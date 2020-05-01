СНИМАЕМ КИНО - НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА Новости, Обратите внимание, Конкурсы — 13-мая-2020 — прочитано 15 раз СНИМАЕМ КИНО - НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

[center]

В оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/center]



В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» анонсировал новую номинацию конкурса - «Кинозарисовки #сидимдома».



Организаторы фестиваля, понимая, как карантинные меры могли ограничить возможности для съёмок у юных киноавторов, предлагают участникам представить на конкурс игровые, неигровые или анимационные короткометражные фильмы, рассказывающие об интересных способах (в том числе фантазийных) обучения и проведения свободного времени в условиях карантинных мер.



Первыми представили свой фильм, снятый дома, киноавторы из студии детской анимации «12 кадров» «Центра творчества имени А.В. Косарева» (г. Москва). В своей работе авторы затронули тему единения семьи в непростых условиях карантина и назвали картину так - «Семья – она в сердце».



Напоминаем, что технические требования к конкурсным фильмам и в этой номинации прежние – работы в формате mpeg, продолжительностью от 3 до 10 минут.



Кроме того, оргкомитет фестиваля напоминает основные номинации конкурса в 2020 году:



— «Замечательные люди моей малой родины» (рассказ об известных людях, исторических личностях и современниках, прославивших родной край);



— «Нам в мире до всего есть дело» — киноработы о детях, подростках и молодых людях, совершающих общественно значимые поступки (в том числе волонтерах);



— «Свободный полет» — анимационный фильм на любую выбранную автором тему;



— «Визуальные эффекты в кино» – видеоролики на тему «Война глазами детей». Визуальные эффекты помогут начинающим киноавторам «оживить» свой видеоролик и придать новый современный смысл фото-, кино- и другим архивным материалам о судьбе близких родственников или земляков – участников Великой Отечественной войны, воссоздать хроники событий на основе рассказов ветеранов или их потомков.



Заявки принимаются по электронному адресу - videosarkvc@yandex.ru .



Пресс-центр открытого фестиваля-конкурса



детского и юношеского кино «Киновертикаль» В оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/center]В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» анонсировал новую номинацию конкурса - «Кинозарисовки #сидимдома».Организаторы фестиваля, понимая, как карантинные меры могли ограничить возможности для съёмок у юных киноавторов, предлагают участникам представить на конкурс игровые, неигровые или анимационные короткометражные фильмы, рассказывающие об интересных способах (в том числе фантазийных) обучения и проведения свободного времени в условиях карантинных мер.Первыми представили свой фильм, снятый дома, киноавторы из студии детской анимации «12 кадров» «Центра творчества имени А.В. Косарева» (г. Москва). В своей работе авторы затронули тему единения семьи в непростых условиях карантина и назвали картину так - «Семья – она в сердце».Напоминаем, что технические требования к конкурсным фильмам и в этой номинации прежние – работы в формате mpeg, продолжительностью от 3 до 10 минут.Кроме того, оргкомитет фестиваля напоминает основные номинации конкурса в 2020 году:— «Замечательные люди моей малой родины» (рассказ об известных людях, исторических личностях и современниках, прославивших родной край);— «Нам в мире до всего есть дело» — киноработы о детях, подростках и молодых людях, совершающих общественно значимые поступки (в том числе волонтерах);— «Свободный полет» — анимационный фильм на любую выбранную автором тему;— «Визуальные эффекты в кино» – видеоролики на тему «Война глазами детей». Визуальные эффекты помогут начинающим киноавторам «оживить» свой видеоролик и придать новый современный смысл фото-, кино- и другим архивным материалам о судьбе близких родственников или земляков – участников Великой Отечественной войны, воссоздать хроники событий на основе рассказов ветеранов или их потомков.