечественной войны – на его счету – второй.Международная премия имени М. Шолохова — за роман «Мой Сталинград» (1995).В знак признания выдающегося вклада в русскую культуру писателя-волжанина в 1998 году Правительством Саратовской области, Союзом писателей России и Саратовским отделением Союза писателей России была учреждена литературная премия имени Алексеева, присуждаемая ежегодно за создание выдающихся художественных произведений.Русский советский писатель, сценарист. Член-корреспондент АПН СССР (1965). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). Лев Кассиль родился в Покровской слободе (ныне город Энгельс, Саратовская область). Сотрудничал с Покровской детской библиотекой-читальней, при которой для детей организовывались различные кружки, в том числе издавался и рукописный журнал, редактором и художником которого был Кассиль. С 1923 года жил в Москве. В 1927 году окончил три курса физико-математического факультета МГУ. К третьему курсу студента физмата «неотвратимо потянуло писать», и он принялся строчить домой письма, которые порой достигали 25-30 страниц. Кассиль много бродил по Москве и в письмах описывал всё, что видел: новостройки, футбол, театры, выставки, музеи… А младший брат Кассиля, Иосиф (Оська), забирал эти письма у матери, перепечатывал на машинке и относил в местную газету. После того как Лев Кассиль стал профессиональным литератором, его приняли на должность корреспондента газет "Советская Сибирь" и "Правда Востока». Как детского писателя его первым представил В. В. Маяковский (журнал «Новый ЛЕФ», 1927). В 1928—1937 годах был очеркистом, фельетонистом и специальным корреспондентом газеты «Известия». В конце 1920–1930-х годов сотрудничал с журналом «Пионер». В 1937 году, затем в 1941—1942 — ответственный редактор журнала «Мурзилка». Обильный материал для написания литературных произведений Кассиль черпал из своих международных поездок в качестве спортивного журналиста. Писатель работал спецкором на Олимпийских играх.В годы Великой Отечественной войны Лев Кассиль был военным корреспондентом.Собственные впечатления позволил Льву Кассилю написать десятки рассказов о войне, о буднях фронта и тыла. Он выступал по радио, в школах, воинских частях, на предприятиях Москвы и Урала.Harry Maximilian Schnittk – так пишется фамилия Г.В.Шнитке на немецком – родился в городе Франкфурт-на-Майне. Еврейская семья Шнитке перебралась в Германию из Любавы в 1910 году. В 1927 году его родители, Гарри с братьями Эдуардом и Анатолием возвратились в Советский Союз. Отец Виктор Миронович работал инженером, мать Теа Абрамовна — на протяжении нескольких десятилетий работала редактором в Государственном издательстве иностранной литературы, занималась немецкой филологией и переводами на немецкий язык, в том числе была автором учебника «Грамматика немецкого языка», редактором и автором примечаний к немецкому изданию романа Томаса Манна «Будденброки», перевела на немецкий язык роман А. А. Фадеева «Последний из Удэге». В 1930 году, не закончив школы-десятилетки, Гарри Шнитке переехал в столицу республики немцев Поволжья Покровск (ныне город Энгельс Саратовской области), где стал корреспондентом местных периодических изданий на немецком языке. Здесь в 1933 году он женился на Марии Иосифовне – учительнице немецкого. На следующий год у них родился сын, будущий композитор Альфред Шнитке, затем сын Виктор, ставший впоследствии поэтом и переводчиком, и дочь Ирина, тоже переводчик в будущем. \В 1943 году Г.В. Шнитке был призван на фронт, служил военным переводчиком, публиковал фронтовые рассказы, очерки и корреспонденции на русском языке в газете «Большевик».В 1946—1948 годах работал журналистом и переводчиком в издаваемой советскими оккупационными властями в Вене газете «ÖsterreichischeZeitung».Ганский Валерий Михайлович. Окончил Саратовский политехнический институт, профессия – инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70-х годов. Печатается в литературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День и ночь», «Страстной бульвар, 10». Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри международного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса «Легенды фонтанного дома» в номинации «Вклад в изучение истории Шереметьевых» (Санкт-петербург», 2018 год). Член жюри городских школьных конкурсов юных журналистов, поэтов и прозаиков.